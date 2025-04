Aston Martin ganha selo de garantia real da coroa inglesa com emblema do Rei Charles III

A Aston Martin celebrou um novo marco em sua história com a concessão do Royal Warrant por parte do Rei Charles III — um selo de recomendação real, tradicionalmente concedido a empresas que fornecem produtos ou serviços à Família Real. Pela primeira vez, a montadora britânica terá seu logotipo exibido ao lado do brasão oficial do monarca, agora atualizado com os emblemas de Charles III, em reconhecimento formal da aprovação direta do soberano (“By Appointment to His Majesty The King”).

Aston Martin Foto: Aston Martin/Divulgação

Segundo Adrian Hallmark, CEO da Aston Martin, essa distinção representa um feito histórico e motivo de grande orgulho para a marca. "Receber esse reconhecimento de Sua Majestade fortalece ainda mais nosso vínculo profundo com a Família Real. O Royal Warrant simboliza a paixão e o compromisso de nossa equipe com os pilares do design britânico, da engenharia precisa e da tradição artesanal, valores que o Rei sempre apoiou com entusiasmo", afirmou o executivo. Embora o anúncio oficial da concessão tenha ocorrido em maio de 2024, a Aston Martin passou a incorporar recentemente o novo brasão real, atualizado pelo College of Arms. Essa instituição centenária — referência máxima em heráldica no Reino Unido desde 1484, é responsável por registrar e manter os brasões e genealogias sob supervisão direta da Coroa.

Aston Martin e Família Real britânica tem ligação histórica

Aston Martin tem longa história com Família Real Britânica Foto: Aston Martin/Divulgação

O relacionamento entre o rei Charles III e a Aston Martin é de longa data: ele é membro do clube de proprietários da marca desde 1973. Já em 1982, a montadora recebeu um Royal Warrant como fornecedora oficial de veículos para o então Príncipe de Gales. No entanto, esta é a primeira vez que a empresa obtém a distinção sob nomeação direta do monarca.

Momentos icônicos também marcaram essa parceria ao longo dos anos. Um exemplo ocorreu em 2011, durante o casamento dos atuais Príncipe e Princesa de Gales, quando o casal deixou a cerimônia a bordo de um Aston Martin DB6 Mk2 Volante, saudado por milhares de pessoas nas ruas.

Outro ponto alto ocorreu em 2020, quando Charles, ainda como Príncipe de Gales, inaugurou a fábrica do modelo DBX em St. Athan, no País de Gales — a primeira instalação de produção em série de automóveis no país em mais de meio século.

