Rússia estabelece zona de exclusão aérea sobre região separatista de Donbass, na Ucrânia

A Rússia estabeleceu uma zona de exclusão aérea sobre a região de Donbass, na Ucrânia. A informação foi divulgada por uma autoridade separatista da República Popular de Donetsk, como foi autoproclamada, e noticiada pela agência de notícias Interfax nesta sexta-feira, 18.

Pessoas caminham em direção a um monumento aos Libertadores de Donbass na cidade rebelde de Donetsk, Ucrânia, 27 de janeiro de 2022 Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Zona de exclusão aérea consiste em um território sobre o qual qualquer aeronave é proibida de voar. Se um avião não o respeitar, pode ser abatido. Essa medida é frequentemente aplicada em tempos de guerra para evitar o bombardeio de civis, por exemplo.

Essa decisão é legal sob o direito internacional quando se baseia em uma resolução da ONU, como a proibição de sobrevoar o Iraque decidida na década de 1990 para proteger as minorias xiitas no sul e as minorias curdas no norte, de bombardeios, particularmente com armas químicas, de regime de Saddam Hussein.

Entretanto, quando é decretada por uma ou mais potências externas, pode ser considerada um ato de guerra, além de ser uma operação cara, que exige vigilância constante e rotações aéreas.