A corda vai arrebentar

É difícil para um leigo, como eu, opinar sobre a queda de braço entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, mas ela definitivamente não é boa para o Brasil. Na quinta-feira, Musk desestimulou investidores estrangeiros de operar no País porque, segundo ele, “o Brasil agora é uma ditadura” e “não é mais seguro”. A acusação é forte e deve repercutir nos meios político e econômico, aqui e lá fora. Não vou dizer que Musk é santo, mas não estaria o ministro ultrapassando limites e sua competência como juiz do Supremo Tribunal Federal (STF)? Muitos juristas já se manifestaram nessa linha de raciocínio e Moraes só goza, mesmo, de unanimidade entre seus pares, o que mais cheira a preservação da espécie do que embasamento na jurisprudência. Já tivemos o ministro Dias Toffoli anulando monocraticamente acordos de leniência, o STF atuando em questões que não são da sua competência, além do interminável inquérito das fake news. Agora, este imbróglio entre Moraes e o megaempresário. Onde isso tudo vai dar eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: a corda vai arrebentar, só não se sabe de que lado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Ditadura na Venezuela

Diretas ao Brasil

Os dois “comandantes supremos” de Venezuela e Nicarágua, Nicolás Maduro e Daniel Ortega, respectivamente, mandaram recados diretos ao presidente Lula na semana que passou: não se intrometa, Nicolás Maduro já ganhou as eleições de 28 de julho e é dispensável publicar as atas eleitorais, mesmo porque elas mostram exatamente que Maduro perdeu! Há algum outro caminho além de o Brasil se juntar aos demais países para aumentar a pressão contra o regime de Maduro, ao menos para amenizar a repressão que vai acontecer daqui para a frente?

Omar El Seoud

São Paulo

Não há mais brecha

O dever de condenar Maduro, como chamou a atenção o Estadão (29/8, A3), é que não há mais brecha para que Lula não tome a atitude que a maioria dos brasileiros espera dele, ao menos em respeito às vítimas mais recentes do ditador e à comprovada vitória da oposição no país vizinho. A atitude canhestra de ficar exigindo a apresentação das atas que comprovem o contrário não só coloca o Brasil numa posição ridícula, como ofende a percepção de todos sobre o que ocorreu na Venezuela. Chega de nos envergonhar, Lula!

Jane Araújo

Brasília

Banco Central

Gabriel Galípolo

Galípolo é um cidadão de Galípoli, que significa “cidade bonita”. Há duas lindas cidades com esse nome, uma na Itália (Gallipoli) e outra na Turquia. Para o trabalho do Banco Central dar certo, o ideal é que os indicadores estejam muito bonitos em duas áreas: na fiscal e na monetária. Ou pelo menos em uma delas. Na fiscal, o Brasil não vai nada bem. Se na monetária o panorama deteriorar, os brasileiros forçosamente vão ter de chamá-lo por um outro nome.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

Governo Lula 3

Para que dividendos?

Elena Landau, em seu texto Eu não sou cachorro, não (Estadão, 30/8, B5), observou que em 2015, ao final do governo PT, as estatais amargaram um prejuízo de R$ 32 bilhões. Em 2022, livres do PT, terminaram com lucro de R$ 180 bilhões. O contraste é sintomático e revela que, para permitir um butim por seus apaniguados contra as estatais, o governo do PT abre mão de bilhões de reais, que poderiam vir a ser empregados em infraestrutura, saúde, educação, segurança, etc.

Rodrigo M. Carneiro de Oliveira

São Paulo

Desesperança

Eu não sou cachorro, não, artigo da advogada e economista Elena Landau no Estadão de 30/8 (B5), reflete com precisão a verdadeira zona em que se transformou a economia brasileira com o governo Lula 3. Pelos antecedentes, não surpreende. Surpreende e decepciona, mesmo, é o papel da ministra Simone Tebet neste Brasil atual, sem planejamento e sem rumos. Pela sua campanha presidencial, esperava-se muito mais. O eleitor chegou até a sonhar que estivesse diante de uma nova Angela Merkel com poderes de influenciar Lula da Silva. No fim, mais uma desesperança a se juntar ao quadro caótico atual mostrado com propriedade pela excelente colunista do jornal.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

PRESIDENTE DO BC

Uma vez anunciado o economista Gabriel Galípolo como o novo presidente do Banco Central a partir de janeiro próximo, cabe lembrar que o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros Selic, terá a partir de 2025 sete de seus nove membros indicados pelo presidente Lula. Resta ver se o Copom se manterá independente em sua autonomia determinada pela lei de 2022, ou se atenderá submisso aos desígnios e vontades do governo federal para alavancar seus projetos políticos de olho em 2026.

J. S. Decol

São Paulo

GRANDE DESAFIO

Como um menino mimado, Lula fez que fez para nomear o seu presidente do BC. Não teve educação nem respeito a uma pessoa que continua no cargo, pois tem mandato e é independente. Roberto Campos Neto foi pressionado o tempo todo, mas agora tem Galípolo que certamente fará as vontades do rei, porém, a função do presidente do BC é olhar e cuidar da inflação. Com um governo perdulário que pensa em gastar e um ministro da economia que só pensa em taxar, o desafio do nomeado para o BC é grande. A conferir se o casamento dará certo.

Izabel Avallone

São Paulo

APOIO DE LULA

Lula sobre Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central: “ele não atua como um economista”; e sobre a taxa de juros praticada no Brasil: “não tem explicação”. Lula sobre Gabriel Galípolo, que será o novo presidente do Banco Central: “Se um dia Galípolo chegar pra mim e falar: ‘olha, tem que aumentar o juro’, ótimo, aumente”. Lula acha que somos 212 milhões de idiotas. Minha sugestão para o democrata relativo é que ele tome bastante chá de camomila daqui até o fim do ano, quando haverá a troca no Banco Central. Sairá Campos Neto e entrará o seu pau mandado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

JUDICIÁRIO

Os desmandos e absurdos legais cometidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e por este despreparado ministro Alexandre de Moraes já ultrapassaram todos os limites do bom senso e da racionalidade. O STF não tem competência legal para prender ninguém sem o devido processo legal, não é polícia judiciária nem tampouco pode praticar atos absolutamente inconstitucionais sem responder a ninguém por tais desmandos legais. Ao Congresso cabe reformar por completo o judiciário brasileiro e acabar de vez com tais atrocidades legais. E tais ministros devem sim responder a sociedade, inclusive criminalmente por tais ilegalidades. No Brasil, urge uma nova constituinte que acabe de vez com este mar de baboseiras cometidas por nosso judiciário. Um judiciário inepto que custa bilhões à União federal e que nada entrega à população. Uma Constituição que mais parece um rascunho da bíblia, cheia de normas de caráter próprio de lei ordinária e que deveriam ser apenas de caráter estadual, como exemplo, as leis penais e processuais penais. O péssimo caráter da atual Constituição brasileira – com direitos demais e obrigações de menos, sem explicitar de forma correta o caráter republicano das instituições, coloca o País refém dos absurdos cometidos por ministros do STF, juízes que sequer são de carreira e que despreparados interpretam as leis a seu bel-prazer, cometendo todo tipo de insanidade legal. A inimputabilidade dos juízes brasileiros que soltam marginais a seu bel-prazer outro absurdo legal. O povo brasileiro precisa reagir e dar uma resposta exemplar para este Judiciário absolutamente desqualificado e vergonhoso.

Paulo Roberto da Silva Alves

Rio de Janeiro

FÓRMULA RECURSAL

Doravante, Elon Musk ou qualquer outro que queira recorrer de uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, deverá usar a seguinte fórmula recursal: “ministro Alexandre de Moraes, que estás no Olimpo do STF, enaltecido seja o teu nome; venha sobre teus humildes servos os benefícios do teu reino jurídico, que seja feita a tua vontade, mesmo acima da Constituição, da terra como do céu; uma migalha do pão da liberdade tão necessária no dia a dia nos dá hoje; e perdoa-nos o nosso desejo de democracia, assim como nós, por medo, perdoamos e nos submetemos à tua tirania; e não nos conduzas à prisão; mas livra-nos da tua caneta do mal; porque teu é o reino jurídico, e o ilimitado poder jurisdicional, e a glória que nem o pavão tem igual, para sempre. Amém.”

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru

ELON MUSK

Impressionante o embate que o milionário americano Elon Musk está fazendo com o ministro brasileiro do STF Alexandre de Moraes. Tal motivação de dita situação é o empresário americano não desejar cumprir a ordem de nossa autoridade de manter um representante legal de sua empresa virtual no Brasil, que nossa legislação exige em tal situação. Essa realidade terá efeitos a curto, médio e longo prazos, inclusive em outras regiões do planeta, onde as empresas deste milionário também atuam. Quem viver verá.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

‘RASGARAM A CONSTITUIÇÃO’

A famosa frase: “Os médicos pensam que são deuses. Os juízes têm certeza” explica os mandos e desmandos do ministro do STF, Alexandre de Moraes (e outros). Essas excelências há muito tempo rasgaram a Constituição que, na teoria, deveriam defender.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

DESMATAMENTO ILEGAL

O presidente Lula da Silva decretou o fim do desmatamento ilegal em 2030. Até lá, os criminosos da floresta vão continuar tacando fogo no País inteiro. O STF estabeleceu um prazo de 18 meses para o Congresso criar uma legislação específica para proteção do Pantanal. Até lá, os criminosos pantaneiros vão continuar tacando fogo em tudo. O presidente Lula e o STF precisam rever seus atos que estão tendo efeito oposto ao desejado. Uma solução seria impor o fim do desmatamento ilegal imediatamente e sustar novas empreitadas no Pantanal até que a legislação específica seja feita pelo Congresso.

Mário Barilá Filho

São Paulo

JAIR BOLSONARO

Não é que eu esteja satisfeito e apoie o governo Lula, muito pelo contrário, não estou e nunca estive. Mas sempre tive a curiosidade de saber o porquê de tanta gente bem esclarecida, que conheço, apoiar Jair Bolsonaro, mesmo depois do seu explícito comportamento, irresponsável e maligno, na pandemia da covid-19, e sua contundente intenção de nós levar a um regime ditatorial, por ele mesmo comandado. Foi quando um motorista de Uber me falou: “Bolsonaro consegue despertar nessas pessoas o lado mais ruim que todos nós, qualquer um que seja e por menor que seja, temos lá no fundo de nossos corações”.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

DEMOCRACIA DIFERENTE

A democracia e a liberdade, umbilicalmente ligadas, indissociáveis, já foram ilustradas e representadas por belíssimas formas de mulheres libertadoras e de heróis nacionais. No Brasil, a democracia é pouco diferente, em seu aspecto de grandeza e heroísmo, pois, por aqui, o voto é obrigatório, e isso para toda uma maioria de eleitores alheia aos fatos políticos, mas inserta nos tentáculos das mídias políticas. E, assim, toda uma imensa fortuna, sob rubricas diversas, como fundos eleitorais, emendas Pix, emendas de relatores, etc., financia, com o dinheiro público, então, um direcionamento eleitoral desse mesmo público votante, revalidando, pois, os votos e as eleições que primam por um nefasto círculo vicioso de ovelhas e lobos.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

‘BALAIO DE GATOS’

Se não falasse demais, o estadista tupiniquim Lula da Silva não precisaria afinar vergonhosamente. Como se já não bastasse, seus íntimos amigos o desafiaram. Ora, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, disse que Lula não reconheceu a lícita eleição na Venezuela e se esqueceu que seu governo foi corrupto e vítima da operação Lava Jato, culminando com a sua prisão, e que não pretendia contar coisinhas que o estadista havia lhe confessado. Por sua vez, o eterno presidente venezuelano Nicolás Maduro também disse que “ninguém se meteu quando Bolsonaro contestou o processo eleitoral”. Na verdade, todos são réus confessos em suas lastimáveis andanças políticas nesse verdadeiro balaio de gatos.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

‘NÃO ATA NEM DESATA’

Consultando o dicionário: Atar é um verbo transitivo direto. Sinônimos: cingir, apertar. Desatar, sinônimos: desmanchar, desfazer. Exemplo: o presidente Lula não ata nem desata ao ficar esperando as atas das eleições da Venezuela.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

‘HUMILHADO’

Nunca antes na história brasileira um presidente foi tão humilhado como o nosso atual Lula. E ainda por um facínora: o eterno presidente Maduro.

Lincool Waldemar D Andrea

São Paulo

KAMALA HARRIS

A entrevista exclusiva que Kamala Harris deu a CNN foi editada. Ou seja, os 18 minutos que foram transmitidos (nos quais ela só falou por sete minutos) devem ter sido os seus melhores momentos. Mesmo assim, foram muito esclarecedores. Durante os últimos 40 dias ela tem sido apresentada ao público como uma vibrante super heroína, capaz de fazer maravilhas, paladina de todas as boas causas e enfrentando o arqui-inimigo da democracia. Nessa entrevista ocorrida na mídia, a mais antiga que existe, respondendo perguntas camaradas de uma entrevistadora preocupada em não embaraça-la, o público conheceu como a candidata reage ao se deparar com a kriptonita da realidade. Ela compareceu com o vice, o que foi muito bom para mostrar que nenhum dos dois tinha boas respostas para coisa alguma. Mas o que o público gostaria mesmo é de poder assistir a entrevista na íntegra, sem edição. Fica a sugestão para a CNN.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

VERIFICA

Parabéns ao Estadão Verifica pela apuração precisa da veracidade das afirmações factuais feitas pelos candidatos à prefeitura de São Paulo. Embora ainda haja muito chão pela frente, o eleitor interessado em votar em quem preza a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, já deve estar se perguntando: descartados os mentirosos, vai sobrar alguém?

Luciano Harary

São Paulo