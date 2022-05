Para a Rússia, a cidade portuária ucraniana de Mariupol é um símbolo poderoso.

É uma cidade predominantemente de língua russa na região leste da Ucrânia conhecida como Donbas, aquela onde o presidente Vladimir Putin afirmou falsamente que a Ucrânia estava realizando um “genocídio” antes de lançar sua invasão.

A siderúrgica Azovstal, no meio da cidade, também se tornou o último bastião do regimento militar ucraniano Azov, cujas origens em um grupo militar de extrema-direita, o Batalhão Azov, deram um verniz de credibilidade à falsa narrativa de Putin de que o país é invadido por “nazistas”. A siderúrgica é o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol, enquanto as forças de Moscou montam um empurrão final para assumir o controle da cidade.

Em semanas de combates ferozes, grande parte da cidade de mais de 400.000 habitantes foi arrasada, e autoridades ucranianas disseram que mais de 20.000 civis foram mortos. Mas, apesar do preço terrível, os meios de comunicação estatais russos estão agora destacando a captura de quase toda Mariupol pela Rússia como uma vitória há muito esperada na campanha de Putin para “desnazificar” a Ucrânia.

Fumaça é vista na siderúrgia Azovstal em uma destruída Mariupol, em 2 de maio

Essa mensagem é particularmente importante para o Kremlin nesta semana, enquanto se prepara para as comemorações de 9 de maio na segunda-feira, quando a Rússia marca a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. O iminente feriado do Dia da Vitória – uma das datas mais importantes do calendário para os russos, pois eles lembram os 27 milhões de soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial – já está sendo usado pelo governo russo para canalizar o orgulho nacional em apoio à guerra.

Vladimir Soloviov, um apresentador linha dura pró-Putin da televisão estatal, viajou para Mariupol esta semana e foi capturado em vídeo chamando a atenção na cidade em uniforme militar, depois dizendo aos espectadores que os moradores locais “queriam me tocar e me abraçar”.

Outro apresentador, Dmitri Kiselyov, destacou a luta por Mariupol no último domingo em seu noticiário semanal, que declarou: “Desnazificação é quando os neonazistas do Batalhão Azov apodrecem vivos nos porões frios das fábricas”.

Mas talvez o sinal mais marcante da importância de Mariupol antes de 9 de maio seja que um dos assessores mais poderosos de Putin, o vice-chefe de gabinete Sergei Kirienko, visitou a cidade esta semana.

Ele foi mostrado se encontrando com um homem descrito como um veterano da Segunda Guerra Mundial de Mariupol, e viu o homem se tornar o primeiro residente de Mariupol a obter um passaporte da separatista da “República Popular de Donetsk”, que Putin reconheceu como independente em fevereiro.

Na quarta-feira, Kiriyenko ajudou a inaugurar uma estátua para “Vovó Ania” - uma mulher ucraniana filmada cumprimentando soldados ucranianos com uma bandeira soviética no mês passado, aparentemente pensando que eles eram russos, de acordo com a mídia russa.

Ania, cujo nome completo não é conhecido, tornou-se um símbolo para os defensores da guerra da Rússia da ideia de que alguns ucranianos estão de fato cumprimentando as tropas russas como libertadores. Kirienko, em seu discurso, evocou o feriado de 9 de maio e a chamou de “símbolo vivo da continuidade das gerações. Continuidade na luta contra o nazismo e o fascismo.

Kirienko é responsável pela política interna no governo de Putin, e o fato de que ele está se envolvendo intimamente com o leste da Ucrânia ocupado pelos russos está sendo visto como um sinal de que o Kremlin pode estar planejando incorporar o território à Rússia. Em Mariupol, Kirienko disse que não seria possível realizar desfiles do Dia da Vitória na segunda-feira em Donetsk e Luhansk, as principais cidades de Donbas, mas ele prometeu que eles aconteceriam no futuro.

“Esta hora chegará, e chegará em breve”, disse Kirienko.

A mídia estatal russa deu pouca atenção à devastação em Mariupol e afirmou falsamente que as forças ucranianas que atiram em sua própria cidade são em grande parte as culpadas. Na inauguração da estátua na quarta-feira, Denis Pushilin, chefe da região separatista de Donetsk, reconheceu a destruição, mas também evocou a Segunda Guerra Mundial para prometer que a cidade seria reconstruída, de acordo com um comunicado divulgado por seu escritório.

“Tenho certeza de que também conseguiremos”, disse Pushilin, “especialmente porque a Rússia está conosco”.