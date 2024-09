Crise climática

Racionamento de água

Seca e calor levam cidades paulistas a adotar rodízio no fornecimento de água (Estadão, 15/9, A22). Em grande parte do Estado de São Paulo, a impressão que a população tem é de que está vivendo no castigado agreste nordestino, precisando de cisternas e esperando por carros-pipa que nem sempre vêm. Para ter ideia da aflição da população com a falta de água, aqui, em São Carlos, no período de estiagem não severas o fornecimento de água já era cortado por volta de 20 horas. Agora, a partir de 11 horas a pressão vai sendo reduzida e é cortada definitivamente às 21 horas. Os reservatórios estão secando. Há famílias que, como a minha, acordam de madrugada, quando há água, para reservar o precioso líquido, que nem sempre é suficiente para as primeiras necessidades do dia. Uma calamidade!

Paulo Panossian

São Carlos

*

Lula está ‘confortável’

A propósito do editorial O ‘conforto’ de Lula é a miséria da República (Estadão, 17/9, A3), parece que o nosso presidente não está nem aí para o problema das queimadas que consomem o Brasil.

Robert Haller

São Paulo

*

Eleição em São Paulo

O voto em Tabata

Pesquisas têm indicado a possibilidade de serem atores do 2º turno em São Paulo os candidatos Guilherme Boulos, Pablo Marçal e/ou o incumbente, Ricardo Nunes. Eleitores têm declarado “voto útil” em Boulos ou Nunes, para afastar o desastre que seria um factoide aventureiro como Marçal à frente da maior cidade do País. Esse voto reproduz, mais uma vez, a polarização Lula x Bolsonaro, que interdita o debate público e atrasa o Brasil. Ela só será rompida quando dermos chance efetiva a quem traz esperança no futuro, e não devaneios do passado inglório. Nunes tem apoio de Bolsonaro e de seu pupilo semimoderado Tarcísio, que quer ocupar o espaço da direita civilizada de braços dados com o atraso e a demagogia. Além disso, Nunes andou alinhado todos estes anos, e permanece assim, com Milton Leite, o grão czar da cidade. Boulos, suportado por Lula, Dilma e caterva, é sócio do desastre previsto com boas intenções e más ações. Só resta uma alternativa aos que querem realmente começar a alterar o quadro político nacional: o voto consciente em Tabata Amaral, a única candidata, com seu idealismo e seus projetos, capaz de mexer com o status quo em São Paulo.

Jorge Luiz Babadópulos

São Paulo

*

Judiciário

‘Efeito Toffoli’

No sábado (14/9), o Estadão publicou o indignado editorial intitulado A impunidade ganha um nome. De fato, é inadmissível que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sr. Dias Toffoli, em decisão monocrática, tenha anulado o acordo de leniência da Odebrecht (atual Novonor) alegando os maiores absurdos, inclusive que as provas foram obtidas por “tortura psicológica” sobre os declarantes. Desde quando o sr. Marcelo Odebrecht, seu pai, sr. Emílio Odebrecht, e outros diretores foram obrigados ou pressionados, se eles inclusive reconheceram a existência do “departamento de propinas” montado na empresa para estruturar o descomunal pagamento de propinas espoliadas da Petrobras? Inaceitável é que, passado mais de um ano dessa decisão absurda, nenhum ministro do STF ou o Ministério Público tenha se manifestado questionando a decisão monocrática. Por que nenhum ministro sugeriu levar o caso ao plenário do tribunal? Agora, um bando de outros corruptos procura pela Corte solicitando o mesmo tratamento, como conta o editorial do jornal. Que país é este? Devemos nos calar diante desta excrescência? Onde está o “guardião” da nossa Constituição? Vale a pena ser corrupto neste país?

Heitor P. Procópio de Araujo

São Paulo

*

Estado de SP

Nova sede administrativa

Estamos mais uma vez perdendo a oportunidade de fazer algo inovador e marcante quando uma decisão corajosa vem acompanhada de ideias ultrapassadas. O projeto da esplanada administrativa do governo estadual no bairro dos Campos Elísios tem cara e gosto dos anos 1990 do século passado. Em tempos de devastação ambiental, deveríamos nos inspirar nos edifícios verdes, com suas florestas verticais, dando o exemplo de que em São Paulo a inovação e o respeito à natureza andam juntos. Exemplos temos na capital, basta o governador conhecer um pouco mais a cidade e visitar o novíssimo Complexo Cidade Matarazzo, ali pertinho da Avenida Paulista.

Jorge Henrique Singh

Guarulhos

*

TABATA AMARAL

Em meio a tanta mediocridade, baixaria e ausência de conteúdos, Tabata Amaral se destaca como uma grata surpresa por demonstrar profundo conhecimento das carências e anseios da população que vive, empreende e não desiste da luta na cidade de São Paulo. Pena que seja tão pouco conhecida dos eleitores, pois, apesar de ser tão jovem, a meu ver é a que se apresenta melhor preparada para enfrentar as enormes dificuldades de administrar essa incrível megalópole, apresentando soluções realistas para os graves problemas paulistanos.

Paulo Isamu Uehara

São Paulo

*

CANDIDATOS EM SP

É de espantar como a televisão, os jornais e jornalistas em geral passam o tempo todo falando de homens agressivos como José Luiz Datena, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, e se esquecem da candidata Tabata que tem um programa feito pelas melhores cabeças do País, não entra nas provocações e está ávida por continuar fazendo o que tem feito até agora, trabalhando duro pelo povo.

Cecilia Centurion

São Paulo

*

PABLO MARÇAL

Para conduzir um veículo automotor é indispensável ser aprovado em um exame psicotécnico. Caso Pablo Marçal venha a ser prefeito da capital de São Paulo, não seria prudente exigir dele, antes de assumir, um exame de sanidade mental?

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

*

EPISÓDIO LAMENTÁVEL

Era para ser um debate eleitoral. Não era para ser nem embate nem combate, como acabou acontecendo. Muito menos briga de galo, pocilga ou circo de horrores. O que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram no impropriamente chamado debate responde pelo nome de tragédia. Inacreditável e, vamos reconhecer, anunciada. Na maior metrópole da América do Sul assistimos ao deplorável, horroroso, deprimente e dantesco espetáculo protagonizado por humanos ou, se preferirem, pretensa e supostamente humanos. Portanto, deixemos em paz os galos e os porcos e vamos refletir honesta e desapaixonadamente sobre o ovo da serpente, as causas, as raízes e a origem da distopia e da disrupção que invadiram o tempo e o espaço da eleição paulistana. Que a cadeirada visível no falso debate não nos desanime nem nos imobilize, mas nos mobilize ainda mais como cidadãos, pagadores de impostos e eleitores. Que nos sintamos convocados a abrir os olhos, ouvidos, coração e mente para uma avaliação racional, serena e equilibrada do processo eleitoral paulistano. Se assim procedermos, talvez consigamos ver as abundantes cadeiradas invisíveis presentes nos embates e combates anteriores, travestidos de debates. Que escapemos das armadilhas da radicalização, dos extremismos, da radicalização e dos apadrinhamentos e façamos análise de cada candidato e cada candidata independentemente. Com senso crítico, ponderação, serenidade e atenção plena, não deixemos nos contaminar pelos que querem roubar nossa esperança. Lembremo-nos que faltam três semanas, tempo suficiente para levantar a cabeça e cantar com Renato Teixeira: “Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada um em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. É preciso paz, é preciso amor”.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

RODÍZIO DE ÁGUA

A crise hídrica próxima às eleições municipais está provocando o rodízio branco, em que prefeitos candidatos à reeleição, para não ficarem mal com a população, estão interrompendo o fornecimento de água sem aviso, conforme a matéria Seca e calor levam cidades paulistas a adoram rodízio no fornecimento de água (Estadão, 15/9, A22). O voto fala mais alto do que a economia de água. Além disso, não é possível fazer denúncias com fotos e vídeos de gente lavando calçada, porque o que vale é o consumo mensal. Os que possuem imóvel em outro lugar, na praia por exemplo, se dão ao luxo de desperdiçar sem medo de multas.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

‘BÊNÇÃO AO PADRINHO’

Num belo dia de sol, o Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu mudar a prisão em segunda instância. O ministro Flávio Dino segue a companheirada e trabalha para que Lula seja o único dono do cofre. Dessa forma, todos terão que se ajoelhar e pedir a bênção ao padrinho.

Nelson Falseti

São Paulo

*

INÉRCIA

Quadra de aflições, rancores, temores, impaciência, violência, desapontamentos. Brasil sem rumo. Desigualdades crescendo. Termômetros banhados de dor, sangue e desesperança. Falastrões incompetentes fazem caras e bocas em altos cargos. A insensibilidade e a hipocrisia dominam a vida nacional. O Supremo Tribunal Federal toma decisões certas para coibir erros e absurdos que prejudicam a coletividade, diante da inércia do governo.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

DISQUE DENÚNCIA

O Brasil deveria criar um disque denúncia para os crimes ambientais em cada localidade. Todos sabem quem são os responsáveis por atear fogo. Sem um canal apropriado e sigiloso ninguém denuncia, e sem as denúncias as autoridades ficam sem saber por onde começar a combater a pandemia de crimes ambientais que se instalou no País.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

MARINA SILVA

Diante da incompetência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o País estar em chamas, agora diz que “o Brasil vive terrorismo climático”. Qual será a próxima desculpa? Marina viveu e trabalhou por sua imagem de “protetora da natureza” no exterior. Sempre idolatrada pelos ISG da vida na Europa. Então, agora que a proteção do meio ambiente está nas suas mãos andando a passos de cágados, basta imaginar um “terrorismo climático” para limpar sua barra. Ministra, para manter o pouco que resta da sua biografia, passe o Ministério para alguém mais competente e com mais energia antes que não sobre nenhuma floresta em pé.

Beatriz Campos

São Paulo

*

REPERCUSSÃO SOCIAL

Recentemente, eu estava sentado num ambiente onde estavam várias outras pessoas. Pude ouvir conversas de pessoas que demonstravam ser sensatas e equilibradas e também de pessoas que pareciam não carregar com elas os dois adjetivos acima. Pode-se afirmar que de um lado estavam aqueles que torcem para que o governo atual vá bem, os otimistas, e do outro lado aqueles que querem que tudo vá mal, os pessimistas. Querem resultados desfavoráveis, não entendendo que, caso isso aconteça, toda a Nação será atingida. Os sensatos e equilibrados falaram dos danos ambientais que esse fogo arrasador trará, e os não ligados aos dois adjetivos fizeram questão de traçar um cenário tenebroso para os próximos anos, prevendo, inclusive, que vai faltar alimento em nossas mesas, ou seja, vamos passar fome. Alguém ousou dizer que não é bem assim e ouviu poucas e boas. O governo passado foi lembrado. O que foi dito me deixou confuso. Cheguei a pensar que naquele período eu fui arrebatado.

Jeovah Ferreira

Taquari

*

EXPLOSÃO SIMULTÂNEA

Nossos telefones celulares se tornaram o maior espião do planeta, segundo John McAfee. Já os pagers encriptados do Líbano se tornaram no maior combatente de terroristas do planeta.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

ATENTADOS NOS EUA

A respeito da segunda tentativa frustrada de atentado contra a vida do ex-presidente Donald Trump – ambas por cidadãos americanos –, convém lembrar que na história dos Estados Unidos nada menos que quatro presidentes foram assassinados no exercício do cargo, outro foi baleado e gravemente ferido, um ex-presidente também foi baleado e sobreviveu, assim como muitos outros que moravam na Casa Branca foram alvos de atentados. Parece claro que no país em que o armamento da população é incentivado como direito constitucional inegociável, um dos esportes favoritos é o tiro ao alvo-presidente. God bless America.

J. S. Decol

São Paulo

*

‘IDEOLOGIZAÇÃO DE TUDO’

A respeito do artigo Medicina de Direita? (Estadão, 17/9, A4) publicada no Estadão, a medicina é uma profissão técnica e científica. Mas ela existe em função do ser humano, pelo ser humano e para o ser humano. Apesar de todo blá blá blá socialistóide incutido por alguns durante a escola médica, os verdadeiros mestres sabem e ensinam medicina, que não tem nada a ver com socialismo. Seu compromisso não é com o Estado. A medicina foi fundada sobre o Humanismo. Seu compromisso é com o humano, com a pessoa, com o indivíduo humano. O médico, antes de mais nada, ama o Humano, tudo que é humano e rodeia a vida da pessoa humana, suas paixões, seus vícios, suas misérias e suas contradições. Em qualquer época. Estados nascem e morrem junto com suas ideologias. O ser humano e a medicina são eternos.

Vicente Florentino Castaldo Andrade

Curitiba

*

LEITURA OBRIGATÓRIA

O Espaço Aberto do domingo passado deveria ser leitura obrigatória em todas as escolas e universidades. Os artigos Articular uma saída para o País (Estadão, 15/9, A4), de Marina Conselho Araújo e Nicolau da Rocha Cavalcanti, e Legalidade relativa, Injustiças absolutas (Estadão, 15/9, A6), de Sebastião Ventura Pereira da Paixão Jr., merecem toda a atenção.

Jane Araújo

Brasília

*

ADMIRADORA

Li o excelente artigo Por que votar em Tabata Amaral (Estadão, 17/9, A6), assentindo com a cabeça a cada um dos inúmeros motivos tão bem descritos por Sergio Fausto. Sou admiradora de Tabata desde a entrevista que ela deu na TV Cultura há cerca de quatro anos e costumo dizer para aqueles que não a conhecem: “Guardem esse nome: Tabata Amaral, futura presidente do Brasil”.

Keiko Sato

Guararema