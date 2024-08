Tragédia em Vinhedo

Setor aéreo brasileiro

De tempos em tempos registramos graves acidentes com vítimas fatais no espaço aéreo brasileiro. Já não é sem tempo que precisamos rever todo o setor, que apresenta falhas estruturais, pouca concorrência, preços elevados e atrasos regulares. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve ser ágil e dar pronta resposta à sociedade. Enquanto não houver radical transformação, vidas serão sacrificadas por causa de uma política de transporte aéreo que somente privilegia poucos em detrimento de muitos.

Carlos Henrique Abrão

São Paulo

Profissionais dos bastidores

Infelizmente é nas tragédias que valorizamos os profissionais que atuam nos bastidores. Dentre esses profissionais estão os médicos legistas de São Paulo, que trabalham diuturnamente na identificação dos mortos do acidente aéreo da Voepass, amenizando o sofrimento de familiares e amigos.

João Roberto Oba, presidente da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo

São Paulo

Eleições municipais 2024

Direito dos pedestres

Finalmente as calçadas entram nas propostas de dois dos seis candidatos à Prefeitura de São Paulo (Mobilidade: o que São Paulo precisa para ter menos congestionamento e poluição?, 11/8, A10-A11). Principal espaço viário onde se dão seis entre dez das locomoções de pessoas na cidade, sejam só pedestres ou também passageiros dos modais coletivos, as calçadas, além de conserto e recuperação, precisam ser urgentemente fiscalizadas, usando a legislação já existente, para coibição da sua ocupação e uso irregular para estacionamento de automóveis e colocação de mesas e cadeiras de maus bares e restaurantes, tolhendo o direito dos pedestres e expondo-os a riscos de acidentes.

Jaques Mendel Rechter

São Paulo

Governo Lula

Reunião ministerial

A reunião que não discutiu o Brasil (Estadão, 10/8, A3). O editorial de sábado deixa claro, pela milionésima vez, quem é que está sentado, pela terceira vez, na cadeira presidencial. Ninguém. Claro, lá está Lula da Silva, mas é como se lá não estivesse ninguém. Lula não tem, nunca teve nem nunca terá um plano de governo. O Brasil, com Lula, será sempre um país errático, onde a iniciativa privada dá um passo à frente e o governo dá dois atrás. Lula não foi eleito e passou a pensar na reeleição, não, antes de ser eleito ele já pensava na perpetuação. Não é admissível que em um terceiro mandato Lula faça uma reunião para pedir aos ministros um plano de ações até o fim do ano. Como assim? Não é ele quem deve dizer onde estamos e para onde vamos? São os ministros que decidem o que fazer? Não estou dizendo que os ministros não devam ter iniciativa, mas, com tantas correntes dentro de um Ministério inchado, eles deveriam ter um norte, um plano a seguir. Mas que plano? Essa é a maior prova de que não temos um presidente, mas um poste. Dilma Rousseff era o poste de Lula. Lula é o poste de Lula.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Olimpíada 2024

Ouro no vôlei de praia

Mais do que justo, justíssimo! Medalha de ouro no vôlei de praia feminino com Duda e Ana Patrícia, a representação do Brasil tropical, pleno de Sol, mar e alegrias. Isso é o País que nos deixa orgulhosos. Essas meninas são douradas.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Israel-Hamas

Novos embates

As constantes intimidações enunciadas por Israel e seus opositores prometem graves represálias nas próximas semanas. Drones, mísseis e outros artefatos de guerra estão sendo lançados contra os inimigos diariamente, provocando reações cada vez mais sombrias. Proteger a população civil é o grande desafio das nações envolvidas nos conflitos. Depois das angustiantes guerras entre países, é inacreditável que estejamos impelindo novos embates nos dias de hoje. Contamos com a diminuta lucidez das autoridades dos países envolvidos para que uma pacífica solução seja alcançada o mais rápido possível.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

GESTÃO LULA

Já que o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu que o presidente Lula da Silva não precisa devolver o relógio de ouro branco Cartier Santos Dumont, recebido como presente da fabricante no seu primeiro mandato, cabe, por oportuno, perguntar a que horas vai decidir descer do palanque e passar a governar o País como se deve. Já está mais do que na hora, pois não? Francamente.

J. S. Decol

São Paulo

PRESENTES PARA LULA

O TCU decidiu semana passada que Lula pode ficar com o relógio Cartier. Pode ficar também com a Telebras, a Eletrobras, a Petrobras, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal. É tudo seu, presidente. O Cartier é presente da fabricante, os demais são do povo brasileiro. Faça bom proveito.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

LULA E BOLSONARO

Diferentes dos Estados Unidos em que existem dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump – e que, caso ganhe Kamala é ótimo para os americanos e se for Trump, também, aqui no Brasil é o oposto. Ganhando Bolsonaro é um horror. Ganhando Lula um terror. Eles governam para eles e ainda parecem duas peruas desocupadas brigando por causa de joias que ganharam dos amantes. Eca

Roberto Moreira da Silva

Cotia

CONGRESSO NACIONAL

Este título O atrevimento da Câmara e do Senado (Estadão, 8/8, A3) demonstra como membros deste Congresso agem na cara dura de costas para nossa Constituição e afrontam o STF e o País. E querem nos convencer como se todos no Parlamento fossem analfabetos, e que trabalham sem assessoria alguma, etc. A realidade cruel é que se lixam para ética institucional quando respondem ao questionamento sobre emendas de comissão feitas pelo Supremo, alegando que não conseguem identificar os autores. Ou que não existe a figura do patrocinador. É brincadeira. É assim zombando da Nação que os nossos parlamentares usufruem benefícios até vis com o uso das excrescentes emendas secretas, em torno de R$ 50 bilhões ao ano. Fora as secretíssimas emendas Pix, que o Procurador Geral da República, Paulo Gonet, sugere ao STF que seja suspensa sua utilização. E os congressistas esperneiam como se estivessem sendo perseguidos pela Corte.

Paulo Panossian

São Carlos

EMENDAS PIX

O editorial do Estadão sob o título PGR desperta de um sono profundo (Estadão, 9/8, A3), analisa o despertar do Procurador Geral da República, que ajuizou uma Ação Direta de inconstitucionalidade (ADI) contra as “Emendas Pix, nome pelo qual ficaram conhecidas as transferências especiais de recursos federais para Estados e municípios sem finalidade específica”, como explica o editorial. Isso após quase quatro anos de mais uma garfada no Orçamento anual do Executivo pelos parlamentares cada vez maia ávidos em se apropriar da verba pública para as suas tramoias sem pudor. Entretanto, este autêntico furto da verba pública, acintosamente transgredindo a Carta Magna, não é único, muito pelo contrário. Ignoro, quanto às demais tramoias que ferem a Constituição, a quem caberia, no Poder Federal, defender a população que é furtada na cara dura nos denominados jabutis, e pior, nas contas de energia elétrica. Porém, existem muito mais dessas ilegalidades que o PGR poderá ajuizar Ações Diretas de inconstitucionalidades.

Gilberto Pacini

São Paulo

‘FUTURO QUE NUNCA CHEGA’

O Banco Central, através do Comitê de Política Monetária (Copom), órgão responsável pelo controle da inflação, subiu o tom e avisou que, caso for necessário, poderá elevar os juros da taxa Selic para manter a inflação dentro da meta. A sinalização é péssima. Nenhum país do mundo cresce com juros nas alturas. O crédito é que move a economia. É ele que estimula os negócios e faz o País crescer. O cenário é desanimador. Temos um governo perdulário, que gasta muito e gasta mal. E não tem compromisso nenhum com o equilíbrio das contas públicas, pois não cumpre sua própria meta fiscal. Para agravar, pesou também na decisão do Copom os conflitos geopolíticos, como a guerra da Ucrânia, Gaza e a eleição fraudada na Venezuela. Tudo indica que nosso país continuará sendo o país do futuro. Um futuro que nunca chega.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

O debate promovido pela Band com os interessados em morar na Prefeitura Municipal de São Paulo foi um perfeito Circo dos Horrores. Ofensas gratuitas, denúncias diversas, condenações expostas, violência doméstica, entre outras barbaridades deixaram claro quão desconhecem os graves problemas da capital paulista. Na verdade, ficou explícito o quanto os paulistanos sofrerão com a pseuda administração de qualquer um destes mal intencionados, grosseiros desrespeitosos. A maior e mais pujante cidade sul-americana não merece isso. Que Deus nos ajude.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

MOBILIDADE IDEOLÓGICA

Talvez seja simplório, mas enxerguei a disposição dos candidatos assim: um à direita, um à esquerda. Um seguindo as câmeras, como sempre. Um no mundo da lua, com recurso próprio. Uma mulher no centro e disposta a transitar. Desafio na capital paulista: mobilidade ideológica.

Luís Fabiano dos Santos Barbosa

Bauru

DEBATE

De nada adianta adaptar um discurso para o eleitorado, pois o eleitor quer saber de ideias, propostas e soluções para os problemas da maior cidade de América Latina que os candidatos à prefeitura têm nos seus programas. Se ontem falou e depois se arrependeu, todos têm reparos a fazer. Não façam dos debates uma sala de fofocas, pois estes tipos de encontros ficam bem nas tardes das televisões. Nos debates esperamos ver os candidatos discutindo propostas e não escarafunchando a vida alheia do seu oponente. Tão pouco interessa ao eleitor quem apoia quem, pois as convenções já aconteceram e as coligações já tomaram seus lados. Que o candidato fale e cumpra a promessa diante da plateia. Cabe ao eleitor estar bem informado e não se deixar seduzir por promessas mentirosas.

Izabel Avallone

São Paulo

‘AMOR BANDIDO’

Como a Venezuela virou a principal dor de cabeça diplomática de Lula (Estadão, 8/8). Pessoas honestas e corretas jamais se relacionam com marginais. Lula da Silva precisa abrir mão de suas afinidades e interesses pessoais, ter consciência que preside um país democrático, e um povo pacífico que tem aversão a ditaduras comunistas. Deve cortar, imediata e definitivamente, todo tipo de relação com Nicolás Maduro, enquanto o ditador presidir a Venezuela e o país vizinho não voltar a ser uma democracia plena. Infelizmente, a probabilidade disso ocorrer é mínima, uma vez que Luiz Inácio nutre um amor bandido por Maduro.

Maurilio Polizello Junior

Ribeirão Preto

DETERIORAÇÃO DAS RELAÇÕES

Lula da Silva e Daniel Ortega rompidos. A deterioração das relações se intensificou recentemente por uma série de motivos, um dos quais envolveu até o Papa Francisco ao qual o mandatário brasileiro solicitou que interferisse junto ao ditador amigo no sentido de libertar o bispo opositor Rolando Álvarez. A Nicarágua vive uma ditadura há mais de 45 anos sob o tacão de Ortega. Apesar disso, seu sistema de governo costuma ser periodicamente elogiado por Lula que se notabilizou, via ardor ideológico anacrônico, por se solidarizar com governos despóticos da América Latina, fato que vem motivando atualmente alguns constrangimentos na área de relações exteriores. Aquele país da América Central também se magoou quando, em 2023, o governo brasileiro apoiou o protesto conduzido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU contra o ditador pela retirada dos direitos de nacionalidade de mais de 300 opositores, entre os quais estão vários jornalistas, escritores e intelectuais. As duas lideranças chegaram, então ,às vias de fato no âmbito diplomático com as expulsões mútuas de embaixadores. Trata-se de uma situação patética pois há pouco mais de um ano os dois chefes de Estado trocavam juras de amor e enaltecimento. Tudo parece indicar que, na atmosfera reinante na esquerda latino-americana, nem tudo são flores e que os interesses são mais mesquinhos e dissimulados do que os caciques poderiam imaginar. Só falta agora algo parecido com a declaração de guerra de Nicolás Maduro ao Brasil na questão do Essequibo ou um ataque da força aérea nicaraguense ao Palácio da Alvorada.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO

Que Benjamin Netanyahu é um câncer, dentro de Israel, quase ninguém discorda. Todavia, o verdadeiro câncer maior do Oriente Médio é o Irã. O regime ditatorial dos aiatolás patrocina o terrorismo perpetrado por Hamas, Hezbollah e todo o lixo extremista daquela região. Criticar Israel por sua truculência é fácil. Difícil mesmo, aos críticos, é reconhecer o verdadeiro lado errado e quem deveria ser combatido com veemência; o regime iraniano, que serve como base para o terrorismo extremista islâmico.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

ORGULHO

“O importante não é vencer, mas competir com dignidade” é a máxima olímpica do Barão de Coubertin, fundador das Olimpíadas. Nada mais emblemático deste espirito olímpico do que a postura das garotas da ginástica artística, lideradas por Simone Biles e Rebeca Andrade; e dos jovens competidores do skate, em que nossa fadinha, Rayssa Leal, brilhou novamente. Medalhas de diamante a estes dignos heróis da Olimpíada de Paris 2024.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

ESPORTES NA TERCEIRA IDADE

A prática de exercícios e de esportes é importante em todas as idades. Infelizmente, a promoção de esportes para seniors e terceira idade não recebe a atenção que deveria ter. Existe um preconceito de que a prática esportiva é exclusiva dos jovens. Muitas pessoas acreditam que idosos devem evitar atividades físicas mais intensas, o que não é verdade. Devido a isso, os programas esportivos oferecidos por clubes e instituições muitas vezes não são voltados para esse público. Muitos idosos e suas famílias não estão cientes dos benefícios do esporte na terceira idade. Exercícios podem melhorar a mobilidade, a força, a resistência e a saúde cardiovascular, além de reduzir o risco de doenças crônicas. Em diversos locais no mundo começa haver uma crescente conscientização sobre a importância de incentivar a prática esportiva nessa faixa etária. Programas de caminhadas, ginástica, natação e até mesmo esportes como tênis e golfe estão se tornando mais comuns para seniors. Além disso, a integração social e o combate à solidão são grandes benefícios que vêm com a prática esportiva na terceira idade. Promover mais iniciativas do gênero e criar uma cultura que valorize a atividade física em todas as idades é essencial para melhorar a qualidade de vida dessa população.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo