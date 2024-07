Comprou computador com processador Intel recentemente? Sua máquina pode estar em perigo

Se você comprou um PC novo com processador Intel nos últimos dois anos, sua máquina pode estar em perigo. Na segunda-feira, 22, a empresa anunciou que alguns de seus chips estavam tendo problemas com voltagens elevadas, que podem levar a um defeito irreversível no componente e à falha total da máquina.

PUBLICIDADE Nesta sexta, 26, a Intel declarou ter identificado a origem do problema, que se tornou alvo de reclamação de usuários. A falha afeta processadores de 13ª e 14ª gerações, que foram lançados respectivamente em 2022 e 2023 - todos os modelos dessas duas gerações que consomem 65 Watts ou mais podem ser afetados. A companhia diz: “Nossa análise dos processadores devolvidos confirma que a tensão operacional elevada é decorrente de um algoritmo de microcódigo que resulta em solicitações de tensão incorretas para o processador”. O site Tom’s Hardware diz também que oxidação dos componentes também pode ser uma das causas da falha - o problema de fabricação já teria sido resolvido pela empresa.

Processadores da Intel apresentaram problemas desde 2022, segundo relatos Foto: wb77

Assim, a Intel lançou uma atualização para ajustar o algoritmo que gerencia o envio de tensão para o chip, que é enviada automaticamente para os PCs. Contudo, é provável que o usuário tenha que atualizar a BIOS da placa mãe.

De acordo com o Tom’s Hardware, se o seu computador apresentou problema do tipo, não há solução. A alha é irreversível. Quando questionado pela publicação, um porta-voz da Intel não negou tal afirmação.

Já o porta-voz Thomas Hannaford afirmou ao site The Verge que a alta voltagem seria a principal causa do erro, mas a companhia ainda estaria investigando se se trata da única responsável pela falha.

“A Intel está continuando sua investigação para garantir que os cenários reportados de instabilidade nos processadores Intel Core de 13ª e 14ª gerações sejam adequadamente tratados”, declarou Hannaford, por e-mail.

Publicidade

Ao mesmo veículo, a empresa afirmou que não fará um recall dos seus produtos.

Entre as perguntas do The Verge que a Intel optou por não responder, ao menos por enquanto, estão: se a marca aumentará o período de garantia para os processadores envolvidos e o que comprador precisará comprovar para receber uma autorização de devolução do item.

Se a sua CPU já estiver danificada, é necessário levá-la até uma assistência técnica autorizada, informa o The Verge. A companhia recomendou também que pessoas que experimentarem instabilidades contatem o suporte.