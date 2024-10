Poderes

Pacote contra Supremo

Propostas que sustam decisões e limitam poder do Supremo avançam na Câmara (Estadão, 10/10, A8). Estou começando a acreditar que o Brasil é o país da piada pronta. Comédia e tragédia andam juntas, trombam-se quase a ponto de se confundirem. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova um pacote contra o Supremo Tribunal Federal. Usando o clássico jargão, seria cômico, se não fosse trágico. Não digo que o risível do fato esteja nessa decisão ou naquela instituição, mas é indubitável que a tragédia esteja em imaginar que a proteção da democracia consista em atentar contra a instância, por excelência, de defesa do Estado Democrático de Direito.

Luís Fabiano dos S. Barbosa

Bauru

*

‘Nós contra eles’

Parece que o velho “nós contra eles”, bastante utilizado no âmbito do Poder Executivo, também vai ser adotado nas demais esferas dos Poderes constituídos. O barão de Montesquieu jamais seria capaz de imaginar tal situação.

Marco A. Santos de Morais Leme

Ângulo (PR)

*

Ninguém ‘pode tudo’

Depois de conspirar contra a democracia brasileira, chegando a apoiar e até a participar da invasão e da destruição das sedes dos Três Poderes, a extrema direita que foi eleita para o Congresso Nacional tenta, agora, ferir de morte a independência entre os Poderes, preconizada como cláusula pétrea na Constituição. Nem o atual líder de Israel, Benjamim Netanyahu, conseguiu tal feito. Ninguém pode tudo, ainda que componha maioria circunstancial obtida por meio do voto popular. O povo brasileiro precisa bradar veemente contra o golpismo daqueles que querem sequestrar o Estado brasileiro.

Célio Cruz

Recife

*

Defesa nacional

Ranço ideológico

Que fique claro: quem é persona non grata em Israel é a pessoa física de Lula da Silva, não as Forças Armadas do Brasil, não o Itamaraty e muito menos o povo brasileiro. O prejuízo do ‘ranço ideológico’ de Lula (Estadão, 10/10, A3) é causado por ele e só dele deve ser cobrado. Por deliberadamente contrariar a opção pelo mundo ocidental do seu povo, não tem legitimidade para ideologicamente representá-lo. E isso é muito sério, só há uma solução: impeachment.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

*

Eleição 2024

A campanha de Boulos

TRE-SP manda retirar novos vídeos de Boulos contra Nunes (Estadão, 10/10, A9). Está no DNA do PSOL, partido de Guilherme Boulos: ataques e ofensas são o principal argumento quando não se consegue confrontar o adversário. E agora – pasmem – Boulos fala até em incorporar proposta de Pablo Marçal, a quem criticou em absolutamente tudo no primeiro turno desta eleição. É, no mínimo, uma piada. Ou desespero.

Zureia Baruch Jr.

São Paulo

*

Apoio de Tabata a Boulos

Um aviso à deputada Tabata Amaral: se fosse para votar em Guilherme Boulos nesta eleição, eu não precisaria dela como intermediária. Tabata perdeu a identidade ao declarar apoio ao candidato do PSOL imediatamente após o primeiro turno estar concluído.

Luiz Frid

São Paulo

*

Promessa não é dívida

Na política, o apoio de um candidato derrotado a outro no segundo turno nada mais é do que um eu finjo que torço por você e você finge que precisa de mim. O importante, mesmo, é conseguir o voto dos eleitores desiludidos e cansados de pagar as altas contas pelo que não vão receber. Para os políticos, promessa não é dívida.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

Quando Lula parar

O último pleito marcou uma migração para o centro do espectro político. Nenhum partido tem uma grande hegemonia atualmente. O PSDB era forte e o grande adversário do PT até a eleição de Dilma 2. Naquela época, Aécio Neves era o nome do partido na disputa. O segundo governo Dilma culminou com grave crise econômica e diversos casos de corrupção em estatais. Então, a extrema direita ocupou o lugar do PSDB com seu discurso, o que fez o PSDB perder protagonismo. Creio que semelhante ao destino do PSDB será o destino do PT quando Lula parar.

Márcio Roberto Lopes da Silva

Itu

*

CONGRESSO E STF

Em represália ao ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, que acabou com a excrecência do orçamento secreto, das emendas parlamentares e das transferências por Pix, conseguindo fechar as portas da corrupção, o Congresso Nacional resolveu retaliar o STF. A toque de caixa, deu andamento em algumas Propostas de Emendas Constitucionais (PECs), onde a politicalha de plantão fica autorizada a derrubar julgamentos do STF e, também, propor um rito sumaríssimo para os processos de impeachment dos ministros. Na verdade, nada dessas pseudas providências da Câmara dos Deputados são em prol do País, mas sim para saciar seus extintos mais básicos e primitivos de locupletação. Como disse o ex-ministro do STF Carlos Velloso é a própria republiqueta de bananas.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

CONGRESSO

Acho que os Poderes da República das bananas não sabem que a Suprema Corte americana funciona com apenas nove juízes. E funciona bem. Estudiosos sobre a matéria reportam que a dedicação daqueles beiram ao fanatismo. Trabalham demais e falam de menos. Ao contrário dos nossos que vivem viajando a turismo e participando de palestras remuneradas. Acho uns otários aqueles que pagam para os ouvirem. A Corte americana, devido a não exposição, tem votos curtos e objetivos. E não tem as mordomias dos nossos. Dirigem seus próprios carros, férias reduzidas, passagens pagas do próprio bolso e centenas de outras. Deveríamos imitá-los e encaminhar ao Congresso proposta de emenda constitucional visando reduzir a quantidade de membros para nove ou menos. Adicionalmente, deveriam acabar também com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que sustenta mais 37 parasitas. E lembrá-los que não são deuses. Quando muito Satanás. Sem falar no corpo funcional , mesmo sabendo que são excelentes profissionais mas o produto é zero. Tal ideia, se concretizada, ajudaria sobremaneira o ajuste fiscal pretendido. Bilhões seriam economizados e destinados a investimentos e programas sociais. E estaríamos caminhando para o primeiro mundo.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

*

PACOTE ANTI-STF

O pacote de medidas anti-Supremo Tribunal Federal (STF), aprovado na Comissão de Construção e Justiça (CCJ) da Câmara, equivale literalmente a criação de um novo poder da República. Seria uma espécie de STF do STF. Só que nesse superpoder, que obviamente necessitaria de mudança na Constituição de 1988, os cargos seriam ocupados pelos próprios congressistas, e por que não, por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e alas do Centrão, interessadas na criação desse novo Frankenstein.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

*

CORRUPÇÃO

O governo deveria estudar uma maneira de cobrar impostos sobre a corrupção. Por exemplo: quando um parlamentar ganha centenas de milhões de reais em emendas parlamentares para fazer obras no seu reduto eleitoral, recebe o dinheiro e não faz absolutamente nada, o governo deveria taxar essa atividade tão corriqueira. O Brasil segue garboso na lista de países mais corruptos do planeta, mas o presidente Lula da Silva e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguem ignorando a existência da corrupção generalizada no governo. Até quando?

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

DECISÕES MONOCRÁTICAS

As decisões monocráticas do STF dão um poder exagerado a cada ministro da Corte. O equilíbrio entre os Poderes fica afetado e difama a imagem da democracia. O sangue austríaco do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança traz os genes de sua ancestral, a Princesa Leopoldina, a mulher que governou o País e arquitetou a independência do Brasil. O deputado tenta colocar ordem por meio da PEC e acabar com a imprudência das decisões dos ministros; nós temos um Parlamento que contrabalança os Poderes e o STF está passando do ponto com a ausência de um colegiado nas decisões dos magistrados.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis

*

TRÊS PODERES

“Harmônicos e independentes entre si”. É o que diz a Constituição sobre os Três Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Faz-me rir. Utopia. Nunca houve isso. E agora estamos vendo isso. Já estão se engalfinhando. Judiciário e Legislativo. O Judiciário, por meio do seu órgão maior, o STF, julga, administra, etc. Agora, o Legislativo já quer colocar um freio nisso com as PECs, com as decisões para limitar o poder dos ministros da Corte Suprema, o que é uma ingerência. Estava demorando, mas era esperado.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

*

RETORNO DO X

X, a plataforma que Moraes odeia, volta ao País para 20 milhões se manifestarem livremente (Estadão, 9/10). Duas grandes decepções de última hora: Pablo Marçal e Elon Musk. Como um colegial obediente, Musk acatou resignado as determinações de Alexandre de Moraes, e como se diz no jargão popular, afinou. Ao meu ver, e de muita gente, o multimilionário deveria ter retirado o X do País, o que pouco afetaria sua enorme fortuna. Agora, o xerife Moraes sai como grande vitorioso do embate, enquanto Musk recebe o incômodo estigma de arregão.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

GESTÃO LULA

Para que porto inseguro Lula está levando o País? Como pode uma mente tão tacanha, como a do presidente da República, que se apoia em seu conselheiro chanceler paralelo Celso Amorim, que tem uma mente mais tacanha ainda, ser aceita como diretriz de nossa política externa? O que sabe Lula, et caterva certos ministros – como Marina Silva, do Meio Ambiente, e outros dos Direitos Humanos – sobre o uso e aproveitamento de nossas riquezas minerais, como o potássio, impondo ideologia desumana que impede o desenvolvimento do Brasil, tungando o desenvolvimento da Nação, impedindo o progresso de seu povo, nós, descendentes de imigrantes, de africanos e indígenas, deste povo miscigenado que vem há mais de quinhentos anos sendo um exemplo ao resto do mundo de como é possível a coexistência pacífica? De braços dados com o Judiciário e outras eminências pardas aparelhadas em órgãos públicos e empresas estatais, cujo rumo da insensatez se iniciou no mensalão, desmascarado em 2005, em seu primeiro mandato, e, também, com a nomeação de ministros sem saber jurídico, porém ideológico, o sr. Lula sabe como avançar no domínio da política, tendo como vitrine o Estado Democrático de Direito. É hora de dar um basta antes que a economia venha a ser desajustada com os gastos desmensurados, descontrolados, sem ajuste fiscal, que são parte de sua estratégia de governo para se impor como Nicolás Maduro na Venezuela.

Carlos Leonel Imenes

São Paulo

*

GABRIEL GALÍPOLO

Gabriel Galípolo, com um emprego fixo e poucas mordomias, enganou bem os senadores, que na verdade só querem ver o deles. Mas um petista me disse o seguinte: tudo o que meu mestre mandar, farei. Galípolo não me engana que eu detesto. No Brasil, os cargos são dos espertos.

Marieta Barugo

São Paulo

*

FURACÃO ECONÔMICO

Lá na Flórida o furacão Milton, aqui no Brasil a inflação Lula. Que o novo presidente do BC tenha coragem de combater o nosso furacão econômico.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

PREÇO DAS CARNES

Com o aumento dos preços das carnes em 3,58% no mês de setembro, e segundo especialistas com tendência de alta nos próximos meses, vai ficando cada vez mais difícil a promessa do presidente Lula de colocar picanha na mesa do pobre.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

QUEBRA-CABEÇA

Um verdadeiro quebra-cabeça os negócios do Itamaraty na questão das guerras da Ucrânia e de Israel. Pelo visto, quem vai sair perdendo nisso tudo somos nós que deixamos de vender os produtos. Para completar o quadro, se alguém se atrever a atacar o Brasil vai tomar um bom banho de esguicho.

Nelson Falseti

São Paulo

*

REPATRIAÇÃO

Essa atitude de generosidade do presidente Lula da Silva, de repatriar todos os brasileiros e descendentes de libaneses que se encontram morando ou a passeio, no conflito de guerra no Líbano, por meio do aeroporto da capital Beirute, se trata de disposição constitucional ou de norma legislativa, ou se trata de decisão unipessoal do bondoso Lula, ou ainda de um ato de populismo. Afinal, com todo o respeito que merece o povo libanês, do qual sou descendente direto de pais e avós, essas várias viagens com aviões da Força Aérea brasileira de ida e volta a Beirute tem um custo elevado. Pergunto: quem vai pagar essa conta?

Jorge Atique Cury

Barretos

*

FURACÃO MILTON

A chegada do furacão Milton nos Estado Unidos, com uma intensidade nunca sentida, determinando que 1 milhão de pessoas tenham de fugir na região da Flórida, é a prova cabal da mudança climática que estamos vivendo nos dias atuais. Desconhecer essa realidade é a grande deficiência que eventualmente governantes cometem, e que pode trazer aumento das tragédias de tais realidades climáticas.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

93 ANOS DE CRISTO

No próximo sábado, 12 de outubro, o Cristo Redentor, um dos cartões postais mais famosos do mundo, o maior monumento do Estado do Rio de Janeiro, e uma das sete maravilhas do mundo moderno, completa 93 anos. O Cristo Redentor, além de atrair milhares de visitantes, é um local de fé e peregrinação. Quero deixar aqui minhas felicitações ao povo da cidade do Rio de Janeiro e pedir que nosso Senhor, do alto do Corcovado, continue olhando (de braços abertos) por todos nós. O Cristo Redentor é carioca, uma das sete maravilhas do planeta não por acaso, mas que abraça a todos e embeleza a cidade maravilhosa. Aos pés deste grande monumento a vista é sensacional, e tem uma escritura, datada de 1925.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília