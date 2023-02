Terremoto: guerra civil e sanções dificultam ajuda internacional na Síria

O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira, 6, trouxe à tona uma questão com a qual a Síria luta há anos: o acesso à ajuda externa.

Obter ajuda para a Síria é profundamente complicado pela guerra civil de 2011, que deixou o país dividido em aproximadamente três partes: as áreas controladas pelo governo, uma parte controlada pelas forças curdas apoiadas pelos EUA e um bolsão controlado pela oposição no noroeste, onde quase dois terços de seus 4,5 milhões de habitantes foram deslocados de outros lugares e uma crise humanitária já estava em andamento antes do terremoto.

O governo sírio vinha expulsando combatentes e civis das áreas que reconquistou para a já empobrecida província de Idlib, na fronteira com a Turquia, e a região agora está repleta de deslocados. Além dos bombardeios regulares das forças do governo, doenças já devastavam a área.

Mulher síria e suas crianças em centro de acolhimento na cidade de Maarat Misrin, na província rebelde de Idlib. Foto: Abdulaziz Ketaz/ AFP

Acesso restrito

Este pedaço de terra é fortemente dependente de ajuda. Mesmo antes do terremoto, 4,1 milhões precisavam de assistência humanitária, de acordo com as Nações Unidas. Essa assistência é prejudicada por restrições impostas pelo governo sírio, que também impede o acesso de algumas organizações internacionais à área. A ajuda também deve ser aprovada pelo governo turco, uma vez que flui para o bolsão controlado pelos rebeldes, apenas através da passagem de Bab al-Hawa na fronteira turca.

“Mas a Turquia agora está completamente sobrecarregada em lidar e ajudar seu próprio povo, de modo que não podemos esperar priorizar o foco na facilitação da ajuda aos sírios”, disse Mark Lowcock, ex-chefe de assuntos humanitários da ONU.

A entrega de ajuda ao enclave depende de uma votação a cada seis meses pelo Conselho de Segurança da ONU, mas em 2020 a Rússia forçou todas as passagens de fronteira de ajuda a fechar, exceto Bab al-Hawa, descrevendo a ajuda como uma violação da soberania de seu aliado, o governo sírio.

Pessoas participam de corrente humana contra o fechamento da passagem de Bab al-Hawa em 2 de julho de 2021. Foto: Mahmoud Hassano/ Reuters

O medo aumenta, a cada seis meses, de que a Rússia vete a travessia final, que as Nações Unidas consideram a única rota viável para entregar ajuda fundamental, incluindo comida, água, abrigo e assistência médica.

Agora, com o terremoto, as estradas para Bab al-Hawa estão severamente danificadas e a resposta transfronteiriça foi interrompida, de acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, citando fontes locais. A estrada que liga a cidade de Gaziantep ao cruzamento está em uma das áreas mais danificadas e atualmente inacessível.

Cansaço dos doadores

Organizações não-governamentais internacionais têm prestado assistência a Idlib e áreas vizinhas há anos. Mas devido ao que as autoridades das Nações Unidas apelidaram de “fadiga da Síria”, as doações diminuíram e a atenção se voltou para outros lugares, especialmente após a invasão russa da Ucrânia no ano passado.

Os esforços humanitários anteriores foram, na melhor das hipóteses, medidas paliativas, deixando pouco ou nenhum espaço para preparação para emergências caso ocorresse um desastre natural.

“Você está agravando uma situação já extremamente difícil, onde as agências já estavam tentando prevenir a fome e doenças infantis”, disse Lowcock, acrescentando que as áreas controladas pela oposição parecem ser as mais danificadas na Síria. O governo tem um longo “histórico de resistência e tentativa de impedir que as pessoas passem”, disse ele.

Lowcock disse que as soluções incluem doações para os Capacetes Brancos, uma organização de defesa civil apoiada por britânicos e americanos cujos membros trabalharam incansavelmente desde o terremoto, desenterrando mortos por conta própria. As Nações Unidas também devem expandir os mecanismos de ajuda da Turquia e aumentar a pressão internacional sobre a Síria para que o governo remova as restrições, acrescentou.

Desde então, os Capacetes Brancos anunciaram que o Reino Unido liberará 967 mil dólares (R$ 5,04 milhões) adicionais para apoiá-los e que a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional entrou em contato sobre como pode “atender às necessidades de resposta mais urgentes”.

Lowcock não estava otimista de que o governo sírio facilitaria o acesso de organizações internacionais, no entanto, devido ao seu histórico de “não querer que as pessoas estivessem em lugares que não controlam”.

Imagem aérea mostra busca por sobreviventes em local de desabamento na cidade de Harim, na província de Idlib. Foto: Omar Kadour/ AFP

O noroeste da Síria há muito sofre bombardeios regulares – os últimos ataques foram em janeiro. A cólera varreu a área devido à falta de acesso à água potável. Agora, o terremoto destruiu a internet e a eletricidade e destruiu abrigos já precários.

“Com certeza você não tem o apoio internacional [que tem] com equipes destacadas na Turquia”, disse Fabrizio Carboni, diretor regional para o Oriente Próximo e Médio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. “Isso significa que a maioria das pessoas está morrendo. Não é uma equação complicada de resolver.”

O acesso humanitário “é politizado” – especialmente no noroeste da Síria. “Não temos acesso à área de Idlib”, disse Carboni.

O diretor de preparação e resposta a emergências do Comitê Internacional de Resgate disse que as passagens de fronteira disponíveis são “insuficientes” e o IRC vem exigindo maior acesso – a dificuldade da tarefa agravada pelos danos generalizados à infraestrutura, edifícios e estradas do terremoto.

Sanções estrangeiras

Do outro lado da equação estão as áreas mantidas pelo governo do presidente Bashar al-Assad, que enfrentam sanções dos EUA e da Europa. Governos estrangeiros e muitos grupos de ajuda internacional evitam encaminhar a ajuda diretamente através do governo, que sancionaram por crimes de guerra contra seu próprio povo. A crença de que a ajuda seria embolsada por especuladores de guerra e autoridades sírias é generalizada.

O conjunto de sanções dos EUA, conhecido como Caesar Act, visa forçar o governo a interromper seu bombardeio e interromper os abusos dos direitos humanos amplamente documentados. “A Lei César e outras sanções dos EUA à Síria não visam a assistência humanitária ao povo sírio ou impedem nossas atividades de estabilização no nordeste da Síria”, diz o ato.

Bashar Assad recebe enviado especial da Rússia, Alexander Lavrentiev, em Damasco; Ocidente tem relações problemáticas com governo central sírio. Foto: Syrian Arab News Agency (SANA) via AFP - 12/01/2023

Na terça-feira, o governo sírio contestou essa afirmação. Seu Ministério das Relações Exteriores culpou diretamente essas restrições, dizendo que os sírios estavam recorrendo a “às vezes cavar os escombros com a mão, porque as ferramentas para remover escombros são proibidas para eles, e eles estão usando as ferramentas mais simples e antigas … porque são punidos por os americanos, que estão bloqueando o acesso aos suprimentos e equipamentos necessários”.

O governo sírio muitas vezes coloca a responsabilidade de muitos de seus problemas nas sanções internacionais, na tentativa de desviar a raiva dos sírios para forças externas.

Na terça-feira, o diretor do Crescente Vermelho da Síria, Khaled Hboubati, pediu a remoção das sanções “para lidar com os efeitos do terremoto devastador”. Ele disse que a Síria precisa de maquinário pesado, ambulâncias e caminhões de bombeiros para continuar suas operações de busca e resgate e limpar os escombros, “o que requer a remoção das sanções contra a Síria o mais rápido possível”. Ele disse que havia entre 30 e 40 ambulâncias respondendo ao desastre.

“Estamos prontos para enviar … uma caravana de ajuda para Idlib”, disse Hboubati, e pediu ajuda à União Europeia e à USAID.

Charles Lister, diretor do programa para a Síria no Middle East Institute, com sede em DC, rejeitou os apelos da Síria para suspender as sanções como outro “ponto de discussão oportunista do regime”, acrescentando que as sanções “não têm efeito na prestação de assistência”.