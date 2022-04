Putin está empurrando a Finlândia e a Suécia para os braços da Otan

Ao anunciar a iminente invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, o presidente Vladimir Putin mencionou a Otan 40 vezes. Ficou claro que ele queria apresentar a aliança como o diabo – mas nem sempre foi assim.

Conheci Putin quando servia como primeiro-ministro da Dinamarca em 2002. Naquela época, ele ainda estava disposto a se envolver e trabalhar com o Ocidente. Por algum tempo, a Rússia até ajudou a missão liderada pela Otan no Afeganistão após os ataques terroristas de 11 de setembro.

Tudo isso mudou com as “revoluções coloridas” de meados dos anos 2000: ver os movimentos democráticos surgirem na Geórgia e na Ucrânia aterrorizou Putin. Ele temia que a Rússia fosse a próxima. Quando assumi o cargo de secretário-geral da Otan em 2009, Putin me informou friamente que a organização que eu supervisionava era uma relíquia que deveria se resignar à história.

A ironia é que a guerra cruel de Putin na Ucrânia alcançará o oposto de suas ambições: a Otan emergirá desta crise maior, mais forte e mais unida. A visão de tanques russos cruzando a fronteira com a Ucrânia destruiu muitas crenças antigas sobre a segurança na Europa. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na Finlândia e na Suécia. Como a primeira-ministra Sanna Marin, da Finlândia, disse secamente: “A Rússia não é o vizinho que imaginávamos”.

A mudança na opinião pública é ainda mais notável. No ano passado, uma pesquisa anual mostrou que apenas 26% dos finlandeses queriam se juntar à Otan. Uma pesquisa mais recente demonstra que esse número agora aumentou para 68%. O mesmo acontece na Suécia. Ambas as populações reconhecem a nova realidade na Europa.

Um ditador encarregado de um Estado com armas nucleares lançou uma invasão em grande escala de um país vizinho. Juntar-se a uma poderosa aliança militar com um compromisso específico com a defesa coletiva é a resposta lógica.

A Finlândia e a Suécia devem aproveitar esta oportunidade para se tornarem parte da Otan. Os governos de ambos os países devem se inscrever antes da cúpula da Otan em junho. A Finlândia e a Suécia poderiam aderir à Otan de forma relativamente rápida e indolor. Ambos os países já estão intimamente alinhados com a organização, participam de exercícios conjuntos e atendem claramente aos requisitos políticos para a adesão, incluindo um sistema democrático de governança e uma economia de mercado. Na sede da Otan, a adesão poderia ser aprovada da noite para o dia. Embora a decisão precise ser ratificada por todos os membros da aliança, a urgência da situação pode acelerar o processo em questão de meses.

A adesão da Finlândia e da Suécia à Otan é vantajosa para todos. Ambos os países receberiam a garantia de segurança do Artigo 5 da aliança sobre defesa coletiva, e a Otan ganharia novas capacidades em uma região estrategicamente importante. Esta zona tampão conveniente entre a Rússia e os atuais membros da aliança tornaria mais fácil reagir a qualquer incursão das forças russas nos Estados Bálticos.

Enquanto o debate sobre a adesão continuar, a máquina de propaganda do Kremlin vai acelerar. Ele alertará contra uma maior expansão da Otan, alegando que desestabilizará a região e tornará a guerra mais provável.

É claro, esse não é o caso. A única pessoa que desestabiliza a Europa é Putin. A Rússia alvejou a Ucrânia, e a Geórgia antes disso, precisamente porque não são membros da Otan.

A estratégia internacional da Rússia é ameaçar a escalada para intimidar os países menos poderosos à submissão e empurrar os mais poderosos para a inação.

Nesta guerra, Putin ameaçou atacar os comboios da Otan trazendo armas para a Ucrânia e cortar o fornecimento de gás para a Europa se as contas não fossem pagas em rublos. Em ambas as questões, o Ocidente percebeu o blefe da Rússia. As ameaças não se concretizaram.

Se a Suécia e a Finlândia aderirem à Otan – especialmente diante de tais ameaças – isso mostraria a Putin que a guerra é contraproducente, que a guerra apenas fortalece a unidade, a determinação e a preparação militar do Ocidente.

A Finlândia e a Suécia não são os únicos países a reavaliar a doutrina de política externa de décadas diante da invasão da Rússia. Em toda a Europa, os governos estão aumentando os gastos militares para atingir a meta de 2% da Otan. Estava na hora. Por muito tempo, os Estados Unidos carregaram uma parcela muito grande do fardo para a segurança europeia.

A mudança mais significativa está na Alemanha. Sua recusa em gastar mais em defesa tem sido uma fonte consistente de tensão dentro da aliança, que quase chegou a um ponto de ruptura durante a presidência de Donald Trump.

A guerra na Ucrânia finalmente levou o governo alemão a agir. Ele se comprometeu a gastar US$ 112,7 bilhões em compras militares e mais de 2% de seu PIB em defesa daqui para frente.

A Alemanha também reverteu sua política de longa data de não exportar armas para zonas de conflito, uma política que se baseava na culpa coletiva e no trauma da 2ª Guerra. As novas posições do país sobre gastos militares e exportações de armas têm o potencial de transformar a Alemanha em uma das Forças Armadas mais avançadas do mundo.

Apesar dessas mudanças louváveis, a Alemanha deve fazer mais. O chanceler Olaf Scholz e outros líderes políticos ainda estão se arrastando sobre a imposição de sanções e o envio de armas de maior calibre para a Ucrânia. Mas se a Alemanha encerrasse todas as importações de petróleo e gás russos, Putin seria forçado a interromper rapidamente a guerra na Ucrânia.

É inconcebível que enquanto os ucranianos estão sendo massacrados, os membros da Otan ainda enviam centenas de milhões de euros todos os dias aos cofres de Putin para comprar petróleo e gás.

Líderes políticos que se opõem à suspensão total das transferências para a Rússia são cúmplices dos crimes de guerra de Putin. Eles estão pagando indiretamente os salários daqueles que cometeram atrocidades em Bucha.

Acabar com todas as importações de petróleo e gás russos teria um preço significativo, mas seria pequeno em comparação com a destruição contínua na Ucrânia. Aqui também, a Finlândia está se movendo na direção certa, prometendo acabar com a dependência do país das importações de energia russa em questão de “semanas ou meses”.

A postura anterior de dissuasão da Otan com a Rússia não funcionou: ela falhou em evitar uma guerra em grande escala na Europa. Se Putin for bem-sucedido na Ucrânia, provavelmente não vai parar por aí. Ele continuará a testar a Otan onde quer que veja elos fracos. Os países que estão intimamente alinhados com a aliança ocidental, mas não protegidos por seu Artigo 5 – como Suécia e Finlândia – estarão em risco.

Nos últimos 70 anos, a Otan tem sido a base da segurança na Europa, criando um ambiente em que a liberdade e a democracia podem prosperar. Putin pode querer ver a Otan resignada à história, mas suas ações na Ucrânia mostram por que a aliança é necessária agora mais do que nunca.

Rasmussen é ex-secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte e ex-primeiro-ministro da Dinamarca.