Cúpula do G-20 no Rio

Do discurso à ação

As 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, têm como meta nesta reunião no Rio de Janeiro uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza (Estadão, 18/11). De boas intenções o inferno está cheio. Queremos ver passarem do discurso para a ação efetiva. Há milhões vivendo na miséria nestes 19 países ricos do G-20, o que é uma iniquidade. Cinismo e indiferença costumam caracterizar as nações ricas e autoproclamadas civilizadas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Ofensa à diplomacia

‘Fuck you’, diz Janja a Musk, que responde (Estadão, 17/11, A13). A primeira-dama do Brasil se equivocou ao perder a compostura e ofender gratuitamente o empresário Elon Musk. É excesso de deslumbramento, que atrapalha as relações não do marido dela, mas do país que ele comanda, com os EUA, uma vez que Musk fará parte do futuro governo Trump. Comedimento no entorno do presidente nunca é demais. Como disse o personagem inominável do ator Al Pacino, “a vaidade é meu pecado favorito”.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

Párias

Depois de xingar Elon Musk, membro do novo governo dos EUA, será que logo, logo Janja declarará guerras em nome do Brasil? O Ministério da Defesa e o Itamaraty que se cuidem. Com esta senhora não eleita nem aprovada porta-voz do País, o Brasil poderá acabar dependente de parcerias com Irã, Coreia do Norte e outros párias internacionais.

Suely Mandelbaum

São Paulo

Atentado em Brasília

Janja insensível

Pior que a grosseria dirigida a Elon Musk foi chamar de “bestão” o homem que se deixou explodir em frente à estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, na semana passada. Falta de sensibilidade e de respeito de Janja da Silva. Isso sem falar que o episódio que aconteceu em Brasília merece é reflexão.

Maria Madalena Los

Carapicuíba

Ministro incontrolável

O cansaço do jornal O Estado de S. Paulo em tentar mostrar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes seus limites, e o silêncio de seus pares diante de suas extravagâncias, ficou bem registrado no editorial Os vícios incontroláveis de Moraes (16/11, A3). O ativismo do STF teve início com a pirataria da Vaza Jato e só tem crescido desde então. Até quando essa exorbitância vai durar? A tolerância da sociedade tem limite.

José Elias Laier

São Carlos

Inquietação

Atentado em Brasília obriga Jair Bolsonaro a migrar para o centro e largar extremismos (Coluna do Estadão, 16/11, A2). Bolsonaro é refém de si. O dia 8 de janeiro selou seu destino político e ele pensará dez vezes antes de tomar qualquer atitude que possa comprometê-lo ainda mais. Se não, é porque não aprendeu nada, mesmo. Ao mesmo tempo que Bolsonaro não é um exemplo a ser seguido, a Justiça brasileira tem sido passional em relação ao que já foi julgado – por exemplo, extinguindo condenações sacramentadas pelo Supremo, como foi feito com José Dirceu. Confesso que fico um tanto inquieta com essas particularidades da Corte e suas decisões monocráticas. A sociedade, como um todo, está irrequieta, à beira de uma convulsão social, e espera que o Poder Judiciário entenda que o vandalismo está muito além da extrema direita. Simplificar tudo ao desvario de um desajustado é negar-se a enxergar uma realidade que vai muito além.

Regina Athayde

São Paulo

Bolsonaro ao centro

É lição antiga: depois que a horda de fanáticos é açulada, seu líder só é ouvido se instigá-la ainda mais. Se insistir em colocar freios, além de não ser ouvido, poderá ser considerado traidor da causa.

Antonio Augusto d’Avila

Porto Alegre

Túnel na Sena Madureira

Agora é tarde

Não creio que valha a pena a decisão da Justiça que suspendeu a obra dos túneis na Avenida Sena Madureira, na Vila Mariana. A maioria das árvores, situadas no trecho semi-interditado da referida via, já foi cortada, inclusive aquelas do terreno vizinho à Rua Maurício Klabin, onde os túneis iriam desembocar. Essa decisão acertada já deveria ter sido proferida antes de essas árvores imprescindíveis serem abatidas. Nestes termos, seria mais sensato deixar essa obra prosseguir.

Pedro Augusto Gebin

São Paulo

GOVERNOS INEPTOS

Eu sou um gaúcho de Porto Alegre – e morador do Rio de Janeiro. Resido em Copacabana há mais de 45 anos e quero deixar meu mais veemente protesto contra esses eventos que insistem em fazer no Rio de Janeiro, como este G-20 – encontro que não leva a nada. A cidade, precária ao extremo, não tem a menor infraestrutura de nada, e insistem em fazer eventos nesta cidade tumultuando a já sofrida rotina do morador do Rio. Aqui temos transportes precários, um metrô horroroso com estações caindo aos pedaços. Falta tudo na cidade, inclusive escolas públicas decentes para as crianças, e sempre uma governança que parece viver em alguma realidade paralela sem nunca enxergar a realidade da cidade e do País. Governos no Brasil entram e saem por décadas sem nunca fazerem o dever de casa. Nada é feito no País. Precisamos de uma educação pública de qualidade, transportes decentes, segurança, algo inexistente no País por conta de leis permissivas e lenientes, e de um judiciário atuante, não este que está aí, que custa bilhões e nada entrega à população, um mercado de trabalho mais diversificado e menos precarizado. Enfim, essas porcarias de governos de esquerda, como o próprio governo Jair Bolsonaro – que nada fez em área alguma. Ficam apenas em discursos e narrativas, nada realizam em campo algum. Basta ver a UFRJ aqui no Rio de Janeiro caindo aos pedaços, e inexiste um único governo federal que tome uma iniciativa decente de recuperar aquilo. O cidadão está cansado desta governança eternamente inepta e que só fica em discursos e narrativas.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

LULA NO G-20

Na reunião do G-20 o presidente Lula usa o conhecido bordão e afirma que o Brasil é contra a fome e a pobreza. Só falta perguntar ao Plenário quem for a favor que levante a mão. Chega ao ridículo.

Luiz Frid

São Paulo

BRASIL NOS TRILHOS

Lula, mesmo sem a covid-19 para absorver recursos, desde a sua posse em janeiro 2023 o Brasil vai mal, gastando mais que a receita e elevando a dívida pública, enquanto o País está cheio de problemas e sem dispor de recursos para investir. De quebra, para maior conforto em passeios internacionais, a pretensão de um novo airbus de R$ 1,5 bilhão. O Rio de Janeiro, durante a sede do Fórum Internacional G-20 sobre economia, vai ter que, humildemente, numa aula de grande valia, ouvir e assimilar para colocar em prática os fundamentos básicos na gestão de recursos, objetivando colocar o Brasil nos trilhos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

ESPERA POR MELHORES DIAS

Espera-se que a senhora Rosângela Lula da Silva, mais conhecida por Janja, cognominada temporariamente de primeira-dama, aproveite o momento de proximidade com o poder para focar propósitos nobres e úteis ao País. Recentemente, teve uma palestra sua, proferida durante um painel do G-20, perturbada por apito de embarcação que navegava próxima ao local do evento, na região portuária do Rio. Aproveitou o pequeno sobressalto criado para sugerir, em tom de piada, que o sinal sonoro deveria ter partido do bilionário Elon Musk – futuro integrante da equipe do recém-eleito Donald Trump – para, em seguida, pronunciar um surpreendente “Fuck you, Elon Musk”, expressão provavelmente aplaudida por parte da plateia, mais tarde apoiada nas redes sociais por um dos ministros do governo, o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (um dos 39 atuais ministérios), Paulo Teixeira. Não se sabe como, com tal conduta, pretende Janja se aproximar de, por exemplo, Eleanor Roosevelt, que, enquanto primeira-dama por vários mandatos do marido, Franklin Delano Roosevelt, destacou-se como uma das maiores defensoras dos direitos humanos. O Brasil espera por melhores dias.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

JANJA DA SILVA

Difícil ver Janja alfinetar um empresário multinacional. Enquanto ela, na verdade, vive às nossas custas, passeando, fazendo discursos com espaço na mídia, etc. Que nada fez ou faz de útil para a Nação. Ser mulher do ocupante do Planalto não lhe dá o direito de querer aparecer, sem pelo menos usar uma melancia. Pior: a petezada vibra.

Edmar Augusto Monteiro

São Paulo

RUTH CARDOSO

Ruth Correia Leite Cardoso, mais conhecida por Ruth Cardoso, foi uma antropóloga e professora universitária brasileira. Nossa melhor primeira-dama. Precisa explicar?

Tania Tavares

São Paulo

‘EVITA JANJA’

Considerando suas atitudes, opiniões, gastos, viagens e benfeitorias: na Argentina, Evita Peron, no Brasil evita Janja.

Carlos Gaspar

São Paulo

RESPEITO

O Brasil não merece essa humilhação. Se Lula é um desastre na área diplomática, o que dizer então da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, quando em evento paralelo no G-20, no Rio, com o microfone na mão, ouvindo um barulho no ambiente, e olhando para o teto, disse: “acho que é você Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you Elon Musk”. Que baixaria. Se essa atitude imperdoável de Janja deixou até os embaixadores do País estupefatos, indignados, certamente, lá do céu deve estar estarrecida a mais admirável e já falecida ex-primeira-dama deste País, esposa de FHC, Ruth Cardoso, com esse chulo, deplorável e inadmissível comportamento de Janja, e que pode prejudicar o nosso país após a posse, em janeiro próximo, de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e que o próprio Elon Musk será um dos integrantes de seu governo. Se Lula tiver o mínimo de respeito a nosso Brasil, deveria definitivamente retirar Janja de qualquer compromisso em nome das nossas instituições. O povo brasileiro exige respeito.

Paulo Panossian

São Carlos

DECLARAÇÃO DE LULA

O presidente Lula disse que “não é preciso xingar ninguém” após a primeira-dama atacar Elon Musk. Tudo bem, mas a primeira-dama sabe disso?

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

‘FALTA O BÁSICO’

Primeiro, o marido e presidente da República disse que a vitória de Donald Trump nas eleições seria “o nazismo e o fascismo voltando a funcionar com outra cara”. Trump venceu e, portanto, segundo Lula, os Estados Unidos da América será governado por um fascista e nazista. Agora, a esposa e primeira-dama xinga um integrante do novo governo americano, o empresário Elon Musk. “Fuck you, Elon Musk”, disse ela. Dizem que por trás de um grande homem existe uma grande mulher (eu diria que o contrário também). E, no caso do casal Lula e Janja, o ditado é perfeito: ele não entende nada de política internacional e ela não entende nada de relações internacionais. A ambos também falta o básico: educação.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

‘INTROMETIDO’

Apoio à primeira-dama brasileira. A atitude da manifestação verbal da primeira-dama do Brasil em público foi diplomaticamente constrangedora. Mas, como brasileiro, gostaria de prestar apoio à ela e repudiar o americano intrometido. Será que ele pode se dar o direito de menosprezar o governo do Brasil só porque o seu princípio político difere do princípio do atual presidente brasileiro, que defende a democracia? É muito interessante essa atitude intrometida de quem mal conhece o nosso país e quer dar opinião nos nossos problemas. O intrometido americano recebe informações sobre o governo do Brasil de um senador brasileiro apoiador de Trump. Tanto republicanos como democratas deveriam trabalhar para o bem do povo, não só por seus próprios princípios políticos.

Tomomasa Yano

São Paulo

ATAQUES DE ELON MUSK

É incrível como nos tempos atuais nós aceitamos absurdos de alguns e recriminamos reações de outros. Janja reagiu a Elon Musk. Ele vem agredindo pessoas e instituições de maneira reiterada, desrespeitando leis e autoridades de vários países, inclusive o Brasil.

Célio Cruz

Recife

MANADA DE LOBOS

Muito se comenta a respeito daquele infeliz que queria detonar os prédios dos Três Poderes em Brasília, inclusive, muitos o denominam de lobo solitário. Porém, na minha opinião, por traz daquele lobo havia uma manada de lobos.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

POSTURA

“Membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Polícia Federal classificaram como desnecessária a fala da primeira-dama Janja da Silva sobre o homem que se explodiu no atentado a bombas na Praça dos Três Poderes”. Lula, se quiser ainda concorrer em 2026, tem que fazer o dever de casa e controlar a sua mulher: ela já provou que age por impulso e ainda não entendeu que uma primeira-dama precisa ter postura e sobriedade. Janja, já chega, né?

Roberto Solano

Rio de Janeiro

EMENDAS PARLAMENTARES

Projeto de Lei das emendas parlamentares é puro ilusionismo para esconder tudo, conforme o editorial Tumores no Orçamento público (Estadão, 18/11, A3). O mais grave de tudo isso é que os parlamentares continuam a esconder para onde vai o nosso dinheiro. Os gastos normais sem emendas já são escandalosos. Em um país que falta tudo, eles não estão nem aí. Espero que não apareça um suicida inconformado com tudo isso e venha a perder a vida em sinal de protesto.

Humberto Cícero de Cerqueira

São Paulo