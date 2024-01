Duolingo demitiu funcionários, que serão substituídos por IA na criação de lições

THE WASHINGTON POST - O aplicativo de aprendizado de idiomas Duolingo tem demitido constantemente redatores e tradutores contratados, substituindo-os por inteligência artificial (IA), em um dos casos mais conhecidos de uma empresa que se livra de trabalhadores humanos em favor da tecnologia.

Em várias ondas de demissões no ano passado, inclusive no meio do ano e em dezembro, o Duolingo cortou empregados que estavam escrevendo lições e criando possíveis maneiras de traduzir frases de um idioma para outro, disseram alguns ex-trabalhadores em entrevistas ao jornal americano The Washington Post.

Não se sabe exatamente quantos empregos foram perdidos, mas os cortes afetaram as equipes que trabalhavam em dezenas de programas de idiomas. O porta-voz do Duolingo, Sam Dalsimer, confirmou que a empresa cortou cerca de 10% de seus contratados no final de 2023, mas se recusou a fornecer números específicos. A empresa tem mais de 700 funcionários em tempo integral.

Desde que a OpenAI lançou o ChatGPT há pouco mais de um ano, empresas de todo o mundo têm se esforçado para encontrar maneiras de usar chatbots com IA. Como os bots podem criar textos com aparência humana sobre praticamente qualquer assunto, os profissionais de marketing e as empresas de publicação online estão entre os primeiros a usá-los para substituir diretamente os redatores humanos. Muitos empregos que foram atingidos são cargos de nível básico com salários mais baixos e, no caso do Duolingo, as mudanças afetaram os trabalhadores contratados, que não têm as mesmas proteções e benefícios dos funcionários de tempo integral.

Os céticos e críticos da IA apontaram que os chatbots cometem muitos erros que exigem a correção por editores humanos. Ainda assim, a possível economia de custos está levando mais empresas a usar as ferramentas para redação, tradução e design gráfico.

Os acontecimentos no Duolingo foram uma surpresa porque a empresa havia dito inicialmente aos funcionários que eles não seriam substituídos por IA, disse Benjamin Costello, tradutor de russo e músico de Baltimore, que foi demitido em agosto. Costello, 27 anos, disse que acredita que a decisão de demitir contratados humanos foi para economizar dinheiro, mas que a mudança está resultando na queda da qualidade das aulas da empresa.

Desde que foi demitido, Costello entrou no aplicativo para usar o curso para o qual ele costumava escrever lições. “Há toneladas e toneladas de erros nele”, disse ele.

O Duolingo tem mais de 100 cursos em mais de 40 idiomas diferentes. O aplicativo funciona orientando os alunos por meio de lições que lhes ensinam novo vocabulário e gramática com diferentes exercícios.

Duolingo começou a utilizar IA abertamente no app no início de 2024 Foto: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

“Não estamos trocando a experiência de especialistas humanos pela IA. A IA é uma ferramenta que estamos usando para aumentar a produtividade e a eficiência, com o objetivo de adicionar novos conteúdos e melhorar nossos cursos mais rapidamente”, disse Dalsimer. “Em todos os casos, tentamos encontrar funções alternativas para cada contratado.”

Mas Costello disse que não lhe foi oferecido um trabalho diferente antes de ser demitido. Outro funcionário terceirizado que foi demitido em dezembro disse que também não teve a oportunidade de conseguir uma função diferente. Eles falaram sob condição de anonimato devido à preocupação de que falar com a mídia poderia levar a repercussões profissionais.

Fundado em 2011, o Duolingo cresceu de forma rápida e constante, tornando-se um dos maiores aplicativos de aprendizado de idiomas. Ele tinha 83,1 milhões de usuários mensais no final de setembro de 2023, quase 50% a mais do que tinha no mesmo período do ano anterior. A empresa disse em novembro que esperava obter uma receita de até US$ 528 milhões em 2023, superando as previsões de Wall Street. Suas ações mais do que triplicaram em 2023.

A IA tem sido usada na tradução há anos. O Google usou as primeiras versões da tecnologia que acabaram levando a chatbots revolucionários, como o ChatGPT, para melhorar muito o Google Tradutor. Mas, no ano passado, o Duolingo explorou maneiras de usar a IA para escrever conteúdo para suas lições, substituindo diretamente o trabalho que muitos prestadores de serviços faziam anteriormente.

O CEO e cofundador Luis von Ahn disse aos investidores que a empresa usará a IA para aprimorar seus negócios. Em março, o Duolingo revelou recursos de IA, incluindo um modo de conversação que foi criado usando a tecnologia GPT4 da OpenAI. Em junho, a empresa disse que começou a usar a IA para criar frases para suas lições que antes eram escritas por humanos.

Em agosto, contratados que haviam trabalhado em programas de idiomas menos populares, como inglês para falantes de russo, foram cortados, disseram Costello e dois outros funcionários que falaram sob condição de anonimato. Depois, em dezembro, uma onda ainda maior de demissões atingiu a força de trabalho contratada do Duolingo, afetando programas de aulas mais populares e de maior qualidade, voltados para idiomas como o espanhol e o japonês, disseram os trabalhadores.

Embora a empresa tenha começado a testar a IA internamente no início de 2023, ela não disse nada aos contratados sobre a IA no início, disse um dos funcionários. Em seguida, a empresa anunciou que estava realizando testes e que os resultados eram promissores, disse essa pessoa, e os gerentes começaram a dizer a eles que seu trabalho poderia ser reduzido, sem dizer exatamente por quê.

“Eles não falaram em IA, mas todos nós presumimos que era IA”, disse o funcionário.

Dalsimer, o porta-voz do Duolingo, disse que os funcionários foram informados em agosto, antes das demissões, que a empresa “provavelmente terá de adaptar as atuais funções dos contratados para atender às novas necessidades da organização”.

Os grandes desenvolvimentos tecnológicos geralmente criam classes inteiras de empregos, mas isso não significa que as pessoas cujos empregos são substituídos pela automação não sejam prejudicadas em nível econômico pessoal, disse Ethan Mollick, professor associado da Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia.

“Isso já aconteceu muitas vezes antes”, disse Mollick. “A maioria das pessoas acaba em lugares melhores, mas nem todos acabam.”