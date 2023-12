Ameaça venezuelana

Mediação de Lula

O Brasil, por meio do presidente em curso, quis resolver o problema dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas, e nada. Porém, falar de longe sempre foi fácil e Lula da Silva não tinha compromisso, apenas interesse em ser o protagonista na mediação. Agora, terá de fazer a lição de casa, pois o problema criado por Nicolás Maduro está no seu quintal. Hora de transformar o discurso em prática e mostrar que tem competência para lidar com conflitos, lembrando que o ditador venezuelano é seu amigo. A conferir.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Rompimento político

Presidente Lula, se o senhor se limitar a romper com Maduro apenas caso ele invada Essequibo, e só isso ameaçar fazer, então deixará a solução das trapalhadas do ditador aos marines.

Cássio Mascarenhas de Rezende e Camargos

cassiocam@terra.com.br

São Paulo

*

Governo Lula

Visão atrasada

Sobre o editorial do Estadão A visão atrasada de Lula sobre o BNDES (9/12, A3), a dúvida é sobre o que Lula tem uma visão que não seja atrasada. O presidente da República tem uma visão equivocada sobre o Supremo Tribunal Federal (STF), onde ele quer colocar pessoas com quem ele possa conversar, o que acabou por tornar o STF um puxadinho do lulopetismo e, se emplacar Flávio Dino, só vai piorar. Lula não entende a autonomia do Banco Central, que na sua visão é um estorvo que só atrapalha o crescimento do País. Democracia também não é o forte de Lula, afinal até a Venezuela é uma democracia relativa na sua visão canhestra. Lula também não dá a mínima para o Orçamento da União, o negócio dele é gastar e seja o que Deus quiser. Lula não entende a importância de indicar os seus ministros de Estado de acordo com o currículo e a especificidade de cada ministério, o que vale é preencher cota, seja de amigos, de correligionários, de inimigos amansados e tornados amigos, de gênero, etc. Lula se arvora pelo mundo como a pomba da paz, mas não consegue distinguir entre o país invasor e o país invadido, entre uma democracia e o Hamas, e no caso de Essequibo, pede bom senso da Venezuela e Guiana. Mas eu sou brasileiro e não vou desistir, e uma hora dessas eu descubro sobre qual assunto Lula tem uma visão que não seja atrasada.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Lei das Estatais

A lei que aplica restrições ao ingresso nas estatais (Lei nº 13.303 de 2016), originada no governo de Michel Temer, está estagnada no Supremo Tribunal Federal, com dois pedidos de vista de ministros, quando a liminar impeditiva de sua aplicação, da lavra do então ministro Ricardo Lewandowski, já deveria ter sido julgada em nome da meritocracia que deve imperar no Brasil. A lei em comento preserva as estatais do ingresso de cidadãos e cidadãs com formação inadequada para as funções desejadas e pretendidas. Salva, pois, as estatais da incompetência e da corrupção, funcionando, na realidade, como um obstáculo moral e cultural em favor da boa administração que deve ser perseguida pelo País.

José Carlos de

Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

Esporte

Palmeiras

Abel Ferreira diz a Leila que fica no Palmeiras, mas descarta renovação (Estado, 9/12, A27). É o segundo português que diz “fico” para o Brasil.

Adalberto Amaral Allegrini

adalberto.allegrini@gmail.com

Bragança Paulista

*

Cultura

Teatro Aliança Francesa

Muito triste o encerramento das atividades do Teatro Aliança Francesa! No momento em que vemos que educação é fundamental para o desenvolvimento do País, precisamos ajudar a Aliança Francesa de São Paulo a não perder sua sede e teatro na Rua General Jardim, na cidade de São Paulo. A Aliança Francesa distribuiu cultura por muitos anos ao longo de sua atuação junto à população paulistana. Não seria o caso de retribuí-la e até de ampliar seu papel na formação dos brasileiros?

Lilia Hoffmann

liliahoffmann@yahoo.com.br

São Paulo

*

ATRASO IDEOLÓGICO

Lula conversa com Maduro e Milei com Bolsonaro. Duplas representativas do atraso ideológico polarizado de nações politicamente anacrônicas da América do Sul esquizofrênica. Perdemos o bonde da história e andamos em círculos, sem rumo e sem destino, em busca de um incerto amanhã.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

PENSAMENTO POLÍTICO ARGENTINO

Na incrível dança do pensamento político argentino, a ascensão de Javier Milei emerge como um fascinante espetáculo de reprogramação ideológica. Sua presença desafia os padrões convencionais, desencadeando uma desconstrução consciente das crenças arraigadas. Nesse palco da política, a mente coletiva testemunha a ressignificação do que erroneamente era considerado ideologia de direita. Milei, como um mestre programador, desencadeia uma nova sinapse de raciocínio, uma revolução neural que desafia a suposta insanidade. O código político é reescrito, revelando que a verdadeira insensatez reside na rigidez das convicções pré-concebidas.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

BOLSONARO INELEGÍVEL

Quem delira mais, o inelegível Jair Bolsonaro ao afirmar que em 2026 pode disputar a Presidência do Brasil, ou Milei, quando “conversa” com seu falecido cachorro?

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Lula tanto se meteu em mediar conflitos que acabou por trazer uma palhaçada do seu amigo Maduro para nosso quintal. Há meses Lula recebeu o cruel ditador, na visão de Lula um “democrata relativo”, com honras de chefe de Estado. Agora chegou a hora de chamar o ditador para um “buteco” e, entre um copo de cerveja e outro, resolver a encrenca. O ego do demiurgo precisa ser refreado antes que ele nos leve a um beco sem saída.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

MADURO VAI À RÚSSIA

É muito provável que Nicolás Maduro esteja indo à Rússia para pedir a fórmula de como invadir um país e manter-se no poder “ad aeternum”.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

‘PT SENDO PT’

Não é por acaso que a frase “é apenas o PT sendo o PT” é repetida às favas. A mais recente resolução política apresentada pela cúpula do partido critica, entre outras coisas, as “forças conservadoras e fisiológicas do Centrão e sua influência desmedida sobre o Legislativo e o Executivo” e a “pressão por arrocho fiscal exercida pelo comando do Banco Central”. Tais críticas são cabíveis evidentemente e não são nenhuma novidade. Entretanto, além de meras divagações retóricas, o PT não oferece a mínima alternativa concreta e factível a esse estado de coisas. O governo é e continuará sendo refém do Centrão por muito tempo ainda e a política de juros altos do BC é necessária para conter a inflação frente à política de gastança. O partido, volta em sempre, fala, fala e não diz nada. É apenas o PT sendo o PT.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘AUSTERICÍDIO’ FISCAL

Documento do PT informa: “O Brasil precisa se libertar, urgentemente, da ditadura do BC ‘independente’ e do austericídio fiscal, ou não teremos como responder às necessidades do País”. Além da grande besteira que o documento apresenta, ainda quer usar de palavras rebuscadas que, com certeza, eles não sabem o significado. Que vergonha!

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SERGIO MORO

Qual é a primeira palavra que aparece em mentes sadias quando descobrem que PL e PT se uniram para derrubar um juiz inimigo: pouca-vergonha?

Helena Rodarte Costa Valente

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

FORMAÇÃO SUPERIOR

Democraticamente, Lula tem todo o direito de afirmar, mesmo que de forma demagógica, que o Brasil é o País com a maior proporção de advogados por habitantes do mundo, e que é necessário formar mais estudantes em Matemática, Física e Engenharia. Democraticamente, também tenho todo o direito de cobrar para o meu país um presidente letrado, com formação superior, discurso coerente, razoável “relacionamento” com língua portuguesa e, principalmente, “ficha corrida” limpa.

Maurilio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

São Paulo

*

BIBLIOTECAS FECHADAS

Leio que duas bibliotecas foram fechadas em São Bernardo do Campo, a Malba Tahan e a Manuel Bandeira, sob o pretexto de abrigar um espaço para jogos eletrônicos. No entanto, a promessa não foi cumprida. Ambos os espaços permanecem vazios. Dados do IBGE de junho de 2023 dão conta de que 5,2 milhões de pessoas, acima de 60 anos, não sabem ler nem escrever, e 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas. Sabendo-se que a leitura desenvolve e aumenta o repertório geral, auxilia para que o indivíduo tenha senso crítico, amplia o vocabulário, estimula a criatividade e facilita a escrita, ainda aliada à leitura e à escrita vem a questão da interpretação, outro desafio que parece sem importância, mas é o responsável pelo sucesso das conquistas realizadas através da aprendizagem em todas as matérias. Nunca é demais perguntar, o que querem esses governantes quando barram essas oportunidades, que mais jovens tenham acesso à criminalidade? Já se sabe que mente vazia é oficina do diabo, da corrupção, do desgoverno, da intolerância, de todas as formas de violência, da exclusão, etc. Por mais que se tenha boas intenções, fechar bibliotecas é apostar na ignorância e na subserviência do cidadão. Formar leitores é bem mais difícil do que abandonar nossos jovens à própria sorte. Mais uma vez, o dinheiro que se arrecada não é empregado em boas práticas políticas, e sim no bolso de quem não está preocupado com a população e só se lembra dela na hora do voto.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

DINHEIRO ESQUECIDO

Gostaria de fazer uma sugestão ao Banco Central do Brasil sobre os valores a receber. Definir um prazo para retirada e, após o final do prazo definido, apresentar um projeto de lei para doação desse dinheiro àquelas entidades que prestam serviços internacionalmente, como Unicef, Médicos sem Fronteiras, Abrinq e outras mais que usam profissionais honestos e dedicados ao bem-estar dos mais pobres. Fazendo isso antes que os gulosos do Congresso Nacional e governos também gulosos queiram abocanhar essas verbas “esquecidas”.

Arnaldo Vieira da Silva

arnaldosilva1946@gmail.com

São Paulo

*

CLIMA DE IMPUNIDADE

Um adolescente que matou quatro colegas a tiros, dois anos atrás, em uma escola nos Estados Unidos, acaba de ser condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Fosse no Brasil, o assassino ficaria de dois a três anos retido em instituição correcional e sairia pela porta da frente sem qualquer anotação penal. Mas qual o problema, não é mesmo? Pois o clima de impunidade é o que sempre tivemos em nosso país, onde dinheiro, poder e amizades é que condenam ou salvam quem quer que seja, mormente políticos apadrinhados, bandidos engravatados e menores de idade assassinos.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CENSURA AO ‘ESTADÃO’

Não poderia ser outra senão a sensata e correta atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de derrubar a descabida censura ao Estadão pelo juiz José Eulálio Figueiredo de Almeida, da 8.ª Vara Cível de São Luiz, Maranhão, a partir de ação movida pela TV Difusora do Maranhão, tendo em vista as reportagens publicadas sobre a concessão a toque de caixa de nada menos que 31 retransmissoras de TV para empresários do núcleo político do famigerado ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que já deveria ter sido exonerado há tempos. Como bem disse o diretor executivo de Jornalismo do Grupo Estado, Eurípedes Alcântara, ”a lei pode e deve ser usada para quem se sente prejudicado pela publicação de mentiras, ofensas ou distorções. Isso é saudável. Mas, nessa sentença contra o Estadão, o que temos é a tentativa de suprimir o relato de fatos verídicos, narrados pelo jornal de forma serena, descritiva e sem adjetivos”. Liberdade de imprensa e expressão, sempre. Censura e mordaça, nunca mais.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

FALTA DE LUZ EM PINHEIROS

Aqui onde moro, em Pinheiros, na zona oeste paulistana – Rua Marcos Azevedo e Rua Ferreira de Araújo –, quase diariamente aparece um caminhão da Enel e nos deixa sem luz por várias horas do dia. Ficamos até 10 horas seguidas sem luz. Os alimentos estragam na geladeira e não se pode trabalhar, cozinhar, ler, usar o computador, ver TV. Trata-se de serviço essencial, que a Enel tem o monopólio, cobra caro pela tarifa e presta um serviço horroroso aos clientes. É vergonhosa a conduta da Enel. Se houvesse concorrência, já teria falido. Até quando seremos vítimas e reféns do descaso e da incompetência da Enel e dos órgãos responsáveis pela fiscalização?

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

SHOW DE PAUL MCCARTNEY

Sir Paul McCartney, mais uma vez, proporcionou uma noite inesquecível àqueles que, como eu, compareceram ao Allianz Parque na quinta-feira, dia 7 de dezembro. Setlist impecável, produção espetacular, banda redondíssima e ele, com suas composições, de qualquer uma das fases de sua carreira, emocionantes em diversas perspectivas. Bem, ele está numa categoria de artista e ser humano muito acima de qualquer padrão que possamos imaginar. Além das letras de suas canções que tratam de temas sempre relevantes e atuais, na entrada da arena são distribuídos folhetos a respeito de uma de suas mais verbais campanhas, a Segunda sem Carne. Paul sempre foi ativista pela alimentação saudável e não predadora. Agora, o Allianz Parque... Desorganizado, sujo, com banheiros imundos e sem condições de uso e com vendedores de cerveja e pipoca atrapalhando a visão o tempo todo. E tem também o público. Parte da imundície dos banheiros é responsabilidade dos usuários. E, lamentavelmente, o que mais se via no chão eram os panfletos da campanha Segunda sem Carne, do artista que quem estava lá pagou para assistir.

Ana Cristina Lessa Simões

anacris.114422@gmail.com

São Paulo