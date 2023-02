Imposto de Renda

Correção da tabela

Começou a ladainha sobre a reforma tributária. Só a partir do segundo semestre o governo vai mexer no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Desde 2019 temos a PEC 110 engavetada pelo Senado e que não anda por ordem de lobistas. É incrível que em toda campanha eleitoral os candidatos populistas prometem quatro coisas e nunca cumprem, a saber: segurança, saúde, educação e correção da tabela do IR.

Luiz Antonio Amaro da Silva

‘L’ de leão

A tabela progressiva do IR continua “imexível”. A última “mexidinha” foi em 2015. A faixa de isenção está congelada em R$ 1.903,98 desde 2016 e a defasagem ao longo de 26 anos atingiu estratosféricos 148,1%. Nesse período vários presidentes foram eleitos e reeleitos utilizando-se da mesma falácia: “Vou atualizar a tabela progressiva do IR”. Nessa última eleição, o vencedor do pleito não fugiu à regra. O atual mandatário prometeu isenção para “renda” de até R$ 5 mil, porém, nem esquentou no trono presidencial e recuou, e com uma agravante: é reincidente nessa estratégia. Infelizmente mais um “L” a digerir.

Sérgio Dafré

Tributo

Alguns eleitores de Lula estavam na expectativa de poder, todos os dias, tomarem cerveja e comerem picanha. Agora, vieram para o mundo adulto e tomaram ciência da realidade: vão ter de pagar Imposto de Renda. Mas os R$ 142 de tributo serão usados para uma boa finalidade.

Reinner Carlos de Oliveira

Poder de compra

Ano após ano, o poder de compra dos trabalhadores diminui. E pior ainda é para os aposentados, que têm de ter cuidados especiais com a saúde, como uso diário de remédios. Nos últimos anos, os preços de muitos produtos mais que dobraram, caso da deliciosa carne, manteiga, muçarela e outros produtos derivados do leite. Produtos de higiene como pasta de dente, sabonete e papel higiênico sofreram quase 100% de aumento. E produtos de limpeza como sabão em pó ou líquido, detergentes, amaciantes, 80% de aumento. Os hortifrútis, independentemente do clima ou safra, estão um abuso, 300% de aumento, caso da maçã, pimentão, tomate, etc. Ir ao mercado é uma aventura sofrida. Diminuímos a quantidade e abdicamos das melhores marcas. Enfim, o valor da correção salarial baseado na inflação é uma mentira. Tem que ter aumento real todo ano. Se nada mudar, muitos se tornarão miseráveis.

Alex Tanner

Ataque à democracia

Cavalo da PM

‘Drácula’, o cavalo 847, se recupera da agressão sofrida por golpistas (18/1, A8).Creio que já passou da hora de abandonar normas medievais que usam seres vivos e maravilhosos como os cavalos para servir de arma contra ataques de seres ditos humanos. Leis já existem e devem ser obedecidas por todos. Os animais sentem e sofrem como nós, por isso devem receber a proteção adequada e não ser usados para nenhuma atividade que lhes cause sofrimento. O grau de civilização de um povo se mede pela forma como trata os animais.

Vera Bertolucci

Terrorismo

O jurista e historiador Guilherme France não considera possível a aplicação da lei antiterrorismo aos golpistas do dia 8 pelo não enquadramento total na definição de terrorismo (15/1, A10). Permitindo-se discordar, vale evocar o antigo brocardo exegético segundo o qual “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”. Ora, enquanto “preconceito” está necessariamente condicionado a ser “de raça, cor, etnia e religião”, “discriminação” não ficou limitada, no texto legal, a tema algum. Assim, é plausível que a discriminação possa ser por motivação político-ideológica, entre tantas outras cabíveis. Diz o clássico Alípio Silveira que “a interpretação não é pura arte dialética, não se desenvolve com método geométrico num círculo de abstrações, mas perscruta as necessidades práticas da vida e a realidade social”. Portanto, as interpretações literal e teleológica da lei se somam para que seja afirmado irretorquivelmente: os golpistas de 8 de janeiro são, de fato e de direito, terroristas.

José D’amico Bauab

DESTITUIÇÃO DE JOSUÉ GOMES

A surpreendente destituição do presidente da icônica e poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, por iniciativa do ex-presidente Paulo Skaf, deixa duas questões no ar. A primeira: por ser uma entidade patronal, pode ter como dirigente um bolsonarista, mas não um petista? E a segunda: se o manifesto pró-democracia de Josué Gomes causou espécie e incomodou os grandes sindicatos patronais, melhor teria sido se fosse um manifesto pró-ditadura? Com a palavra, a Fiesp.

J. S. Decol

MOTIVAÇÕES PARA A DESTITUIÇÃO

Sem me aprofundar no mérito desta atitude dos sindicatos, o que me espantou foi um dos motivos apresentados. Alegam que o presidente da Fiesp assinou um manifesto em favor da democracia sem que todos fossem consultados. O tema é tão óbvio que surge uma pergunta que não quer calar: é preciso? Será que existe algum sindicato patronal que apoia a baderna? Nem que fosse para disfarçar, a resposta seria evidente: se tiver, é minoria. Ou não? A Fiesp ficou mal na fita com essa alegação indigna. Lamentável.

Nelson Newton Ferraz

FALTA CONFIANÇA NOS MILITARES

O novo governo do presidente Lula da Silva começa a sanear através de exonerações de militares do segundo e terceiro escalões de sua administração, principalmente nos cargos dos palácios presidenciais em que viverá e governará. Faz parte dessa postura ter maior confiança em seus subordinados e assim ter tranquilidade na governabilidade que terá daqui em diante, abalada pelos trágicos acontecimentos do dia 8 de janeiro, os quais esperamos que jamais voltem a se repetir.

José de Anchieta Nobre de Almeida

PARTICIPAÇÃO ATIVA DE JANJA

Alguém sabe informar se a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi nomeada para algum cargo do primeiro escalão do governo? Por que ela se senta junto a Lula nas reuniões de ministros e em outros eventos como se fosse participante ativa? Por que ela tem essa prerrogativa e os demais cidadãos não tem o mesmo direito? A lei permite esse privilégio?

Ely Weinstein

EMPREITEIRAS DA LAVA JATO

Mesmo quem votou no Partido dos Trabalhadores (PT) por falta de alternativa mais decente já começa a se impacientar com o governo Lula, porque não percebe um governo comprometido com os partidos que o apoiaram. O que se vê é realmente o velho PT tolerante com o mal feito, o compadrismo, o discurso vazio, as ideias ultrapassadas, as promessas quebradas, a ineficácia em geral na administração. Fala-se agora em permitir que as empresas super corruptas, afastadas do governo e devem bilhões de reais aos cofres públicos, de onde os surrupiaram, voltem a fazer obras públicas e assim paguem o que roubaram. É pragmatismo excessivo na visão de quem observa com a esperança de que tivessem aprendido com os erros cometidos. Mas, vamos ver o que o PT vai fazer a respeito. Ou muda o que fez (e diz nunca ter feito), ou não aceita mais conviver com bandidos que detonaram a economia pátria e estão ávidos para repetir sua façanha.

Ademir Valezi

REMUNERAÇÃO DE LUPI NO SESC

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, famoso por suspeitas de ilegalidades no passado, se autonomeou para o Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc), cargo que poderá lhe render R$ 21 mil mensais. Como ministro, sua remuneração supera R$ 39 mil e, enquanto isso, Camilo Santana, ministro da Educação, propõe piso salarial para os professores de R$ 4.420,55. Este é o retrato do Brasil.

J. A. Muller

PROIBIÇÃO DE AGROTÓXICOS

O Brasil espera que a nova gestão do meio ambiente proíba o uso dos agrotóxicos banidos no mundo inteiro, diferentemente da gestão insustentável do governo anterior, que liberou. Além de salvar as florestas, é preciso salvar as águas dos rios da contaminação com esses venenos e preservar a saúde e a vida das pessoas que manuseiam ou consomem alimentos contaminados com esses pesticidas.

Mário Barilá Filho

ATOS FORAM REGISTRADOS

Na imensa Amazônia, num lugar ermo, foi como achar uma agulha no palheiro, em junho de 2022, o rápido desvendar dos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indianista Bruno Pereira. Agora, em 8 de janeiro, o vandalismo em Brasília, com descomunal destruição, quando os órgãos repressores cientes do perigo, suspeitosamente ficaram inertes, mas câmeras, fotos, imagens em profusão registraram a devastação. Sob as barbas do forte aparato do DF, a barbárie aconteceu com amplo registro. Agora os órgãos de segurança, com urgência e eficiência, devem à opinião pública investigar, prender e castigar os vândalos que causaram tamanho estrago para difamar a imagem brasileira. Será que, com a tragédia, alguém levou vantagem?

Humberto Schuwartz Soares

CRÍTICAS AO STF

Órgão máximo do Judiciário, o Superior Tribunal Federal (STF) é alvo de ácidas críticas por parte da sociedade, em face de surpreendentes decisões em plenário e no âmbito de suas turmas, no sentido de, não só aliviar penas de criminosos corruptos, proibindo prisões -até o trânsito em julgado e o esgotamento de todos os recursos- após sentenças exaradas instâncias iniciais, mas também zerar, sem justificativa jurídica aceitável, processos legítimos, desenvolvidos em endereço presumivelmente errado. Mostra-se, assim, incapaz de operar dentro de limites aceitáveis de coerência e inspirar, como qualquer Corte Suprema que se preze, respeito e imparcialidade em suas deliberações. Ao contrário, alguns dos seus ministros exibem tentáculos políticos e ratificam fidelidade às autoridades responsáveis por suas nomeações e ascensão profissional. Conseguiremos um dia reverter este melancólico quadro e recuperar o prestígio da justiça brasileira?

Paulo Roberto Gotaç

FALTA VACINA

Hoje estive em quatro postos de saúde da zona sul de São Paulo para vacinar meu neto de quatro anos contra covid-19. Desde o início do ano tenho feito isto, mas em nenhum deles tem vacina. Não esqueçam que o último que deixou faltar vacina foi chamado de genocida.

Carlos Alberto Duarte

HIDRELÉTRICAS ABREM COMPORTAS

Algumas hidrelétricas brasileiras tiveram que abrir algumas comportas. O desavisado irá pensar que está tudo ótimo porque o índice pluviométrico foi bom. Ele não atentará que as comportas foram abertas porque algumas turbinas estão paradas. Sim, estão paradas por falta de demanda. O consumo de energia (diversas) são indicadores de produção/industrialização/riqueza/emprego. Portanto, estamos empobrecendo. Ainda bem que as chuvas vieram, caso contrário, o cenário seria pior.

Sérgio Barbosa

DIREITA DEMOCRÁTICA

Ainda que se pregue ser saudável uma direita democrática (A oposição de que o Brasil precisa, 18/1, A3), há que se considerar que o adesismo ao golpe foi muito fácil nos últimos meses. Políticos, empresários, influenciadores e um longo etc. de direita não mediram esforços para literalmente rasgar a Constituição para manter a perenidade de benesses e a participação em um jogo ilegal. Será difícil não olhar alguém que se afirme de direita sem a dúvida sobre suas reais intenções.

Adilson Roberto Gonçalves

O JORNAL IMPRESSO

Perfeito o artigo de Nicolau da Rocha Cavalcanti (O jornal impresso e a cidadania, 18/1, A4), em defesa do jornal impresso e por busca de novos leitores. É um assunto que me interessou, visto que sou leitor há mais 50 anos, desde a Folha da Manhã, Última Hora, Jornal da Tarde, etc. O tempo passa e os costumes envelhecem, mas os hábitos pela boa leitura, não. E as notícias, principalmente as políticas, são publicadas com um só um interesse: atingir seus objetivos, ou seja, induzir entendimentos para possíveis verdades. Mas, com as dificuldades financeiras, escassez de assinantes e de anunciantes, o jornal impresso fica dependente das verbas governamentais para publicidades públicas, cortadas no governo anterior, e que possivelmente, já normalizadas no atual governo, possam restabelecer a manutenção do jornal impresso. No entanto, a volta dos leitores antigos, e a conquista de novos leitores, vai depender da credibilidade das notícias publicadas, que devem ser isentas e sem possíveis direcionamentos.

Arcangelo Sforcin Filho

EXPERIÊNCIA DA LEITURA

Sobre o artigo O jornal impresso e a cidadania (Estado, 18/1, A4) permito-me acrescer ao excelente texto minha sensação, insubstituível de, tocando o jornal, sentir o tato do papel e, também, o cheiro da tinta, sentidos que regam a cidadania e fortalecem a democracia. Imprensa livre e jornalistas éticos, conjunção essencial na manutenção do Estado Democrático de Direito. Parabéns, Nicolau.

Marcelo Almeida Fonseca Azevedo

JORNALISMO SÉRIO E RESPONSÁVEL

Há anos assinamos o jornal impresso por aqui. Considero um privilégio ler o jornal todos os dias no café da manhã, além de ser um antídoto contra fanatismo e fake news. Informação de qualidade é vida, mesmo considerando que todo jornal possui um viés político, temos a disposição notícias, fatos e análises de diversas ideologias. Precisamos fortalecer o jornalismo sério e responsável. Não me imagino sem essa leitura diária.

Maria Ísis M. M. de Barros

