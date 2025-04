Big tech apostou muito alto em Trump, mas acumula prejuízos até aqui. E pode piorar

Na posse do presidente Donald Trump, em janeiro, os CEOs do Google, da Meta e da Amazon sentaram-se nas fileiras frontais e centrais, transmitindo seu apoio ao novo presidente que, durante anos, se opôs às grandes empresas de tecnologia.

Desde o anúncio de Trump, na quarta-feira, 2, da ampliação das tarifas sobre as importações de quase todos os países do mundo, essas gigantes da tecnologia estão em outra linha de frente: como alvos dos parceiros comerciais dos EUA que buscam formas de contra-atacar a economia americana.

CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, o CEO do Google, Sundar Pichai, e o CEO da Tesla, Elon Musk, foram convidados de destaque na posse de Donald Trump em 20 de janeiro Foto: Ricky Carioti/The Washington Post

PUBLICIDADE Na sexta-feira, 4, a China anunciou tarifas retaliatórias que incluíam um imposto especialmente alto sobre as exportações de minerais de terras raras, essenciais para os chips de computador que alimentam tudo, desde iPhones até inteligência artificial (IA). A União Europeia está preparando uma resposta abrangente que pode incluir ataques diretos às maiores empresas americanas de internet e software. E o setor está se preparando para outras consequências do exterior, que podem incluir o aumento dos preços da energia, políticas restritivas de privacidade de dados e impostos sobre serviços digitais. Para reagir a Trump, os parceiros comerciais dos EUA “buscarão áreas que representem a força econômica americana e para as quais existam alternativas não americanas”, disse um membro do setor de tecnologia, que falou sob condição de anonimato por temer retaliações do governo.

Publicidade

“O setor de tecnologia americano está na frente dessa lista”, disse a pessoa. “Não somos uma vítima simpática”.

Ainda há esperanças, no Vale do Silício, de que Trump faça a desregulamentação em seu país, estimule a economia das startups ao permitir mais fusões e use as tarifas como um instrumento para repelir os esforços de países estrangeiros para taxar e regulamentar as empresas de tecnologia americanas. Porém, nos primeiros meses caóticos de seu governo, os gigantes da tecnologia que investiram para se aproximar dele ainda não viram esse retorno. Os especialistas e observadores do setor expressaram uma preocupação crescente de que esse governo talvez não tenha seus interesses em mente, afinal.

Desde a eleição de Trump, os CEOs do Vale do Silício o elogiaram nas redes sociais, encerraram iniciativas de diversidade e práticas de verificação de fatos às quais ele se opunha e pagaram milhões de dólares para seu fundo de inauguração. Os observadores presumiram que as empresas de tecnologia estavam procurando marcar pontos com o famoso presidente transacional na esperança de que ele pudesse ajudá-las.

No entanto, até agora, Trump está avançando com ações judiciais antitruste com o objetivo de controlar ou desmembrar a Meta, o Google, a Amazon e a Apple. Ele está buscando um acordo para manter o concorrente chinês, o TikTok, disponível nos Estados Unidos. E agora ele lançou uma guerra comercial global que já está atingindo as empresas de tecnologia, seus investidores e o patrimônio líquido pessoal dos líderes que o favoreceram.

Publicidade

Nos dois dias após o anúncio da tarifa de Trump, as ações da Apple caíram 16%, as da Meta caíram 14% e as da Amazon caíram 13%. De acordo com estimativas do Índice de Bilionários, da Bloomberg, o CEO da Tesla, Elon Musk, perdeu pessoalmente US$ 110 bilhões de seu patrimônio líquido até agora neste ano, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, US$ 37,6 bilhões, e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, US$ 18,6 bilhões.

Em geral, os investidores e os fundadores de startups aplaudiram a vitória de Trump em novembro. Eles previram uma nova era de ouro para os Estados Unidos, pois o presidente se livrou das regulamentações, aumentou os gastos militares com drones com inteligência artificial (IA) e turbinou a inovação.

O entusiasmo do setor estava enraizado na esperança de que Trump trataria a tecnologia dos EUA como um ativo nacional a ser promovido, em vez de um vilão corporativo a ser restringido, disse Adam Kovacevich, CEO da Chamber of Progress, um grupo comercial de tecnologia de centro-esquerda.

“Muitas pessoas do setor sentiram que o governo Biden entrou em guerra contra elas”, disse ele. Os líderes do setor tinham suas reservas em relação a Trump, acrescentou Kovacevich, mas sentiam que sua porta estaria aberta para eles de uma forma que a de Biden não estava.

Publicidade

PUBLICIDADE Trump já cumpriu sua parte para o setor em alguns aspectos. Ele reverteu a ordem executiva de Biden sobre inteligência artificial, que muitas empresas de IA consideravam excessivamente focada em segurança e proteções em detrimento da inovação. E ele criticou os esforços da União Europeia para regulamentar a Big Tech por meio da Lei de Serviços Digitais e da Lei de Mercados Digitais. Em um memorando de fevereiro, Trump apresentou as tarifas como um meio de combater governos estrangeiros que “exerceram autoridade extraterritorial sobre as empresas americanas, particularmente no setor de tecnologia, impedindo o sucesso dessas empresas e se apropriando de receitas que deveriam contribuir para o bem-estar de nossa nação, não para o deles”. Alguns dos apoiadores de Trump na comunidade tecnológica sugeriram que a abordagem do presidente para reequilibrar o comércio mundial acabaria por promover investimentos em alta tecnologia nos Estados Unidos e disseram que as críticas ao seu regime tarifário são exageradas. A “síndrome do perturbador de Trump se transformou na síndrome do perturbador de tarifas”, disse Keith Rabois, um investidor que apoiou os republicanos, no X.

Mas as escolhas de Trump para liderar a Comissão Federal de Comércio e a divisão antitruste do Departamento de Justiça sinalizaram que planejam levar adiante, em grande parte, a abordagem rígida do governo Biden para policiar as grandes empresas de tecnologia, embora com mais margem de manobra para fusões e aquisições. Suas políticas de imigração representam desafios para as empresas de tecnologia sedentas por talentos estrangeiros.

Publicidade

E agora suas tarifas estão criando incertezas que, segundo especialistas do setor, prejudicam as empresas que tentam planejar seus próximos passos. O caos do mercado também torna menos provável que as empresas iniciantes de tecnologia abram o capital, privando os investidores de ganhar dinheiro com seus negócios.

Dor do tarifaço

Na comunidade tecnológica, a resposta é “um desdém bastante universal pelas tarifas e pela forma como foram implementadas”, disse Ryan Petersen, CEO da Flexport, uma plataforma tecnológica que ajuda as empresas a gerenciar suas cadeias de suprimentos.

“Certamente não é o ethos libertário que alguns deles apóiam”, disse ele.

Embora “a poeira ainda não tenha baixado” em relação às tarifas de Trump, já está claro que “isso será perturbador”, disse Sean Murphy, vice-presidente executivo de políticas do Conselho do Setor de Tecnologia da Informação (ITI), um grupo comercial. As tarifas devem aumentar os custos não apenas nas cadeias de suprimentos de fabricantes de dispositivos como a Apple, disse ele, mas também em energia e infraestrutura, o que afetará os gigantes de software e IA.

Publicidade

“Os data centers, por exemplo, são construídos com aço”, disse Murphy.

Se as empresas soubessem que as tarifas viriam para ficar, disse Kovacevich, elas poderiam se adaptar mudando a produção entre os países. Mas, até o momento, elas são um alvo em movimento, o que torna o planejamento de longo prazo uma tarefa impossível.

Por exemplo, muitas empresas de tecnologia dos EUA transferiram a produção de hardware da China para países como Vietnã e Índia, devido às tarifas impostas à China durante o primeiro governo de Trump. Mas a nova rodada de tarifas de Trump atingiu fortemente esses países, o que significa que as importações de iPhones e consoles de jogos ficarão mais caras. Na sexta-feira, a Nintendo anunciou que adiaria as encomendas de seu novo console de jogos enquanto estudava o impacto das tarifas.

E, embora as tarifas tenham isentado os chips de computador, isso ofereceu pouco conforto ao setor de tecnologia. As GPUs de data center, os tipos de chips mais comumente usados para IA, não estão incluídos nas isenções, de acordo com uma lista divulgada pela Casa Branca. E na quinta-feira, Trump disse que um novo conjunto de tarifas estava sendo preparado especificamente para os semicondutores.

Publicidade

As tarifas aumentarão os preços dos já caros chips de computador de alta qualidade que são vitais para o desenvolvimento e a execução dos algoritmos de IA por trás de produtos como o ChatGPT. Isso pode prejudicar o esforço dos EUA para vencer uma corrida geracional contra a China pela supremacia tecnológica.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que a IA é fundamental para o plano de Trump de reformar a economia dos EUA porque ajudaria a reduzir o custo de produção de bens no país. “Só tivemos que esperar que o boom da tecnologia de IA chegasse agora para que pudéssemos competir com toda essa mão de obra barata em todo o mundo”, disse Lutnick, na quinta-feira, na Fox News.

Retaliação

Além disso, há a incerteza sobre como os parceiros comerciais dos EUA responderão - e a expectativa de que pelo menos alguns deles terão como alvo as empresas de tecnologia.

Uma das maiores esperanças do Vale do Silício para o governo Trump era que ele usasse a política comercial para impedir que a Europa e outros países tributassem e regulamentassem agressivamente as empresas de tecnologia dos EUA, disse Doreen Edelman, presidente de comércio global e segurança nacional do escritório de advocacia Lowenstein Sandler. Essa é uma ideia que Trump e o vice-presidente, JD Vance, sempre adotaram.

Publicidade

No entanto, embora essas esperanças não tenham sido extintas, disse Edelman, o escopo abrangente das tarifas desta semana as atenuou significativamente, especialmente porque Trump enviou sinais contraditórios que sugerem que ele pode ver as tarifas como um fim em si mesmas, em vez de um meio de remover barreiras.

Para os parceiros comerciais dos Estados Unidos, disse ela, as tarifas “abriram as portas para o pensamento criativo” sobre como reagir. Esse tipo de pensamento é exatamente o que os gigantes da tecnologia, que dependem muito do acesso a mercados estrangeiros, não querem.

As autoridades da União Europeia estão debatendo a aplicação de tarifas sobre serviços digitais que os europeus compram de empresas de tecnologia dos EUA em resposta às tarifas de Trump. Os europeus compram bilhões de dólares em produtos digitais de empresas de tecnologia dos EUA todos os anos, desde armazenamento em nuvem do Google até assinaturas de streaming de vídeo da Netflix.

Autoridades de alguns países, incluindo a França, estão pressionando por uma resposta agressiva que poderia ter como alvo as grandes empresas de tecnologia em particular, informou o The Post.

Publicidade

O X, de Musk, por sua vez, pode ser atingido por mais de US$ 1 bilhão em multas da União Europeia, informou o New York Times, na quinta-feira - uma medida politicamente simbólica, considerando os laços estreitos de Musk com Trump.

Em outros lugares, as tarifas de Trump já levaram a uma retaliação contra as empresas de tecnologia dos EUA.

Minutos depois que a primeira rodada de tarifas de Trump contra a China entrou em vigor no início de fevereiro, o governo chinês anunciou uma investigação antitruste sobre o gigante das buscas, o Google.

Um sinal de esperança para os líderes de tecnologia veio quando a Índia, no início deste ano, removeu um imposto de 6% sobre as vendas de anúncios digitais, que foi instituído em 2016 e conhecido coloquialmente como o “imposto do Google”.

Mas isso não impediu Trump de impor, na quarta-feira, uma tarifa geral de 26% sobre a Índia, uma das medidas mais severas anunciadas pelo presidente.

Regulamentos internos

Não são apenas os órgãos reguladores estrangeiros que estão mirando na Big Tech sob o comando de Trump.

O Departamento de Justiça de Trump avançou com os esforços para desmembrar o Google depois que um juiz determinou que ele detém um monopólio ilegal sobre a pesquisa na internet. O governo Biden propôs que o Google fosse forçado a desmembrar seu navegador Chrome, uma exigência que os advogados de Trump reiteraram em um processo no mês passado.

“Parece que estamos nos aproximando do ponto em que realmente começaremos a ver se esse a bajulação [a Trump] vai valer a pena de alguma forma”, disse Katie Harbath, ex-diretora de políticas da Meta que lidou com questões eleitorais na gigante das redes sociais.

Na quarta-feira, Zuckerberg foi à Casa Branca na esperança de pressionar Trump a desistir do processo antitruste da FTC. O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse em um comunicado: “Nós nos reunimos regularmente com os formuladores de políticas para discutir questões que afetam a competitividade, a segurança nacional e o crescimento econômico”.

O presidente republicano da FTC de Trump, Andrew Ferguson, disse ao site de notícias de tecnologia The Vergei, na quarta-feira que ficaria “muito surpreso” se Trump lhe pedisse para desistir de um grande processo antitruste, mas que “obedeceria a ordens legais”.

Até o momento, os líderes de tecnologia que apoiaram Trump mantiveram suas reclamações em sigilo, não querendo se tornar alvos de sua ira. “Há um medo em todos os setores de criticar o presidente”, disse o membro do setor que falou sob anonimato.

O otimismo do setor de tecnologia em relação a Trump não desapareceu, disse Murphy, do ITI, mas “há preocupações em relação ao futuro”.

“Ainda há bons elementos na agenda de Trump”, disse Murphy. “Ainda estamos muito otimistas com a abordagem deste governo, por exemplo, em relação à IA, que se concentra muito mais em oportunidades” do que a abordagem avessa a riscos de Biden. Ele também citou a ordem executiva de Trump que estabelece um “acelerador de investimentos” para assumir o programa CHIPS de Biden.

Mas Murphy disse que o setor está ansioso para ver as tarifas “revertidas o mais rápido possível” por meio de negociações para que o governo possa se concentrar em “uma agenda comercial afirmativa que realmente capitalize os pontos fortes dos Estados Unidos” - como o superávit de US$ 300 bilhões do país no ano passado no comércio digital.

“Gostaríamos de deixar esse capítulo para trás”, disse Murphy.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.