A Polícia Federal (PF) concluiu a investigação de um plano que previa um golpe de Estado e envolvia o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Militares envolvidos no plano foram presos ontem. Segundo a PF, a trama teria sido discutida na casa do general Braga Netto, candidato a vice de Jair Bolsonaro, e no Palácio do Planalto. A gravidade dos fatos exige medidas imediatas para que essa afronta à democracia seja repelida e a condenação dos envolvidos, para tranquilidade da Nação.

Sylvio Belém

Recife

Tomem tenência

Maus militares tramaram a eliminação da chapa democraticamente eleita Lula-Alckmin e de Alexandre de Moraes. Eles seriam assassinados e os golpistas assumiriam o poder. Urge que os bons militares se agigantem e tomem tenência da situação: corte marcial para todos os envolvidos, inclusive e principalmente o comandante do bando, o ex-capitão do Exército e ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. A Nação não vai perdoar a inação dos Forças Armadas nesta hora sombria da República.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Maus militares

A lápide do patriota e patrono Duque de Caxias é humilhada com planos nefastos e infames de maus militares desonrando a farda gloriosa do Exército brasileiro. Duro acreditar que ações nada republicanas insistam em contaminar e desmoralizar a democracia. Brasileiros trabalhadores e isentos repudiam e desprezam movimentos que tiram a paz da Nação. O Brasil não pode crescer e ser respeitado por outras nações diante da gigantesca quadra de torpezas que cresce e humilha os cidadãos.

Vicente Limongi Netto

Brasília

Cúpula do G-20 no Rio

Aliança contra a fome

É do grande economista Amartya Sen a seguinte frase: “A fome é fácil de prevenir se houver um esforço sério nesse sentido, e um governo democrático, submetido a eleições e críticas dos partidos de oposição e jornais independentes, não pode evitar realizar esse esforço”. Agora, a promessa é erradicar a fome por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos trabalhar para materializar a extinção da fome no Brasil. Democracia e fome são incompatíveis. São necessários um esforço brutal e um plano de logística monumental para fazer “o alimento chegar aonde está a fome”. É realmente uma chaga ter fome num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A proposta de Lula é louvável. Vai se materializar ou ficar somente no papel? Quem viver verá.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

Sem noção

O que é que Rosângela da Silva, a Janja, estava fazendo sentada entre o embaixador Mauro Vieira e o ministro Fernando Haddad na reunião do G-20? À frente dela, na mesa, uma plaquinha com o nome Brazil. Janja fala pelo Brasil? Janja é ministra de Estado? Janja é embaixadora? Janja, a sem limites, não entendeu até hoje qual deve ser a sua posição como primeira-dama e parece que ninguém tem coragem de colocá-la no seu devido lugar. Brasil, republiqueta do PT. Os sem noção. Deixando de lado o G-20, gostaria de saber se Janja já aprovou o pacote de corte de gastos e se o Janja pelo mundo também vai sofrer algum tipo de corte.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Corte de gastos

Mágica

O ideal seria o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula chamarem o pacote de corte de gastos do governo de kit de mágicas, pois, ao que parece, será uma forma de entretenimento envolvendo truques e ilusões com o objetivo de encantar e surpreender o público, mesmo sabendo que será impossível de realizar.

Carlos Gaspar

São Paulo

Sociedade

Aula de civilidade

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) precisa dar aulas de civilidade, empatia e até educação a alguns dos seus alunos que ofenderam, durante uma confraternização esportiva, alunos cotistas de Direito que tiveram a capacidade de entrar na Universidade de São Paulo (USP). E pensar que estes alunos serão os advogados, juízes, desembargadores e ministros que farão a justiça no País no futuro. Cruzes!

Tania Tavares

São Paulo

CONSCIÊNCIA NEGRA

Caros leitores, o Brasil celebra neste dia 20 de novembro, pela primeira vez como feriado nacional, o Dia da Consciência Negra. A data, que homenageia Zumbi dos Palmares, é um marco para a reflexão sobre a luta e a resistência do povo negro em uma sociedade ainda marcada por profundas desigualdades raciais. Embora represente uma vitória do movimento negro, o feriado deve ir além de discursos simbólicos e funcionar como um convite para ações de fato contra o racismo estrutural que permeia nosso país. O Brasil é um dos países com maior população negra do mundo fora do continente africano. Também ocupa uma posição alarmante quando se trata de desigualdades sociais e violência racial. Dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que pessoas negras representam 78,9% das vítimas de homicídio no país. O racismo, além de ser um fenômeno social, é também um crime previsto pela Constituição Federal de 1988, que agora é considerado inafiançável e imprescritível. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça, apenas 3% das denúncias de racismo resultam em condenações. Isso evidencia não apenas uma subnotificação dos casos, mas também a persistência de um sistema jurídico pouco efetivo na garantia da igualdade racial. A discriminação racial não se manifesta apenas em agressões explícitas ou comentários ofensivos, mas também na negação de direitos básicos, como acesso à educação de qualidade, mercado de trabalho digno e segurança pública. A cada dia, milhões de brasileiros negros são confrontados com as consequências de um racismo estrutural que, muitas vezes, é invisibilizado ou naturalizado por parte da sociedade. A criação do feriado nacional no Dia da Consciência Negra é um avanço no reconhecimento da luta histórica do povo negro. No entanto, é essencial que esse momento seja usado para ampliar debates e reforçar compromissos na construção de políticas públicas efetivas. O Brasil precisa de uma educação antirracista que capacite as novas gerações a desconstruir preconceitos e criar uma sociedade mais inclusiva. Além disso, é necessário fortalecer o enfrentamento ao racismo em suas diferentes formas, investindo em ações afirmativas, ampliando a representatividade negra em espaços de poder e garantindo que denúncias de crimes raciais sejam investigadas com rigor. Combater o racismo não é apenas um dever moral, mas uma obrigação constitucional que requer o esforço conjunto do Estado e da sociedade. Como jornalista, convivendo com diversas pessoas negras, e eu, ainda que de pele branca, mas neto materno de sangue negro, já testemunhei o impacto do racismo nas histórias de vida de muitos brasileiros e brasileiras. Como cidadão, sempre vou acreditar que a construção de um país mais justo começa no reconhecimento e na valorização da diversidade que nos compõe. O Dia da Consciência Negra não é apenas uma data comemorativa, mas um chamado à ação efetiva. Como bem afirmou o ativista norte-americano Malcolm X, em uma frase que ressoa universalmente: “Não julgo um homem pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter”. Que este feriado nacional seja um marco de transformação e compromisso na luta contra o racismo, promovendo uma sociedade mais igualitária para todos.

Thales Aguiar

São Paulo

PRISÃO DE GENERAL

PF prende general e ‘kids pretos’ que planejaram golpe com assassinato de Lula, Alckmin e Moraes (Estadão, 19/11). Façamos, mais uma vez, um exercício de elucubração sobre a situação. Lula era ficha suja, e, segundo manifestação de Carmen Lúcia, antes da vergonhosa anistia, não poderia sequer concorrer ao pleito de 2022, quanto mais se tornar presidente. Desta forma, a gestão atual é ilegítima e quaisquer tentativas de destituir Lula do poder não podem ser consideradas golpe. Quanto às denúncias de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, entendo que provas concretas e robustas devem ser apresentadas à sociedade, sob o risco de serem configuradas como teoria da conspiração. Não nos esqueçamos que quando Alexandre de Moraes afirmou que em 8 de janeiro existia uma trama para enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, mas não apresentou provas consistentes que sustentassem sua tese, virou motivo de chacota.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

‘FALTA DE CULTURA’

STF decide que pobres são incapazes (Estadão, 19/11, A3). A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que pobres são incapazes à propósito das “bets”, mostra que a afirmação é um verdadeiro sofisma. A questão é a falta de cultura do povo. Pobre Brasil.

Pedro Romeiro Hermeto

São Paulo

PACOTE DE CORTE DE GASTOS

Ora, se Lula diz que vai divulgar o até aqui embromado pacote de corte de gatos somente depois do evento que está sendo realizado no Rio de Janeiro, o G-20, é porque nem o próprio presidente acredita que esse pacote será suficiente para que o governo finalmente entregue ao País, em 2025, o tão esperado e inadiável equilíbrio fiscal. Enquanto é difícil entender a enrolação do Planalto, a consequência está na alta da inflação, podendo até fechar o ano em 5%. O dólar na faixa dos R$ 5,80, a Selic sem parar de subir e alcançar em dezembro os 11,75%. E Lula, no G-20, ainda fala grosso sobre um pacto global para diminuir a pobreza. Como, se sob auspícios de seu governo os juros estão indo para as alturas e a pobreza no País pode inclusive aumentar?

Paulo Panossian

São Carlos

‘PAPEL DE BOBO’

Se as explosões na Praça dos Três Poderes, a discussão sobre o fim da escala 6x1 e a reunião de líderes mundiais no G-20, realizada no Rio de Janeiro, não foram suficientes para enganar a mídia e os investidores, que tal uma nova operação da Polícia Federal, prendendo general reformado do Exército e outros, sob a acusação de golpe de Estado, prevendo a morte de Lula (presidente eleito), Geraldo Alckmin (vice-presidente eleito) e Alexandre de Moraes (ministro do STF)? Será que agora os três podres Poderes, com o apoio dos militares, continuarão unidos e independentes na subtração dos nossos impostos para garantia de suas mordomias, acreditando que a mídia e os investidores vão esquecer do pacote de cortes de gastos, que já deveria ter sido divulgado? Não sei a mídia, mas investidores, empresários, comerciantes e nós, pagadores de impostos, não vamos cair nessa enrolação, pois estamos cansados de pagar o pato. Presos logo serão soltos, mas o poder de compra de cada brasileiro fica mais prejudicado a cada dia que passa, com o governo federal empurrando com a barriga o pacote de cortes de gastos com o apoio do Congresso, STF e Forças Armadas. Até quando vamos fazer o papel de bobos da corte?

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

AUSÊNCIA DE LÍDERES NO G-20

Foi lamentável o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não comparecer ao Fórum Econômico do G-20 no Rio de Janeiro, se fora do seu país pode ser preso devido ao mandato de prisão por crime de guerra. Lamentável a ausência, pois na mesa de um bar tomando uma cervejinha, seria a oportunidade de Lula, postulante ao Nobel da Paz, exigir de Putin paz e indenização à Ucrânia por todos os males causados. Para consolidar a pretensão de Lula ao Nobel, também tomando uma cervejinha, exigir do Hamas a soltura de todos os reféns israelitas sequestrados para, provavelmente, Benjamin Netanyahu interromper ou cessar a caça aos terroristas no Oriente Médio.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

FOTO DE FAMÍLIA

Líderes do G-20 se reúnem para foto de família. Alguém deve ter odiado ter que ficar de fora (Janja).

Tania Tavares

São Paulo

DENIS THATCHER

O empresário Denis Thatcher, marido da ex primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, falecido em 2003, é lembrado até hoje por ter sido uma pessoa decente, gentil e grande conselheiro e apoiador da esposa durante seu mandato. A própria Dama de Ferro, como a primeira-ministra era conhecida, destacou em sua autobiografia: “Ele era um poço de conselhos e de comentários penetrantes. Mas ele guardava estes comentários para mim em vez de compartilhá-los com o mundo de fora”. Este é apenas um exemplo, dentre vários, de cônjuges de mandatários que alcançaram protagonismo justamente pela discrição, sem necessidade de falar muito aos quatro ventos, exigir gabinete pessoal, dizer-se vítima de misoginia, se comportar como superstar ou xingar alguém publicamente usando palavreado chulo. Janja da Silva não precisa ser exatamente como Denis Thatcher. Aparecer menos e não atrapalhar o governo já seria de grande valia.

Luciano Harary

São Paulo

PRIMEIRA-DAMA

Janja está como primeira-dama, não é uma primeira-dama. É uma ativista, simples assim.

Marcio Pascholati

São Paulo

COMENTÁRIO DESRESPEITOSO

Será que depois de enviar um desrespeitoso F... You para o Elon Musk, podemos ainda chamar Janja de primeira-dama?

Károly J. Gombert

Vinhedo

MUITO GOGÓ

Nada adiantarão as inúmeras críticas à Janja da Silva, uma primeira-dama deslumbrada e sem a grandeza e o lustro de outras como dona Ruth Cardoso e Eleanor Roosevelt, ambas defensoras atuantes dos pobres e dos direitos humanos. Quem nasceu para réis nunca chegará a vintém, dizia o ditado em um passado politicamente preconceituoso, mas não de todo incorreto. Janja continuará a escorregar na casca da banana e seu marido seguirá sendo o Lula da Silva de sempre. Muito gogó para pouco resultado. E assim segue a esquerda brasileira, estimulando os párias e a ultra-direita, que não para de surpreender com seus elementos bizarros e/ou tristemente equivocados.

Jane Araújo

Brasília

‘CASA DA MÃE JANJA’

Depois do elogio a Elon Musk feito pela poliglota esposa de Lula, o Brasil poderá começar a ser chamado de Casa da mãe Janja. Quanta evolução.

Marieta Barugo

São Paulo

CASO PUC-SP

Justamente os(as) alunos(as) do curso de Direito da PUC-SP ofenderam os(as) colegas da USP, em uma recente partida, usando insultos como pobre e ainda por cima é cotista. Mesmo estando contra a política justa de oferecer cotas para os menos favorecidos, esquecerem que o cotista precisa ter uma boa nota para ganhar seu lugar no curso, em uma disputa acirrada. O pessoal da PUC-SP poderia se preocupar bem mais com a melhoria da posição desta instituição no RUF (ranking de universidades) de 2024, pois enquanto a USP está em primeiro lugar, a PUC-SP ocupa a 64.ª posição, atrás mesmo da PUC-MG, PUC-PR e PUC-RJ!

Omar El Seoud

São Paulo

DEMISSÃO DOS ALUNOS DE DIREITO

Lembro-me de quando eu fui aluna de uma boa instituição de ensino superior em Direito que não era tão tradicional como a PUC-SP nem a San Fran. Alguns dos mesmos escritórios que nesta semana demitiram os estagiários que foram identificados cometendo atos de racismo e preconceito nos últimos jogos jurídicos, são alguns dos mesmos escritórios que se recusavam e não admitiam estagiários que não fossem estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco ou mesmo da PUC-SP. Alguns já anunciavam até mesmo na descrição da vaga: “apenas alunos da PUC SP ou da USP”. Claro que estou falando de algo de dez anos atrás, talvez não impactava (e nem saía) nas as redes sociais como hoje. E não era nada escondido, era velado mesmo, dito pelos próprios advogados, colegas, supervisores, mas claro que não escancarado aos candidatos. Inclusive, em um estágio, lembro-me que sim, sofri discriminação por não vir das escolas de elite. Aliás, ainda muitos advogados possuem este tipo de discriminação formacional. Talvez, seja a hora desses renomados e tradicionais escritórios abaixarem a guarda e passarem a reconhecer talentos de outras universidades, caso contrário, não estariam sendo coniventes com atos de preconceito e/ou discriminação dos seus futuros colegas?

Roberta Werlang Isolan Cury

São Paulo

COMPORTAMENTO PRECONCEITUOSO

Alunos de cursos superiores se comportando de forma grosseira e preconceituosa e demonstrando claramente que a cultura sem a educação de nada vale.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

São Paulo