Tenha uma máquina de pães em casa e prove delícias a qualquer momento

Imagine que delícia acordar sempre com um pão quentinho recém-preparado, feito do jeitinho que você gosta. É isso que as panificadoras portáteis oferecem, já que possuem um sistema que permite agendar o início do preparo, deixando seu dia a dia mais fácil e gostoso.

É possível escolher entre diversos tipos de receitas. Depois, basta colocar os ingredientes no recipiente, fazer a programação no painel e, pronto, pouco tempo depois seu pão estará pronto para comer. Também dá para definir o tamanho e a tonalidade dele, de acordo com sua preferência.

Além de pães, as máquinas podem preparar bolos e massas para pastel e pizza, por exemplo, além de geleias e tortas. Use a imaginação e crie combinações irresistíveis para você e sua família.

Confira opções de panificadoras

Multipanificadora La Panina Cadence

Panificadora Multipane Britânia

Panificadora Master Bread Mondial

Panificadora Multipães Multilaser

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.