Venezuela

Um regime ‘desagradável’

Lula diz que ‘Venezuela vive um regime muito desagradável’, mas ‘não é ditadura’ (Estadão, 16/8). Dos vários regimes políticos espalhados mundo afora, este eu não conhecia: “regime político muito desagradável”. Inexplicavelmente, Lula da Silva continua afagando Nicolás Maduro e, ao que tudo indica, muito mais por medo do que por respeito e até admiração. Teria o ditador venezuelano uma carta na manga que, se revelada, comprometeria definitivamente o presidente brasileiro?

Maurilio Polizello Junior

São Paulo

*

É preciso esclarecer

Presidente Lula, por favor, faça-nos a distinção da diferença entre a ditadura da Venezuela e um regime forte ou duro, como queira.

Mário Cobucci Júnior

São Paulo

Pequenez exposta

A recente proposta de Lula para que houvesse novas eleições na Venezuela a fim de desfazer o mal entendido da usurpação de poder por seu muy amigo Maduro, que sofreu uma derrota acachapante nas urnas, nos leva a duvidar da sanidade do presidente do Brasil. Que ele não é afeito à democracia de fato, que afaga ditaduras e flerta com sistemas de governo desumanos e se enrosca nas arapucas ideológicas que o deixam em condições nada populares não surpreende ninguém; mas daí a propor novas eleições num país onde declaradamente houve fraude e a democracia, digamos assim, é relativizada é inaceitável. Lula não está dando opinião como um cidadão comum, num estabelecimento de qualquer esquina; fala como chefe de uma nação. Dessa forma jamais conseguirá ser o líder que sonha ser, pois chafurda na ideologia ultrapassada de uma esquerda desgastada e deplorável, simpatizante de regimes cruéis que não observam nem de longe as diretrizes básicas de direitos humanos, o que dirá respeito democrático. Além da vergonha que nos faz passar enquanto nação, desnuda a sua pequenez ao mundo.

Ana Silvia F. P. P. Machado

São Paulo

*

Poder Judiciário

Caso Alexandre de Moraes

No Brasil se faz escola: aconteceu com a Operação Lava Jato e, agora, com os processos em poder do ministro Alexandre de Moraes que investigam os ataques à democracia. Se as provas do crime são obtidas de maneira ilícita, o processo é anulado, os criminosos são liberados e o juiz, investigado.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

*

Em defesa do ministro

Governo federal, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Procuradoria-Geral da República se unem para defender o ministro Alexandre de Moraes. É a união que pode definir o nascimento do PCB: Primeiro Comando Brasileiro. Que Deus nos proteja!

Carlos Gaspar

São Paulo

*

‘Voluntarismo’ de Moraes

O desdobramento do affair Alexandre de Moraes vai indicar se somos ou não uma Venezuela.

Oscar Seckler Müller

São Paulo

*

Congresso Nacional

Febeapá

A cada nova composição do governo federal e do Congresso, aprimora-se o rol do festival de besteiras que assola o País, o Febeapá de Stanislaw Ponte Preta: 1) parcelamento de dívidas dos municípios com o INSS passa no Senado; 2) Senado aprova projeto que flexibiliza o pagamento de dívidas dos Estados; 3) proposta de perdão de débitos bilionários dos partidos avança no Senado; 4) Congresso derruba veto presidencial que prorroga a desoneração da folha de pagamentos; e 5) continua a crise pelas emendas secretas. Enfim, é um festival de benesses e perdões, temperado por retaliações ou precificações bem calculadas.

Luiz A. Bernardi

São Paulo

*

Apropriação do Orçamento

A Constituição federal diz, no artigo 165, parágrafos 2 e 3, que o Poder Executivo deve encaminhar ao Poder Legislativo o Orçamento com as diretrizes e metas e publicará o relatório da execução orçamentária. Não pode o Legislativo apropriar-se do Orçamento para ele próprio dispor do que não lhe pertence. Finalmente, o STF agiu dentro de sua função constitucional para pôr cobro a emendas impositivas e outras expressões a tergiversar com a ordem. Como deixar impune, até agora, essa inércia dos órgãos de controle com a violação constitucional e apropriação do dinheiro público?

Carlos José Marciéri

São Paulo

*

SILVIO SANTOS – 1930-2024

Do mundo não se leva nada. Mas no mundo se deixa muito. E o homem do baú deixou muita coisa de bom. 17 de agosto de 2024 foi o único dia em que Silvio Santos deixou os brasileiros tristes.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

*

Os anjos no céu ontem: Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá!

Carlos Gaspar

São Paulo

*

Morre Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da nossa TV. Lá em cima, aguardam a sua chegada: Hebe Camargo, Jô Soares, Chico Anísio, Chacrinha e tantos outros. Vão recebê-lo cantando: “Silvio Santos vem aí, lá lá lá lá lá lá”.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

*

Cessam um sorriso e uma voz característicos. Foi mestre e fez escola no empreendedorismo e nas comunicações. Queiram ou não, embalou com seus descontraídos programas de TV muitas tardes de domingo dos mais maduros. Uma vida marcante.

Celso Luis Gagliardo

Americana

*

Ontem o céu ganhou um brilho especial. Os anjos, em festa, já anunciam com suas trombetas: “Silvio Santos vem aí!” Nosso eterno comunicador, aquele que transformou a televisão brasileira e levou alegria a tantos lares, agora se despede de nós para iluminar outros planos. Com seu inconfundível sorriso, seus bordões marcantes, como o “Quem quer dinheiro?”, Silvio nos ensinou a sorrir, a acreditar na sorte e a sempre buscar o melhor de nós mesmos. Ele não era apenas um apresentador, era uma presença única que fará muita falta. Enquanto nos despedimos com saudade, temos certeza de que lá, no céu, ele já está planejando seu próximo programa, com aquele carisma que só ele tem. E, assim como aqui, na Terra, o sucesso será garantido. “Ma oeee!” Silvio, obrigado por tudo. Vá em paz e que sua alegria continue a contagiar onde quer que esteja. Até logo, porque sua luz e seu legado jamais serão esquecidos. Silvio Santos vem aí... agora, eternamente!

Reinner Carlos de Oliveira

Araçatuba

*

Silvio Santos, o David Copperfield das palavras, tinha um sorriso do tamanho do Maracanã, sabia falar com o povão: quem teria coragem e sabedoria para perguntar “vocês querem dinheiro?”, “é namoro ou amizade?”. Um verdadeiro gênio da comunicação e, de quebra, um empresário de sucesso. Agora é com você, Lombardi, apresente seu patrão aí no céu, certo de que ele vai encantar a plateia.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

Independentemente da opinião de cada um, a contribuição e o legado deixados por Silvio Santos são inexoráveis. Sagrada seja a sua memória.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

O eleitor sabe o que quer (Estadão, 16/8, A3), não há dúvida alguma, como bem aponta o editorial do Estadão. Mas não basta aos postulantes ao cargo de prefeito de São Paulo apresentarem “soluções aos reais problemas da maior cidade do País” se as soluções não forem viáveis e benéficas. Exemplo disso é a promessa feita pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos, a representantes dos motoristas de aplicativo, de liberá-los do rodízio municipal de veículos. Só não explicou o que fará quando o já caótico trânsito da capital piorar com o acréscimo diário de milhares de automóveis que passarão a circular pelas ruas e avenidas. O eleitor sabe o que quer e sabe também o que não quer.

Luciano Harary

São Paulo

*

‘CORTAR O MAL PELA RAIZ’

A dois meses das eleições municipais que irão eleger o prefeito de São Paulo pelos próximos quatro anos, é preciso cortar o mal pela raiz antes que cresça. Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB): exorcismo neles.

J. S. Decol

São Paulo

*

PABLO MARÇAL

Ministério Público pede abertura de inquérito policial contra Marçal por caluniar Boulos (Estadão, 15/8). Ao que tudo indica, Marçal foi inconsequente ao acusar Boulos de cheirar substâncias ilícitas sem as devidas provas materiais. O que se sabe de concreto sobre Boulos é que ele é um dos líderes do MST, grupo composto por celerados que invadem, impunemente, propriedades alheias, razão mais que suficiente para não receber votos dos paulistanos. Pablo Marçal, que mordeu a isca ao revidar inocentemente as provocações de Guilherme Boulos, poderá ser processado, ter sua candidatura cassada, pagar multa, tudo por conta de sua precipitação e inexperiência política.

Maurilio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

ALEXANDRE DE MORAES

Quando começamos a ver parte da mídia passando pano nas graves denúncias feitas pela Folha de S. Paulo sobre arbitrariedades judiciais do ministro Alexandre de Moraes, muita coisa precisa ser dita. O ministro vem tratando mais de 50% da população brasileira como apenas bolsonaristas, porque ficou óbvia sua perseguição àqueles que discordaram da volta de Lula ao poder, condenado por corrupção com provas irrefutáveis, amplamente divulgadas pela própria mídia. Moraes serviu apenas como xerife para proteger o que nos impingiu o Supremo Tribunal Federal (STF), anulando tudo contra Lula para depois passarem a exigir respeito do povo criancinha: Aceitem e calem-se para sempre, nomeando a todos de bolsonaristas, sendo ou não. Podemos chamar isso de atos democráticos, velha mídia?

Beatriz Campos

São Paulo

*

‘MÍNIMO QUE SE ESPERA’

O incorruptível, enérgico e áspero ministro do STF Alexandre de Moraes embasou suas decisões contra bolsonaristas baseado em relatórios investigativos produzidos pelos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), num escândalo sem precedentes da Justiça brasileira. Foram revelados seis gigabytes de conversas entre o gabinete de Moraes e integrantes do TSE. Abertura de uma CPI e de processo de impeachment contra o ministro é o mínimo que se espera.

Jose Alcides Muller

Avaré

*

EMENDAS PARLAMENTARES

O Congresso Nacional desta vez se superou. Que muitos deles não andam na linha todos já sabem, mas agora, extrapolaram suas competências. Na verdade, a PEC da anistia que perdoa débitos bilionários foi aprovada pelo próprio Congresso e aguarda a sanção do presidente Lula. Por outro lado, o ministro do STF Flávio Dino determinou a suspensão da excrecência das emendas impositivas, mais conhecidas como Pix. Ora, lá atrás, já havia decisão do STF sobre a sua inconstitucionalidade, mas a politicalha deu de ombros. Afinal, só neste ano, mais de R$ 49 bilhões foram liberados para alguns desconhecidos para aplicar em obras também desconhecidas’ Sobre essas transferências ocultas e irregulares de recursos, disse aquela senhorinha de Taubaté: As emendas impositivas estão em Lins, e explicou: em lugar incerto e não sabido. Tem razão.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

‘CORRUPÇÃO’

A corrupção é sagrada na política brasileira, roubar dinheiro público é a razão de ser para a maioria dos parlamentares. O Brasil está na lista de países mais corruptos do planeta, os esquemas de roubo de dinheiro público são bem conhecidos de todos: rachadinhas, emendas parlamentares que não saem do papel, superfaturamento de obras, etc. Qualquer mudança que restrinja a roubalheira generalizada de dinheiro público será recebida à bala pela bancada da corrupção, dona do Congresso. Não será surpresa se houver um pedido de impeachment contra o presidente Lula da Silva por conta da iniciativa do ministro Flávio Dino de estancar a roubalheira generalizada das emendas parlamentares. O ex-presidente Bolsonaro tem uma visão muito mais amiga da roubalheira generalizada e está a um passo de ter sua inelegibilidade anulada. Segue o baile, quem viver verá.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

FLÁVIO DINO

Se é para valer não sei, mas essa decisão do ministro do STF Flávio Dino de suspender as emendas impositivas dos parlamentares é uma tremenda e histórica chicotada contra esse irresponsável Congresso. Atendendo ao pedido do PSOL, o citado ministro, que merece aplausos, atinge as emendas Pix, individuais e das bancadas. E aguarda que o Congresso crie novas regras para essas emendas, desde que estejam em consonância com a Constituição. Ou seja, com critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade. Como de direito de o contribuinte brasileiro saber quem foi o parlamentar que enviou para tal município os recursos, e para qual obra será utilizado. Ou seja, secreto só o voto nas urnas. Porém, urge ao eleito pelo povo se educar e dar satisfação à Nação.

Paulo Panossian

São Carlos

*

DINHEIRO PÚBLICO

Emendas Pix ou tradicionais, os 513 deputados federais, com os bolsos cheios de dinheiro, compram votos e apoios, distribuindo verbas com muito mais empenho do que trabalhando para o bem de seus redutos eleitorais. Só no Brasil o Legislativo concorre com o Executivo na aplicação do dinheiro público.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

‘MORALIZAÇÃO’

Meus cumprimentos ao ministro Flávio Dino. Quem sabe é o inicio da moralização?

Robert Haller

São Paulo

*

DECISÕES DE LULA

Chama a atenção a perseguição de Lula ao presidente do Banco Central. Somente uma pessoa insegura e prepotente é incapaz de reconhecer a capacidade e eficiência de Campos Neto na condução do BC. Lula não sabe lidar com a palavra independência, ele gosta mesmo de ter todos sob suas asas. E o Senado faz o jogo do contente, não vota a PEC da autonomia do BC. E a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que até hoje está sem um presidente? Pelo que li, Lula ainda não encontrou uma pessoa para o cargo, que está sem presidente desde abril de 2023, e por ser uma indicação política não dá para esperar grande coisa. Conclusão: persegue o presidente do BC e abandona Anac. Faz sentido?

Izabel Avallone

São Paulo

*

POLÍTICA INTERNA

O Brasil tem todas as características para se tornar um Narcoestado. Governos autoritários de esquerda da América Latina protegem criminosos, que por sua vez fazem uma grande lavagem de dinheiro, movimentando a economia local. Não são importunados pelo Poder Público, pois os seus integrantes foram colocados pela criminalidade. Para essa ideologia, os fins justificam os meios.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

*

‘DITADURA RELATIVA’

O presidente Lula disse que a Venezuela não é uma ditadura, é um regime com viés autoritário, mas não é uma ditadura. Depois da democracia relativa, Lula lança a ditadura relativa.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

‘CADÊ O BRASIL?’

Os órgãos oficiais democráticos do governo democrático da Venezuela devem divulgar, em breve, as atas das eleições democráticas realizadas no país, mostrando democraticamente quem foi o vencedor. Enquanto isso, o antidemocrático governo lulopetista brasileiro continua aguardando as ordens democráticas do governo venezuelano para, enfim, declarar sua posição sobre as eleições democráticas venezuelanas, definindo quem reconhecer como vencedor, se Nicolás ou se Maduro. Este não é o meu Brasil. Cadê o meu Brasil?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

JORNALISMO ÉTICO

Para entender a constante veiculação de narrativas do Hamas como se fossem fatos e a adoção de um viés antissemita e contra Israel por parte de alguns órgãos de imprensa, é necessário considerar um fenômeno mais amplo. Em diversos países, incluindo o Brasil, a mídia costuma demonstrar tendências alinhadas a interesses políticos específicos, chegando a manipular notícias para favorecer certos grupos ou ideologias. A falta de transparência sobre as fontes de financiamento (especialmente as ligadas ao governo e estatais) e os interesses por trás das organizações de mídia, levantam dúvidas genuínas sobre a integridade das reportagens. Quando erros ocorrem e não são prontamente corrigidos, ou quando as correções não recebem a mesma atenção que as notícias originais, a confiança do público acaba sendo inevitavelmente abalada. Os jornalistas enfrentam o desafio de restaurar a confiança perdida, o que demanda um compromisso renovado com a precisão, transparência e ética. Promover a diversidade de vozes e perspectivas na mídia pode ajudar a mitigar o viés sufocante, incluindo a diversidade dentro das próprias equipes de redação. Para reverter essa situação e reconstruir a confiança do público, será essencial adotar práticas jornalísticas éticas, transparentes e inclusivas, permitindo que a mídia desempenhe seu papel vital na sociedade.

Jorge A. Nurkin

São Paulo