Quem é o general russo que lutou na Síria e comandará guerra na Ucrânia

THE WASHINGTON POST - Sete semanas após a invasão russa da Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, trocou o comando da chamada “operação militar especial” no país vizinho.

Leia também Após se reunir com Putin, chanceler austríaco mostra ‘pessimismo’ com futuro da guerra na Ucrânia

Moscou colocou à frente de sua campanha o general Alexander Dvornikov, um militar familiarizado com esse cenário, que chefia o Distrito Militar do Sul da Rússia desde 2016 e também tem uma vasta experiência na guerra na Síria.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Com essa mudança, o Kremlin busca centralizar a coordenação de seus quase 100 batalhões táticos, que até agora atuaram de forma quase independente e encontraram um rival mais bem organizado.

O presidente russo, Vladimir Putin (E), ao lado do general Alexander Dvornikov, que assumiu o comando da guerra na Ucrânia, em imagem de 2016 Foto: via REUTERS / via REUTERS

Ele assume a supervisão da campanha em meio a crescentes mortes de civis, destruição generalizada e avanços lentos, com as forças russas atoladas em problemas logísticos e erros militares, segundo autoridades e analistas ocidentais.

Antes de sua nomeação, não havia um líder militar único para todas as forças russas. Essa falta de coesão pode mudar sob Dvornikov.

O general comandava o distrito militar do sul da Rússia, um posto importante que conquistou depois de servir como o primeiro líder da campanha de guerra aérea russa na Síria. A Rússia é acusada de cometer crimes de guerra em ambos os conflitos.





Dvornikov tem uma vasta experiência na região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde Moscou diz que concentrará seus esforços de guerra depois de não conseguir tomar Kiev e os subúrbios ao redor da capital.

Há muito que permanece desconhecido sobre o líder militar russo – mas sua experiência no leste da Ucrânia e seu tempo na Síria são elementos-chave de sua formação.

Quem é Alexander Dvornikov?

Dvornikov tem supervisionado as tropas no sul e no leste da Ucrânia. Ele é considerado uma opção para substituir o chefe de gabinete russo, Valeri Gerasimov, disse Mark Galeotti, professor honorário da University College London que estuda as Forças Armadas da Rússia. Ele é conhecido como “um dos verdadeiros pesos pesados de sua geração”, disse Galeotti.

Dvornikov foi o primeiro comandante da Rússia a supervisionar a campanha brutal do país na Síria, onde as forças russas realizaram bombardeios generalizados e indiscriminados de civis, bairros e hospitais sírios em conjunto com guerras aéreas e cercos fomentados pelo próprio presidente Bashar Assad. Dvornikov foi homenageado como um “herói da Federação Russa” em 2016 por seu trabalho lá.

Por que ele foi nomeado?

Após a retirada das tropas russas dos subúrbios de Kiev, agências de inteligência e defesa ocidentais dizem que Moscou começou a reorientar seus esforços para capturar o sul e o leste da Ucrânia – onde Dvornikov já estava no comando.

A medida ocorre depois que os esforços iniciais da Rússia para capturar Kiev e o restante da Ucrânia não tiveram sucesso diante da resistência mais forte do que o esperado pelas forças ucranianas, juntamente com outros fatores, incluindo falhas logísticas e moral baixo entre os soldados russos.

Entre os principais obstáculos está “a falta de um único comandante geral”, que “claramente dificultou a cooperação das forças russas”, de acordo com uma avaliação de 9 de abril do Instituto para o Estudo da Guerra.

“A designação de Dvornikov como comandante geral faz sentido agora, dado que os principais esforços russos anunciados estão quase todos em sua área de responsabilidade”, concluiu o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Antes dessa mudança, “Dvornikov estava entre dois ou três outros comandantes encarregados de várias frentes na Ucrânia”, escreveu a ISW.

Galeotti disse que Dvornikov “é uma escolha interessante, mas não inesperada”, dada sua experiência no leste e sua reputação de comandante inovador e “alguém que pode lidar com uma situação nova e desconhecida”.

“Nenhuma nomeação de qualquer general pode apagar o fato de que a Rússia já enfrentou um fracasso estratégico na Ucrânia”, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca Jake Sullivan no programa “Estado da União” da CNN no domingo. “Este general em particular tem um currículo que inclui brutalidade contra civis em outros teatros na Síria. E podemos esperar mais do mesmo”.

O que ele fez na Síria?

Dvornikov supervisionou as forças russas durante um período crítico na guerra síria – quando em 2015 parecia que Assad, um aliado de longa data de Putin, poderia não vencer os grupos rebeldes que lutavam contra seu governo. Eles se formaram depois que a revolta no país em 2011 se transformou em uma guerra civil e em batalhas regionais.

A Rússia tinha uma base naval na Síria antes da guerra e apoiou Assad diplomaticamente desde o início. A partir de 2015, Moscou ajudou a liderar as guerras aéreas de Assad contra cidades e civis sírios, o que virou a maré a favor de Assad.

Desde então, o líder sírio recuperou o controle de quase todo o país, muito do qual permanece profundamente marcado pelas táticas de terra arrasada da coalizão de Assad.

Ainda não se sabe quantas pessoas morreram na Síria desde 2011; as estimativas variam de mais de 300 mil a 600 mil. Mas a Airwars, com sede em Londres, que monitora as campanhas de bombardeio aéreo na Síria, Iraque e Líbia, descobriu que cerca de 25 mil civis sírios, segundo fontes locais, teriam sido mortos por ataques aéreos russos entre setembro de 2015 e março de 2022.

Manual de Moscou

“Até o momento, a Rússia ainda não aceitou publicamente a responsabilidade pela morte de um único civil durante a campanha”, de acordo com um relatório recente do grupo.

Muitas das táticas russas vistas na Ucrânia – o uso de bombas de fragmentação, bombardeios implacáveis de áreas civis, alvejando hospitais e bombardeando uma área e depois voltando para atacá-la novamente após a resposta dos serviços de emergência – faziam parte do manual de Moscou na Síria.

Anastasia Erashova chora com sua filha no colo no corredor de um hospital atacado por um bombardeio russo na cidade de Mariupol, em 11 de março Foto: Evgeniy Maloletka/AP

O grau em que Dvornikov foi o arquiteto dessas abordagens é desconhecido. Mas o general russo também trabalhou antes com o Grupo Wagner, uma rede obscura de mercenários de segurança privada russos ativos na Síria desde 2015, que também opera na Ucrânia.

Dvornikov provavelmente coordenou ataques aéreos russos e combatentes Wagner em solo na Síria, disse Fadel Abdul Ghany, diretor executivo da Rede Síria para os Direitos Humanos, com sede no Catar.

Na batalha para recapturar a cidade síria de Palmira, disse Galeotti, Dvornikov demonstrou sua crença na “primazia da missão, e se você precisar se esforçar para cumprir a missão, ele o fará”.