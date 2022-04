Ucrânia reabre corredores humanitários após fechamento por causa dos ataques russos

O governo da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira, 14, abertura de um total de nove corredores humanitários no país, a maioria nas áreas leste e sul, depois de mantê-los fechados nesta quarta, 13, devido a violações do cessar-fogo pelos militares russos, de acordo com fontes oficiais.

A vice-ministra ucraniana Irina Vereshchuk anunciou em sua conta no Telegram a abertura para permitir a retirada dos cidadãos das áreas mais afetadas pelo conflito, além de enviar itens de necessidades básicas.

Foto: SERGEI ILNITSKY

O mais problemático é o corredor aberto do sitiado cidade de Mariupol, que está cercada por tropas russas desde o início da invasão do país, em 24 de fevereiro. Nesta cidade portuária no Mar de Azov, praticamente destruída por causa dos bombardeios, restam, segundo as autoridades, cerca de 100 mil dos mais de meio milhão de habitantes que tinha antes do começo da guerra.

TOPSHOT - Remains of barricades are pictured in a street of Severodonetsk, in eastern Ukraine's Donbass region, on April 13, 2022 as Russian troops intensified a campaign to take the strategic port city of Mariupol, part of an anticipated massive onslaught across eastern Ukraine. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) Foto: RONALDO SCHEMIDT

Vereschuk informou que de Mariupol e cidades próximas de Berdiansk, Tokmak e Energodar será estabelecido um corredor para Zaporizhia que pode ser percorrida em transporte próprio. Enquanto isso, os corredores humanitários na região de Luhansk, autoproclamada república independente e reconhecida por Moscou, os corredores devem operar sujeitos à cessação do bombardeio pelas forças de ocupação.

Nessa área, que faz parte do Donbas, na fronteira com a Rússia, é onde se espera que se desenvolva uma forte ofensiva russa, dado que é uma região onde operam grupos armados pró-russos. /EFE