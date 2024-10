Guerra em Gaza

Silêncio

Já se aproximava da meia-noite de quinta-feira (17/10), quase nove horas após divulgada a notícia da morte do líder do Hamas Yahya Sinwar, arquiteto do infame ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Vários líderes de democracias liberais ocidentais já se haviam manifestado, reagindo positivamente à notícia, mas o silêncio do presidente do Brasil era sepulcral. Imagino Lula e seu chanceler de facto, Celso Amorim, aflitos, sem saber o que dizer para não desagradar a seus queridos amigos iranianos, russos, cubanos e toda a caterva de autoritários e demagogos do tal Sul Global, a quem tanto bajulam e em quem tanto se inspiram. Não merecemos isto: péssima gestão das relações exteriores no governo Bolsonaro e agora, com o sinal trocado, também no mandarinato petista. É muito triste.

Flavio Calichman

São Paulo

*

Venezuela

A chancela do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) assinou um documento do Foro de São Paulo que reconhece a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial da Venezuela em julho. É inacreditável, mas infelizmente é fato. Fica a pergunta para as pessoas de bom senso – se é que elas ainda existem no Brasil: quem é que hoje atenta contra o Estado Democrático de Direito? Não me venham dizer que Lula e o PT são coisas diferentes, que Lula não concorda com a opinião do seu partido. O PT e Lula estão corroborando a fraude, estão a favor das atrocidades que foram cometidas e continuam sendo cometidas contra o povo venezuelano. Mais de 2 mil pessoas foram presas, dezenas foram mortas, não se sabe quantas estão sendo perseguidas e quantas estão fugindo do país para não serem vítimas deste regime com que o PT e Lula são coniventes. Quem apoia e encoberta ditaduras não é o que se pode chamar de democrata.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

Carta na manga

Ao afiançar a fajuta eleição de Maduro assinando o documento do Foro de São Paulo que reconhece a vitória eleitoral do ditador, o PT, partido de Lula, nos faz pensar: será que Maduro tem alguma carta na manga contra o PT?

Tania Tavares

São Paulo

*

Abominável

Conforme noticiado, um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado na semana que passou, com mais de 160 páginas, se soma a relatórios de destacadas e respeitadas organizações internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Human Rights Watch, na denúncia sem meias palavras do criminoso e sanguinário governo ditatorial de Nicolás Maduro, na Venezuela, que age como uma premeditada máquina de repressão à oposição. A lista inclui crimes de tortura, violência sexual, perseguições, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias e assassinatos. Diante do abominável caso, o desgoverno lulopetista segue complacentemente a cartilha anti-imperialista do chanceler Celso Amorim, num covarde silêncio, inadmissível e inaceitável. Vergonhoso!

J. S. Decol

São Paulo

*

Ambiente

O tempo não espera

Apesar do bate-boca de Marina Silva com deputados na Câmara na semana passada, o fato é que a ministra tida e havida como a melhor e mais qualificada ambientalista pela esquerda brasileira não foi capaz de solucionar os problemas do desmatamento e das queimadas e tampouco vem impedindo seu avanço. Estamos longe de ver uma autoridade climática que dê solução aos problemas causados pela mudança do clima e pela ação do homem. Infelizmente, o tempo não espera, portanto, filosofar em cima do tema só nos leva ao caos amplamente denunciado pela imprensa. Solução, que é bom, nada.

Izabel Avallone

São Paulo

*

Transplante de órgãos

Dupla análise

Até agora, muito tem sido noticiado na TV e nos jornais sobre como surgiu o escândalo da contaminação no transplante de órgãos no Rio de Janeiro e os falsos relatórios laboratoriais, mas ainda não houve nenhuma ideia oficializada de como isso será evitado com segurança no futuro. Aqui, uma sugestão: a partir de agora, os transplantes de órgãos só poderão ser realizados se estiverem obrigatoriamente disponíveis resultados claros e idênticos de dois laboratórios diferentes e independentes.

Erhard Franz Adolf Dotti

São Paulo

*

NEGOCIATAS

PT e Lula, protagonistas da Lava Jato, continuam desprezando a ética muita cara à Nação. E promovem mais um péssimo exemplo, como retrata o editorial O ‘dedazo’ do governo no setor elétrico (Estadão, 17/10, A3) quando não somente escancaram as portas do Planalto, para os irmãos Batista, diretores do frigorífico da J&F, investigados e presos na Lava Jato, mas que agora voltam mais íntimos ainda com Planalto, já que receberam um estranho benefício repleto de facilidades para ter o controle da Amazonas Energia. Setor esse em que o grupo J&F é totalmente estranho neste ninho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por sua vez, que reiteradamente discordava da forma desta negociação, teve que engolir a ordem expressa de Lula para que fosse atendida na íntegra a proposta dos irmãos Batista, que é péssima para os consumidores brasileiros de energia elétrica da região, que vão pagar mais caro e assumir um prejuízo de R$ 14 bilhões, pelo consumo. Será a volta à luz do dia das grandes negociatas que ensejam indignação na população brasileira?

Paulo Panossian

São Carlos

*

INSISTÊNCIA

Falta convencer o chefe (Estadão, 17/10, A3). Haddad teima em defender o moribundo arcabouço fiscal enquanto lLla, o chefe, continua insistindo que alguns gastos deveriam ser tratados como investimento. Quem eles pensam que vão convencer?

Nelson Falseti

São Paulo

*

STF

Era uma vez uma cidade de tamanho médio, mas quase todos se conheciam. O juiz era conhecido e aceitava convites de alguns dos moradores para churrascadas, pizzadas e outras festas privadas nos eventos da cidade e às vezes era acompanhado por colegas do Tribunal. O povo achava muito estranho que este juiz era quem julgaria estes mesmos moradores caso cometessem delitos, os mesmos que o convidavam para os convescotes. Moral da história: reclamaram tanto que o juiz desmoralizado foi transferido para o... Qualquer semelhança com o nosso STF não será coincidência.

Tania Tavares

São Paulo

*

ERA UMA VEZ

Era uma vez, num País quase das maravilhas, onde viviam pessoas que eram tranquilas na base de um tal livro das verdades, que era super respeitado e protegido por um grupo especial de indivíduos únicos, especialmente escolhidos por seus notáveis saberes jurídicos. O nome do tal livro era Constituição da República Federativa, que foi elaborado após uma vida difícil por falta de liberdade de expressão das pessoas. O tempo foi passando, e quando tudo parecia tranquilo, o grupo especial começou a assustar os atentos viventes com extraordinárias atitudes e falas confusas, contraditórias e até com tom um tanto agressivo. Nessa confusão, um deles afirmou que o STF agora é um órgão politico e que não vivemos o ativismo judiciário praticando intromissão nos demais poderes. Falou também que nós vivemos uma grande harmonia entre eles e em um grande momento de elevação da civilidade.

Leila Elston

São Paulo

*

SILAS E BOLSONARO

É muito grave a situação política do ex-presidente Jair Bolsonaro após a perda do apoio do pastor Silas Malafaia, conforma a reportagem Eleições expõe mal-estar no bolsonarismo; Malafaia critica ex-presidente (Estadão, 9/10, A10). Silas declarou publicamente que está desiludido com o comportamento do ex-presidente, que não mexeu nem um palitinho nesta última eleição. Mas se Bolsonaro realmente pretende se candidatar novamente para presidente em 2026, precisa recuperar o apoio do pastor. Deve ser por isso que agora está agindo assim, como um interesseiro descarado. Agora diz que vai visitar 23 cidades, de acordo com a matéria Lula e Bolsonaro devem ‘mergulhar’ no 2º turno, mas agenda do petista pode ser problema para aliados (Estadão, 15/10) para o segundo turno da eleição para prefeitura. Só pode ser para mostrar serviço para Silas. Mas até parece que eles, Bolsonaro e o PL, vão conseguir enganar assim facilmente o pastor e ter o seu importantíssimo apoio em 2026.

Tomomasa Yano

Campinas

*

CRISE DO PSDB

Para se ter ideia da monumental crise do PSDB, velho de guerra azul desbotado e depenado, basta verificar os números que não mentem. Em seu berço original, São Paulo despencou de 173 prefeitos eleitos em 2020 para apenas 22 neste ano. No Brasil, dos 523 sufragados em 2020, elegeu 273. PSDB, quem te viu, quem te vê.

J. S. Decol

São Paulo

*

GUILHERME BOULOS

É risível ver Guilherme Boulos criticando aliança entre Tarcísio e Ricardo Nunes. Queria o quê, que Tarcísio o apoiasse? Interessante que Boulos tentou se colar em Lula e acha que tem moral para criticar seu rival. Vamos combinar que narrativa sempre foi a pauta escolhida pela esquerda para ludibriar o eleitor menos informado. Usar a falta de energia, querendo tirar a responsabilidade do governo federal é dar um tiro no próprio pé. Ficou evidente que a empresa não é fiscalizada, assim como todos os serviços públicos. Daí a achar que o eleitor acredita na inocência de Lula vai uma grande diferença. Vá se conformando com a derrota, Boulos.

Izabel Avallone

São Paulo

*

TODO CUIDADO É POUCO

Nosso presidente teve uma enorme perda de poder em todo Brasil, nas prefeituras e no legislativo já em 2022. Agora, São Paulo é a joia da coroa para ter um candidato cauda pra arrecadar e compensar a perda. Se o povo raciocinar, não entrega essa cidade em mãos que lutam por causas e ideologias, e não por pessoas. Aliás, podem estar usando sim a Enel para operação tartaruga, irritar o povo e por conta disto mudar o voto. É muito possível esse jogo, pois vemos o candidato cauda só fala disto contra o prefeito. Se liga, São Paulo. Todo cuidado é pouco com essa guerrilha.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

*

PARTIDO NANICO

O fracasso eleitoral do PT nas eleições municipais mostra que o partido dos trabalhadores caminha para se tornar nanico e sem relevância no cenário politico nacional, como aconteceu com o PSDB. O PT é totalmente dependente de Lula; não se renovou; não aprendeu com os próprios erros e o mais importante: não conseguiu revelar novas lideranças na esquerda. O tempo todo o partido orbitou no entorno de seu líder mor. Só que o líder maior envelheceu, não apenas fisicamente, mas também das ideias. Essa senilidade foi determinante na derrota eleitoral do PT da última eleição. Fosse um pouco inteligente Lula da Silva já teria largado o osso e seguido os passos de FHC. Com sua popularidade em queda, como mostram as pesquisas, Lula certamente não vai deixar legado ao País. Não passará de um mero retrato na parede da galeria de ex-presidentes. Seu discurso está manjado e não engana mais ninguém.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

FALTA DE ENERGIA

Fiquei pensando aqui: se milhares de residências dos bairros mais distantes da capital ficaram sem energia elétrica por alguns dias, vivendo no atual governo, quantas toneladas de picanha estragaram e foram jogadas no lixo?

Carlos Gaspar

São Paulo

*

CRISE HÍDRICA

O Brasil secou, os gigantescos rios amazônicos estão secos pelo segundo ano consecutivo, o Pantanal não alaga mais, o Cerrado está seco, as usinas hidrelétricas estão operando muito abaixo da capacidade por falta de água. O Aquífero Guarani, um dos maiores e mais importantes reservatórios de águas subterrâneas do planeta está definhando. Não é difícil saber para onde foi toda a água do país: o agronegócio consome até 90% das águas brasileiras, as gigantescas plantações de soja não recarregam os aquíferos, pois as raízes são curtas, ao contrário da vegetação nativa do Cerrado, que tem raízes profundas. Duas ou três dúzias de grandes fazendeiros estão usando alegremente toda a água brasileira para irrigar suas lavouras de soja, a água usada na soja não volta, vai para a China. Esse crime de lesa pátria só vai acabar no dia que não houver mais água para irrigar as lavouras, não houver água para movimentar as hidroelétricas e nem para o consumo humano. Esse dia está muito mais perto do que se imagina.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

DIABO VESTE PRADA

O diabo veste Prada e, com certeza, mora na faixa de Gaza e está se mudando para o Líbano.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

GUERRA NO LÍBANO

Os relatos das vítimas da guerra no Líbano mostram o quão nocivas são as imposições geográficas ao longo das décadas recentes para criar países artificiais. Hoje é o Oriente Médio que volta à baila, devido ao domínio do petróleo que está por trás do sangue lá derramado. A África tem história muito mais sangrenta, mas economicamente não teve a mesma relevância aos olhos do Ocidente, então nossa indignação continua sendo monoteísta e embranquecida.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

ESTADOS UNIDOS

A tentativa de Golpe de Estado de Donald Trump, em 2020, incentivando a invasão do Capitólio por seus vândalos e arruaceiros para impedir a certificação da eleição de Joe Biden pelo Congresso e a manobra para inverter o resultado da votação no estado da Georgia, vai se repetir com mais violência, podendo levar os Estados Unidos a uma Guerra Civil. Tudo pela ambição de um fascista autocrata e criminoso contumaz. O Brasil passou pela mesma tentativa de golpe, mas nossa Justiça Eleitoral cassou os direitos políticos de Jair Bolsonaro, pupilo de Trump. A Justiça dos Estados Unidos falhou em sua tarefa de defender a democracia americana.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

TORMENTA

Tormenta; chove chove; venta venta; e ninguém resolve; enfrentar a tormenta; que todos os anos volve; e assim o mesmo sempre acontece; na COP, só palavras; palavras e mais palavras; e a tormenta todos os anos aparece; e com tanta irresponsabilidade; é forte a possibilidade; até da água nos vir a faltar; pois com tanto descaso; deixamos a natureza ao acaso; e agora não adianta chorar; a menos que Deus tenha algum plano que venha para nos ajudar; e a sorrir de alívio podermos voltar; dentro de um novo porvir; vale muito apena esperar

José Carlos

São Paulo