O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alegando descumprimento de ordem judicial, em decisão monocrática, determinou o bloqueio da rede social X no Brasil, depois de ter bloqueado também as contas da Starlink, empresa fundada pelo bilionário sul-africano, dono do X, Elon Musk. A decisão do ministro certamente será ratificada pelos outros dez membros do STF, já que nenhum deles ousa contrariá-lo. Moraes se encaixa perfeitamente nos dizeres de Montesquieu em O espírito das leis: todo aquele que adquire poder tende a abusar desse poder.

José A. Muller

Avaré

A História se repete

O sr. Alexandre de Moraes é um novo Pina Manique.

Manuel Rui Albuquerque

Taubaté

Democracias?

O Brasil acaba de entrar para o seleto grupo de países que censuram o X: Rússia, China, Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Paquistão, Turcomenistão e Mianmar.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

Absurdo

Na Matemática, às vezes se usa a redução ao absurdo para provar teoremas. Pois bem, se um ministro do STF aplicasse uma sanção ou exigência contra uma prestadora de serviço de água, luz, gás, etc., e não fosse atendida a determinação, ele suspenderia a prestação do serviço à população? Pois é, estamos sem o X!

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

Bloqueio

Aproveitando a onda de bloqueios na internet, que tal, além do X, bloquear o sinal dos celulares nos presídios? Ministro Alexandre de Moraes, fica a dica.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Antissemitismo na USP

Leniência

Instituto israelita cobra USP por ‘leniência’ em ataques antissemitas (Coluna do Estadão, 31/8). Lamentável e inexplicavelmente, a Universidade de São Paulo (USP), que habito e com a qual colaboro há 49 anos, berço de excelência e referência mundial em ensino, pesquisa e extensão, é em sua esmagadora maioria lulopetista. Se Luiz Inácio demonstra inequívoco antissemitismo, ficando ao lado dos terroristas do Hamas nos embates contra Israel, infelizmente a maioria uspiana segue o ídolo de pano. Nós, da minoria avessa ao lulopetismo, cobramos também medidas enérgicas e imediatas contra estes lamentáveis ataques antissemitas.

Maurilio Polizello Junior

São Paulo

Lei da Ficha Limpa

Urgência no Senado

O Senado aprovou a urgência na tramitação de projeto que moderniza (e enfraquece) a Lei da Ficha Limpa, geradora de restrições para a volta à ativa de políticos punidos por improbidade. O projeto traz novas condições para o começo da contagem do prazo de inelegibilidade, estabelecendo três possíveis contagens. A primeira conta a penalidade a partir da decisão judicial que decretar a perda do cargo, valendo para ex-membros do Executivo e do Legislativo federal, estadual e municipal. A segunda trata dos casos de abuso de poder econômico ou político, contando o prazo inelegível da decisão da Justiça Eleitoral transitada em julgado e cassado o mandato. Hoje, a cassação não é necessária para estabelecer a penalidade. A terceira refere-se aos casos de renúncia após a abertura de procedimento por infringir a Constituição. Neste caso, a inelegibilidade começa na data de renúncia, sem espera de processos e recursos. Aprovado, o projeto deverá beneficiar políticos como o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (Republicanos-RJ), que ficará liberado para disputar as eleições de 2026; o deputado estadual Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), que teve seu processo de cassação aprovado na semana passada pelo Conselho de Ética, diante da acusação de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco; e até o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Considerando que todo político – de vereador a presidente da República – só é registrado como candidato se tiver a chamada ficha limpa, não há razão para a criação de mais embaraços quando eventualmente vierem a ser punidos. A votação da matéria deve acontecer nesta semana e é polêmica. Ao mesmo tempo que os senadores estão discutindo seus detalhes, entidades da sociedade civil defensoras da Ficha Limpa mais severa protestam contra o previsto afrouxamento.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

DETOX DA INTERNET

O Supremo Tribunal Federal (STF) tira do ar a rede X (antigo Twitter). Se tirarem todas as outras redes, como Facebook, Instagram e TikTok, o mundo voltaria à sua vida normal, anterior ao vício internet. Umberto Eco, numa de suas brilhantes observações, disse que a internet dá voz aos idiotas. Deu voz, também, aos loucos, aos fanáticos ideológicos, religiosos e negacionistas da razão. A economia mundial seria beneficiada pelo fim das redes e da dependência à internet, que rouba um tempo considerável da população mundial, dedicado a ficar olhando fascinado para as telinhas de seus celulares em busca de nada. Pessoas perambulam pelas ruas, como robôs magnetizados por seus aparelhinhos. Uma rede de pescar, nada.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

‘DAR UM BASTA’

O antigo Twitter suspendeu a conta de Donald Trump depois de inúmeras advertências sobre conteúdo inapropriado e notícias falsas. Trump esperneou como uma criança mimada que não tolera ser contrariada. Elon Musk comprou o Twitter e restabeleceu a conta de Trump, um evidente alinhamento político com o ex-presidente de extrema direita. Elon Musk se tornou um cachorrinho no colo da extrema direita brasileira, está agindo como a tigrada que invadiu Brasília enquanto Jair Bolsonaro estava vendendo relógios em Miami. Faz muito bem a justiça brasileira em dar um basta a esse cidadão que se acha o máximo e não passa de um otario cumprindo ordens de um bando de delinquentes que não tem nada a perder.

Mário Barilá Filho

São Paulo

X DE XUXA

Do jeito que estão as coisas, o que será da Xuxa?

Roberto Solano

Rio de Janeiro

NOVO PRESIDENTE DO BC

O desejo de todos os economistas é alçar a presidência do Banco Central do Brasil. Indicado pelo presidente Lula para o cargo, Gabriel Galípolo, lá atrás, disse que os estudos para aumento dos juros está sobre a mesa, caso necessário, e arrepiou os poucos cabelos do demiurgo. Por outro lado, a petista Gleisi Hoffmann, mais conhecida como narizinho, já saiu de seu quadrado dizendo que cobrará de Galípolo a imediata baixa da taxa Selic pois a inflação no País está em plena queda. Na verdade, não há dúvidas que a própria tigrada petista é contra o Brasil, especialmente agora que o partido está dividido em guetos independentes. Era só o que nos faltava. Pobre Gabriel Galípolo.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

GABRIEL GALÍPOLO

Longe de ser especulação, finalmente o Planalto confirma o que já era ventilado: que Gabriel Galípolo é o indicado para substituir, em janeiro de 2025, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Se sabatinado e aprovado pelo Senado Federal, vai presidir por quatro anos o hoje felizmente autônomo BC. E o que se espera é que Galípolo faça, no mínimo, o eficiente trabalho desenvolvido por Campos, apesar das duras e ofensivas críticas feitas por Lula, presidente este que não sabe respeitar e conviver com as regras de mercado.

Paulo Panossian

São Carlos

SUBESTIMAR OS GASTOS

Este corte de gastos para 2025, sendo R$ 6,4 bilhões referente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e R$ 10,5 bilhões referentes aos benefícios pagos pelo INSS, não é nada mais do que o subterfúgio sempre usado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): subestimar os gastos.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

‘SEDE AO POTE’

Presidencialismo é monarquia eletiva. Neste regime, o Congresso é um órgão absolutamente imexível, não pode ser dissolvido haja o que houver na economia e nas contas públicas, vote ou deixe de votar qualquer matéria. Quando o monarca domina o Congresso, a trilha da ditadura é frequente, quando se enfraquece, a anarquia é o caminho. O Brasil está neste rumo, a disputa dos despojos subiu de tom e o STF entrou no baile para colocar certa ordem. Para felicidade geral da Nação, os Três Poderes fizeram um pacto: ninguém irá com muita sede ao pote, por enquanto.

Antonio Augusto d´Avila

Porto Alegre

POLÍTICA BRASILEIRA

Sem dúvida, o ser humano, desde tempos imemoriais, é caracterizado como um animal político, noção básica que comporta, em sua essência, a prática do poder. Com o passar dos séculos, foi inevitável o aumento da complexidade dos sistemas de governo e, assim, os encarregados de exercer o poder passaram a ser remunerados, o que desfigurou a ideia original de autoridade pura. É o esquema vigente em praticamente todos os países do mundo. No Brasil, no entanto, ele é superlativo. Nossos políticos profissionais constituem a classe mais bem paga do País, talvez do mundo, se forem considerados os incríveis penduricalhos e privilégios. Contam com uma justiça confusa, falha e muitas vezes militante, em cujas decisões frequentemente interferem, constituindo, assim, uma maiúscula fonte de corrupção, o que facilita a perpetuação dos caciques até pela hereditariedade, à semelhança das dinastias monárquicas de séculos passados, tudo isso mantido pelos contribuintes massacrados por impostos escorchantes. Este é um dos Brasis que precisa mudar. Como?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

‘PAÍS DO FUTURO’

Estava, hoje, como de costume, executando minhas atividades diárias e ouvindo músicas (MPB) na FM, quando fui surpreendido com ladainhas. Isso ocorre a cada dois anos. Palavras sempre utilizadas: saúde, segurança, educação, projeto, investimento, povo, trabalho, mudança, etc., etc., etc. Nasci em 1968 e ouço isso desde criança. Pergunta que não quer calar: até quando o Brasil será o País do futuro? A Coreia do Sul, por exemplo, na década de 70, possuía o mesmo IDH do Brasil. Investiram maciçamente em educação. Atualmente é um país evoluído, com justiça social. Enquanto não houver um investimento de grande porte em nossa educação continuaremos a patinar, a sermos somente o País do futuro. Desejo que minhas netas, crianças com seis e dois anos, possam viver num país com igualdade de oportunidades, justiça social e progresso. Até quando haverá falta de compromisso com o que se diz e o que se faz? O povo brasileiro está cansado.

Armando Bergo Neto

Campinas

ELEITORES

Pouco me importa o padrinho do meu candidato. Quando escolho uma pessoa a quem darei meu voto, não vou atrás de quem indicou, pois uma vez na cadeira, a pessoa tem de tomar as medidas independente de quem o apoiou. Quando vejo um monte de gente dizendo que o candidato tem que ter experiência na política, lembro-me de Romeu Zema, que saiu da iniciativa privada e foi reeleito. Isso explica que quem vem de fora pode oferecer muito e quem está dentro, já está viciado, aprendeu a mentir, vide propaganda eleitoral, e uma vez eleito faz tudo diferente. Basta ver recentemente as promessas de Lula que não foram cumpridas. Quem viu o PT na lama anos atrás, e hoje está posando de santinho e apontando o dedo aos demais, por acaso tem moral? Pois é, importante é não esquecer os mal feitos e eu não esqueço. E mais, se voto e o candidato não faz o que é necessário ao País, está fora. Quem pune o mau político é o eleitor nas urnas. Basta não reelegê-lo.

Izabel Avallone

São Paulo

PROMESSA DE MADURO

Ninguém acreditou quando Nicolás Maduro disse que se não ganhasse as eleições iria correr sangue. Lula não concordou, mas ele está agindo conforme disse. O que fazer, Lula? Alegar que Maduro está apenas cumprindo a palavra?

Wilson Scarpelli

Cotia

‘APEGADO’

Que ser humano é esse? Estou falando do atual presidente da República, sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Além de continuar defendendo a realização de novas eleições na Venezuela, uma aberração que já foi contestada por ambos lados, agora ele diz não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro nem de Edmundo González Urrutia. Ou seja, ele chama o povo venezuelano de imbecil. Lula da Silva disse mais: “Maduro que arque com as consequências dos gestos dele”. Eu lembro ao democrata relativo que quem está arcando com as consequências dos gestos do seu amigo Maduro é o povo venezuelano, que já teve mais de 20 pessoas assassinadas pelo regime durante as manifestações e mais de 1.500 pessoas foram presas, incluindo dezenas de adolescentes. As atitudes antidemocráticas de Lula da Silva, apegadas a um pensamento ideológico que não condiz com o passado da política externa brasileira, envergonham o Brasil. Uma sugestão, presidente: assim como o senhor incorporou o Lula ao seu nome, que tal fazer um novo acréscimo: Luiz Inácio Lula Maduro da Silva?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

HERANÇA BÍBLICA

Além do presente, a terra de Israel dispõe de um passado milenar que vive aflorando e um futuro maravilhoso. Arqueólogos israelenses descobriram recentemente um raro selo de pedra do período do primeiro Templo em Jerusalém, que reforça o papel histórico e bíblico da cidade há 2.700 anos. Este selo, esculpido em pedra preta, é considerado um dos mais belos já encontrados na antiga Jerusalém, destacando-se por seu elevado nível artístico. Ele contém uma inscrição em paleo-hebraico: “LeYehoʼezer ben Hoshʼayahu”. O nome Yehoʼezer é mencionado na Bíblia, e a escrita no selo é caracteristicamente adequada para o período em questão. Dr. Ze’ev Orenstein destacou que essa descoberta sublinha a rica herança bíblica de Jerusalém. O selo será apresentado ao público em Jerusalém durante uma conferência de pesquisa anual.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

REGIME TALIBÃ

Não satisfeito com o regime já por demais opressivo imposto aos habitantes do Afeganistão, o governo fundamentalista Talibã decidiu cercear ainda mais a liberdade das mulheres proibindo-as, a partir de agora, de falar em público(!). Voltando um pouco na história, durante os 20 anos de ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos, motivada pelo ataque às Torres Gêmeas, as mulheres afegãs vivenciaram o período provavelmente mais libertário da história do país, durante o qual tiveram acesso a empregos e universidades, entre outros benefícios. Quando da retirada das tropas americanas, há 3 anos, a tomada do governo pelo Talibã ocorreu em pouquíssimos dias sob o olhar condescendente da Casa Branca, que pouco se importou com o que presumivelmente aconteceria em seguida, particularmente com o retorno do tolhimento da liberdade das mulheres. Ou seja, os EUA, enquanto governo ocupador, respeita e promove as liberdades individuais da população. Em contrapartida, quando desocupa o local, o faz sem medir as consequências. Para refletir.

Luciano Harary

São Paulo

BRASIL EM VENEZA

Brasil chega a Veneza com fortes candidatos (Estadão, 28/8, C8). Boa notícia que o filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, esteja no Festival de Veneza, e outros brasileiros estejam em destaque e com chances de premiação. É um grande feito. Estamos acostumados apenas a valorizar o vencedor em competições desse tipo esquecendo o quão difícil é ser selecionado. O elenco e a história contada de Eunice e Rubem Paiva dão um toque especial e importante, em função de mais um momento de ascensão do extremismo de direita pelo qual estamos passando.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas