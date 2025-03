Os aliados intimidados dos Estados Unidos precisam reagir

Para quem admira os Estados Unidos e suas alianças transatlânticas e do Pacífico, essa mudança é tão extrema e desconhecida que pode ser tentador negar que ela esteja acontecendo e supor que Trump deve recuar. No entanto, quando a segurança do seu povo está em jogo, a negação não é um plano. Os aliados dos Estados Unidos têm um PIB de US$ 37 trilhões, mas não têm poder duro. Bajular o Salão Oval e oferecer-se para comprar produtos americanos os leva apenas até certo ponto. Fazer concessões pode encorajar mais demandas, como o Panamá descobriu. Se os aliados não conseguirem se defender, alguns buscarão uma acomodação com a China ou a Rússia.

Os aliados dos Estados Unidos devem tentar evitar esse resultado sombrio, a partir de hoje. Uma ideia é impedir que os Estados Unidos causem danos mútuos. Isso significa identificar medidas retaliatórias não convencionais enquanto calibramos seu uso para evitar uma espiral descendente no estilo dos anos 1930. Uma opção é desacelerar a cooperação em sanções extraterritoriais e controles de exportação. Os aliados poderiam usar seus “pontos de estrangulamento” no comércio, que calculamos representar 27% das importações dos EUA, incluindo combustíveis nucleares, metais e produtos farmacêuticos. Escondidas na cadeia de produção de semicondutores estão empresas como a Tokyo Electron e a ASML na Europa, que são fornecedores cruciais para os gigantes da tecnologia dos EUA. A retaliação inteligente contra tarifas tolas funcionou para a Europa no primeiro mandato de Trump. Os aliados também devem identificar pontos de pressão militar, como radares e bases, embora devam parar de explorá-los, exceto em circunstâncias extremas.

Como uma apólice de seguro, os aliados terão que construir sua própria infraestrutura econômica e militar paralelamente ao pacote de superpotência dos Estados Unidos. Criar essa opção levará anos. É altamente provável que a Europa emita mais dívida conjunta para financiar gastos extras com defesa, e o continente pode manter suas próprias sanções à Rússia mesmo que Trump suspenda as sanções americanas. Tudo isso pode dividir os mercados de capital americano e europeu e, finalmente, impulsionar o papel do euro como moeda internacional. Na defesa, a Europa está se esforçando para preencher lacunas em suas forças. Também está discutindo uma dissuasão nuclear continental envolvendo a França e talvez a Grã-Bretanha. Na Ásia, a Coreia do Sul e talvez o Japão podem se aproximar do limiar nuclear, a fim de dissuadir a China e a Coreia do Norte.