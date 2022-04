Soldados e rebeldes lutam por cocaína na Colômbia

THE NEW YORK TIMES - Em um vilarejo controlado por rebeldes na mata, Joel participava de exercícios militares com seus camaradas, todos enfileirados, com uniformes camuflados e coturnos, fuzis pendurados no ombro. “Direita, volver”, gritou o instrutor.

Para Joel, de 36 anos, a cena era familiar. Ele passou seis anos no Exército, lutando contra a insurgência que aterrorizou a Colômbia por décadas. Agora, ele tem um novo chefe: um grupo armado clandestino que inclui os mesmos insurgentes que ele tentou derrotar quando era militar.

Leia também Para Ingrid Betancourt, Colômbia precisa escapar da polarização; leia entrevista

“Sei que as coisas não deveriam ser assim”, afirmou ele, descansando seu fuzil sobre as pernas. Joel disse que, depois que deixou o Exército, não conseguia se manter. E logo veio a proposta de US$ 500 por mês, quase o dobro do salário mínimo na Colômbia. “Agora, meus filhos levam uma vida melhor.”

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Esperava-se que o acordo assinado em 2016 pelo governo e pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) criasse uma era de paz após cinco décadas de guerra. Pelo pacto, os rebeldes abandonariam as armas e o governo inundaria as zonas de conflito com oportunidades de trabalho, aliviando a pobreza e a desigualdade.

Milhares de combatentes das Farc abandonaram as armas. Mas, em muitos lugares, o governo nunca chegou. Em vez disso, partes da Colômbia rural testemunharam um retorno da violência que, em algumas regiões, é até pior do que antes do acordo.

A quantidade de assassinatos de defensores de direitos humanos cresceu e o número de deslocamentos continua alto, com cerca de 147 mil pessoas forçadas a fugir de suas casas no ano passado.

Promessas

Isso não ocorre porque as Farc retomaram as armas. Em vez disso, o vácuo deixado pela guerrilha, assim como a ausência de muitas das reformas prometidas pelo governo, criaram um pântano criminoso, à medida que novos grupos se formam e antigos se reformulam na luta pelo controle do crime.

Ainda que muitos colombianos chamem esses grupos novos de “dissidentes”, em referência às Farc, sua composição é mais complexa. Alguns deles, ex-inimigos – rebeldes, soldados e paramilitares – misturam-se com recrutas e membros do crime organizado, todos atraídos pelo dinheiro.

Esses combatentes enfrentam antigos aliados pelo controle da droga, num fenômeno mais parecido com violência de gangues do que com a insurgência. “A luta é de camarada contra camarada, irmão contra irmão”, afirmou Benjamin Perdomo, fundador da milícia Comandos da Fronteira, à qual Joel se juntou seis meses atrás. Como outros entrevistados, Perdomo preferiu se identificar apenas por seu nome de guerra.

Em fevereiro, viajando de barco pela floresta amazônica, o Times passou uma semana com os Comandos, que lutam contra a Frente Carolina Ramírez, outro grupo de ex-guerrilheiros, pelo controle dos departamentos de Putumayo e Caquetá, que têm papel crucial no comércio da droga.

Especialistas alertam que, se o governo não assumir um papel maior em sufocar essas milícias e cumprir as promessas, o país se parecerá mais com o México – assolado por narcotraficantes – do que com a Colômbia dos anos 2000. “Ainda estamos longe de 2002″, afirmou Adam Isacson, diretor do Escritório de Washington na América Latina. “Mas estamos a caminho.”

O conflito com as Farc remonta aos anos 60, quando dois líderes comunistas declararam uma rebelião contra o Estado colombiano com o objetivo de instaurar um governo que daria apoio à população rural. Por décadas, a cocaína financiou a luta. Então, veio o acordo de paz, que exige do governo investimento em programas que afastem as comunidades rurais do cultivo da coca e privem os grupos armados de renda.

Mas Putumayo, a horas de qualquer grande cidade, é um dos lugares onde as alternativas sustentáveis jamais chegaram, e a coca ainda domina. “O governo não tem ajudado em nada”, afirmou o presidente da legislatura municipal. “Para nós, o Estado é a coca.”

Para muitos moradores, os Comandos são apenas a mais nova milícia a ocupar a cidade. Os combatentes compram a coca que eles produzem e se tornaram empresários, polícia e administração pública.

Membros da milícia Comandos de la Frontera Foto: FEDERICO RIOS

Pobreza

Sob o regime das Farc, os líderes do grupo afirmavam que seu reinado de terror servia a um objetivo mais elevado. Perdomo diz a mesma coisa, afirmando que luta por “desenvolvimento, progresso e justiça social”. Mas, em entrevistas com membros dos Comandos, poucos mostraram ter alguma noção de que trabalham por um propósito maior.

Um dos integrantes é uma mãe solteira que não conseguia criar os filhos com o salário de US$ 90 que ganhava como empregada doméstica; outro, um ex-guerrilheiro, descobriu que ganharia como médico da unidade o dobro do que ganhava em um hospital público. Os Comandos não apenas pagam salários melhores, mas oferecem férias remuneradas, o que atrai centenas de recrutas. “A luta não é por um ideal”, disse um combatente. “É por dinheiro.”

Por toda a Colômbia, os confrontos entre grupos armados estão no nível mais intenso desde que o acordo foi assinado. No ano passado, mais de 13 mil pessoas foram mortas, o maior número desde 2014. Existem seis conflitos distintos ativos no país, segundo a Cruz Vermelha, três dos quais envolvem ex-membros das Farc.

Em Putumayo, os Comandos são acusados de assassinatos, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e “mobilização de terror”. A rival Frente Carolina Ramírez é tão brutal quanto eles.

O ministro da Defesa, Diego Molano, afirmou que os militares estão empregando “todo esforço” possível para combater esses novos grupos, com foco redobrado em eliminar chefes de unidades, erradicar a coca e desmobilizar os combatentes. “De maneira geral, contivemos a ameaça”, afirmou.

Mas, após uma operação recente, na qual o Exército matou 11 membros dos Comandos, ONGs denunciaram que vários dos mortos eram civis – e o ataque havia ocorrido durante uma festa de arrecadação de fundos para o município. Molano negou as acusações. “A operação não foi contra camponeses, foi contra dissidentes das Farc”, tuitou.

Críticos afirmam que o novo ciclo de violência é alimentado pela falta de compromisso do governo com os programas estabelecidos pelo acordo de paz. O presidente, Iván Duque, conservador, liderou uma campanha para alterar o pacto, afirmando que ele era brando demais com as Farc.

Desde que assumiu a presidência, em 2018, ele afirma que adota o acordo. Os números, porém, contam uma história diferente. No momento em que Duque assumiu, 22% do acordo já haviam sido aplicados, segundo o Instituto Kroc para Estudos sobre Paz Internacional. Durante seu mandato, ele aumentou para 30%.

Duque afirmou que um terço das provisões do acordo está implementado, o que completaria o processo de implementação em 15 anos. Mas Duque, cuja aprovação está em queda, deixará o cargo em agosto. “Este governo desperdiçou a oportunidade do acordo”, disse Marco Romero, diretor do grupo Codhes, de defesa de direitos humanos.

Dezenas de Comandos levantaram acampamento nas margens do Putumayo, fazendo suas camas entre as árvores e construindo uma cozinha ao lado de uma casa de fazenda feita de madeira. Os combatentes conectam-se à internet via satélite entre vacas e galinhas e trouxeram com eles sorvetes e tamales do vilarejo próximo. Eles compraram tijolos de pasta de coca dos camponeses – para revender a narcotraficantes – e testaram lançadores de granadas para usar contra a Frente Carolina Ramírez.

Ainda que a nova geração de grupos armados tenha sido fraturada, analistas afirmam que começa a surgir uma associação entre duas facções, ambas lideradas por ex-comandantes das Farc, que afirmam pretender reconstruir a insurgência.

A preocupação, afirmou Kyle Johnson, da ONG Conflict Responses, é que essas alianças possam fazer a violência evoluir de batalhas fragmentadas entre pequenos grupos para um confronto entre duas forças maiores, desencadeando um conflito nacional. “Parece impossível um cenário pior que o atual”, disse. “Mas esse cenário seria muito pior.”

Talvez a maior diferença entre as antigas Farc e os Comandos seja o inimigo. “As Farc lutavam contra o Estado, mas os Comandos não atacam o governo, nem o consideram inimigo”, afirmou Perdomo, que passou mais de uma década nas Farc.

Recursos

Centenas de ex-combatentes das Farc foram mortos desde que o acordo de paz foi firmado, alguns pelos próprios camaradas, e muitos grupos de defesa de direitos humanos afirmam que o fracasso do governo em proteger ex-combatentes colabora para o rearmamento.

Perdomo afirmou que seu objetivo foi proteger ex-combatentes e colombianos comuns da brutalidade da Frente Carolina Ramírez. O objetivo, afirmou ele, era “erradicar” o grupo rival e negociar um acordo de paz mais robusto com as autoridades. “O narcotráfico era um meio de alcançar esse objetivo”, disse.

Mas analistas em segurança apontam que a decisão dos Comandos de não mirar o governo é também boa para os negócios: se eles não atacam o Estado, têm menos probabilidade de ser alvo – o que até agora não evitou que eles fossem perseguidos pelas forças de segurança. /TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO