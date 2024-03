Intelbras traz soluções inteligentes para facilitar rotina de pessoas e empresas

Não é segredo para ninguém que a tecnologia já é responsável por grande parte da nossa rotina. Do despertador pela manhã até o apagar das luzes pela noite, muitas tarefas corriqueiras já são facilitadas por soluções tecnológicas inteligentes. Mas sempre há espaço para melhorar e deixar a vida ainda mais tranquila e segura – e é justamente nesse tipo de cenário que consumidores e donos de negócios podem contar com a ajuda da Intelbras.

Câmera Interna Inteligente Wi-Fi Full HD pode se conectar à rede residencial e captar imagens com alta definição Foto: Divulgação/ Intelbras

Com quase cinco décadas de história, a empresa brasileira tem um dos maiores centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) privado da América Latina, com mais de 500 profissionais que respiram inovação para oferecer novos produtos e soluções aos consumidores, seja para suas casas ou negócios. Em 2024, a empresa traz ao mercado uma linha completa de produtos para auxiliar na rotina e segurança de residências e pequenas e médias empresas.

“Inovação é a essência da Intelbras e nosso compromisso, além da constante busca por criar soluções disruptivas, antecipar as necessidades do mercado e superar as expectativas dos nossos clientes. Nossa abordagem centrada no consumidor e orientada para superação de resultados nos permite não apenas acompanhar, mas também liderar as tendências do setor. Essa mentalidade inovadora não apenas impulsiona os nossos negócios, mas também define o papel da companhia como agente de revolução do cenário tecnológico atual, diz Juliana Moser, gerente executiva de marketing da Intelbras.

Segurança e praticidade

Quando o assunto são as residências, a Intelbras tem uma série de produtos prontos para cuidar de uma das maiores preocupações dos brasileiros: a segurança. Fáceis de instalar, as câmeras inteligentes da empresa estão prontas para gravar qualquer movimentação suspeita dentro ou fora de casa com alta qualidade, mesmo na escuridão total.

Fechadura Smart da Intelbras permite o cadastro de até 9 senhas e 100 biometrias diferentes. Foto: Divulgação/ Intelbras

A Câmera Interna Inteligente Wi-Fi Full HD, por exemplo, pode se conectar à rede residencial e captar imagens com alta definição, de maneira integrada com sistemas como Google Assistant e Amazon Alexa. Com um campo de visão de 131 graus e recursos de Inteligência Artificial integrada, a solução é capaz de perceber ruídos e emitir alertas, além de oferecer dispositivos de recursos adicionais como babá eletrônica, facilitando a vida dos pais enquanto o bebê dorme.

Outro item cada vez mais popular nas residências brasileiras é a fechadura eletrônica. Não é difícil entender o porquê: além de eliminar o uso de chaves, a solução combina segurança com praticidade. A Fechadura Smart da Intelbras, por exemplo, tem alarme que soa ao perceber tentativas de invasão ou arrombamento, ao mesmo tempo em que permite o cadastro de até 9 senhas e 100 biometrias diferentes.

É uma funcionalidade muito útil para residências que recebem muitas visitas ou até mesmo pequenas empresas com alto volume de colaboradores. Além disso, a fechadura eletrônica da marca também se integra com lâmpadas e outros dispositivos de Casa Inteligente, fazendo com que o usuário possa programar uma rotina em que, por exemplo, luzes da residência se acendem automaticamente e o aparelho de ar-condicionado é ligado logo após a abertura da porta.

As soluções da Intelbras vão muito além de promover segurança para as pessoas. Com as facilidades das soluções de casa inteligente, por exemplo, e possibilidades de integração que os produtos da marca oferecem, é possível criar um ambiente, seguro, confortável e facilitador, tudo isso com uma usabilidade muito prática e acessível para todos. Sem dúvidas, a tecnologia é um elemento cada vez mais presente no cotidiano e a Intelbras tem como missão democratizar o acesso dos seus produtos para que mais pessoas possam usufruir dessa experiência diferenciada que eles proporcionam.

Energia e conectividade

Para pequenas e médias empresas, câmeras e fechaduras podem ser itens bastante úteis, mas o portfólio de soluções da Intelbras agrega também soluções para quem precisa de redundância em duas áreas de necessidade básica para qualquer corporação: energia elétrica e internet. Para aqueles momentos em que a luz falta, ter um nobreak pode ser vital para manter computadores, servidores e outros equipamentos indispensáveis funcionando.

O Nobreak ATTIV 600 VA da Intelbras traz não só um armazenamento de energia potente, como também inteligência para lidar em diferentes cenários, como sobrecarga ou falta de energia, além de curtos-circuitos no ambiente empresarial. O equipamento conta ainda com a funcionalidade de religamento automático, que permite o retorno ao uso da rede elétrica rapidamente quando ela for restabelecida.

Já para quem vive com problemas de conectividade, o roteador 5G GX 3000 pode fazer a diferença. Isso porque ele funciona tanto conectado a uma rede de fibra óptica ou cabo, quanto de maneira autônoma, com ajuda de um chip 5G – o mesmo utilizado por muitos smartphones atualmente. Capaz de suportar a conexão de até 128 dispositivos diferentes, ele é mais que suficiente para manter um escritório ou até mesmo uma residência inteligente funcionando, tudo com base na tecnologia Wi-Fi 6.

Produtos desenvolvidos por uma empresa brasileira, que conta com uma rede de parceiros presentes em 98% dos municípios brasileiros com potencial de consumo de eletrônicos. Prestes a completar meio século, a Intelbras se mantém inovadora e está pronta para ajudar em qualquer necessidade que as pessoas e empresas tiverem nas suas rotinas.