Telegram acusa Apple de bloquear atualização ‘revolucionária’ do app

Pavel Durov, presidente e criador do Telegram, afirmou nesta quinta-feira, 11, que a Apple está retendo uma de suas atualizações para o app “sem motivo aparente”. A empresa afirma que enviou uma nova versão para os usuários, que ainda está com a revisão pendente, e questionou o tratamento dispensado pela empresa californiana a seus parceiros.

De acordo com Durov, as atualizações foram enviadas para a loja de aplicativos da Apple há duas semanas, mas que ainda não houve nenhuma resposta ou verificação da empresa.

“A única coisa que achamos desanimador é que muitas vezes não conseguimos distribuir as novas versões do Telegram devido ao obscuro “processo de revisão” imposto a todos os aplicativos móveis pelos monopólios da tecnologia”, explicou Durov em seu canal do Telegram. “Por exemplo, nossa próxima atualização ficou presa na “revisão” da Apple por duas semanas, sem explicação ou qualquer feedback fornecido pela empresa”.

Durov já acusou a Apple anteriormente sobre atualizações no Telegram Foto: ALBERT GEA/REUTERS

O Telegram não revelou quais as novidades estarão na nova atualização, mas afirmou que a versão está “prestes a revolucionar a forma como as pessoas se expressam nas mensagens”. Procurada pelo site americano The Verge, a Apple não comentou sobre o assunto.

Durov ainda apontou a falta de revisão da Apple como “sem motivo”. “Se o Telegram, um dos 10 aplicativos mais populares do mundo, está recebendo esse tratamento, só podemos imaginar as dificuldades enfrentadas por desenvolvedores de aplicativos menores”, afirmou Durov.

Em 2018, o Telegram também enfrentou problemas com a Apple, depois de afirmar que a empresa não estava atualizando o app depois que ele foi banido na Rússia. Após a crítica de Durov, na época, o aplicativo foi atualizado na loja.