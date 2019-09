Como a transformação digital está revolucionando o universo da comunicação

Uma das principais premissas do universo da comunicação é saber quem é o público que se deseja atingir e onde ele está. Durante muito tempo, responder a essa pergunta era fácil. O público era facilmente alcançado por meio de reportagens e anúncios publicados em jornais, revistas, rádios e TVs. Foi assim por décadas. Não é mais.

Agora, o jogo tem outro nome: a palavra que melhor define o atual momento é a multiplataforma. Ou seja, o consumidor, seja de conteúdo ou de informações sobre produtos e serviços, não está em apenas uma mídia. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E não só. Como o tempo se tornou um dos bens mais preciosos da sociedade moderna, ele também não quer mais esperar um determinado horário para consumir o que precisa. Ele quer ser informado no horário que melhor se encaixa à sua rotina. Esse novo cenário trouxe grandes desafios para quem produz conteúdo.

Jornada do leitor

“Agora, é preciso conhecer melhor o seu público e, no nosso caso, colocar conteúdo relevante na jornada do leitor. Também é importante compreender o que ele deseja saber, em qual horário e de quem forma quer receber esse conteúdo: se por meio de vídeos, áudios, podcasts ou vídeos”, explica João Gabriel, editor multimídia do Estadão, que, ao lado de Maurício Greco, diretor de marketing da Ford, e Vico Benevides, diretor da agência GTB, participou do debate “Transformação digital. Oportunidades e desafios para as marcas no novo cenário da comunicação multiplataforma”, mediado pelo jornalista João Faria e transmitido pela TV Estadão na semana passada.

Relevância e credibilidade

Entender esse novo consumidor e decifrar as formas de atingi-lo também é um grande desafio para quem trabalha na área de publicidade. “Em uma sociedade em que há excesso de informação é preciso, além de conhecer os hábitos do consumidor, fazer o máximo esforço para levar a ele informação cada vez mais relevante e essencial a seu dia a dia”, comenta Vico Benevides, diretor da agência GTB.

“Não importa onde estaremos no futuro, consumir notícias nunca vai perder a relevância. Estar bem informado é fundamental para compreender melhor o mundo e tomar decisões importantes tanto na vida pessoal como na profissional”, acrescenta Vico.

O desafio do tempo

Para Maurício Greco, diretor de marketing da Ford, a sociedade contemporânea traz outro grande desafio: o tempo. “Nos dias de hoje, temos cada vez menos tempo para ser impactante, relevante e assertivo e chamar a atenção do consumidor, sobretudo em meio a tantas marcas de automóveis disponíveis no mercado”, analisa Greco. Assim, segundo ele, é preciso criar um diálogo que favoreça cada vez mais compreender a jornada do consumidor. “Por tudo isso, acreditamos que o conteúdo importante deve ser valorizado. É ele que faz a diferença.”

Parceria inovadora entre Ford e Estadão

Esse cenário em constante mutação também traz excelentes oportunidades para todos os players que navegam nos mares da comunicação. Um dos melhores exemplos é a realização da parceria da Ford com o Estadão na criação do podcast Notícia no Seu Tempo, que pode ser escutado por diversas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e iTunes.

“O Notícia no Seu Tempo busca oferecer ao consumidor, logo pela manhã, um resumo das principais notícias do dia que ele pode ouvir no carro e chegar ao trabalho bem informado”, comenta João Gabriel.

Para produzir esse conteúdo, foi montada uma redação dentro do Estadão composta por jornalistas que, ainda de madrugada, assim que a edição impressa do jornal é finalizada, selecionam os temas que serão destaques nos podcasts do dia. O Notícia no Seu Tempo tem duração de 20 minutos, é composto pela seleção de duas notícias de dez editorias e está disponível a partir das 5 h da manhã, sendo o primeiro programa de notícias sob demanda a ir ao ar por streaming.

Para Maurício Greco, a parceria é das mais felizes, pois envolve também conceitos caros à Ford, como colocar o consumidor em primeiro lugar e oferecer a ele informação de qualidade com credibilidade e rapidez. “Isso tudo nos fez escolher o Estadão como parceiro para o lançamento do novo Ford Hedge ST, uma SUV cross over de luxo, pois o podcast Notícia no Seu Tempo tem grande similaridade com o consumidor que desejamos atingir, como empresários e altos executivos, que valorizam o tempo e a velocidade da informação”, finaliza o executivo da Ford.

O que é o Notícia no Seu Tempo

Parceria Ford e Estadão para produção de conteúdo on demand

para produção de conteúdo on demand Duração: 20 minutos

São dez podcasts de 2 minutos cada que envolve notícias de dez editorias diferentes do jornal, como economia, política, esporte, cultura, entre outras

Pode-se ouvir todos em sequência ou selecionar apenas os que preferir

Disponível a partir das 5 h da manhã de segunda a sábado em plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e iTunes

Para assistir ao programa na íntegra, acesse: https://www.facebook.com/estadao/videos/436473660299971/