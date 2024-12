Política

Procura-se um estadista

O Brasil está adentrando em um colapso institucional e funcional, com esse processo se originando nos partidos políticos, que se transformaram em antros de desmandos, com seus integrantes determinando quem pode participar da vida pública, além de buscar insaciavelmente desorganizar o Estado para permanecerem no poder. Não importa o custo ao bem-estar, à segurança e ao crescimento econômico da população. O resultado aí está: a degradação da gestão pública nos Poderes Executivos, o avanço abusivo e ideológico dos legisladores sobre as Constituições da União e dos Estados e, nos últimos anos, até sobre o Orçamento público, passando de fiscal a executor, em uma verdadeira aberração funcional republicana. E, agora, constatamos que até juízes e desembargadores resolveram se sublevar contra a imparcialidade judicante! A continuar, repetindo-se o gesto do grego Diógenes de Sinope, que andava pelas ruas, durante o dia, carregando uma lamparina buscando encontrar alguém honesto, nem com um potente holofote vamos encontrar essa pessoa entre nossos ditos líderes. Portanto, procura-se um estadista.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

Sucessão

O Brasil está estacionado há duas décadas. Foram os anos de Lula da Silva e o PT no poder. Com uma dívida impagável e pagando juros altíssimos, precisamos mais do que nunca resolver se Fernando Haddad tem condições ou não de segurar o rojão. Talvez uma pessoa com mais conhecimento e mais experiência na economia e suas implicações e que possa obter mais resultados práticos junto ao governo Lula. Tivemos há pouco tempo uma experiência bem ruim com o ex-ministro Guido Mantega. Vamos esperar pelo pior?

Nelson Falseti

São Paulo

*

Pacote fiscal

Isenção de IR

O presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder da gastança (as emendas parlamentares sem critério técnico que o digam), não tem moral nenhuma para criticar a isenção de Imposto de Renda (IR) aos contribuintes da classe média, sempre os mais sacrificados.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

São Paulo

*

Rede social

Lei australiana

Austrália proibirá rede social para menores de 16 anos (Estadão, 29/11, A15). A aprovação, pelo Parlamento australiano, da proibição do acesso às redes sociais para menores de 16 anos faz lembrar os programas e filmes noturnos que passavam na TV brasileira antes do advento da internet. As programações eram precedidas pela exibição de um documento atestando a proibição daquele conteúdo para menores de 14 ou 16 anos. Como se fizesse alguma diferença; ao contrário, a restrição atiçava ainda mais a curiosidade dos adolescentes. A solução para o mau uso das redes sociais pelos jovens passa pela fiscalização efetiva, pelas próprias redes, do conteúdo propagado, por mais trabalhosa e polêmica que seja essa proposta, pois envolve a questão da censura. Proibir simplesmente o acesso é medida ineficaz, de difícil aplicabilidade. É perda de tempo.

Luciano Harary

São Paulo

*

Cumprimento a Austrália por proibir as redes sociais para menores de 16 anos. O Brasil deveria seguir esse exemplo.

Delpino Veríssimo da Costa

São Paulo

*

‘Estadão’, 150 anos

Jornalismo de qualidade

Há pouco mais de um mês do marcante 4 de janeiro de 2025, data em que o Estadão dará início a um ano de atividades em comemoração à efeméride do sesquicentenário desde a sua fundação em 1875, cabe dizer que seus milhões de páginas impressas desde então viraram o verdadeiro sinônimo de jornalismo da mais alta qualidade e seriedade, identificado com a defesa intransigente e inegociável dos pilares do Estado Democrático de Direito, da independência financeira e política e da liberdade de opinião e impressão em suas rotativas. Nestes tempos estranhos em que vivemos, de disseminação de fake news por grupos políticos antidemocráticos, e em meio a uma grave crise financeira e de audiência que atinge de forma geral os meios de comunicação, cabe reconhecer a forte resiliência da família Mesquita ao longo do tempo, e desejar que o noticiário dos próximos 150 anos seja muito melhor para o Brasil e para o mundo. Longa vida ao Estadão nosso de cada dia!

J. S. Decol

São Paulo

*

DESENTERRARAM

Vejam vocês como funcionam as coisas neste nosso Brasil Varonil: nossos nobres deputados desenterraram um projeto de Eduardo Cunha que visa restringir o direito ao aborto. Nem vamos discutir o conteúdo dessa mal cheirosa PEC, fortemente influenciada pela bancada da Bíblia. O que gostaria de sugerir é que em lugar desse tema, os deputados criassem uma PEC, ou CPI, ou sei lá mais o que, para investigar a participação do autor dessa besteira e mais um numeroso grupo, no maior escândalo de corrupção de todos os tempos – Panama Papers. São citados além de Eduardo Cunha, mais 56 brasileiros, titulares de 107 offshores criadas para aplicação de recursos provenientes principalmente do grupo Petrobras. Explico o varonil do Brasil: puro reflexo da cultura machista – os varões além de engravidarem as mulheres ainda querem obriga-las a se responsabilizarem pelos rebentos, mesmo que não tenham nenhum apoio para tanto.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

*

RETROCESSO

Eu sou advogado e um cidadão de direita, normalmente não gosto das pautas populistas e panfletárias da esquerda, pautas apelativas e que muitas vezes distorcem a realidade social em pró de interesses não muito honestos, agora reconheço que a direita consegue também ser tão obtusa e tacanha quanto a esquerda em várias questões e pautas. Nunca gostei dos discursos de Jair Bolsonaro sempre falando em Deus e tolices do gênero, como se isso cativasse as pessoas e tornasse a direita mais impoluta ou popular. Verdadeira baboseira. Agora mesmo, discordo totalmente da tal PEC do aborto que pretende restringir completamente o aborto no País. O projeto é de um retrocesso absurdo, negócio de gente tacanha e estupida, que se julga defensora da vida. Conceitos religiosos ultrapassados e moralismos tolos muitas vezes baseados em pura hipocrisia humana jamais podem ser o norte de qualquer tipo de lei. O nascimento de uma criança ou não, para mim, deve ser questão tão somente atinente ao foro íntimo de um casal. O Estado, e tampouco a Igreja, nada tem que se intrometer de forma autoritária e ditatorial em tal questão, de caráter absolutamente privado e familiar. Eu sou de opinião que apenas a mulher e somente ela deve ter o direito de dispor sobre o seu próprio corpo e mais ninguém. No Brasil, milhões de crianças nascem filhas e filhos de pais que nada podem dar a sua prole gerando um quadro dantesco de pobreza e ignorância generalizadas. Pior, obrigarem mulheres pobres a terem filhos de estupradores ou a criarem filhos portadores de graves patologias, já identificadas no ventre da mulher, como ainda subjugar a mulher – a uma gravidez que ponha em risco a sua própria vida, algo cruel, insano e bestial. O projeto em si, algo absurdo, além de totalmente tacanho e medieval.

Paulo Roberto da Silva Alves

Rio de Janeiro

*

REAÇÕES DO MERCADO

A disparada do dólar certamente reflete o fato de o País quase ter sido jogado em uma revolução golpista, uma ditadura da rataria militar, comandada pelo péssimo ex-presidente Bolsonaro, com direito à assassinatos, bombas, etc. O ajuste fiscal vem sendo discutido há bastante tempo, bem ou mal ficou dentro das expectativas, já o tal golpe de Estado foi jogado de uma vez no colo do mercado, que odeia qualquer tipo de surpresa. Não há motivos econômicos que justifiquem a disparada do dólar, a moeda deve retornar aos patamares anteriores ao anúncio do golpe de Estado.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

MAIOR COTAÇÃO DA HISTÓRIA

Ao atingir praticamente a metade do governo Lula 3, o dólar em disparada chegou a R$6, sua maior cotação da história depois de 30 anos do Plano Real. A que ponto chegamos.

J. S. Decol

São Paulo

*

ISENÇÃO DO IR

As medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de alteração do imposto de renda, tem enorme alcance social, pois ao isentar quem ganha até R$ 5 mil, cerca de vinte milhões de pessoas, como compensação tributa quem tem renda superior a R$ 50 mil, em torno de cem mil pessoas. Assim, os mais ricos vão contribuir um pouco para desafogar os mais pobres e classe média.

Sylvio Belém

Recife

*

DESOLADOR

O pacote do governo é tão desolador que me faz recordar a célebre frase de Odete Roitman, personagem da honorável atriz Beatriz Segall: “a saída do Brasil é o aeroporto”.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

TRAPALHÕES

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o seu mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, nada fizeram de efetivo para diminuir a inflação e para atrair novos investimentos para o Brasil. O falatório dos dois mais parece um engodo. Em seu pronunciamento da última quarta-feira, 27/11, Haddad falou numa economia de R$ 70 bilhões, que não representa nem 2% da arrecadação do País. A cotação do dólar bateu novo recorde. Cortar as despesas da inchada máquina estatal nem passa pela cabeça dos petistas. A gestão Lula 3 continua aumentando os gastos, contando com os inacreditáveis 39 ministérios. Percebe-se um grave problema para os próximos anos, pois medidas com sólidos fundamentos estão cada vez mais distantes de serem cogitadas por essa equipe de trapalhões.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

MIRA DO GOVERNO

A mira do governo Lula são os que ganham dois salários mínimos. Estranho, pensei que fossem os que ganham mais de R$ 100 mil de salário, como os deputados, senadores, jurídicos, etc.

Lourdes Migliavacca

São Paulo

*

‘DESCONTROLE FISCAL’

Vamos usar um raciocínio básico: o que o pobre quer é o controle da inflação e trabalho. As medidas do pacote fiscal não trazem novidades para diminuir a inflação e gerar aumento das atividades econômicas, pelo contrário, o dólar sobe e a bolsa de valores cai. Só resta aguentar esse descontrole fiscal até nos livrarmos do mal maior: esse governo.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

DESPERTAR PARA A REALIDADE

Ver Lula chorar quando se refere aos miseráveis, que continuam invisíveis para ele, é questionável. Ele fala para sua bolha e tem delas a compreensão de que fala a verdade. Desde quando o PT governa esse país, os pobres estão cada vez mais pobres. Na campanha para a eleição a prefeito, vimos os candidatos expondo a vida dura das pessoas que vivem em favelas. Conseguiram mudar a vida dessas pessoas? Não, mas despertaram no governo uma pauta que ele gosta e lhe rende votos. E assim, de narrativas em narrativas, o governo vai tentando firmar sua popularidade. O único perigo são essas pessoas despertarem para a realidade e descobrirem como foram enganadas até agora.

Izabel Avallone

São Paulo

*

CHORADO DE RIR

O nosso sentimental presidente, ao anunciar o programa para urbanizar as favelas, chorou. Ao assinar o programa de redução de gastos do governo, também deve ter chorado.. de tanto rir.

Carlos Gaspar

São Paulo

*

PRESÍDIOS DE SEGURANÇA MÁXIMA

Os presídios de segurança máxima instalados no País mostraram não haver nenhuma segurança, muito menos máxima. As imagens captadas no começo do ano da fuga espetacular de presidiários em Mossoró, Rio Grande do Norte, com direito à perseguição cinematográfica, despertou a frágil atenção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Levandouisque, digo, Lewandowski, que determinou a construção de muralhas nas cinco prisões para evitar fugas fantásticas. Na verdade, após quase um ano, o único contemplado foi o Presídio de Papuda, no Distrito Federal, que mesmo assim está atrasado e gerando prejuízos. As demais nem mesmo saíram do papel. Na verdade, foi dado ênfase na penitenciária do Distrito Federal por motivos óbvios. Deverá ser considerada de segurança maxi máxima, preocupados com os políticos que por lá circulam. Afinal, falhas no projeto têm inviabilizado as obras, pois, segundo a politicalha de plantão, falta um túnel de ligação para acessar o centro da cidade. Ora, o ex-presidiário sabe muito bem dessas necessidades.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

APEGO RADICAL

Ideologia, ideologia (Estadão, 28/11, A6). O artigo ajuda bastante a esclarecer o apego radical a um sujeito tão desqualificado; só não consigo entender como meus colegas médicos da USP, todos autônomos e muito bem de vida, se fanatizaram de forma irreparável pelo psicopata; só pode ser por um grave desvio de personalidade.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

*

MORTE APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO

Incompreensível que mulheres bonitas, jovens, com uma vida inteira pela frente, por uma questão discutível de um padrão de beleza cafona, procurem fazer operações estéticas absurdas, com charlatães criminosos, para se descaracterizarem e ficarem todas com a mesma cara de bonecas de plástico e morrerem. Um horror.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

ARENA EM ITAQUERA

Um bando de loucos, é assim que os torcedores do Corinthians se auto-intitulam, estão fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro e quitar o débito com a Caixa Econômica Federal pela construção da arena em Itaquera. Quer dizer, um clube riquíssimo, que recebe verbas astronômicas de patrocínio, venda de material esportivo e venda de jogadores, passando o chapéu para cobrir incompetência administrativa. Além de um bando de loucos, um bando de idiotas, desculpe o termo, tirando do seu próprio sustento para sustentar os cofres do clube. Isso não é fanatismo, é falta de senso do ridículo e absoluta falta de educação de base. A gente também não pode esquecer como essa dívida foi gerada. Por conta da Copa de 2014, aqui no Brasil, o atual presidente da República, em campanha por votos e em campanha por eterna reeleição, deu uma arena impagável ao seu time do coração. Talvez ele achasse que não iria precisar pagar, como era o caso do tríplex, no Guarujá.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador