Quem é Kamala Harris, possível sucessora de Biden na briga contra Trump pela presidência dos EUA

Após o anúncio de Joe Biden de que vai deixar a corrida pela Casa Branca, Kamala Harris, ganhou força como o nome do Partido Democrata na disputa. A atual vice-presidente ganhou endosso tanto de Biden quanto de importantes figuras democratas, como Bill Clinton.

Kamala Harris, de 59 anos, pode começar sua campanha oficial em alguns dias, se depender dos democratas que a apoiam. Menos de uma hora após anunciar sua desistência à corrida presidencial, Biden voltou às redes sociais, desta vez no seu perfil pessoal, para convocar os apoiadores do partido a realizar doações para a campanha de Kamala. "Meu amigos democratas, eu decidi não aceitar a nominação e focar minhas energias nos meus deveres como presidente da república no meu tempo restante de mandato", escreveu Biden, que acrescentou: "Se você está conosco, doe para a campanha dela (Kamala)", publicou Biden no X, com o link para as doações ainda com as imagens de divulgação da chapa Biden Harris.

A vice-presidente também foi pessoalmente consultada por Biden antes que o anúncio da desistência fosse divulgado, disseram pessoas próximas à Casa Branca ao jornal americano The Washington Post.

Após mais de quatro anos de sua campanha nas primárias no Partido Democrata - em que sonhava em se tornar a primeira presidente negra dos Estados Unidos - Harris está de volta a um papel em que pode colocá-la em posição de disputar a presidência, desta vez, com um apoio muito maior da ala política de seu partido, após um conturbado começo de campanha de Biden.

Com o recuo de Biden, todo o valor arrecadado para a campanha de reeleição será destinada, agora, para Harris - cerca de US$ 96 milhões que devem ser complementados com outras doações, que já estão sendo pedidas inclusive pelo atual presidente dos EUA.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discursa em um evento em 1º de maio de 2024, em Jacksonville, na Flórida; ela pode ser a primeira mulher negra a liderar a chapa presidencial de um grande partido Foto: John Raoux/AP

Carreira na política

“Minha mãe costumava me dizer: ‘Kamala, você poderia ser a primeira a conquistar muitas coisas. Assegure-se de não ser a última’”, Harris repetiu por diversas vezes durante sua campanha para as primárias democratas, ainda antes de se tornar candidata à vice-presidente na chapa de Biden.

Desde o começo de sua carreira, Harris, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, tem sido uma pioneira. Depois de dois períodos como promotora em São Francisco (2004-2011), foi eleita duas vezes promotora na Califórnia (2011-2017), tornando-se a primeira mulher, e também a primeira pessoa negra, a comandar o Judiciário do Estado mais povoado dos EUA.

O primeiro ato de Kamala Harris como candidata política, em 2003, foi nocautear um ex-boxeador: o progressista promotor público de São Francisco que havia sido seu chefe.

Seu primeiro mandato no Senado foi definido por desempenhos tão dilacerantes em comitês que funcionários do governo Trump reclamaram de sua velocidade. “Não consigo ser tão rápido”, disse certa vez um nervoso Jeff Sessions. “Isso me deixa nervoso.”

E na virada mais memorável como candidata presidencial, falando com precisão para o homem que a escolheu como sua companheira de chapa, ela começou com uma declaração menos caridosa - “Eu não acredito que você seja um racista, mas ...”

“Foi um debate”, ela disse várias vezes desde então, sem se desculpar pelo combate de campanha. Assim é Kamala Harris, a política de San Francisco, dizem os amigos.

Ao anunciar Harris como sua candidata à vice-presidência, Joe Biden disse aos apoiadores que ela era a pessoa mais bem equipada para “levar essa luta” ao presidente Trump, abrindo espaço em uma campanha com a premissa de restaurar a decência americana para uma lutadora disposta que aprendeu cedo em sua carreira que a fortuna não favoreceria as mulheres negras.

É essa destreza, dizem pessoas próximas a ela, que mais impulsionou a ascensão de Kamala Harris - e pode ser mais frustrante para aqueles que desejam que seu destemor eleitoral seja acompanhado por uma audácia política equivalente.

Personalidade forte

Caustica demais quando precisaria ser cautelosa em questões substantivas, Harris passou sua vida pública negociando questões díspares, fluente tanto em círculos ativistas quanto estabelecidos, sem nunca se sentir inteiramente presa a nenhum deles.

Aqueles que a conhecem dizem que ela pode ser difícil de lidar, em parte porque ela é diferente de qualquer figura política que veio antes - uma legisladora cujas forças e manias às vezes podem parecer incongruentes.

Em alta Internacional Quem será o candidato democrata? Kamala Harris, Gavin Newson, Michelle Obama e mais 7 opções a Biden Vídeo: Como Donald Trump desviou no último segundo do tiro que quase o matou? Assista Como uma jovem candidata a promotora, Harris era uma figura frequente em estacionamentos de supermercados, desfraldando uma tábua de passar roupa de seu carro como uma tela para materiais de campanha, e uma veterana astuta das páginas sociais de São Francisco, com um caderno cheio de contatos para arrecadar fundos. Ela pode projetar um ar de indiferença às vezes, falando sobre culinária e música hip-hop dos anos 90 como se você fosse um velho amigo. Cansada de ser pressionada a explicar suas experiências pessoais de racismo como algo inédito na história, ela se irritava com o tratamento que recebeu da mídia, doadores e estrategistas políticos. Harris é conhecida por compartilhar, com partes iguais de fadiga e exasperação, uma anedota sobre uma jornalista não identificada que perguntou por que ela escolheu a Howard University, a joia da coroa das faculdades e universidades historicamente negras, em vez de uma universidade de renome da Ivy League. “Estou realmente cansada de ter que explicar minhas experiências com racismo para as pessoas”, disse ela em uma entrevista em junho, “para que as pessoas entendam que ele existe”. Para Harris, filha primogênita de acadêmicos imigrantes da Índia e da Jamaica, o ativismo político era uma espécie de direito de nascença. Seus avós maternos lutaram pela independência indiana do domínio britânico e educaram mulheres rurais sobre contracepção. Seus pais protestaram pelos direitos civis e de voto como estudantes de doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley.

Quando criança, a jovem Kamala Harris foi empurrada junto com uma multidão em protestos e marchas em seu carrinho, mais tarde relembrando as primeiras memórias de “um mar de pernas se movendo, da energia e dos gritos e cantos”.

Seus pais receberam líderes dos direitos civis e iniciaram grupos de estudo semanais para discutir os livros de autores negros e líderes de movimentos que iam do anti-apartheid na África do Sul à pregação de Malcolm X.

Sua mãe, escreveu Harris em suas memórias de 2019, “nasceu com um senso de justiça impresso em sua alma”.

Como sua mãe não tinha parentes nos EUA, a comunidade negra em Oakland se tornou sua família, mesmo depois que ela se divorciou do pai de Kamala Harris, um jamaicano que veio aos Estados Unidos para estudar economia.

Kamala Harris e sua irmã mais nova cantaram no coro infantil de uma igreja negra e estudaram artes no Rainbow Sign, um centro cultural negro pioneiro. Depois da escola, eles passaram um tempo em uma creche administrada por um vizinho no porão de seu prédio, aprendendo sobre líderes negros como Frederick Douglass, George Washington Carver e Sojourner Truth.

Como aluna da primeira série, Harris ingressou na segunda turma do ensino fundamental em Berkeley, e sofreu na pele a segregação racial em ônibus, tornando-se uma das primeiras cobaias para uma política liberal contenciosa.

Vice-presidente Kamala Harris ganhou o apoio de Joe Biden para ser a candidata à presidência pelo Partido Democrata Foto: Evan Vucci/AP

Essas primeiras experiências tiveram um impacto formativo na trajetória profissional de Harris, afastando-a da política externa de sua infância e entrando no sistema democrata que ela acreditava ter maior poder para efetuar mudanças.

“A razão pela qual tomei uma decisão muito consciente de me tornar uma promotora é porque sou filha de pessoas que, como as de hoje, estavam marchando e gritando nas ruas por justiça”, disse ela. “Quando tomei a decisão de me tornar promotora, foi uma decisão muito consciente. E a decisão que tomei foi: vou tentar entrar no sistema, onde não tenho que pedir permissão para mudar o que precisa ser mudado. "

Inicialmente, este não foi um trabalho glamoroso. Na década de 1990, ela ingressou no gabinete do promotor no condado de Alameda e, mais tarde, em San Francisco, onde supervisionou a unidade criminal. Seu chefe ali era um liberal da velha guarda, Terence Hallinan, cuja manutenção no emprego se tornou precária à medida que Harris vislumbrava seu próprio futuro político.

Instada a desafiar Hallinan por seus colegas que disseram que o escritório era mal administrado, Harris se viu efetivamente correndo para a direita dele, dizendo aos eleitores em sua disputa de 2003 que não havia nada de progressivo em ser “brando com o crime”.

Mas a oferta de Kamala Harris foi seguida por insinuações de que ela estava em dívida com um ex-namorado muito mais velho, Willie Brown, que por acaso também era o prefeito de San Francisco (e um apoiador frequentemente apresentado em sua campanha).

Para neutralizar tais ataques, Kamala Harris resolveu contra-atacar com o dobro de força, expondo a própria bagagem sensacionalista de seu rival e em um ponto parecendo sugerir que ela não hesitaria em investigá-lo por corrupção pública depois de substituí-lo.

“São Francisco é o azul mais azul. É quase como uma guerra civil “, disse Tony West, seu cunhado e conselheiro informal de longa data, em uma entrevista no ano passado. “Então é como uma briga de família. E essas costumam ser as piores.”

Nos anos seguintes, Harris provou ser um alvo difícil de acertar para os oponentes, graduando-se como procuradora-geral do Estado e, em 2017, como senadora dos Estados Unidos no ambiente político da Califórnia, propenso ao “esporte sangrento”, em sua narrativa. “É realmente simples - as pessoas brincam sobre isso”, disse ela em uma entrevista no ano passado. Ela não riu.

Ideais na Casa Branca

Enquanto vice-presidente dos EUA, Harris foi uma voz ativa a favor dos direitos da mulher e de imigrantes - questões que geraram impasse entre democratas e republicanos ao longo dos últimos anos. Uma de suas agendas foi levantar causas fundamentais da migração da América Latina, como a pobreza e a violência nos países de origem dos migrantes. No ano passado, ela anunciou US$ 950 milhões em promessas de empresas privadas para apoiar as comunidades da América Central. Compromissos semelhantes feitos anteriormente totalizaram cerca de US$ 3 bilhões.

Em março, Harris pediu um “cessar-fogo imediato” em Gaza e descreveu a situação no local como uma “catástrofe humanitária”. Ela disse que “a ameaça que o Hamas representa para o povo de Israel deve ser eliminada”, mas também que “muitos palestinos inocentes foram mortos”. Em uma entrevista no final daquele mês, ela enfatizou sua oposição a uma invasão israelense de Rafah, a cidade no sul de Gaza para onde mais de um milhão de pessoas fugiram.

Harris também demonstrou apoio a legislação que protegeria o direito ao aborto em nível nacional, como Roe v. Wade fez antes de ser derrubado em 2022, em Dobbs v. Jackson.

Após a decisão de Dobbs, ela se tornou fundamental para os esforços da campanha de Biden para manter os holofotes sobre o aborto, uma vez que Biden - com seu desconforto pessoal com o aborto e seu apoio a restrições no início de sua carreira - era um mensageiro falho. Em março, ela fez o que se acreditava ser a primeira visita oficial de um presidente ou vice-presidente a uma clínica de aborto.

Ela apoiou consistentemente o direito ao aborto durante seu período no Senado, incluindo o co-patrocínio de uma legislação que teria proibido restrições comuns em nível estadual, como exigir que os médicos realizassem exames específicos ou tivessem privilégios de admissão em hospitais para realizar abortos./COM NYT