Enel triplica equipes nas ruas para reduzir impacto das chuvas

A Enel Distribuição São Paulo triplicou a equipe de eletricistas nas ruas nos últimos dias para rápida identificação de defeitos na rede. A operação foi montada em tempo recorde para resolver os danos ao sistema elétrico provocados pelas tempestades que atingiram diversos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Segundo dados da empresa, mais de 700 árvores de grande porte e galhos caíram sobre a rede em apenas quatro dias.

“É fundamental ressaltar que o impacto dessas tempestades foi muito grande e que estamos trabalhando com capacidade triplicada para atender nossos clientes no menor tempo possível”, afirmou o diretor de Infraestrutura e Redes da Enel Distribuição São Paulo, Vincenzo Ruotolo.

O executivo informa que a Enel realizou em 2021 o investimento de R$ 1,6 bilhão no fortalecimento do sistema elétrico de São Paulo, o maior dos últimos dez anos. Desde que assumiu a distribuidora, em 2018, foram mais de R$ 4 bilhões investidos principalmente na modernização, automação e ampliação da capacidade da rede.

“Já construímos mais de mil quilômetros de cabos compactos mais resistentes às variações climáticas – isso equivale à distância de São Paulo a Brasília. Além disso, instalamos quase 10 mil equipamentos de automação na rede de distribuição, que permitem isolar trechos da rede elétrica que estão com defeito e restabelecer a energia para a maior quantidade de clientes no menor tempo possível, com cerca de 3 segundos”, explicou Vincenzo.

A companhia promete para este ano a instalação de mais de 3,2 mil equipamentos adicionais telecomandados, e iniciará um projeto piloto com um novo tipo de cabo compacto ainda mais resistente a interferências externas na rede. “A Enel São Paulo seguirá investindo fortemente para melhorar cada vez mais a qualidade do serviço prestado aos seus clientes em São Paulo”, afirmou o diretor de Infraestrutura e Redes.

Desafio

O cenário de crise trazido pelas chuvas é desafiador para as equipes de emergência da Enel, já que as árvores de grande porte, quando caem sobre a rede elétrica, danificam postes e equipamentos e rompem grandes extensões de cabos, gerando ocorrências muito complexas. “Os eletricistas precisam aguardar a remoção dessas árvores e galhos pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil para iniciarem os trabalhos de reconstrução da rede. E geralmente essa reconstrução é demorada, dada a complexidade do estrago. É por isso que muitas vezes a resposta não chega na velocidade desejada, mas o cliente tem o nosso compromisso de trabalhar incessantemente pelo restabelecimento do serviço”, disse.

Março deste ano já está entre os meses mais chuvosos dos últimos tempos, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). O volume acumulado de chuvas foi 41% maior do que o esperado para o período. “Estamos vivendo um dos verões mais chuvosos dos últimos anos, mas a Enel vai continuar mobilizando todos os recursos para garantir a qualidade do fornecimento de energia à população. Prezamos pela qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes e seguiremos investindo e trabalhando incansavelmente, dia e noite, para levar energia com mais qualidade para São Paulo”, completa Vincenzo.

Informações:

Atendimento - A companhia orienta os clientes a priorizarem os canais digitais no momento de registrar falta de energia.

Endereços:

Enviar SMS para 27373 com o texto “LUZ + Nº DA INSTALAÇÃO”

IOS: http://apple.co/2Oy1NPK

Android: http://bit.ly/2ZmPaZS

Agência virtual: www.enel.com.br e selecione seu estado