Confira 20 cremes de tratamento para o rosto (e bem avaliados pelos clientes)

Para garantir uma pele mais bonita a longo prazo, homens e mulheres investem em cremes especiais para deixar o rosto com menos rugas e linhas de expressão.

Como a oferta de produtos é muito grande, com incontáveis opções para todas as necessidades, preparamos uma lista com 20 cremes disponíveis na Amazon e bem avaliados pelos clientes (todos têm no mínimo 100 avaliações de usuários, com no mínimo 4 estrelas no total). É uma boa forma de tentar escolher o melhor, de acordo com os comentários de quem já usou.

Clique nos links correspondentes para saber mais sobre cada item, além de ver o preço à venda pelo site.

20 cremes bem avaliados para usar no rosto

Vichy Liftactiv 10 ml

Sérum Concentrado The Body Shop Drops Of Youth 30 ml

The Ordinary Retinol 1% 30 ml

Rosaliac CC Creme La Roche-Posay

Advanced Clinicals Vitamin C 454 g

Hyaluronic Acid 100 Mizon

Eucerin Anti-Pigment Noite Creme Facial 50 ml

The Ordinary Buffet 30 ml

Vichy Neovadiol Phytosculpt 50 ml

Nourishing Night Cream e.l.f. 50 g

Nuxe Nuxellence Éclat 50 ml

Eucerin Anti-Pigment Dual Serum 30 ml

Centella Blemish Cream Cosrx

Vichy Liftactiv Peptide-C 50 ml

NeoStrata Skin Active Cellular Restoration 50 g

La Roche-Posay Substiane Serum 30 ml

Clarins Multi-Active Night 50 ml

Filorga Time-Filler 50 ml

Clarins Double Serum 30 ml

Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Day Cream 50 ml

