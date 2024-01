Balança comercial

Exportação de empregos

Sobre o texto de José Serra Aspectos essenciais da balança comercial (11/1, A4), quase US$ 340 bilhões de exportações são um marco considerável nas relações internacionais do País. Um milhão de sacas de café exportadas para a China é outro recorde memorável. Mas, a exemplo do que vem ocorrendo, exportamos minério de ferro, café em grão e até boi vivo e importamos bobinas de aço-carbono, cápsulas de café expresso, sapatos, bolsas e outros adereços em couro de quem não possui tais matérias-primas. É preciso repensar nossa condição de exportadores de produtos primários e promover a agregação de valor a tais bens, via industrialização de derivados. No limite, estamos exportando empregos e a indispensável produtividade, mola propulsora do PIB.

Fauzi Timaco Jorge

fauzijorge@gmail.com

São Paulo

Guerra ao narcotráfico

Ajuda ao Equador

É interessante escutar que o Brasil, através de seu dadivoso presidente da República, se propõe a enviar membros das forças de segurança para ajudar o Equador a combater as facções criminosas, quando sabemos que o nosso país, infelizmente, está sendo tomado pelos mesmos motivos de Norte a Sul, com as facções que agem tranquilamente em “seus” territórios. Estamos vivendo num grande “saco de gatos”.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

Itanhaém

Poder Judiciário

‘Cabeça política’

Lamentável, como tem sido frequente, o comentário de Lula sobre ter um ministro do STF com perfil político (Dino será ministro com ‘cabeça política’ no Supremo, diz Lula, 12/1, A6), como se não bastasse a já existente meia dúzia de ativistas naquela Corte.

João Paulo de Oliveira

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

Desmonte da Lava Jato

A Lava Jato mostrou desvios de montanha de dinheiro público praticados por gente poderosa. Agora chegou a vez de o ex-tesoureiro do PT João Vaccari se beneficiar da farra de anulação daquelas condenações sob entendimentos de não haver competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para aqueles julgamentos. Mais uma vez, só o STF tem visto tais incompetências. Tendo-se em conta que foi a partir de piratarias o desmonte da Lava Jato, todos os envolvidos podem continuar comemorando.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

São Paulo

O pragmatismo de Marta

O pragmatismo político faz de Marta Suplicy o Geraldo Alckmin de Guilherme Boulos. Porém, há uma notável diferença: Alckmin não traiu seu partido de origem, mas foi por ele traído, vide o apoio de João Doria a Jair Bolsonaro em 2018. Já Marta vendeu sua alma no impeachment de Dilma Rousseff. O picolé de chuchu eu engoli, mas ainda bem que não voto na capital.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

Poda de árvores

Se realmente existem em São Paulo 600 mil árvores, nem o Exército Brasileiro poderia tomar conta. Como todo ano temos problemas de enchentes e árvores caindo e afetando a todos, sugiro ao prefeito que faça urgentemente um acordo com as associações de bairros e cadastre engenheiros agrônomos para assessorá-las, para que elas mesmas cuidem das árvores de suas regiões. Com um parecer técnico do agrônomo, podem decidir o que fazer, inclusive podas ou cortes. As despesas, a Prefeitura pagaria após apresentação da documentação. Isso evitaria transtornos para toda a cidade. Além de liberar a Prefeitura de um compromisso que não consegue cumprir.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

Presente para a cidade

Em breve a cidade de São Paulo completa mais um ano. A Prefeitura e o Estado, que arrecadam bilhões com IPTU e IPVA, deveriam juntar forças para melhoria da segurança, podas de árvores, pavimentação de ruas e calçadas, atendimento hospitalar sem filas. Além disso, os últimos apagões revelaram a incapacidade de a concessionária de energia prosseguir. Sem uma mudança radical não há presente para o paulistano e nada a ser comemorado nesta desordenada selva de pedra.

Carlos Henrique Abrão

abraoc@uol.com.br

São Paulo

NÃO ESMOREÇA

Carta aberta ao presidente do Equador, senhor Daniel Noboa: Sabemos que Vossa Excelência está defendendo seu país e a vida dos seus cidadãos contra o terrorismo, o narcotráfico e a prática de outros crimes em grande escala, tendo frisado publicamente no dia 10 de janeiro de 2023 que: “o país está em guerra e não pode ceder diante desses grupos terroristas”. Não esmoreça nesse intento, senhor presidente, ainda que venha a ser acusado, injusta, cínica e hipocritamente perante o Tribunal Penal Internacional, ou qualquer outra instância, com o objetivo de obstaculizar seus planos, acusação essa eventualmente feita por apedeutas que andam por aí, cuja ideologia parva só defende terroristas e demais criminosos de diversos matizes a pretexto de serem “vítimas inocentes da sociedade opressora”.

Lionel Zaclis

lionelzaclis@gmail.com

São Paulo

VESTIDO DE VERDADE

O povo brasileiro, infelizmente, é pobre e ignorante. O governo sabe como enganar o povo da maneira mais fácil: sabe confundir (via mídia) e trazer a “verdade” deles. A invasão dos Três Poderes foi desejada pelo atual governo para ser o símbolo da democracia, além de tentar matar o antigo inimigo de direita. A esquerda domina e quer se perpetuar no poder, são radicais e a favor de uma ditadura de esquerda. Basta ver o discurso do PT, mas vestem a camisa da democracia para obter de forma mais fácil seu objetivo. A mentira é visível e, vestida de verdade, engana os humildes eleitores que são “adestrados” a concordar com quem lhe dá a ração (bolsa família, etc). Vivemos um mundo de cão, simples assim.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

GOVERNO LULA

No editorial desta sexta-feira está escrito: Lula quer posar de estadista e de humanista, mas, ao endossar formalmente uma acusação infundada de genocídio contra Israel, revela que ainda lhe falta o básico: prudência (12/1, A3). O Estadão vai me desculpar, mas o básico que falta a Lula é banco escolar. É conhecimento de política internacional e interpretação histórica dos fatos. Não dá para exigir nem esperar de Lula o que ele não tem para dar. É o que eu sempre digo, o que nos resta é torcer para que a população saiba votar. O cavalo já passou selado algumas vezes, mas o eleitor não viu ou fez que não viu. O que resta agora é aguardar a próxima eleição e, enquanto isso, ir pagando os pecados pelas escolhas feitas.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Bahia

LULA E O CENTRÃO

Sem dúvida, o presidente Lula da Silva é refém do Centrão, sendo obrigado a liberar verbas públicas para a politicalha em pseudos obras e sem qualquer identificação do destinatário, pois foram feitas por PIX. No ano de 2023, foram destinados R$ 7,9 bilhões para agradar esses sanguessugas achacadores. Apesar do demiurgo ter cedido ministérios e vagas no primeiro escalão, a pressão do Centrão aumenta cada vez mais, mesmo sendo essa prática considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na verdade, o Brasil não tem sorte, são corruptos, aproveitadores e ladrões, ou são sanguessugas de plantão, onde todos só se preocupam por melhorar as suas contas bancárias. Pobre Brasil.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

ATAQUE AOS TRÊS PODERES

Em meus piores pesadelos jamais imaginei ver o que vi ao vivo pela TV o que estava acontecendo em Brasília na tarde de domingo de 8 de janeiro de 2023: uma multidão escoltada pela polícia em direção à Praça dos Três Poderes, onde uma massa de tresloucados, delinquentes e ensandecidos idiotas praticariam inimagináveis atos de violência, fúria, invasão, depredação, destruição e vandalismo. Levante, intentona, ataque golpista, arruaça, selvageria, barbárie são algumas das expressões empregadas para descrever o cenário dantesco a que assistimos pasmos e incrédulos. Passado um ano, acontece em ambiente fechado um evento oficial para lembrar aqueles infames e trágicos acontecimentos, inicialmente chamado de Democracia Restaurada e depois Democracia Inabalada. Num clima ainda não de conciliação nem pacificação, mas de divisão e polarização, assistimos a desconfianças, incertezas, acusações, divergências interpretativas que resultam em confusão generalizada. Apesar de tudo, a liberdade e a democracia bem ou mal funcionam, o Estado Democrático de Direito está preservado e temos a oportunidade de tirar lições da atrapalhada tentativa de golpe. Diante desse quadro, a expectativa é que os ânimos se arrefeçam, o bom senso se instale e prevaleça a cultura do encontro e do diálogo na sociedade civil e na sociedade política. Só assim será possível a construção de consensos mínimos em torno de princípios constantes de nossa Constituição Federal, principalmente a dignidade humana, o bem comum, o interesse público, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Com diversidade e unidade, possamos, enfim, sonhar o sonho brasileiro de um País próspero, justo, pacífico, equânime, fraterno e inclusivo.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

CONVERSAS POLÍTICAS

Chega a ser tragicômico analisar os discursos de Lula da Silva e Flávio Dino sobre o que devemos esperar da atuação do futuro ministro da Justiça. Seria a versão de Lula, o incontido, ou de Dino, o político?

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

ESCOLHA DO NOVO MINISTRO

Deploráveis as insistentes ações nefastas, nada republicanas, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em tornar o outrora isento e respeitado Supremo Tribunal Federal (STF) em instrumento de trabalho político dele, do PT e apaniguados. Flávio Dino jurou na sabatina no Senado que jamais faria política no STF. Foi desmentido, publicamente, por Lula, quando anunciou a escolha do novo ministro da Justiça. Recordo, nessa linha, que há dias o notável ministro Edson Fachin anulou todas as acusações de corrupção contra o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Depois de presentear o advogado Cristiano Zanin, que o livrou da cadeia, com uma vaga no paraíso jurídico, com o velado apoio, claro, dos ardorosos ministros, chegou a vez de Lula premiar, com a toga mágica do sagrado direito, o espaçoso e dedicado Flávio Dino. O ainda ministro da Justiça coordenará a festança da posse do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, que nunca escondeu suas ligações com o PT. A esplanada ganhou filial do STF. A pouca vergonha e a farra jurídica e política correm solta. O carro alegórico do PT e máscaras de apadrinhados de Lula farão sucesso no carnaval. O cardápio político da apregoada lorota da reconstrução nacional não deixa margens para dúvidas: se o acusado for petista, será salvo pelo STF e viverá feliz. Se for adversário do PT, morrerá na cruz, mais flechado do que São Sebastião.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

PRIORIDADE DO NOVO MINISTRO

A promessa do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é de que a segurança pública será a prioridade de sua gestão. Tal decisão é bastante coerente, face a situação complicada que vivemos em todo o País, face aos focos de violência pública, que grande parte das nossas maiores cidades apresentam, bem como em outras regiões desse imenso Brasil. Se isso for devidamente cumprido, teremos certamente uma melhora de qualidade de vida nesses centros urbanos e nessas outras regiões, contribuindo assim, para a construção da grande Nação que tanto sonhamos e temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

CONFLITO ISRAEL-PALESTINA

Milhares de israelenses se levantam quando seus compatriotas são acusados de genocídio dos palestinos. Foram vítimas de terrorismo explícito em 7 de outubro de 2023, onde cerca de 1.200 morreram e em torno de 200 foram levados para a Faixa de Gaza. Israel, em represália, já matou até agora 22.300 palestinos e cerca de 7 mil estão desaparecidos nos escombros produzidos pelos seus bombardeios implacáveis. A influência judia defende mais mortes de palestinos, negando que se trate de genocídio, mas admitindo tratar-se de vingança. Mulheres e crianças são mortas indiscriminadamente. A imprensa até o momento é pró-judeus. O interesse por tal situação beneficia o governo israelense atual e veio a calhar para o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. O conflito não tem fim previsto e, ao contrário, pode se agravar com a entrada do poderoso grupo armado Hezbollah e talvez até do Irã, que até agora age nas sombras.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

LULA DA SILVA

O presidente Lula da Silva demonstra todo seu analfabetismo diplomático ao defender as ações de um grupo terrorista declaradamente genocida, que tem como missão matar o povo de Israel. Lula reduz todas as questões à luta de classes, ricos contra pobres. Para Lula, tudo é ideologia: apoiou a Rússia na invasão da Ucrânia e destratou o presidente da Ucrânia. Na cabeça do presidente Lula, a Rússia continua representando os gloriosos ideias comunistas. Para Lula, o muro de Berlim continua em pé, os meninos pobres da periferia têm o direito de roubar os celulares dos ricos e segue o baile. A diplomacia brasileira terá que se desdobrar para conter os estragos da visão pseudo comunista tacanha do presidente Lula.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

DECISÃO DO GOVERNO LULA

Não poderia ser mais contundente, oportuno e certeiro o editorial do Estadão Diplomacia estouvada (12/1, A3) sobre a infundada decisão do governo Lula da Silva de subscrever a descabida e polêmica denúncia de “genocídio” contra Israel apresentada à Corte Internacional de Justiça (CIJ) pelo governo da África do Sul, antigo e fiel apoiador da causa palestina desde os tempos de Nelson Mandela. Como bem disse o editorial, “Lula vende a ilusão de que é um estadista. Mas decisões como essa, de apoiar uma acusação infundada de “genocídio” contra Israel, só revelam que ainda lhe falta o básico para esse reconhecimento: a cautela diplomática e a firmeza na defesa de princípios humanistas acima de qualquer interesse político-ideológico.” Mais uma vez, o Estadão se posiciona do lado certo da história, enquanto o governo Lula, não. Pobre Brasil.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

EDUARDO PAES

A prefeitura do Rio de Janeiro alterou a classificação da escala de alerta para chuvas, ventos, temporais, etc. A nova foi inspirada na escala Richter. Agora vai de 1 a 5. Cada nível tem uma cor. Na apresentação, o prefeito Eduardo Paes fez gracinha com as novas cores da escala. Eleição municipal se aproximando. É hora de começar a aparecer. Se pendurar uma melancia em cada orelha aparece mais.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

JAMAIS SAIRÁ

Marta Suplicy prova, pela 368ª vez, a famosa regra: uma pessoa até pode sair do PT, mas o PT jamais sairá da pessoa.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Minas Gerais

INCONSISTÊNCIA

“Façam o que prego, mas esqueçam o que faço” – aparentemente, essa é a lógica por trás do comportamento dos mais influentes partidários da esquerda tupiniquim. Fanatizam-se no contexto de uma doutrina comunista ultrapassada, mas vivem de maneira opulenta, beneficiados pelos confortos do capitalismo. São artistas que passam períodos sabáticos em Paris, domiciliados em apartamentos próprios, ou se dão ao luxo de gozar férias exóticas, tipo as ilhas gregas, mas não em Cuba ou na Coreia do Norte. São políticos de partidos “progressistas” que gastam nababescamente as verbas individuais que os contribuintes brasileiros, exauridos, são obrigados a drenar de seus parcos rendimentos. Ou professores universitários que declaram odiar a classe média, mas percebem vencimentos classe A. E, por último, mas não menos relevante, intelectuais que intitulam os generais do período militar de ditadores, mas reverenciam o falecido Fidel Castro – frequentemente ainda lembrado como “o presidente” ou “o comandante” – que permaneceu mais de 50 anos no poder de um país até hoje mergulhado em profundo atraso, cuja população continua amordaçada. Haverá quadro mais inconsistente?

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

CONSCIÊNCIA COLETIVA

Nós, humanos, estamos destruindo o mundo em que vivemos. Não será doentia essa tendência de suicídio coletivo?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo