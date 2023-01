CES 2023: conheça os eletrônicos mais malucos da feira

A maior feira de tecnologia do mundo Consumer Electronics Show (CES) 2023 mal começou e as empresas de tecnologia já vêm apresentando dispositivos e aparelhos super criativos, como é de praxe do evento, que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, até dia 8.

A CES 2023 exibe tanto coisas banais (como em tábuas de cortar tecnológicas) quanto inovações inéditas, o que abre portas para as criações mais diferentes do mundo da tecnologia.

Conheça abaixo as tecnologias mais malucas da CES 2023:

Emobot, o robô que monitora saúde mental

Emobot é o robozinho que cuida da saúde mental dos idosos. Foto: ROBYN BECK / AFP

O chamado Emobot é um robô que monitora o estado emocional de pessoas idosas para identificar rapidamente sintomas de depressão, ansiedade e de outras doenças psicológicas que atingem muito essa faixa etária. O aparelho utiliza a inteligência artificial para interpretar dados adquiridos através da câmera e do microfone acoplados ao dispositivo e informar a família ou o cuidador da pessoa idosa.

Forno com câmera para streaming

forno com camera CES 2023

A Samsung anunciou um forno de parede chamado AI Wall Oven, que contém uma câmera com inteligência artificial (IA). Do lado de fora do forno, há uma pequena tela sensível ao toque para selecionar as configurações de cocção das refeições — e até te envia avisos para não queimar sua comida

O que realmente choca, no entanto, é câmera interna do aparelho. As lentes detectam qual é o tipo de alimento dentro do forno e, automaticamente, ativa as configurações mais adequadas para o cozimento. Além disso, com o aplicativo SmartThings, é possível monitorar a comida, tirar fotos e até transmitir ao vivo o interior do forno em plataformas como a Twitch.

Patins elétricos

Mohamed Soliman é o CEO da AtmosGear e mostrou como funciona os patins elétricos na feira de tecnologia CES 2023. Foto: AP / AP

Os patins elétricos da AtmosGear têm autonomia de 32 km até que seja necessário fazer outra carga de bateria. Além disso, os modais têm uma bolsa de recarga que pode ser ajustada na cintura de uma pessoa, responsável por “alimentar” os patins com eletricidade.

Verificador de abacate

Essa máquina sabe dizer se um abacate está maduro ou não. Foto: AP / AP

A empresa OneThird não ficou de fora com a tecnologia alimentícia e apresentou esse dispositivo que escaneia um abacate para identificar se o fruto está maduro ou não.

Tábua de cortar com tela digital

A tábua de cortar da Blok conta com uma tela para assistir vídeos de culinária enquanto cozinha.

Essa tábua de cortar é o desejo de todas as pessoas que gostam de cozinhar. A Blok apresentou na CES 2023 uma tábua de cortar que vem acoplada com uma pequena televisão que mostra várias receitas e até aulas de culinária. Esses vídeos são parte de um pacote de assinatura de US$ 39 por mês, pelo qual você pode selecionar, por meio de um aplicativo no celular, qual vídeo você quer ver na tela enquanto cozinha.

Solução para quem tem chulé

Essa cabine da LG promete deixar seus sapatos cheirosos.

A LG apresentou na CES deste ano o chamado Styler ShoeCare, que nada mais é do que uma cabine para colocar seus sapatos fedidos. Basta colocar os tênis em uma cabine, fechá-la, depois de 37 minutos, seus sapatos estarão cheirosos de novo.

Geladeira colorida

É possível personalizar e escolher as cores das portas da nova geladeira LG.

Essa nova geladeira da LG, chamada MoodUp, tem portas com LED customizáveis que mudam de cor e um alto-falante Bluetooth para combinar com o seu humor e agitar a cozinha enquanto você prepara a sua refeição.

Tábua smart

mui board ces 2023

A tábua mui Board liga automaticamente quando a pessoa vai utilizá-la, e os ícones sensíveis ao toque aparecem por cima da madeira. Nela, é possível escrever ou gravar recados de voz, checar o clima e ver o calendário, além de poder acessar outros aparelhos inteligentes para controlar alto-falantes e até o ar-condicionado de um cômodo.

Bicicleta elétrica dobrável

A Tatamel Bike não precisa ser estacionada já que ela é dobrável.

A Tatamel Bike é uma bicicleta elétrica dobrável da marca Icoma. Não é necessário um ponto de carregamento específico para carregar a Tatamel Bike (qualquer tomada doméstica serve). Com apenas 3 horas de carga, a bicicleta é capaz de percorrer 30 km, além de pequenas subidas.