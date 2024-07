Contas públicas

Demagogia lulista

Em entrevista à TV Record, o presidente Lula jogou a toalha e, referindo-se à meta fiscal, confessou que “você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer”. Barbaridade! O soberbo petista mostra que não tem a capacidade e a paciência que se exigem de um presidente para debater as questões nacionais. Há alguns dias, em evento no Planalto com empresários da indústria de alimentos, Lula rebateu as críticas ao efeito que suas falas tiveram na recente alta do dólar dizendo que “o povo mais pobre, quando tem um dinheirinho, não compra dólar, compra comida”. Ora, é demagogia de Lula, principalmente para os 40 milhões de brasileiros de baixa renda, porque a alta do dólar encarece insumos e suprimentos para produzir, inclusive, alimentos e produtos de primeira necessidade, portanto também encarece a compra de comida das famílias pobres.

Paulo Panossian

São Carlos

*

Sigilo de cem anos

Roto e esfarrapado

A eterna dupla candidata a ocupar o Palácio do Planalto, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, segue comprovando ser como “o roto e o esfarrapado”. A disputa para saber quem é pior é implacável. Como se já não bastassem a falta de vacinas, a manutenção da Abin paralela ainda trabalhando para ambos, o rol de frases preconceituosas e machistas, as viagens recreativas em excesso, o interesse no conceito “um manda, o outro obedece”, entre outras coisas, agora se escondem atrás do sigilo de cem anos (Governo Lula nega acesso a informações sobre conflito de interesse de ministro, Estadão, 18/7). E o pobre povo brasileiro tem de aguentar calado essa trupe de canastrões?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

Alexandre Silveira

Lula da Silva, imitando Jair Bolsonaro, que tanto criticou, decretou sigilo de 100 anos sobre a Declaração de Conflito de Interesse (DCI) de seu ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Lembro que, em 2006, ao entrar para a política, Silveira declarou patrimônio de R$ 1,035 milhão, valor que cresceu exponencialmente nos anos seguintes. Atualmente, o patrimônio dele e de suas empresas chega a R$ 79 milhões. É outro “Ronaldinho” das finanças, igual ao filho do presidente da República.

J. A. Muller

Avaré

*

Petrobras

Guinada reestatizante

Negociação para recompra de refinaria marca guinada reestatizante no governo Lula (Estadão, 18/7). A razão da recompra da refinaria de Mataripe, na Bahia, pela Petrobras pode estar encobrindo o óbvio: o PT quer a volta do petrolão. Será mais uma oportunidade de fazerem o que sempre fizeram.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

*

PEC da Anistia

A dívida do PT

PT deve R$ 22 milhões e pode ser o maior beneficiado com a PEC da Anistia (Estadão, 19/7, A7), proposta que perdoa as dívidas dos partidos políticos. É vergonhoso saber que justamente o Partido dos Trabalhadores (PT) tem a maior dívida, de R$ 22 milhões, com o FGTS (benefícios ao trabalhador) e com o INSS, em cujo site diz que “Benefício de Prestação Continuada garante cidadania e dignidade à população mais vulnerável”. Eis por que o PT, junto com o PL, apoia esta PEC indecente.

Tania Tavares

São Paulo

Perdão aos partidos

A Receita Federal, Estados e municípios não anistiam ou perdoam nossas multas. Expliquem como é que isso funciona com os partidos. Queremos entender.

Ronaldo Oliveira Garcia

Poços de Caldas (MG)

*

Eleição nos EUA

Mentalidade arcaica

Impressionante! J. D. Vance, vice do republicano Donald Trump, é um político jovem com uma mente arcaica, que parece não perceber as transformações industriais dos últimos anos. As fábricas de hoje não são mais como as dos anos 60. Uma planta moderna tem mais robôs do que seres humanos. Além disso, o tipo de emprego também mudou. Em vez de focar apenas na criação de linhas de produção, a ênfase agora está na criação de produtos. A Nike, um dos maiores fabricantes de tênis do mundo, não tem uma única fábrica. Pegue qualquer produto eletrônico moderno: todos têm estampado “criado nos Estados Unidos” e “fabricado na China, Vietnã, Cingapura”, e assim por diante.

Artur Mendes

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

INSEGURANÇA JURÍDICA

Na quarta-feira passada, 17/7, a 12.ª Vara Federal Criminal de Curitiba expediu um mandado de prisão contra Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, julgado e condenado por corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato, conhecido por ser o homem do PT, e cujas confissões apontaram crimes praticados por integrantes do PT, como o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o presidente Lula. Até aí nenhuma novidade. Só que, para quem não é da área jurídica, há uma questão conceitual duvidosa: segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli a Lava Jato foi uma enorme conspiração entre magistrados e membros do Ministério Público com objetivos políticos e, baseado nisso, anulou todos os processos e investigações que haviam contra o empreiteiro Marcelo Odebrecht. Ou seja, para ele, todas as denúncias, acordos de delação premiada e devolução de vultosos volumes de dinheiro aos cofres públicos não passaram de um grande teatro. Se o sistema judiciário brasileiro fosse coerente, todas os processos contra Duque deveriam ser anulados e, consequentemente, sua prisão também, já que para um ministro do Supremo a Lava Jato nunca existiu. Insegurança jurídica caracteriza bem esse fenômeno. Mas o termo mais correto seria esquizofrenia.

Luciano Harary

São Paulo

*

‘QUE PAÍS É ESTE?’

A Justiça determina que o homem do PT na Petrobras, Renato Duque, cumpra pena de 39 anos de cadeia pela roubalheira generalizada que foi promovida na maior empresa do País. Relembrando: o então presidente Lula da Silva nomeou a companheira Dilma Rousseff para presidir o conselho da Petrobras; Dilma montou um formidável esquema de roubo de dinheiro público na empresa, Renato Duque foi um dos principais operadores desse esquema criminoso, que foi desbaratado pela Operação Lava Jato. Em reconhecimento pelos serviços prestados, Dilma foi ungida à presidência da República por Lula. Hoje, Lula da Silva é o presidente da República, Dilma Rousseff foi nomeada para presidir um grande banco internacional e segue o baile. Que país é este?

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

‘PAÍS DOS PADRINHOS’

Isso sim é ‘lawfare’ (Estadão, 18/7, A3). O que seria uma contravenção penal virou um inquérito, e por falta do que fazer, foi encaminhado ao guardião da Constituição para resolver. Este é o País dos padrinhos. Isso é uma vergonha.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

PETROBRAS

A Petrobras é a galinha de ovos de ouro para Lula 3, cujo objetivo é tripudiar com os acionistas (cortar dividendos dos gananciosos aposentados que, com as ações, complementam a irrisória aposentadoria). Lula 3 está mal informado. Com isso, dá um tiro no próprio pé (governo detém 36% das ações da petrolífera). Além de não adequar as despesas às receitas, está tripudiando com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Taxad), que, de pires na mão, eleva a carga tributária para atingir a meta fiscal. Daí, em vias de encomendar 25 navios (R$ 2,5 bilhões), a recompra de refinaria de Mataripe, na Bahia. Quem sabe não vai recomprar também a Refinaria de Pasadena? Motivos há de sobra para privatizar a Petrobras.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

PATINANDO

A maioria absoluta dos brasileiros, no seu íntimo, alimenta o desejo imenso de que o País cresça e progrida sensivelmente, a fim de que ocorra o aumento do emprego e os empresários e empreendedores naveguem tranquilos num mar sem procelas e voem em céu de brigadeiro. Entretanto, frente à atuação governamental de Lula 3, esses sonhos se diluem diuturnamente e, em especial, quando o próprio presidente e os seus asseclas abrem a boca e despejam torrentes de fatos incompatíveis com a boa estrela sonhada e esperada. Um crescimento menos ruim (Estadão, 19/7, B5) contempla uma avaliação favorável do FMI, mas podemos dizer que ela é simplesmente benévola, porque a dívida pública continua muito e levada, o padrão de vida dos brasileiros deixa muito a desejar e o nosso pleiteado crescimento sustentado continua engatinhando e impedindo a maioria das realizações ambicionadas pelos brasileiros. Vamos continuar a patinar ainda por quanto tempo?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

*

SIGILO DE 100 ANOS

Tanto criticou Jair Bolsonaro em tudo e por tudo, até disse em acabar com o bolsonarismo, e agora, pasmem, o ser mais honesto do Brasil impõe sigilo de 100 anos a um documento do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele é realmente diferente só quando está na oposição. E pior, criou algo repugnante no Brasil anos atrás que ajudou a piorar o ódio na política. O nós e eles é realmente diferentão?

Marieta Barugo

São Paulo

*

JAIR BOLSONARO

Bolsonaro cometeu crime na reunião que discutiu livrar Flávio Bolsonaro de inquérito? Especialistas opinam (Estadão, 15/7). Não sou especialista, mas arrisco dar meu pitaco. Falas e conversas não podem ser levadas a sério enquanto não são materializadas em ações. Torna-se, portanto, fundamental investigar se as conversas arapongadas viraram ações. Se for comprovado que tudo não passou de papo furado, Bolsonaro não pode ser condenado.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

‘REFÉM’

O desgoverno do presidente Lula é realmente espantoso. Afinal, nunca antes visto na história desse País um governante que oferece de bandeja artilharia para ser saraivado pelo seu arqui-inimigo Bolsonaro. Apesar das incríveis semelhanças entre esses dois trates, o demiurgo tem a capacidade de não conseguir resolver o caso do seu ministro indiciado Juscelino Filho, das vacinas que nunca chegam à população, dos leilões indecentes do arroz-do-Lula, passando pelos ataques ao Banco Central e pela interferência na menina dos olhos de Lula: a Petrobras. Mesmo abusando de suas ladainhas intermináveis e mentirosas, a sorte é que Bolsonaro, pelo seu retrospecto golpista, não tem o mínimo cacoete até mesmo para se auto sustentar, quando já, lá atrás, entregou de mão beijada seu cargo ao demiurgo. Pobre Brasil, refém de dois senis irresponsáveis.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

‘ENTRE O TERROR E O PAVOR’

Será que algum dia o Brasil terá duas opções para presidente como nos Estados Unidos? Lá eles têm dificuldade para escolher entre o melhor, aqui a gente tem dificuldade pois, com exceção de Fernando Henrique Cardoso, sempre tivemos que escolher entre o terror ou o pavor.

Roberto Moreira da Silva

Cotia

*

SILÊNCIO

Tão grave quanto a deplorável fala do ditador venezuelano Nicolás Maduro, de que “haverá um banho de sangue e uma guerra fratricida” no país caso não vença as eleições do próximo dia 28/7, é o condenável e vergonhoso silêncio do presidente Lula da Silva a respeito. Como se vê, quando não é a ocasião, o boquirroto presidente Lula fala um disparate atrás do outro; quando tem de falar, cala-se covardemente. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

*

DIFERENÇAS

O neoliberal Javier Milei, presidente da Argentina, lança programa para diminuir o tamanho do Estado. Já Lula da Silva quer aumentara participação do Estado na economia, propondo a reestatização da refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, na Bahia, privatizada em 2021. O escocês Adam Smith, em 1776, mostrou que a riqueza de um paísvem da iniciativa privada. Lula, certamente, quando se fala da Escócia, só deve conhecer o whisky.

Jose Alcides Muller

Avaré

*

DISCURSO DE TRUMP

No palco, com a imagem da Casa Branca ao fundo, Donald Trump falava minuciosamente e longamente sobre o tiro que quase o matou. Na plateia, homens e mulheres embevecidos com o discurso, muitos às lágrimas e até alguns chorando copiosamente. Nunca tinha visto uma lavagem cerebral em tamanha escala. Trump agradeceu a Deus por ter virado a cabeça no momento exato dos tiros, o que salvou sua vida. Trump prometeu quatro anos como nunca os americanos já tiveram em toda a sua história. Trump transformou-se em um mártir, um messias, só falta a auréola em volta da orelha, desculpe, da cabeça.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

ATENTADO CONTRA TRUMP

O policial que subiu no telhado onde estava o atirador, avisado por pessoas que o viram, foi ameaçado com a arma pelo atirador e caiu de dois metros de altura. Neste momento, o atirador fez o disparo apressadamente por ter sido visto pelo policial. Esta pressa em cometer o atentado em que o tiro só atingiu a orelha direita de Trump pode ter salvado a vida dele, que no momento estava virando a cabeça para o lado para mostrar um gráfico sobre imigração. Se o jovem atirador tivesse continuado sem ser visto, poderia atirar em outro momento mais propício para acertar o alvo. Este policial salvou a vida de Trump.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

OPOSIÇÃO

Pensamento do dia: “Joe Biden não pode mais puxar as orelhas de Trump”.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

TESOURO REGIONAL

A descoberta no Rio Grande do Sul de um fóssil de 233 milhões de anos é uma impressionante realidade de como o nosso planeta vivenciou estes tempos, que fazem nosso território um exemplo da evolução terrestre. O esqueleto descoberto viveu no período Triássico e tinha um tamanho de 2,5 a 6 metros de comprimento, e com tal descoberta a região onde foi encontrado transformou-se em um tesouro regional.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro