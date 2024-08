Contas públicas

Corte no Farmácia Popular

Ao mesmo tempo que emite uma medida provisória isentando de Imposto de Renda as premiações em dinheiro recebidas pelos nossos atletas medalhistas na Olimpíada de Paris, o governo federal corta R$ 1,7 bilhão do já debilitado programa Farmácia Popular (Estadão, 9/8, B2). Quanta incoerência!

Roberto Croitor

São Paulo

O pobre fora do Orçamento

Pé de Meia, Farmácia Popular e auxílio gás, todos programas afetados pelo congelamento de R$ 15 bilhões. E o governo ainda fala que quer colocar o pobre no Orçamento.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Propaganda

A propaganda é a alma do negócio. Há um mês o governo Lula anunciou com pompa e circunstância a ampliação do Farmácia Popular, que passaria a “oferecer 95% dos medicamentos e insumos de forma gratuita para toda a população”. Agora, corta 30% do orçamento do programa. Me engana, que eu gosto.

Renato Maia

Prados (MG)

Sem rumo

O congelamento no Farmácia Popular é a cara de um governo sem rumo, sem programa factível para desenvolver o País.

Paulo Panossian

São Carlos

Tribunal de Contas

As joias da Coroa

Apesar da comparação entre monarquia e república feita no editorial A lei e a vergonha na cara (Estadão, 9/8, A3), a respeito do tema dos presentes dados aos nossos presidentes, observo que, a bem da verdade, muitas das monarquias modernas são bem mais republicanas do que muitas repúblicas, em especial do que as repúblicas das bananas. Em grande parte daqueles casos, as joias são da Coroa, e não do monarca. Aqui, elas são do presidente, e não do Estado, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU). Será mesmo que somos uma república? Ou somos uma grande oligarquia cleptocrática?

José Luis Ribeiro Brazuna

São Paulo

Mimo aos presidentes

O que vale para Chico não vale para Francisco. Relógios de ouro e brilhantes para eles, relógio de ponto para nós outros.

Marcos Catap

São Paulo

Política externa

Crise Brasil-Nicarágua

Meu pai dizia que “quem fala demais dá bom dia a cavalo”. Pois é, há alguns anos, Luiz Inácio Lula da Silva chegou a justificar a longa permanência de Daniel Ortega na presidência da Nicarágua comparando-o com os mandatos de Angela Merkel na Alemanha – por mais absurda que possa ser tal comparação. Agora, seu dileto amigo nicaraguense, num arroubo delirante de poder ditatorial, resolveu expulsar o representante diplomático brasileiro do país simplesmente por ele não ter comparecido a uma de suas demonstrações de autolouvor. Cuidado, amigo, ainda vale a velha reflexão bíblica: “Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és”.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

Joguete

Lula da Silva e seu fiel escudeiro, Celso Amorim, estão fazendo papel de bobos da corte, tomando chá de camomila venezuelano e vendo o embaixador brasileiro ser defenestrado da Nicarágua pelo companheiro ditador Daniel Ortega. Lula da Silva busca protagonismo internacional, mas é unicamente um joguete nas mãos de Putin e Xi Jinping para atingir os Estados Unidos.

José A. Muller

Avaré

Escolhas

Os fatos recentes das relações entre o Brasil e a Venezuela e entre nosso país e a Nicarágua mostram que o presidente Lula precisa escolher melhor suas amizades. Mas nós também precisamos escolher melhor quem chega à Presidência.

José Ricardo de Carvalho

São Paulo

Anteparo

Uma reflexão proporcionada pelo artigo The great game, de William Waack (Estadão, 8/8, A9), é que o Congresso Nacional tem servido de freio ou anteparo às pretensões do governo do PT de realizar, no plano interno, apesar de ter sido eleito por pequena margem de votos, suas propostas mais radicais. Por que o contrapeso legislativo não pode impedir que este governo transforme, no plano externo, o Brasil em simples peão do Sul Global, antiamericano, conduzido pela China?

José Teixeira Neto

São Paulo

RECEITA FEDERAL

Receita prepara medidas para cobrar Imposto de Renda de quem recebe aluguel via Airbnb e não declara (Estadão, 8/8, B1). Desculpas esfarrapadas à parte, o atual governo não sabe mais o que faz para tungar o cidadão brasileiro. Agora, o faminto leão do fisco expõe suas garras e dentes afiado” com o objetivo explícito de aumentar a arrecadação, fundamental para continuar bancando mordomias do casal real.

Maurilio Polizello Junior

Ribeirão Preto

CONGRESSO

Os parlamentares dizerem que não conseguem apurar a autoria das emendas de comissão é o mesmo que salientar que não conseguem saber o quanto ganham ao final de cada mês para exercer seus mandatos. Também é bom que os ilustres parlamentares consultem oftalmologistas para poderem ler a Constituição da República. Na realidade, estamos frente ao que o editorial do Estadão denominou de O atrevimento da Câmara e do Senado (Estadão 8/8, A3). Mais uma vez, defende a Carta Magna e os contribuintes brasileiros. É realmente inusitado que os parlamentares descumpram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe o procedimento, continuando com tranquilidade a realizar este tipo de ação em benefício próprio e dos eleitores vinculados. Não é muita vontade de deixar de lado a Carta Magna e esquecer que existe outro poder, o Poder Judiciário, e representado este pelo STF?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

JAIR BOLSONARO

Enquanto Lula da Silva e Guilherme Boulos foram multados por antecipação de campanha eleitoral no 1.º primeiro de maio em São Paulo, o inelegível Jair Bolsonaro desfila aqui em Pernambuco fazendo campanha para seus candidatos e nada acontece.

Sylvio Belém

Recife

PETROBRAS

O slogan do PT “O Brasil voltou” já começa a mostrar a que veio com o primeiro balanço da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que disse estar totalmente alinhada com o presidente Lula. A Petrobras teve prejuízo de 2,6 bilhões, investimentos e dividendos menores.

Tania Tavares

São Paulo

EXPULSÃO DE EMBAIXADOR

Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro após sua ausência em uma celebração nacional no país, sem sequer comunicar o Brasil sobre a decisão. De certa forma, isso pode ser positivo para o nosso país, pois, quando nos acusarem de alinhamento automático com todas as ditaduras sanguinárias ao redor do mundo, poderemos negar veementemente, apontando o ocorrido com a Nicarágua como prova. No entanto, se essa não era a intenção de Brasília, o embaixador cometeu uma falha grave por não ter, ao menos, convocado Janja para nos representar na ocasião, ela que nunca perde uma festa. Se Lula, que está cada vez mais desconfortável com sua associação a Maduro, pretendia manter um distanciamento estratégico de figuras mais controversas, poderia, pelo menos, ter enviado Geraldo Alckmin, que já está ficando cada vez mais habituado a nos representar em situações deste tipo.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

‘MUY AMIGOS’

Como noticiado, os ditadores Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega, da Nicarágua, andam se estranhando com o companheiro Lula da Silva. O primeiro receitou chá de camomila e o segundo expulsou o embaixador brasileiro do país. Muy amigos.

J. S. Decol

São Paulo

RELAÇÕES EXTERNAS

Como diz Sandra Annenberg: que deselegante Lula e Ortega expulsarem embaixadores. Já foram tão amiguinhos. Estão de mal?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

‘JÁ É TARDE’

As insistentes incursões do presidente Lula para que seu amigo ditador Nicolás Maduro entregue as atas, os mapas, as urnas e tudo que possa comprovar a lisura da eleição na Venezuela, mostram estão andando tão rápido mas tão rápido que, certamente, esse material será entregue no término da legislatura do amigão corrupto. Enquanto isso, Lula, com suas tradicionais ladainhas, de microfone na mão, apela ao seu mentiroso predileto. Lula, agora já é tarde, desiste.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Maduro não só virou a principal dor de cabeça diplomática para o amigo Lula, como pode nos mostrar que o Brasil é, ainda, a Venezuela que está dando certo: vivendo nesse 3.º mandato, com estrutura e pessoas refletindo o passado, sem governo com pensamento em inovações, mudanças e compromissos com o futuro. Pobres crianças brasileiras. Ricos filhos e netos de políticos.

Carlos Gaspar

São Paulo

‘CALADO’

Maduro ameaça as redes sociais Instagram e TikTok. O ditador não aceita que ninguém fale de seu governo. Para ele o ideal é não ter imprensa, televisões e nem celulares que mostrem as torturas e maldades feitas pelo regime do déspota venezuelano. Não por acaso que navios de guerra da Rússia chegam à Venezuela. Essa visita da Rússia ao seu aliado estratégico em meio às tensões após as eleições venezuelanas soa como algo intimidatório, coisa que governos ditatoriais sabem fazer muito bem. E o Brasil? Assiste a tudo calado.

Izabel Avallone

São Paulo

DISPUTA GEOECONÔMICA E TECNOLÓGICA

A disputa geopolítica mundial entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China, não é mais geopolítica ideológica. É uma disputa geoeconômica e tecnológica. O Brasil ainda não entendeu esta mudança de paradigma global.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

INCENTIVO

É muito gratificante assistir às Olimpíadas e ver aqueles jovens disputando as provas e procurando alcançar as medalhas que são o sonho de todos os atletas. Em nosso país nunca houve planejamento do governo que estimulasse e apoiasse os esportes, ainda como herança dos portugueses de que toda a atividade física era coisa de escravos. As poucas medalhas conquistadas pelo Brasil são o resultado de iniciativas de clubes, o Pinheiros no judô, o Flamengo na ginástica, o vôlei nasceu e se consolidou por iniciativa da Pirelli, que criou uma legião de fãs. Se houvesse uma iniciativa inteligente por parte do governo, apoiando e estimulando os jovens, haveria uma redução da criminalidade e do uso de drogas, promovendo o desenvolvimento de gerações saudáveis e com cabeças boas. Onde estaria a verba? Muito simples, não precisamos gastar tanto dinheiro com as Forças Armadas, o amigo Putin vai demorar para atacar o Brasil.

Aldo Bertolucci

São Paulo

OLIMPÍADAS DE PARIS

As olimpíadas em Paris estão sendo uma aula de comportamento social e humano. Vimos Rebeca levar o ouro e no final falar que “faz seu trabalho da melhor forma que pode, e se considera uma trabalhadora que luta por ser melhor a cada dia”, assim como vimos tantos outros desconhecidos ganharem a medalha de bronze, prata e chorar de alegria, aflição e tantos outros sentimentos. Espero sinceramente que a mídia não mime esses esportistas maravilhosos. Chega de estragar pessoas e profissionais com idolatria. Cometeram erros de mimo na política e endeusaram presidentes e ministros do STF. Criamos monstros no poder e no governo que se acham no direito de fazer o que querem e não o que o País precisa. Profissionais devem ser reconhecidos, jamais endeusados para o bem deles e do Brasil. Chega de idolatria no esporte e na vida pública. Criamos monstros em vez de trabalhadores bem-sucedidos que servem ao bem-estar e alegria. Vamos ter mais palácios e menos reis.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

NOTICIÁRIO

Enquanto as Olimpíadas de Paris acontecem, o noticiário global terá o evento esportivo como principal assunto em suas grades. Ao terminar esse evento esportivo, outros assuntos voltarão a dominar o dia a dia. Temos de ter resiliência emocional para vivenciarmos com a maior tranquilidade possível e assim colaborarmos para a construção de uma paz duradoura. Que assim seja.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

PREVENÇÃO

Na quinta-feira passada, 8/8, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o governo do Estado apontou um crescimento significativo de atendimentos ambulatoriais pelo SUS, por colesterol elevado, neste ano. Ótima notícia na medida em que o tratamento precoce da hipercolesterolemia previne diversas doenças associadas a essa condição. Entretanto, além das orientações médicas, as autoridades governamentais deveriam falar e fazer sua parte. Quando, por exemplo, o presidente Lula faz propaganda da picanha – uma das carnes mais ricas em gordura saturada e colesterol –, deveria, no mínimo, recomendar a ingestão com parcimônia. Além disso, a carne bovina, de qualquer tipo, terá imposto zerado, segundo o projeto de Reforma Tributária enviado ao Congresso, quando, na verdade, as carnes prejudiciais à saúde deveriam estar inclusas no Imposto do Pecado. O tratamento precoce da hipercolesterolemia é da obrigação médica. A prevenção como um todo é muito mais abrangente e envolve várias esferas da sociedade.

Luciano Harary

São Paulo