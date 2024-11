Brasil-Venezuela

Escalada da tensão

O ditador Nicolás Maduro deveria ter um pouco de cortesia ao se referir ao fato de o Brasil ter vetado a entrada de seu país no Brics. Convocar o embaixador venezuelano em Brasília para consultas em Caracas é uma pena, mas não afeta o Brasil tanto quanto seu próprio país. A Venezuela precisa mais do Brasil do que o Brasil dela. Maduro desconsidera o valor da integração sul-americana, e a culpa por essa situação é dele, não do Brasil – e Maduro sabe por quê. Ele deveria aproveitar o momento e demonstrar seriedade pagando a dívida que tem com o Brasil, e não é de hoje.

Mário Cobucci Júnior

São Paulo

Piada

Eu vou pedir licença ao Estadão e aproveitar o Fórum dos Leitores para contar uma piada. Lá vai: o governo venezuelano convocou seu embaixador no Brasil para retornar à Venezuela, o que, na diplomacia internacional, representa uma repreensão ao nosso país. Pronto, contei.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

STF

Delírio geral

Sugiro ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, com uma canetada geral, informe à população brasileira que a Operação Lava Jato não existiu. Quem foi condenado a multas não paga nada. Quem pagou terá o dinheiro de volta, corrigido. Quem foi condenado, como no caso do sr. José Dirceu, também terá sua condenação anulada. Enfim, a Lava Jato foi um delírio geral. E vamos em frente, querido Brasil.

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

A Corte e a História

STF dos anos 2000 = anistia ampla, geral e irrestrita.

Helton Perillo Ferreira Leite

Lorena

Depois de José Dirceu

Qual será o próximo corrupto a ter condenação anulada por algum ministro do STF?

Robert Haller

São Paulo

Caminho para o atraso

É imensa a potencialidade de desenvolvimento deste nosso Brasil. Entretanto, todos sabem, o País só será contemplado com a prosperidade quando, independentemente da ideologia do governante no poder, o Estado oferecer à sociedade segurança jurídica para empreender e investir. Essa condição (o fortalecimento das instituições), no entanto, nunca será alcançada se a sua Suprema Corte, deliberadamente, promove a impunidade de corruptos confessos, como demonstrou o editorial A vez de José Dirceu no festim da impunidade (Estadão, 30/10, A3). A situação se agrava quando os membros desta Suprema Corte, protegidos por seus pares e pela cumplicidade de senadores que não honram seu mandato, se sentem seguros a ponto de não se importarem nem com a aparência de honestidade.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

Congresso Nacional

Eleição na Câmara

É um escândalo o toma lá da cá para a escolha do futuro presidente da Câmara dos Deputados. Se o Brasil pretende ser um país de fato democrático, deveria resolver esse tipo de assunto puramente no voto, não na base do dinheiro e dos conchavos políticos. Deputados poderiam eleger seu novo presidente entre os candidatos que se apresentarem e pronto. Não tem o menor sentido colocar a anistia ao ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, na negociação. O País precisa criar vergonha na cara.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Rei Arthur Lira e a sucessão

Presidente da Câmara confirma apoio a Hugo Motta para sua sucessão (Estadão, 30/10, A9). Rei Arthur Lira apontou Sir LanceMotta como sucessor na Távola Redonda do Centrão, este vencedor das eleições municipais de 2024 graças às Emendas Pix, secretas, envoltas nas brumas de Avalon. A entrega da Excalibur, em Camelot, será em fevereiro. Guinevere ansiosa...

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Roberto DaMatta

As balas de prata

Muito contundente o texto de Roberto DaMatta Sobre as balas de prata (Estadão, 30/10, C5). Cá estou, no ônibus, imaginando uma bala de prata que me atinja logo para eu pagar dívidas. Chamo-a neste momento de Loterias. Realmente, todos nós ansiamos pela bala de prata até que, ao alcançá-la, saiamos à procura de outra. Só a morte impedirá o não desejo pelas balas de prata, meu caro Roberto.

Ricardo Machado da Silva

São Paulo

PASSOS LARGOS

Como brasileiro, aos 87 anos, quero cumprimentar Sergio Moro pela Lava Jato. Como todos sabemos, o Supremo Tribunal Federal (STF) cancelou e ajudou os corruptos em quase todos os processos. Que pena, alguém deveria avisar Moro de que ele se esqueceu de colocar vírgula na decisões. Como o nosso STF é meticuloso, haja visto que recentemente o STF julgou um processo que levou apenas 123 anos. Isto é o nosso querido Brasil, que caminha a passos largos para imitar a crise Argentina.

Pedro Russi

Bragança Paulista

ESCÁRNIO

Sem dúvida, a decisão do ministro Gilmar Mendes livrando José Dirceu das condenações da Lava Jato é mais um escárnio. Afinal, as narrativas, todas elas baseadas em pirataria, e sem respeitar o direito de defesa nas acusações de suspeitas contra as autoridades da Lava Jato, ignora por completo todas as provas da roubalheira perpetradas em conluio, isso sim, de políticos e empreiteiros corruptos desviando dinheiro do povo. Tudo indica que isso não vai terminar bem.

José Elias Laier

São Carlos

DECISÕES DO STF

Para um STF que libera/mantém em liberdade o André do Rap, Rogério Andrade e outros de mesma reputação, Zé Dirceu é primário.

Carlos Alberto Roxo

São Paulo

PACIÊNCIA

Se acalma, Rogério de Andrade, já que você tem muito dinheiro, leve seu caso ao STF. Lá eles são muito bonzinhos, principalmente Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Logo você estará em casa com uma tornozeleira (essa é pouco tempo também). Tenha paciência.

Emerson Luiz Cury

Itu

CEGA, SURDA E MUDA

Por mais incrível que pareça, o STF tem decidido que acusados na Operação Lava Jato sejam livres, leves e soltos. E provavelmente, mais ricos pelo dinheiro que terão de volta. E assim caminha a Justiça brasileira, cega, surda e muda. Quando quer.

Carlos Gaspar

São Paulo

NOVOS VALORES

O Brasil não dispõe na atualidade de uma figura política que apresente atributos de liderança capazes de anunciar o surgimento de melhores rumos para a sociedade. Dificilmente se pode reconhecer nos que hoje pelejam nas grandes veredas do poder, qualidades de traquejo e conciliação necessárias para afastar as nuvens de sectarismo extremo que impedem o aparecimento de soluções urgentes para os graves problemas do País e que consigam transcender o debate estéril, individualista e carregado de ideologia ultrapassada e corrosiva. O que se julga abre alas da esquerda pouco se preocupa com o crescimento do País e com um upgrade do nível de vida da população, mas já se debruça sobre estratégias a serem seguidas para o próximo pleito presidencial daqui a menos de dois anos, quando tentará recondução ao cargo máximo, o que o atual mandato não está a recomendar posto que é necessária uma urgente oxigenação de quadros e métodos a fim de focar com mais atenção o interesse público, hoje meio colocado para escanteio. Por outro lado, o presumido oponente direto é uma espécie de outsider ainda inelegível atuando em cordéis restritivos para novas tendências que visam a fortalecer uma direita mais construtiva. Urge o aparecimento de outros valores em ambos os lados para que o povo consiga enxergar caminhos mais saudáveis.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

INOCÊNCIA NA POLÍTICA

Bolsonaro reage a críticas de Caiado: ‘Se você o desagrada, vira seu inimigo’ (Estadão, 29/10). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, conseguiu que o seu candidato Sandro Mabel, também do União Brasil, fosse eleito para a prefeitura de Goiânia. Agora Bolsonaro, que esperava ter o apoio incondicional de Caiado para o seu candidato do PL, se sentiu contrariado e está usando a sua rede social, no X, para provocar o governador. Por favor, Bolsonaro, não seja tão infantil.

Tomomasa Yano

Campinas

ABSTENÇÕES

Ricardo Nunes, prefeito eleito de São Paulo, e e Baleia Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB, respectivamente, deram entrevista ao Estadão sob os títulos Não tem o menor sentido eu defender o apoio à reeleição do Lula e O Centro saiu fortalecido e pode buscar alternativas (Estadão, 30/10, A6 a A8). Nunes se queixou da agressividade à sua pessoa, comentou sobre a eleição da presidência da Câmara Municipal e do comportamento inusitado de Pablo Marçal. Quanto à declaração do governador Tarcísio de Freitas, que o PCC recomendava o voto em Guilherme Boulos, acusou a Folha de S. Paulo de irresponsabilidade por noticiar o fato. Já Rossi, comentou a vitória e o desempenho do MDB, bem como a construção de um projeto político que busque resultados. Sobre gestão, interesses dos eleitores e reformas cruciais, nenhuma palavra. Inclusive, Rossi, com sua carreira parlamentar iniciada em Ribeirão Preto, como vereador, há 32 anos, também não explicou porque o candidato à prefeitura, Ricardo Silva, apoiado pelo MDB e mais nove partidos, venceu as eleições com apenas 687 votos de diferença (com 477.595 eleitores no município), mesmo disputando com Marco Aurélio, desconhecido antes das eleições e lançado pelo partido Novo. Essa situação, somada à abstenção local de 37,6% (179.759 eleitores), a maior do Brasil, merece a atenção das atuais lideranças. A quantidade de abstenções são indícios da desilusão dos leitores com esse lamentável quadro partidário e político atual, abrigados no populismo exacerbado e no assalto ao Orçamento público, no plano federal, para permanecerem no poder. É lamentável.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

RECONHECIMENTO DE NUNES

Para aferir a real dimensão da reeleição do prefeito da capital paulista, sugiro às empresas de pesquisa de opinião proceder com uma enquete com apenas uma pergunta: qual o nome do prefeito eleito, em segundo turno, na cidade de São Paulo? Respostas com Ricardo Nunes, Ricardo ou Nunes seriam consideradas válidas; qualquer outro nome, como inválidas. A metodologia apropriada seria de responsabilidade das empresas.

Jose Wilson Gambier Costa

Lençóis Paulista

VEÍCULOS ELÉTRICOS

A adoção de tarifas adicionais de 35,3% para veículos elétricos chineses visa proteger a indústria automotiva no velho mundo. Como sempre, a história se repete e mesmo tipo de erro são cometidos. O Brasil praticou a adoção de imposto de importação para produtos que poderiam concorrer com a produção nacional. Praticava-se a substituição de importações e, durante muitos anos, estabeleceu-se por aqui uma indústria automotiva que se acostumou com a adoção de preços protegidos por alíquotas que tornavam os produtos importados absolutamente fora do alcance da maioria dos consumidores. E, o que é pior, deixamos de acompanhar os avanços tecnológicos que tornaram os veículos do mundo avançado superiores às carroças aqui montadas.

Fauzi Timaco Jorge

São Paulo

USP

Brilhante iniciativa da USP em condenar o antissemitismo em seus alunos e elogiado pelo Estadão no editorial USP contra o antissemitismo (Estadão, 30/10, A19), divulgando a sensatez do modus operandi para outrras organizações semelhantes ou não combatendo todo tipo de preconceito com seus próprios públicos diretos ou indiretos, num país que o preconceito ainda subsiste em alguns agrupamentos.

Silvio Olivo

São Paulo

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Corria o ano de 2023 e minha mãe, aposentada do Ministério da Fazenda, aguardava o recebimento de um precatório que já havia demorado muito para ser ganho. Foi confirmado pelos advogados que eles tinham conseguido, mas, logo em seguida, veio a notícia que o presidente Lula e o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iriam suspender o pagamento dos precatórios no ano de 2023 e que seriam pagos em 2024. Que decepção. Em junho de 2023, minha mãe sofreu uma queda e após 62 dias de hospitalização, faleceu. Fomos ao Ministério da Fazenda resolver assuntos referentes ao seu falecimento e passamos na Assefaz, onde assinamos os papéis, como herdeiras que somos, para recebermos esse tal precatório. Em janeiro de 2024 minha irmã recebeu a notícia que havia sido depositado na Caixa Econômica Federal e ela foi até lá confirmar. Na ocasião, soube que precisávamos da liberação de um juiz, pois éramos as herdeiras, e não a titular. Entramos em contato com os advogados em Brasília, que nos pediram uma série de documentos, inclusive com firma reconhecida. Enviamos. Passado algum tempo, o advogado nos informou que da parte deles estava tudo certo, dependia da assinatura do juiz apenas. Estamos no final de outubro de 2024 e até aqui nada aconteceu. É assim que funciona?

Regina Vitória Abbud

São Paulo

INSPIRAÇÃO DE COPPOLA

Francis Ford Coppola, o multipremiado cineasta de O poderoso chefão e Apocalypse Now, está no Brasil para o lançamento do seu novo filme Megalópolis. Veja o que ele falou: “… os políticos atuais estão mais preocupados com seu próprio poder e privilégio do que em governar o país”. Ele estava se referindo ao seu país, os Estados Unidos da América, mas impressionante como serve como uma luva para os governos que temos por aqui nos últimos vinte e tantos anos. Outro registro importante sobre a presença de Coppola no país é que seu novo filme teve como inspiraçāo, entre outros, a cidade de Curitiba, quando esta foi administrada pelo visionário Jaime Lerner. Que tal os novos prefeitos, prestes a assumir seus cargos, além de assistir Megalópolis, busquem inspiração nas administrações de Jaime Lerner? Nossas cidades ficarão eternamente agradecidas.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

ADEUS A ARTHUR MOREIRA

O grande pianista Arthur Moreira Lima se foi.

Robert Haller

São Paulo

LEGADO DO PIANISTA

Com o falecimento do fantástico Arthur Moreira Lima, o mundo ficou mais triste. Só nos resta, ao menos, continuar ouvindo suas gravações e repetir a inconteste definição do imortal escritos francês Gustave Flaubert: “O gênio é Deus que nos dá, mas o talento é por conta dele”.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo