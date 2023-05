Rival de Trump, Ron DeSantis anunciará candidatura à presidência dos EUA no Twitter com Elon Musk

WASHINGTON - O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, planeja anunciar sua candidatura à presidência dos EUA em um evento no Twitter ao lado do CEO da empresa, Elon Musk na noite de quarta-feira, 24, segundo seus assessores.

A entrada de DeSantis na pré-campanha contra o ex-presidente Donald Trump já era esperada, mas sua decisão de envolver Musk no anúncio adiciona um elemento surpresa à estratégia. Musk adquiriu o Twitter no ano passado e tem diminuído as ferramentas da rede social contra disseminação de notícias falsas e discurso de ódio.

Ao Wall Street Journal, Musk disse que não iria apoiar formalmente DeSantis nem nenhum outro republicano. O evento no Twitter Spaces será mediado por David Sacks, um financiador do Partido Republicano próximo aos dois.

Elon Musk tem elogiado DeSantis, mas diz que não haverá apoio público ao republicano Foto: REUTERS / REUTERS

O anúncio ocorrerá no Twitter Spaces, a ferramenta de áudio da empresa. A aparente aliança entre DeSantis e Musk injeta um grau considerável de risco à campanha. O principal desafio para DeSantis ao entrar na corrida de 2024 será competir por atenção com Trump, o favorito da base republicana e uma celebridade de televisão e do próprio Twitter antes de entrar para a política.

Musk disse ter votado no presidente Joe Biden na eleição de 2020, mas desde então tem criticado a Casa Branca, que tem tido uma relação distante com a Tesla, a empresa de carros elétricos do bilionário.

Questionado sobre a candidatura do presidente à reeleição na semana passada, Musk disse que apenas queria “um cara normal” à frente do governo americano e tem dúvidas sobre a capacidade de Biden, perto dos 80 anos, de criar conexões com eleitores.

Embora Musk se considere um independente, doando quantias relativamente pequenas para republicanos e democratas no passado, ele tem se alinhado nos últimos anos a pautas conservadoras.

Continua após a publicidade

No Twitter, ele se envolveu e compartilhou teorias da conspiração de direita, incluindo uma sobre o ataque de outubro a Paul Pelosi, marido da ex-presidente Nancy Pelosi.

Musk já expressou seu apoio a DeSantis em julho passado, quando tuitou que o governador da Flórida “venceria facilmente” se enfrentasse Biden em 2024. E em novembro ele respondeu afirmativamente quando questionado por um usuário do Twitter se ele apoiaria o DeSantis na próxima eleição.

DeSantis deve participar também de uma entrevista na Fox News, a rede de TV a Cabo com uma linha editorial alinhada aos republicanos. O governador marcou ainda para o fim noite de quarta um evento com doadores de campanha no Hotel Four Seasons, em Miami. /NYT