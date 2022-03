Russos passaram com tanques sobre poeira radioativa em zona de Chernobyl, dizem funcionários

Soldados russos dirigiram veículos blindados sem proteção contra a radiação através de uma zona tóxica de Chernobyl, chamada “Floresta Vermelha”, no dia em que entraram no local para dominar a usina. O relato é de trabalhadores locais, que estavam na área quando os russos chegaram, no dia 24 de fevereiro. Segundo eles, isso acabou levantando nuvens de poeira radioativa.

Duas fontes informaram à Reuters que os soldados no comboio não usaram nenhum equipamento anti-radiação. Um segundo funcionário de Chernobyl disse que o ato foi “suicida” para os soldados russos, porque a poeira radioativa que eles inalavam provavelmente causará radiação interna em seus corpos.

A inspeção nuclear estatal da Ucrânia disse no dia 25 de fevereiro, no dia seguinte ao que Chernobyl foi dominada, que houve um aumento nos níveis de radiação na usina como resultado de veículos militares pesados perturbando o solo. Mas, até agora, não há detalhes do que exatamente acontece na área. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou na época que os níveis de radiação observados não colocavam a população em risco.

Área ao redor de Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, no dia 12 de abril de 2021. Imagem foi registrada com um drone Foto: Gleb Garanich / REUTERS

Os dois trabalhadores ucranianos que falaram com a Reuters estavam de serviço quando os tanques russos entraram em Chernobyl no dia 24 de fevereiro e assumiram o controle do local, onde a equipe ainda é responsável pelo armazenamento seguro do combustível nuclear usado e pela supervisão dos restos do reator, que explodiu em 1986.

Ambos os homens disseram ter testemunhado tanques russos e outros veículos blindados se movendo pela “Floresta Vermelha” - que ganhou esse nome após o acidente de Chernobyl, em 1986, porque as árvores ficaram vermelhas - que é a parte mais contaminada radioativamente da zona ao redor da usina, cerca de 100 km ao norte de Kiev.

Os soldados regulares com quem um dos trabalhadores falou quando trabalhavam ao lado deles na instalação não tinham ouvido falar da explosão, disse ele.

Solicitado a comentar os relatos, o Ministério da Defesa da Rússia não respondeu. Os militares russos disseram depois de capturar a usina que a radiação estava dentro dos níveis normais e suas ações impediram possíveis “provocações nucleares” por nacionalistas ucranianos. A Rússia negou anteriormente que suas forças tenham colocado instalações nucleares dentro Ucrânia em risco. /REUTERS