Durante a Marcha para Jesus, evento das igrejas evangélicas realizado em São Paulo no feriado, 8/6, bastou um representante do governo citar o nome do presidente da República para que uma sonora vaia fosse ouvida. Grupo de artistas que votou em Lula divulgou vídeo criticando a política socioambiental, finalizando com a frase de efeito “acabou o clima”. E pesquisa Ipec mostra que 37% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. O Brasil mudou, e Lula da Silva, com sua falta de humildade, continua com a velha cantilena.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

Indústria automobilística

Uma andorinha não faz verão. Ora, se os muitos bilhões em liberação de emendas parlamentares não foram suficientes para adquirir apoio no Congresso Nacional, como um único bilhão iria resolver a grave crise que assola a indústria automobilística, responsável por milhares de empregos no País? Se continuar improvisando com a única finalidade de gerar “notícias positivas”, a produção e os empregos do setor irão pelo ralo justo na gestão presidencial de um ex-metalúrgico.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

Marinha Mercante

O poder marítimo, parcela do poder econômico do Brasil, constitui-se de Marinha Mercante, estaleiros de reparo e construção naval, colônias de pesqueiros, clubes náuticos, etc., protegidos pelo poder naval, mas infelizmente abandonados pelo poder político. A Marinha Mercante só conta com navios afretados e a única companhia de navegação com navios é a Transpetro, a serviço da Petrobras. A força naval está carente de recursos orçamentários e prestes a perder 40% de seus navios até 2028. Mas o governo prefere estimular a fabricação de caminhões para o transporte de carga, enquanto não temos a navegação costeira, e ignora que cerca de 95% de nossas exportações e importações se fazem pelas linhas de comunicações marítimas.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

pmlustoz@gmail.com

Rio de Janeiro

Importância dos subsídios

Em um país com as mais altas cargas tributárias do mundo, onde o retorno desses impostos como benefícios à população está cada vez mais escasso e o combate à corrupção, enfraquecido, os subsídios do governo são uma medida importante enquanto não existe reforma fiscal que reduza a carga tributária. Já passou da hora de o governo focar em eficiência e redução de gastos e de impostos ao invés de crescimento de arrecadação.

Leonardo Frollini

leo.frollini@gmail.com

São Paulo

São Paulo

Ocupação do centro

A Prefeitura lançou um programa de incentivos para que pessoas e empresas ocupem o centro com empreendimentos e trabalho. Mas por que ela mesma não dá o exemplo? Que tal colocar suas secretarias e seus grupos de trabalho efetivos para limpar, organizar e arrumar toda a região? Quem passa hoje pelo centro a cada passo percebe a ausência absoluta do poder público. É fácil dar incentivos fiscais. Difícil é ver a Prefeitura fazendo alguma coisa nas ruas mesmo, para melhorar a região.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

Novo Plano Diretor

Estão transformando São Paulo num mero paliteiro insosso e pouco estético, sem falar nos graves problemas de circulação humana e automotiva que já vêm ocorrendo há bastante tempo e deveriam ser tratados com seriedade. Esse imediatismo doentio pelo lucro está prejudicando gravemente a qualidade de vida dos moradores e visitantes, sem falar na invasão de ruas estritamente residenciais transformadas em estacionamentos gratuitos a céu aberto.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

Tênis

Bia Haddad

Cumprimentos e aplausos à tenista paulistana Bia Haddad Maia, que fez história no importante torneio de Roland Garros, em Paris, a primeira brasileira semifinalista de um Grand Slam em 55 anos, desde a fenomenal Maria Esther Bueno. Apesar da derrota para a polonesa Iga Swiatek, a brasileira deverá entrar pela primeira vez no top 10 do ranking mundial. Valeu, Bia!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

SISTEMA TRIBUTÁRIO JUSTO

Prevista para o próximo mês de julho, a discussão sobre os novos impostos propostos no Congresso Nacional requer uma análise aprofundada de seus impactos potenciais. É fundamental que se leve em consideração a falta de benefícios diretos para os contribuintes, as dificuldades na arrecadação dos Estados e municípios, o impacto na economia e investimentos, bem como os possíveis efeitos regressivos. Um debate amplo, transparente e embasado em evidências é necessário para que as decisões tomadas levem em conta o bem-estar da sociedade como um todo e promovam um sistema tributário justo e eficiente. É importante considerar que a criação de novos impostos pode ter efeitos regressivos, ou seja, afetar de forma desproporcional os contribuintes de menor renda.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

REFORMAS ESTRUTURANTES

Sobre a entrevista de Marcos Lisboa, ‘Nossa indústria não está integrada ao mundo’ (Estado, 6/6, B4), são nossos políticos que vivem em função dos próprios interesses, a agenda é pautada pela reeleição e a manutenção do poder. As reformas estruturantes que criam um ambiente seguro e saudável para investimentos ficam relegadas.

Maike André Marques

maikeandremarques@gmail.com

Itapira

REONERAÇÃO DO DIESEL

Governa cria incentivos e descontos para a compra de caminhões. Mas, pasmem a genialidade do sr. Fernando Haddad, o famoso poste de Lula, aumentam o valor do diesel, que vai gerar recursos para essa novidade. Será que alguém se atentou a isso ou Lula honesto tudo pode? Caminhões em geral só usam diesel.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

PERDA DE UM VALIOSO TEMPO

A necessidade de mudança no ensino das escolas públicas é evidente, no entanto, a tentativa de tornar o ensino médio melhor não conseguiu grandes mudanças, ao que podemos notar. Com a criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o ensino fundamental fica desassistido pelo Estado de acordo com o cenário de nosso país, além de não retratar a realidade. O Estado não conseguiu garantir que o aluno permanecesse na escola e muito menos que esse aluno chegasse mais preparado ao ensino médio. Como sonhar com uma formação de excelência se no ensino fundamental não se tem um ensino de qualidade? Como garantir que adolescentes de 14/15 anos tomem decisões acertadas se eles normalmente ainda não decidiram o que querem ser no futuro, que profissão querem seguir e, mesmo que soubessem, quem garante o que está por vir se eles não se encontram preparados para tais acontecimentos? Pensar em mudanças para o ensino médio com alunos totalmente despreparados e apreensivos, tirar matérias básicas, não disponibilizar todos os materiais necessários, não ter temas pré-definidos dos itinerários para que esse aluno venha a se preparar para as aulas é um descaso. Um tema que levou tanto tempo para ser planejado, que por muitas vezes foi discutido, encontrar-se dessa maneira é um absurdo. As matérias básicas são sim essenciais para a vida futura do aluno, não é com apenas uma ou duas aulas dessas matérias que o aluno conseguirá evoluir para uma boa formação de qualidade. Ao meu ver o ensino hoje em dia está com uma péssima qualidade, aulas de itinerários que muitas vezes não se usa para nada, perda de um tempo valioso. Talvez minha opinião não conte muito, mas acho que não há mudanças em direção a melhorar o ensino, e sim mudanças para um ensino fraco e que torna o aluno sem perspectivas de um futuro promissor.

Letícia Ramos

lr1183530@gmail.com

São Paulo

INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA

Penso que o Novo Ensino Médio deveria ter sido melhor executado, ver se o Estado teria condições de manter mais professores e melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas. Se isso fosse colocado em conta, iam perceber que não há estrutura, além de alguns locais não terem escola por perto dos moradores e eles terem dificuldades de se locomover. Acredito que o Estado deveria investir em mais locais ao invés de colocar o ensino integral, porque muitos estudantes precisam trabalhar para ajudar em casa, e infelizmente acabam não achando vagas no período noturno e desistem da escola.

Maria Beatriz

mariab5893@gmail.com

São Paulo

AÇÃO BÁRBARA

As imagens de dois policiais militares de São Paulo arrastando um homem amarrado pelos pés e mãos, acusado de tentar furtar algumas mercadorias num supermercado, chocou todo o País. Afinal, não há previsão nos procedimentos da Polícia Militar para essa atitude humilhante e desnecessária. Se o acusado esboçou reação à abordagem, as algemas seriam o instrumento adequado para efetuar a prisão. Como resposta padrão, a ouvidoria da instituição disse se tratar de um caso isolado. Será? A quantidade de “casos isolados” semelhantes se espalha pelo Brasil. A sociedade civilizada não pode se manter inerte diante de tamanho absurdo. Esperamos a apuração do fato e a devida punição dos responsáveis por essa ação bárbara.

Célio Cruz

celiocruz@terra.com.br

Recife

PÃO E CIRCO

O prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, segue a cartilha do imperador da Grécia antiga, que dizia “dai pão e circo ao povo para que não percebam os problemas”. A Virada Cultural é para distrair a atenção do problema das drogas do centro. Ele investiu R$ 40 milhões nessa festa e R$ 0,00 no centro, onde comerciantes são prejudicados.

Fernando Andrade

ferandrade2001@gmail.com

São Paulo

SALA SÃO PAULO

A Sala São Paulo faz importante serviço quando trabalha para desmistificar o código de vestimenta de seus frequentadores. Entretanto, mantém uma barreira nada simbólica quando cobra 20% de taxa de (in)conveniência de ingressos comprados pela internet.

Maria Celina Christiani

mariacelinachris@gmail.com

São Paulo

ASTRUD GILBERTO

Em respeito à cantora Astrud Gilberto, recém-falecida aos 83 anos, nos EUA, cabe dizer que graças à sua versão em inglês de Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, lançada em 1964 – o hino da inesquecível bossa nova –, a música brasileira se fez conhecida, respeitada e aplaudida mundo afora, sendo até hoje a segunda canção com mais versões no mundo, superada apenas pelas mais de 2 mil gravações da incontornável Yesterday, de Paul McCartney. Um minuto de silêncio em sua homenagem. Viva Astrud Gilberto!

J.S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

SOBREVIVÊNCIA

O tempo foi generoso com você (Estado, 7/6, C8). Foi generosíssimo. Quando perguntado se estou bem, respondo “estou vivo” e “estamos vivos”, então abrimos um sorriso, seguido de um longo abraço caloroso. Essa tem que ser a rotina de quem está sobrevivendo à covid, à criminalidade, aos governos. A sobrevivência é uma luta diária e a cada minuto.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo