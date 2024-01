Forças Armadas

Governança ilibada

Um presidente perdulário gastando com viagens desnecessárias. Congressistas que fazem qualquer negócio para permanecerem na função legislativa, exceto verdadeiramente nos representar. Um Supremo Tribunal Federal (STF) cujos integrantes julgam monocraticamente desmoralizando a própria natureza de sua existência, o colegiado, e alguns convivendo habitual e socialmente com as partes, desabonando o esperado recato da função. Agora, a notícia é de que os ex-chefes do Exército e da Marinha, na gestão Jair Bolsonaro, pleitearam e receberam salários extras para compensar a suposta quarentena de seis meses, mesmo continuando a receber seus salários de militares, mediante apresentação de documentos que as entidades emissoras, a Associação Brasileira de Blindagem e o Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, respectivamente, negam ter emitido. Infelizmente, o brio dessas duas Forças foi ofuscado pela intenção oportunista dos dois ex-comandantes. Para frustração geral, constata-se que, no lugar da governança ilibada, até nos comandos militares grassa o oportunismo como método.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Idosos

Aposentadorias

Destaques do Estadão de 14/1: MPs rompem teto salarial de R$ 41,6 mil; desembargadora se aposenta após 73 dias no cargo com ganho de R$ 37 mil; supersalários do MP de Santa Catarina têm média de R$ 99 mil. Enquanto isso, os aposentados do INSS têm aumento de 3,71%, quando a inflação oficial é de 4,62%. Dois pesos, duas medidas.

Adalberto Amaral Allegrini

Acessibilidade

Eu e meu grupo de 60+ estamos ansiosos que venha a nova gestão para a Prefeitura de São Paulo e para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para nos tirar do abandono. Pedimos e não fomos atendidos: 1) sensibilização dos motoristas/motociclistas/ciclistas para o cuidado com a população idosa; 2) manutenção e pintura das faixas de travessia de pedestres; 3) aumento da visibilidade das placas de proibição da conversão em casos previstos; 4) aumento e maior visibilidade às placas de preferência à travessia de pedestres, pois a maioria dos motoristas não respeita; 5) instalação de semáforos de pedestres para o perigoso cruzamento entre as Ruas Simão Álvares e Inácio Pereira da Rocha, em Pinheiros, por incidentes de atropelamento, capotamento de veículo, brigas entre dirigentes de veículos, travessia de idosos que moram na região e crianças que frequentam a escola pública e caminham desacompanhadas. Vamos torcer para que uma nova gestão nos proteja!

Claudia Lessa

Temporais

Rio de Janeiro

E, de novo, em janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, ocorrem alagamentos destruidores ocasionados por grandes precipitações. Desta vez, pelo menos 12 vítimas fatais, muitos prejuízos materiais, famílias inteiras desabrigadas e regiões extensas da baixada fluminense e da zona norte da capital completamente submersas. Autoridades, surpresas, anunciam, com perplexidade artificial, mais uma vez, que, desde Cabral (não confundir com outro de mesmo nome, mais recente), não se vê tanta chuva nesta época do ano. Ainda bem que os ensaios técnicos das escolas de samba foram suspensos. E la nave, literalmente, va...

Paulo Roberto Gotaç

Piscinões

Muito bom o artigo do geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos sobre as enchentes nos grandes centros urbanos (15/1, A10-11). Discordo apenas quando ele se refere aos piscinões. Na realidade, para regiões metropolitanas como as de São Paulo e Rio, são equipamentos indispensáveis, embora não suficientes. Para ter uma ideia dessa assertiva, basta atentar para o fato de o próprio Rio Pinheiros se comportar como um verdadeiro piscinão, evitando as cheias em sua bacia intensamente urbanizada. Mas o mais importante é incrementar a educação sanitária e ambiental da população, o que pode ser ampliado, desde já, focando as crianças do ensino fundamental.

José Eduardo W. de A. Cavalcanti

JÁ PASSAMOS POR ISSO

Nos anos mais recentes, as más escolhas dos líderes dos poderes têm sido ruins. Seja federal, estadual ou Municipal (nesse caso, a administração municipal tem se pautado de forma não positiva por força de politicagem voltada a interesses pequenos perto das necessidades emergentes). Todavia, no presente momento temos um prefeito advindo por um acaso e que tem procurado, dentro de suas limitações, um caminho mais próspero que o esperado. De outro lado, surge um opositor originário de invasões de terrenos e áreas de terceiros a título de atender os necessitados, passa por cima da lei e ainda tem o apoio do presidente Lula da Silva, ex-presidiário e com o qual tem afinidades. Insisto nessas escolhas porque é tão terrível e verifica-se que a maioria está se escondendo desse fato e em mudar a realidade. Já passamos por isso e não aprendemos. O preço será alto e virá depois.

Mario Cobucci Junior

REMOÇÃO DA INTERNET

A juíza Flávia Babu Capanema Tancredo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que o vídeo no qual o empresário Felipe Brandão, filho de Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ostenta artigos de luxo seja removido da internet. De outro lado, o STF abre inquérito contra o ex-juiz Sérgio Moro, e contra sua esposa, Rosângela Moro, por suposta fraude na delação de Tony Garcia. Assim, vemos como anda ativo e operante o sistema judiciário brasileiro: totalmente isento de interesses políticos, totalmente idôneo e condizente com a realização da verdadeira justiça, de olhos vendados para quem persegue e para quem protege. Em suma, um primor da nossa democracia, motivo de orgulho e satisfação para uma sociedade sempre tão bem assistida.

Marcelo Gomes Jorge Feres

DESASTRES AMBIENTAIS

Começou a temporada de desastres ambientais. O Brasil precisa se dar conta que todas as áreas de preservação ambiental, onde não se pode edificar nada, serão ocupadas irregularmente e estarão sujeitas a desastres ambientais. Encostas de morros e margens de rios precisam muito mais do que uma simples decretação de área de proteção, essas áreas precisam ser ocupadas de alguma forma, precisam ter valor comercial para não se tornarem favelas. Todas as favelas brasileiras estão em áreas de preservação ambiental, áreas que não tem valor comercial, cota zero. Em algum momento, o País precisa acordar e passar a viver no mundo real, não no mundo imaginário dos burocratas que fazem decretos que jamais serão cumpridos.

Mário Barilá Filho

CHUVAS INTENSAS

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, referindo-se aos efeitos das recentes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, disse que são frutos dos “efeitos de racismo ambiental e climático”. Alguém traduz isso?

Panayotis Poulis

ATAQUE À DEMOCRACIA

Difícil entender como grupos de pessoas sem quaisquer certezas de realidade tentou dar um golpe de estado para evitar um Lula da Silva desgovernando o País novamente. Pois é, a impressão que ficou é que pensaram que seriam recebidos de braços abertos por elementos das Forças Armadas, aqueles que nunca aceitaram o golpe jurídico dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que libertou Lula para voltar à atividade política que torna o Brasil um eterno País terceiro-mundista. Para resumir, fizeram uma besteira sem tamanho que passará como a maior “cagada histórica” feita por indivíduos que pensavam serem importantes, induzidos por políticos mandriões, que ficaram nas sombras e só dariam as caras se desse certo, esquecidos que o governo atual deixou a impressão que sabia do movimento e deixou correr para infiltrar elementos seus no movimento que serviram para incentivar a quebradeira ocorrida durante a manifestação.

Laércio Zannini

ESCOLHAS DO PRESIDENTE

Porque Lula da Silva escolheu Flávio Dino e Ricardo Lewandowski? Capacitação? Nem pensar. Ambos medíocres. Porém, Dino estava aparecendo muito, embora para maioria da população de forma negativa. Lula tem horror a sombras. Mas a negatividade é comum na esquerda. O mesmo se pode falar de Lewandowski. Um dos piores ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de todos os tempos. Apenas um servo fiel. E isto para Lula é o suficiente. Não fará absolutamente nada de útil .

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

SITUAÇÃO ABSURDA

Infelizmente o editorial do Estadão, Falatório não ajudará os yanomamis (14/1, A3), está certo ao criticar o presidente Lula da Silva sobre a situação absurda em que se encontram ainda os povos yanomami. O que vem ocorrendo após um ano de governo é imperdoável. O que o ex-presidente Jair Bolsonaro praticou contra os povos da Amazônia, particularmente contra os yanomami, na base de “ir passando a boiada enquanto a população está preocupada com a pandemia”, como disse um de seus ministros de triste memória, Ricardo Sales, foi a tal ponto infame que uma acusação contra ele foi aceita pelo Tribunal Penal Internacional, conhecido por Tribunal de Haia, criado em 1998 pelo Estatuto de Roma para julgar crimes graves de guerra e crimes de agressão, além de crimes contra a humanidade. A barbaridade praticada ali foi de tal grandeza, e continua ocorrendo, que no meu entendimento, o presidente, como aponta o editorial em dezembro de 2023, próximo a um ano de governo, convocou uma reunião ministerial para tratar do tema e como se fosse um problema novo e declarou: “Essa reunião é para definir, de uma vez por todas, o que nosso governo vai fazer para evitar que indígenas brasileiros continuem sendo vítimas de massacre”. Ora, digo eu, isso deveria ter sido uma das primeiras reuniões de seu governo. Lembro que ao assumir seu primeiro mandato, alegou ter recebido uma herança maldita, o que não era verdade. Desta feita, quando a herança foi realmente maldita, ele resolveu percorrer o mundo em seu primeiro ano de mandato, como jamais um seu antecessor realizou em seu primeiro ano de governo.

Gilberto Pacini

TERRAS YANOMAMI

Graças a nossa imprensa, por denunciar por meses, e o País indignado assistir a um quadro social degradante e de exploração ilegal do garimpo em terras yanomamis, Lula da Silva exigiu pronta solução para esse grave problema, herança do governo Jair Bolsonaro que, para tal, incluiu gente das Forças Armadas e Polícia Federal com a entrega de alimentos e equipe médica, visando a expulsão do crime organizado. Passados 12 meses desta ação do governo na região, em que o Planalto até comemorava a celeridade da solução na região, novamente, e graças a imprensa, novas denúncias retratam, como consta no editorial do Estadão (14/01, A3) com título Falatório não ajudará os yanomamis, a volta do garimpo ilegal e o povo indígena abandonado por esse governo. Ou seja, para impressionar a sociedade, o Planalto fingiu que daria uma gestão definitiva nestas terras, mas que se mostrou totalmente paliativa e improdutiva. De total desrespeito aos yanomami e à Nação. Assim como, infelizmente e criminosamente, agiu a gestão de Bolsonaro em ter permitido a exploração ilegal do garimpo, degradação ambiental, aumento da violência, negação de entrega de alimentos e assistência médica hospitalar nas terras yanomami, em que muitos destes morreram, principalmente crianças e idosos, por subnutrição. Populismo e demagogia com a desgraça alheia é deplorável.

Paulo Panossian

GUERRAS DA HISTÓRIA HUMANA

Extraordinário o documento histórico de Eurípedes Alcântara no Estadão, A longa história de um conflito (14/01, C8 a C11) sobre a insolúvel questão Palestina, um impasse no umbigo do mundo, onde duas nações disputam a terra santa, ensanguentada por uma guerra insana e sem fim. Emblemático conflito da luta de povos irmãos, separados por questões raciais, religiosas, econômicas e ideológicas, que os conduzem a guerras absurdas ao longo da história humana.

Paulo Sergio Arisi

HISTÓRIA ISRAEL-PALESTINA

Depois da leitura do ótimo artigo A longa história de um conflito (14/1,C8 a C11), do diretor de jornalismo do grupo Estado, Eurípedes Alcântara, muitos críticos do estado de Israel terão uma visão mais acurada e aprofundada sobre a história do povo hebreu ao longo dos séculos, além de subsídios suficientes para compreender melhor o que se passa no explosivo Oriente Médio ao tomar conhecimento de que esse povo já vivia na Palestina nos tempos de Jesus há nada menos que dois mil anos.

Vicky Vogel

CRISES PELO MUNDO

O mundo está vivendo um momento estranho e o Brasil não fica atrás. Piratas Houthis estão atacando navios mercantes no Mar Vermelho, os Estados Unidos e a Inglaterra reagiram, mas a China pede que eles parem de atacar os piratas. O grupo terrorista Hamas fez um ataque criminoso contra Israel, mas quem está sendo julgada por genocídio, numa ação da África do Sul endossada pelo Brasil, é Israel. Aqui, o troca-troca: sai Flávio Dino e entra Ricardo Lewandowski. Sai Lewandowski e entra Dino. É uma afronta à ética e à democracia, mas o Congresso, grande parte da mídia e a população parece que estão anestesiados. Muito estranho. Mundo estranho.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

SALÁRIOS ALTOS

O atual governo decidiu não aplicar o índice de inflação às aposentadorias acima de um salário mínimo. Todos os dias vemos juízes, desembargadores e postos similares ganharem fortunas mensalmente. Alguns já chegaram a tirar R$ 1 milhão no mês. No Brasil, são aproximadamente 17 mil sindicatos. Para que servem? Hoje temos aproximadamente 30 milhões de aposentados e a grande maioria deles estão sendo prejudicados. E a imprensa que está quieta porque se divulgarem perdem o dinheiro da propaganda pública? Esse é o retrato do Brasil atual e isso não é uma questão de partidarismo e sim uma realidade cruel.

Carlos Alberto Duarte

CAUSA PRÓPRIA

Com a história de termos inúmeros procuradores ganhando mais de R$200 mil por mês (e não só eles), fica claro que criamos uma casta de servidores públicos corporativistas que legislam em causa própria provocando indignação aos brasileiros que mal conseguem pagar as suas contas para se sustentar. Uma vergonha nacional!

Luiz Frid

ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

Sob o pretexto de recuperar o protagonismo internacional, Lula da Silva, em seu primeiro ano do terceiro governo, visitou 23 países, se manifestou de forma favorável aos ditadores sanguinários da Nicarágua, Venezuela e Cuba, aproximou-se dos regimes antidemocráticos da China, Rússia e Irã, se recusou a fornecer armas à Ucrânia e, para coroar sua insignificância e ignorância, compartilhou a acusação da prática de genocídio judeu contra os palestinos. Pobre Brasil!

José Muller

MEA CULPA

Mesmo desafiado e humilhado publicamente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi o único interessado em “segurar” a inflação que se avizinhava e tinha em seu poder o principal instrumento de política monetária, infernizada por Lula da Silva, a taxa Selic. Pressionado por toda a tigrada petista e pelo próprio presidente, Campos Neto se manteve altivo e fiel aos seus propósitos. Na verdade, conseguiu colocar a inflação dentro da meta estabelecida pelo governo federal, causando euforia na economia do País. Agora, só falta o demiurgo fazer seu “mea culpa” – da mesma maneira estridente que fez anteriormente – e exalte publicamente a competência de Campos Neto, que conseguiu a façanha em colocar uma trava na gastança desenfreada petista.

Júlio Roberto Ayres Brisola

