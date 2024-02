Guerra na Ucrânia

Derrota do mundo livre

Pobre Ucrânia. Entrou na guerra certa de que os Estados Unidos, com um governante fraco e indeciso, fosse dar a ajuda necessária para o país resistir à invasão russa. Acreditou também que a Europa fosse acordar para o perigo russo. Ao final não vai ter nenhuma vitória pra contar, pois não adianta só mostrar que o exército russo não é tão poderoso assim e nem que a derrota é do mundo livre. O país vai estar destruído e o trabalho de reconstrução levará tempo. Quem pagará a conta, novamente, vai ser o povo.

Nelson Falseti

São Paulo

Guerra Israel-Hamas

Estado palestino

Quando Israel foi criado, o Estado palestino só não foi estabelecido também porque os líderes palestinos não aceitaram. Isso é história. Ninguém é contra a criação de um Estado Palestino, dizer isso é chover no molhado. Mas ninguém poderia ser a favor de um grupo terrorista que domina e controla o que seria a Palestina e que tem como objetivo exterminar Israel. Quanto a dizer que Israel comete genocídio, uma consulta ao dicionário pode esclarecer.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

Genocídio

“Se não for genocídio, não sei o que é”, declarou o presidente Lula da Silva sobre a ação de Israel em Gaza. Mas o que está acontecendo aqui com os indígenas yanomamis, o que é?

Milton Bulach

Campinas

Guerra entre facções

Falando de genocídio, a atual preocupação internacional de marketing do presidente da República, que tal verificar o que acontece nas guerras entre facções em nosso país e propor soluções? Afinal, o número de mortes de inocentes só tem progredido desde o seu primeiro mandato, não é, presidente Lula?

Carlos Gaspar

São Paulo

Lição de casa

Em vista das últimas declarações palacianas brasileiras com relação ao Holocausto, vale a pena a ida ao cinema para assistir ao filme Zona de Interesse. Um filme impactante, impregnado pelo horror da maior tragédia humana do século 20. Em sua genialidade, transporta o espectador à dimensão da terrível realidade de Auschwitz, sem mostrar nenhuma cena dos suplícios que conhecemos e dos quais já vimos imagens, unicamente pelo som, o grande protagonista do filme. Um soco no estômago obrigatório. Oxalá Lula e seus acólitos o assistam, como lição de casa.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

Reeleição

Cenário de fisiologismo

O oportunista advento da reeleição, referente ao Poder Executivo nos três níveis de governo, estimula cada vez mais a ambição de poder dentro de um quadro político de personalismos que não está nem aí para estágios valorizáveis de democratização, nem é coerente com aspirações de cidadania. Políticos eleitos em qualquer dos três níveis já tomam posse pensando e agindo pela própria reeleição. Tal oportunismo colabora para inibir o natural processo de renovação de governantes, pois estimula a gula descompromissada em um cenário político de marcante fisiologismo.

Antonio Francisco da Silva

Rio de Janeiro

Automobilismo

Irmãos Fittipaldis

O consagrado, premiado e respeitado talento dos pilotos brasileiros de automobilismo no exterior deve aos irmãos Fittipaldis – Wilson Júnior, recém-falecido, e Emerson – o pioneirismo e a abertura de portas da Fórmula 1. O Brasil triunfou nada menos que oito vezes com a conquista do título de campeão mundial com Emerson (1972/1974), Nelson Piquet (1981/1983/1987) e Ayrton Senna (1988/1990/1991). A quixotesca e frustrada aventura da equipe Copersucar-Fittipaldi, fundada em 1975, que largou em 104 GPs, resultou no único carro de F1 construído fora do território europeu até então. Um minuto de silêncio em respeito a Wilsinho (Automobilismo perde o criador da equipe brasileira de Fórmula 1, 24/2, A26). Viva os Fittipaldis!

J. S. Decol

São Paulo

SANEAMENTO BÁSICO

Há décadas que recursos públicos são despejados no ralo em obras inacabadas, corrupção e no desprezo da classe política em oferecer melhor qualidade de vida à população. E o resultado é que sentimos vergonha quando o IBGE divulga no Censo de 2022 que 49 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à rede de esgoto. Destes, 39 milhões despejam seus dejetos em fossas arcaicas ou buracos, e mais de 4 milhões em rios, lagos ou até no mar. E 1,8 milhão de brasileiros não têm banheiro. Outro dado de estarrecer é que dos 5.570 municípios do País, em 3.505, a metade da população mora em residências sem coleta de esgotos. E a saúde de milhões de pessoas é afetada por falta de saneamento básico. Na região Norte apenas ¼ da população destina corretamente seu esgoto. Já no Sudeste, 86,2% da população mora em domicílios com coleta de esgoto. Em São Paulo, com melhor nível de saneamento básico, 90,8% da população conta com esse importante serviço. Porém, esse quadro já foi pior, porque no ano 2000, 59,2% destinavam corretamente o esgoto, e em 2022 subiu para 75,7% da população. Felizmente, no ano de 2020 o Congresso aprovou o novo Marco do Saneamento Básico, em que investimentos vultosos já estão sendo alocados por empresas privadas que passaram a ter a concessão desses serviços básicos.

Paulo Panossian

São Carlos

ESGOTO A CÉU ABERTO

O Brasil sofre com a trágica falta de saneamento básico. Mesmo nas grandes cidades o esgoto corre a céu aberto e é lançado nos rios e no mar. O magnífico Rio Tietê em São Paulo é um canal de esgoto. Todas as famosas praias do Rio de Janeiro estão sempre contaminadas pelo esgoto que é lançado sem tratamento pelos emissários submarinos. O dinheiro do Marco do Saneamento Básico terá o mesmo destino de sempre: vai evaporar sem deixar qualquer vestígio. O esgoto vai continuar correndo livremente sem tratamento.

Mário Barilá Filho

São Paulo

DESCARTE IMPRÓPRIO

No Brasil, nona economia de um mundo de 193 países, cerca de 50 milhões de pessoas (25% da população) não conseguem descartar o esgoto de maneira adequada, sendo que 39 milhões deles despejam seus dejetos em fossas rudimentares ou buracos, e mais de 4 milhões têm rios, lagos ou o mar como destino de seu esgoto. Além disso, 1,18 milhão não têm banheiro nem sanitário. Em 3.505 municípios, de um total de 5.570, menos da metade da população mora em domicílios com coleta de esgoto. Até quando perdurará esse quadro desolador de descaso dos governos?

J. S. Decol

São Paulo

DEFICIÊNCIA SANITÁRIA

Em 2022, apenas 75,7% de nossa imensa população em 2022 contava com esgotamento sanitário, embora tenha sido um saldo bem maior do que se tinha visto entre 2000 e 2010. Precisam as nossas lideranças dar solução a essa deficiência sanitária para que possamos ter uma vida mais saudável no futuro que está a nossa frente.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

PRESIDENTE LULA

O presidente Lula da Silva foi eleito em 2022 para governar o Brasil. Não parece. Primeiro ele trabalhou incansavelmente para ser o paladino da paz na guerra da Ucrânia. Até que ele equiparou o invasor ao invadido e foi colocado de escanteio. Agora ele arrumou uma confusão com Israel, a quem acusou de ser o novo Hitler contra o povo palestino. De novo deu com os burros n’água porque mostrou-se um ignorante da História. Enquanto isso, o país para o qual ele foi eleito enfrenta uma crise na segurança, deixada pelo seu ministro “comunista, graças a Deus”; dois bandidos fugiram de uma penitenciária federal de insegurança máxima ou segurança mínima, como queiram; a dengue se espalha pelo País; as mortes na Terra Indígena Yanomami aumentaram no primeiro ano Lula; o déficit primário de R$ 116 bilhões foi o segundo maior rombo da história; e o Brasil perdeu dez posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC). O mundo nunca precisou de Lula para resolver seus problemas, ao contrário do que pensa Lula, mas o Brasil, infelizmente, elegeu Lula da Silva presidente. Resta saber quando ele vai exercer o cargo.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

GOVERNO DE NETANYAHU

O possível uso não muito apropriado de uma ou mais palavras não invalida o que Lula afirmou sobre o genocídio em Gaza e a urgente necessidade de parar com a matança de mulheres e crianças. Em todo o mundo civilizado não foram ouvidas palavras de reprimenda ao nosso presidente, que criticou o governo de extrema direita e não o povo judeu. Lamentavelmente, parte de nossa mídia, que se manteve distante diante das atrocidades cometidas, em uma só voz tenta desqualificar a palavra de Lula, chegando a exaltar o sanguinário Bibi Netanyahu e seu agressivo e despreparado ministro de Relações Exteriores. É o velho complexo de vira-latas em ação.

Sylvio Belém

Recife

DISCURSO PARA A CLAQUE

O Hamas só estava se defendendo. Chocado(a)? Mas é isso que as esquerdas querem que Lula diga. Então ele – sabendo que não pode – joga para a sua claque o discurso falacioso de que Israel comete genocídio contra os palestinos. Simples assim!

Mario Rogerio Andrade dos Santos

Rio de Janeiro

DIGNIDADE

Lula: “Não troco a minha dignidade pela falsidade”. Qual dignidade, Lula, a do mensalão ou a do petrolão?

Ely Weinstein

São Paulo

OPOSIÇÃO AO GOVERNO

Lula chamou adversários de imbecis. Ele é alguma flor que se cheire? Faltam espelhos no Planalto e no Alvorada.

Vicente Limongi Netto

Brasília

FAIXA DE GAZA

Novamente, o presidente Lula da Silva “escrachou” com Israel dizendo que o que estão fazendo é genocídio. Apesar de não falar da comparação da guerra na Faixa de Gaza com o Holocausto, fica a pergunta que não quer calar: “Lula, por que não te calas?”

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ARGUMENTOS VAZIOS

Lula da Silva pode ter, como assinalado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ultrapassado a linha vermelha ao comparar ações de Israel com o Holocausto. Deve-se admitir que o impacto da sua fala foi considerável. Mas, como quando se adentra um quarto escurecido e a visão fica momentaneamente prejudicada para, após algum tempo, os olhos se acostumarem e interpretar a penumbra como imperceptível, hoje ninguém ́mais está prestando atenção para o que o mandatário brasileiro continua a colocar no ar sobre a questão palestina. A comunidade internacional, integrantes do Hamas incluídos, descobriram que sua verborreia é estéril e que não vale a pena perder-se tempo com ela. Nem precisa pedir desculpas. Os governos mundo afora descobriram que não é aconselhável se apoquentar com argumentos vazios e sem substância emitidos por quem pouco sabe sobre a complexa questão.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

DOIS ANOS DE GUERRA

Depois das declarações do presidente Lula a respeito da guerra na Faixa de Gaza, com elevado número de mortos, tive a curiosidade de perguntar ao Google o número de mortos no conflito Rússia x Ucrânia até a data de hoje, no segundo ano de guerra. A resposta foi a seguinte: não existem dados oficiais, porém, a estimativa é que já tenham ocorrido cerca de 700 mil mortes.

Carlos Angelo Ferro

Mogi Mirim

MORTES NA UCRÂNIA

Como Lula é um grande apoiador do errado, e temos exemplos diversos como Cuba, Venezuela, Nicarágua, grandes democracias, e no intuito de se dar bem, critica Israel só para aparecer bem na fita. E eu pergunto: o que ocorre na Ucrânia não é genocídio? Não morrem crianças, mulheres e idosos ou ele, quando operou os olhos, só enxerga o que lhe interessa?

Antônio José Gomes Marques

São Paulo

VIAGENS INTERNACIONAIS

No Brasil, com 50% da população brasileira sem água potável e coleta de esgoto, o retirante nordestino que, graças aos deuses brasileiros, virou presidente, desfruta de constante turismo internacional. Empolgado, ainda em núpcias e em invejáveis passeios, mostra o mundo à sua amada, desfrutando de mordomias e em luxuosos hotéis, apoiando governos ditatoriais e, em suas inconsequentes falas, compromete a até então sensata diplomacia brasileira. O próximo destino será a Rússia, do seu amigo Vladimir Putin.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

FILIPE MARTINS

A prisão do ex-assessor de Bolsonaro é um escárnio. Como alguém pode ser preso sob alegação de que se ausentou do país quando a própria polícia de imigração não constatou sua saída? E, o pior, o rapaz nem sequer entrou nos EUA. No dia da referida viagem ilusória ele estava viajando em espaço aéreo brasileiro com aterrissagem em Curitiba, e depois seguiu para Ponta Grossa. E para desmoralizar as autoridades: tem todos os comprovantes e tickets de bagagem. É ou incompetência ou pura vingança.

Paulo César Pereira

São Paulo