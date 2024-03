Superterça confirma que Trump tem domínio completo sobre o Partido Republicano, diz analista

Após garantir sua vitória em vários Estados, o ex-presidente avança hoje com maior força e a passos largos na corrida eleitoral, abalando as alianças dos seus críticos do próprio partido, que apostaram em Nikki Haley como uma alternativa plausível às políticas radicais de Trump.

Além disso, para o analista político Carlos Gustavo Poggio, as vitórias de Trump nesta Superterça também confirmam o que diversas pesquisas têm indicado: que o populismo do ex-presidente atrai, mais do que nos últimos anos, um eleitorado que em outros tempos identificava-se mais com o Partido Democrata.