Trump vence em 12 Estados, mas perde para Haley em Vermont; veja resultados da Superterça

Eleitores de 15 Estados americanos vão às urnas nesta terça-feira, 5, para definir os candidatos das eleições dos Estados Unidos. Na maior parte deles, o esperado já se confirmou, mesmo com as apurações ainda em andamento. Donald Trump venceu a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, na disputa interna do partido Republicano. Do lado democrata, presidente Joe Biden também tem vencido, sem rivais competitivos.

PUBLICIDADE É no Estado de Vermont que se deu a competição mais acirrada até aqui. Haley passou com uma margem estreita sobre Trump - os dois, inclusive, chegaram a ficar praticamente empatados durante a operação. Com 92% das urnas apuradas, a vitória foi dada a ex-embaixadora da ONU, em sua segunda vitória contra Trump, a primeira foi em Washington, DC. Vermont conta apenas com 17 delegados. Na Califórnia, Estado mais populoso dos EUA e, portanto, com maior número de delegados em disputa, também deu Trump no partido Republicano e Biden nos democratas.

O dia ganhou o nome de Superterça por causa da quantidade Estados que votam ao mesmo tempo, tornando este um dia definidor para a eleição como um todo. Alabama, Alasca, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia são os Estados com disputas hoje. Além deles, a Samoa Americana, um território de Washington na Oceania, também tem primárias.

Nesses Estados, 874 dos 2.429 delegados do Partido Republicano estão em disputa, enquanto do lado Democrata serão 1.420 em jogo. Os delegados são pessoas escolhidas para representar cada Estado nas convenções nacionais dos partidos políticos. São eles que realmente selecionam o candidato para representar seu partido nas eleições de novembro.

O dia é importante porque reúne mais de um terço dos delegados em jogo em ambos os partidos e concentra 70% dos votos necessários para uma vitória. É improvável, porém, que um candidato saia definido deste dia para as eleições gerais de novembro.

Veja abaixo os resultados por Estado:

Alabama

No Alabama, já no início da apuração, a imprensa americana projetou as vitória de Donald Trump pelo Partido Republicano com quase 70% dos votos e Joe Biden pelo Partido Democrata com mais de 80%.

Delegados republicanos em disputa: 50

Delegados democratas em disputa: 52

Alasca

Urnas fecham meia-noite do horário local (2h00 de Brasília), sendo o último Estado a decidir. O Estado conta com 29 delegados republicanos em disputa. Apenas a primária republicana ocorre na Superterça, sendo que a democrata ocorrerá em 6 de abril.

Mulher deposita cédula de votação em Utah nesta Superterça de primárias nos EUA Foto: GEORGE FREY/AFP

Arkansas

No Arkansas, Donald Trump também foi declarado vencedor das primárias do Partido Republicano no Estado com uma margem de 50 pontos sobre a sua principal rival Nikki Haley. Da mesma forma, do lado Democrata, as projeções apontam vitória de Joe Biden. Ele, que não tem concorrentes competitivos no partido, aparece com uma margem ainda maior, de mais de 80 pontos.

Delegados republicanos em disputa: 40

Delegados democratas em disputa: 31

Califórnia

No Estado com maior número de delegados em disputa, as urnas fecharam às 23h locais (1h00 de Brasília). Com 42% das urnas apuradas, a vitória foi dada a Donald Trump do lado republicano e Biden nos democratas.

Delegados republicanos em disputa: 169

Delegados democratas em disputa: 424

Colorado

As primárias do Colorado também correram sem surpresas. As vitórias tanto de Trump como de Biden já foram declaradas em seus respectivos partidos.

Delegados republicanos em disputa: 37

Delegados democratas em disputa: 72

Maine

O mesmo aconteceu no Maine, com vitórias de Trump e Biden já declaradas pela imprensa americana, embora a contagem oficial continue.

Delegados republicanos em disputa: 20

Delegados democratas em disputa: 24

Os principais candidatos nestas primárias: o democrata Joe Biden, atual presidente; os republicanos Donald Trump, ex-presidente, e Nikki Haley, ex-embaixadora na ONU Foto: AP

Massachusetts

Também no Massachusetts, as vitórias de Trump e Biden já são dadas como certas.

Delegados republicanos em disputa: 40

Delegados democratas em disputa: 92

Minnesota

As vitórias de Trump e Biden também já foram declaradas em Minnesota com 88% das urnas apuradas.

Delegados republicanos em disputa: 39

Delegados democratas em disputa: 75

Carolina do Norte

A projeção da AP para a Carolina do Norte deu como vencedor da primária republicana o ex-presidente Donald Trump.

Do lado do Partido Democrata, vitória para Joe Biden.

Delegados republicanos em disputa: 74

Delegados democratas em disputa: 116

Iowa

Do lado democrata, o presidente Joe Biden venceu as primárias democratas em Iowa, projetou a AP, e levou os 40 delegados que estavam em disputa. A votação vinha sendo realizada há semanas e foi concluída nesta Superterça.

No Partido Republicano, o Estado abriu as prévias com o caucus realizado em janeiro. Na ocasião, Trump levou 20 delegados, Nikki Haley 8 e outros candidatos, agora fora da disputa, somaram 12.

Delegados democratas: 40

Delegados republicanos: 40

Oklahoma

Donald Trump venceu a primária republicana em Oklahoma com 81.8% dos votos. Biden levou do lado democrata.

Delegados republicanos em disputa: 43

Delegados democratas em disputa: 36

Um eleitor deposita uma cédula de dentro de seu veículo em uma urna em San Diego, Califórnia Foto: Mike Blake/Reuters

Tennessee

Por volta da 22h pelo horário de Brasília, foram projetadas as vitórias de Trump e Biden.

Delegados republicanos em disputa: 58

Delegados democratas em disputa: 63

Texas

Reduto do Partido Republicano, o Texas tem o segundo maior número de delegados em jogo nesta Superterça, atrás apenas da Califórnia. O Estado tem horários diferentes para o fechamento das urnas, mas na hora em que eram esperados os primeiros resultados, já foram projetadas as vitórias de Trump (com margem de 57 pontos percentuais) e Biden (margem de 83 p.p).

Delegados republicanos em disputa: 150

Delegados democratas em disputa: 244

Utah

Urnas fecham às 22h locais (meia-noite de Brasília). Os partidos decidem quem pode votar nas primárias. Democratas registrados e eleitores não afiliados nas primárias democratas. Apenas republicanos registrados apenas convenções republicanas.

Delegados republicanos em disputa: 40

Delegados democratas em disputa: 30

Vermont

Até aqui, a Superterça seguia sem maiores surpresas. E é em Vermont que Donald Trump tem o embate mais competitivo com a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley. A embaixadora passou do ex-presidente com margem curta, durante a contagem os dois chegaram a ficar empatados. Mas a vitória foi dada a Haley que ficou com 50% dos votos. Nas primárias do Partido Democrata, por outro lado, a vitória de Biden foi projetada, com ampla margem.

Delegados republicanos em disputa: 17

Delegados democratas em disputa: 10

Virgínia

A Virgínia é um Estado de tradição Democrata (elegeu todos os candidatos do partido desde Barack Obama, em 2008) e tem um perfil mais moderado entre os eleitores republicanos. Lá, a vitória de Trump é menos expressiva que em outros Estados: 29 pontos percentuais de vantagem sobre Haley, com cerca de 90% das urnas apuradas. Pelo Partido Democrata, vitória para Biden.

Delegados republicanos em disputa: 48

Delegados democratas em disputa: 99