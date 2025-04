Apple não é mais a empresa mais valiosa do mundo após anúncio de nova rodada da guerra das tarifas

Como as ações da Apple continuam a cair após os anúncios de tarifas de Donald Trump, a empresa perdeu seu direito de se gabar de ser a empresa mais valiosa do mundo. O valor de de mercado da Apple caiu de US$ 3,85 trilhões em dezembro passado para US$ 2,65 trilhões na manhã de quarta-feira, 9. Isso ocorre após uma queda de aproximadamente 20% no preço das ações desde que Trump anunciou as tarifas.

Microsoft ocupa o primeiro lugar das empresas mais valiosas do mundo Foto: John Locher/AP

PUBLICIDADE Com a queda, a Microsoft mais uma vez assumiu o primeiro lugar, embora por uma margem muito pequena. A capitalização de mercado dessa gigante da tecnologia está atualmente em US$ 2,67 trilhões, bem abaixo de sua própria alta. Em julho passado, o fabricante do Windows valia US$ 3,48 trilhões. A Microsoft, que completou 50 anos na semana passada, foi a última a deter o título de empresa mais valiosa do mundo em junho passado.

No entanto, as amplas tarifas desempenharam um papel importante na redução desse valor. A Apple é particularmente valiosa devido à sua dependência de bens físicos, como o iPhone e os AirPods. A Microsoft foi poupada da queda pós-tarifária porque lucra mais com software e serviços.

No entanto, essa vantagem pode não durar muito mais tempo. A União Europeia está ameaçando impor tarifas retaliatórias não apenas sobre bens físicos, mas também sobre serviços de tecnologia - uma medida que afetaria um conjunto de grandes empresas de tecnologia. A Microsoft provavelmente sentiria alguma dor, mas também o Google, a Apple, a Amazon e outras.

Tarifas sobre serviços são permitidas como parte do que a UE chama de instrumento anti-coerção. Adotado em 2023, ele foi projetado para defender a UE contra uma guerra comercial com a China, mas agora está sendo visto como uma possível ferramenta para combater Trump. Algumas autoridades da UE se referem a ele como a “bazuca”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group