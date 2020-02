8 atrações imperdíveis no Rio Grande do Norte

Governo do Rio Grande do Norte, Media Lab Estadao

Da capital, Natal, ao sertão, o Rio Grande do Norte é um estado de paisagens realmente surpreendentes, da costa ao interior. E explorá-lo de norte a sul está ainda mais fácil: a cidade de Natal tem ganhado frequentemente novos voos e agora tem mais ligações diretas com São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza, além de opções facilitadas de conexão com os estados do Sul, Norte e Centro-Oeste do Brasil.

O estado também firmou parceria com a CVC, uma das maiores operadoras do Brasil, para promover ainda mais o turismo pelo Rio Grande do Norte. A oferta de hotéis, passeios e experiências tem se renovado para receber os turistas recorrentes em busca de novas atrações e encantar ainda mais os de primeira viagem.

Repleto de praias, lagoas, dunas e parques — mas também de riqueza cultural e gastronômica e variedade de atividades, inclusive para fãs de esportes e aventura —, o Rio Grande do Norte é prato cheio para o viajante. Em uma semana bem redondinha é possível conhecer seus principais atrativos turísticos, da capital ao interior, e voltar para casa com a mala repleta de boas lembranças.

DIA 1: NATAL

A cidade tem a maior infraestrutura aeroportuária do estado. O ideal é dar a largada no programa com um city tour, passando por marcos importantes, como o Mercado da Redinha, o Forte dos Reis Magos e as praias do Forte, dos Artistas e da Areia Preta. Depois, o Parque das Dunas, a maior reserva de Mata Atlântica original em um parque urbano no Brasil – com vistas panorâmicas de tirar o fôlego! À noite, o melhor programa é degustar algum dos pratos potiguares, como o bobó de camarão ou a paçoca de carne de sol.

DIA 2: LITORAL SUL

Hora de rumar para o litoral sul e conhecer o incrível Cajueiro de Pirangi, considerado o maior do mundo. É bem em frente ao cajueiro que saem os barquinhos que levam turistas aos Parrachos de Pirangi. Ali, a apenas 1,5 km da praia, formam-se piscinas naturais com águas cristalinas e mornas, perfeitas para relaxar. Vale também rumar ao Mirante dos Golfinhos, uma falésia debruçada sobre o mar com excelentes

avistamentos de golfinhos. Já a Praia de Camurupim tem mar tranquilo, protegido pelos recifes, e a bela Lagoa de Arituba garante um delicioso e refrescante banho de água doce para terminar o dia.

DIA 3: LITORAL SUL

Seguindo pelo litoral sul do estado, que tal apostar em um animado passeio de buggy? A praia de Barreta, com suas areias quase desertas, é perfeita para essa aventura. Dali, os "bugueiros" seguem à Lagoa dos Guaraíras, outro cartão-postal da região. Depois de um dia inteiro de sol, mar e areias clarinhas, hora de pegar a balsa com destino à Praia da Pipa, um dos destinos mais procurados do Rio Grande do Norte. Dormir ali é um programão, já que Pipa está repleta de pousadas charmosas e tem também uma noite animadíssima, repleta de bares e restaurantes.

DIA 4: LITORAL SUL

Amanhecer em Pipa é grande ideia: várias de suas praias contam com ótimos beach clubs cheios de infraestrutura para passar o dia. Vale conhecer a charmosa Praia do Amor, meio selvagem; a Barra do Cunhaú, paraíso para os amantes de kitesurf, com direito a mar, rio, dunas, coqueiros e manguezais; a Baía Formosa, com ondas perfeitas para os surfistas; e a Lagoa da Coca Cola, com suas águas escuras (mas limpíssimas!) em meio a uma reserva da Mata Atlântica.

DIA 5: INTERIOR

É hora de conhecer a riqueza cultural e histórica do sertão. A cidade de Santa Cruz, por exemplo, tem um Santuário de Santa Rita de Cássia com a maior estátua católica do mundo, de 56 metros de altura, no alto de uma montanha. É possível chegar ao topo do carro, mas o local ganhará em breve um teleférico. O Geoparque do Seridó guarda fósseis de animais pré-históricos de mais de 10 mil anos e antigas pinturas rupestres. A

pequena e simpática cidade de Caicó é boa parada para apreciar o melhor da culinária seridoense, com pratos típicos como queijo de manteiga, buchada e bode assado.

DIA 6: LITORAL NORTE

Seguindo em direção ao litoral norte, a atração turística mais famosa da região são as imensas dunas de Genipabu, perfeitas para passeios de buggy (ou esquibunda!) cheios de adrenalina. Para o calorão, as águas doces da Lagoa de Pitangui são antídoto certeiro. Vale seguir viagem pelas belas praias de Muriú e Jacumã até chegar aos Parrachos de Maracajau, uma formação de recifes perfeita para mergulho e snorkel em suas águas cristalinas repletas de vida marinha. Dali, a viagem segue até São Miguel do Gostoso para aproveitar sua excelente gastronomia e dormir em uma de suas charmosas pousadas.

DIA 7: LITORAL NORTE

Considerada a melhor praia para kitesurf no Brasil, São Miguel do Gostoso tem um dos mais badalados réveillons do País. Ali vale aproveitar um belo dia de preguiça em suas praias, como a paradisíaca Tourinhos, de águas deliciosas. Quem tem mais tempo antes de voltar à capital pode aproveitar também para mergulhar nas refrescantes lagoas à beira-mar – para chegar a Natal revigorado, e prontinho para curtir um pouco da vida noturna da cidade.

DIA 8: NATAL

Antes de deixar o estado, não deixe de curtir as águas quentinhas da Praia de Ponta Negra nem de visitar o Morro do Careca, o mais famoso cartão-postal de Natal – perfeito durante o pôr do sol! É preciso reservar tempo suficiente para curtir as feirinhas, os mercados e as lojas de artesanato da cidade, e levar também um pouquinho do talento dos artesãos potiguares como recordação das suas férias perfeitas.