Você aplica IA no trabalho? Conheça os cinco tipos de trabalhadores que usam tecnologia

A recente ascensão da inteligência artificial (IA) no ambiente de negócios deixou a maioria dos funcionários de escritório se perguntando com que frequência eles devem usar a tecnologia e se uma máquina acabará os substituindo.

Esses foram alguns dos destaques de um estudo recente realizado pela plataforma de comunicação no local de trabalho, o Slack. Depois de realizar entrevistas aprofundadas com 5 mil funcionários de escritório, o Slack concluiu que existem cinco tipos de personalidades de IA no local de trabalho: O “maximalista”, que usa regularmente a IA em seu trabalho; o “subterrâneo”, que usa a IA secretamente; o “rebelde”, que abomina a IA; o “superfã”, que está entusiasmado com a IA, mas ainda não a usou; e o “observador” que está esperando para ver.

Apenas 50% dos entrevistados se enquadraram nas categorias ‘maximalista’ ou ‘subterrâneo’, o que representa um desafio para as empresas que desejam que seus funcionários adotem a tecnologia de IA. A Associated Press discutiu recentemente o entusiasmo e a tensão em torno da IA no trabalho com Christina Janzer, vice-presidente sênior de pesquisa e análise do Slack.

O que você acha da grande variedade de percepções sobre IA no trabalho?

Isso mostra que as pessoas estão experimentando a IA de maneiras muito diferentes e, portanto, têm emoções muito diferentes em relação a ela. Compreender essas emoções ajudará a entender o que impulsionará o uso da IA. Se as pessoas estiverem se sentindo culpadas ou nervosas em relação à IA, elas não a usarão. Portanto, temos que entender onde as pessoas estão e, em seguida, orientá-las para que aprendam a valorizar essa nova tecnologia.

Tanto o ‘maximalista’ quanto o ‘subterrâneo’ parecem ser os primeiros a adotar a IA no trabalho, mas o que há de diferente em suas atitudes?

Os 'maximalistas' estão todos envolvidos com a IA. Eles estão tirando proveito da IA, estão entusiasmados com ela e compartilham ativamente que a estão usando, o que é um grande impulsionador do uso entre outros.

O ‘subterrâneo’ é o que é realmente interessante para mim, porque eles estão usando a IA, mas a escondem. Há diferentes motivos para isso. Eles temem ser vistos como incompetentes. Eles estão preocupados que a IA seja vista como uma trapaça. Assim, temos a oportunidade de fornecer diretrizes claras para ajudá-las a saber que o uso da IA é celebrado e incentivado. Mas, no momento, eles não têm diretrizes de suas empresas e não se sentem particularmente encorajados a usá-la.

De modo geral, há mais entusiasmo em relação à IA do que não, então acho que isso é ótimo.

E quanto aos 19% dos trabalhadores que se enquadram na descrição de ‘rebelde’ no estudo do Slack?

Os ‘rebeldes’ tendem a ser mulheres, o que é muito interessante. Três em cada cinco ‘rebeldes’ são mulheres, o que eu obviamente não gosto de ver. Além disso, os rebeldes tendem a ser mais velhos. Em um nível elevado, os homens estão adotando a tecnologia em taxas mais altas do que as mulheres.

Por que você acha que mais mulheres do que homens estão resistindo à IA?

As mulheres são mais propensas a ver a IA como uma ameaça, mais propensas a se preocupar com o fato de que a IA vai tomar conta de seus empregos. Para mim, isso indica que as mulheres não se sentem tão confiáveis no local de trabalho quanto os homens. Se seu gerente confia em você, é mais provável que você faça experiências com IA. As mulheres relutam em adotar uma tecnologia que possa ser vista como um substituto para elas, enquanto os homens podem ter mais confiança de que isso não acontecerá porque se sentem mais confiáveis.

Quais são algumas das coisas que os empregadores devem fazer se quiserem que seus funcionários adotem a IA no trabalho?

Estamos vendo que três em cada cinco funcionários de escritório nem sequer têm diretrizes claras com IA, porque suas empresas simplesmente não estão lhes dizendo nada, portanto, essa é uma grande oportunidade.

Outra oportunidade de incentivar o uso da IA de forma aberta. Se pudermos criar uma cultura em que ela seja celebrada, em que as pessoas possam ver como as pessoas a estão usando, elas saberão que ela é aceita e celebrada. Assim, elas poderão se inspirar.

A terceira coisa é que temos que criar uma cultura de experimentação em que as pessoas se sintam à vontade para experimentar, testar e se sentir à vontade com isso, porque muitas pessoas simplesmente não sabem por onde começar. A realidade é que você pode começar aos poucos, não precisa mudar completamente seu trabalho. Fazer com que a IA escreva um e-mail ou resuma um conteúdo é um ótimo ponto de partida para que você possa começar a entender o que essa tecnologia pode fazer. Você acha que os temores de que as pessoas percam seus empregos por causa da IA são justificados? As pessoas que usam IA vão substituir as pessoas que não usam IA. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

