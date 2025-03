Cansado de Mark Zuckerberg? Veja como excluir seu Instagram, Facebook e outras redes da Meta

Nas plataformas da Meta, tem havido uma indignação crescente com o apoio público do executivo-chefe Mark Zuckerberg ao presidente Donald Trump e com a reversão de políticas de DEI de longa data. Alguns também estão chateados com as recentes mudanças nas políticas que eliminaram os recursos de verificação de fatos e afrouxaram as regras sobre discursos ofensivos. Há usuários que há muito tempo se preocupam com os diversos problemas de privacidade da empresa, bem como com o recente aumento de conteúdo violento no Instagram.

Para alguns, livrar-se da rede social e, especificamente, dos produtos da Meta pode ser difícil, devido ao seu domínio. O WhatsApp pode ser sua principal forma de comunicação com a família no exterior, ou as pessoas podem depender de grupos comunitários no Facebook que não existem fora do ecossistema.