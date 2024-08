Ambiente

Durante o desastre das queimadas no interior do Estado de São Paulo nos últimos dias, com o fogo se alastrando de forma incontrolável, gostaria de saber que ações foram tomadas efetivamente pelos governos municipais, estadual e federal. Querer que planos de emergência tivessem sido desenvolvidos antecipadamente é querer demais de políticos que só enxergam seus próprios interesses. Vestir o jaleco da Defesa Civil e posar diante das câmeras com expressão preocupada é só hipocrisia.

Heleo Pohlmann Braga

Ribeirão Preto

Porteira fechada

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deveria usar o mesmo poder de seu antecessor, Ricardo Salles: o parecer, a caneta. Salles passou a boiada na pasta ambiental usando o expediente de modificar as regras. Marina Silva pode muito bem começar a emitir pareceres e canetadas para fechar a porteira. Ela pode, por exemplo, emitir um parecer demandando estudos de impacto ambiental nas pequenas represas no Pantanal e a eventual remoção das represas que estão prejudicando o fluxo natural das águas. Se for para ficar sentada reclamando da vida e dizendo que não pode fazer nada, seria melhor a ministra entregar o cargo e dar oportunidade a alguém que pelo menos tente frear a destruição ambiental a que ela segue assistindo passivamente.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Apostas online

Ilusão e ruína nas ‘bets’

Cumprimento o Estadão pelo excelente editorial sobre as bets (É urgente dar fim à farra das ‘bets’, 25/8, A3). Este nome, aparentemente carinhoso, encobre uma tremenda desgraça para o povo brasileiro. Os números expostos no editorial assustam, e tendem a crescer com a regulamentação das apostas online. A aparente diversão esconde o drama de pessoas e famílias em decorrência do vício e de tentativas desesperadas de pessoas que perderam muito, estão endividadas e tentam se recuperar com mais apostas. Não vai demorar para aparecerem histórias trágicas ligadas às bets. Vamos esperar por elas para fazer algo a respeito? A propósito, acho deplorável que personalidades emprestem seu nome, a peso de ouro, para incentivar essa atividade – e é hipocrisia pura sugerir que se “jogue com responsabilidade”. Quem ganha quer ganhar mais, e perde; quem perde quer recuperar, e perde mais ainda. Portanto, é importante começarmos uma campanha nacional pela proibição desse tipo de atividade, que é proibida pela Constituição, como bem lembrou o editorial. O fato de a atividade existir em outros países não pode ser desculpa para implantá-la no Brasil. Dinheiro de jogo é dinheiro tirado do consumo das famílias e gera endividamento, custa suor e lágrimas. Bingos e cassinos foram proibidos no País pelo mesmo motivo. Não podemos retroceder.

Valter Celio Branco Fonseca

Santo André

Leandro Karnal

Gente ruim na política

Na brilhante reflexão em que procura identificar o momento em que a política “passou a concentrar tanta gente ruim” (25/8, C8), Leandro Karnal poderia considerar o ano de 1980, quando, além da criação de mais partidos políticos e a prorrogação de mandatos, foi instituído o salário para vereadores em todos os municípios brasileiros. A partir daquele ano, pessoas que estavam desempregadas e que, por falta de competência para conseguir novas oportunidades de trabalho, passavam seus dias em botecos ou fundavam pequenas igrejas vislumbraram grandes oportunidades de ganhar dinheiro. Daí foi um passo para se elegerem vereadores, depois prefeitos e parlamentares. As pessoas de bem estavam trabalhando e não dispunham do mesmo tempo para concorrer.

Eduardo San Martin

São Paulo

A antiética

Faltam capacidade administrativa, honestidade política, experiência e inteligência aos nossos políticos. E o mais grave: na nossa cultura política existe, na prática, a antiética: as promessas de campanha não se cobram e também não se cumprem.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

Correção

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e não ao Ministério de Portos e Aeroportos, como constou no editorial Mais um ardil na Codevasf (23/8, A11).

QUEIMADAS PELO BRASIL

Coincidentemente eu estava em Ribeirão Preto neste final de semana e pude ver de perto até onde vai a maldade do ser humano. A cidade foi tomada pelo fogo e fumaça. O ar estava irrespirável. Muitas pessoas com problemas de respiração e hidratação. Muitas plantações e casas destruídas, estradas interditadas e animais queimados vivos. Apesar de estar muito seco, os incêndios foram criminosos, como se pôde ver demônios colocando fogo. Como está na letra da música “o último julgamento”, você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Não fosse o poder de Deus enviando chuva, a tragédia seria maior, pois o vento forte ajudava a espalhar o fogo e não havia água que não fosse do céu capaz de apagar as chamas.

Izabel Avallone

São Paulo

ORIGEM DOS INCÊNDIOS

Os impressionantes e trágicos incêndios que estão assustadoramente devastando vários de nossos biomas podem ter origens criminosas, como as autoridades já estão verificando. As prisões de alguns desses autores podem levar aos mandantes de tais incêndios, que podem até ser de organizações internacionais. Nossas lideranças governamentais e empresariais precisam ter firmeza em detectar tais ações, no sentido de eliminar as tragédias para que possamos voltar a ter uma tranquilidade climática, fundamental para o nosso bem-estar.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

NÍVEIS ALARMANTES

O País enfrenta queimadas que estão em níveis alarmantes pelo clima quente e os ventos; Dilma Rousseff já dizia que era necessário estocar os ventos. Não deram atenção à ela, agora a situação está muito difícil de resolver.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

FUNDO DO POÇO

Há tempo o crime organizado tem crescido sem que as autoridades tenham tomado medidas para impedir esse crescimento, aliás, talvez alguns de nossos políticos façam parte dessa organização criminosa. No Estado de São Paulo tivemos milhares de incêndios criminosos que mostram o contraste: o crime é organizado, o governo é desorganizado. Como é possível que vejamos nosso presidente, nossa ministra do Meio Ambiente, nosso responsável pela Polícia Pederal e o presidente do Ibama absolutamente surpresos com o que aconteceu? Para que serve o serviço de informações, ninguém sabia o que ia acontecer? Por que não recorreram às Forças Armadas para impedir as queimadas e prender os terroristas? Tenho amigos cujas fazendas viraram cinza, o bosque que abrigava onça destruído e nossas autoridades desconheciam tudo? Demos mais um passo para o fundo do poço.

Aldo Bertolucci

São Paulo

BANCADA RURALISTA

Está na hora da poderosa bancada ruralista fazer alguma coisa pelo meio ambiente, eles já provaram que mandam no País, tem muito mais poder que os ministros e o próprio presidente da República. Se a bancada ruralista não mudar e continuar no caminho do desmatamento, logo mais eles vão começar a sofrer prejuízos. Se a bancada ruralista continuar fazendo o que bem entender, logo vão revogar a lei Áurea e o País voltará a ter escravos para plantar cana e soja na Amazônia desmatada. Mesmo o mais ignorante entre os ignorantes já deveria ter se dado conta que soja e cana precisam de água. Sem floresta não vai ter água, alguém precisa explicar isso para os barões do agronegócio brasileiro.

Mário Barilá Filho

São Paulo

‘CRISE DE LIDERANÇA’

O planeta Terra passa por uma crise sem precedentes de liderança. O mundo hoje é governado por idiotas, gente medíocre e criminosos. Por que isso aconteceu? Nem mesmo a igreja conseguiu escapar disso.

André Coutinho

Campinas

SIMPLES ASSIM

Ao PT só interessa o que realmente lhe satisfaz e lhe é conveniente. Simples assim (Estadão, 26/8, A3), como salienta o Estadão, porque ao partido político pouco interessam as contas públicas, especialmente se elas constrangerem suas políticas e suas ambições demagógicas. Desejam repetir sempre o quanto fizerem no governo de Dilma Rousseff: gastar é vida e é vida principalmente para as políticas demagógicas da agremiação. Em suma, a política fundamental do PT é gastar e distribuir dinheiro, mesmo que, no futuro, sejamos mais velhos e mais pobres, embora eles fiquem ricos às custas das estatais e demais órgãos públicos do Brasil.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

PAÍS MAIS VELHO

O IBGE anuncia que a partir de 2042 seremos um país mais velho. Tema definitivamente sério e preocupante, merecedor de amplas reflexões. Perto dos 80 anos de idade, não entrego os pontos. Idosos são brasileiros humilhados, sofridos, desamparados e insultados. A ferida é dolorida e parece não ter cura. É intolerável e repugnante o desprezo que as pessoas têm pelos mais velhos. Todo idoso guarda lamentações. Rico ou pobre. Ninguém deve se iludir. A dor pela ausência do apreço é profunda. Idoso deixou de ser útil. Sumiu o afeto e a gratidão de familiares e amigos. Idoso virou artigo descartável nas prateleiras amorosas. Pétalas de respeito, doçura, carinho e amor, pelos idosos, desapareceram nas águas da melancólica amargura.

Vicente Limongi Netto

Brasília

GUERRA EM GAZA

Os dados das agências das Nações Unidas dão uma ideia clara do tamanho da tragédia em Gaza. Os números de mortes e feridos já são 40.334 e 93.356, respectivamente; 96% da população enfrenta uma insegurança alimentar aguda; 86% dos hospitais foram destruídos, inclusive o complexo hospitalar Al Shifa, além de destruir 38% das escolas. O que complica mais este cenário sombrio é que Benjamin Netanyahu não está interessado no acordo de paz, pois sua continuação no poder depende da continuação do massacre. São os Estados Unidos que podem parar esta loucura se diminuírem a entrega das bombas e mísseis. Isso pode acontecer, talvez, após as eleições de novembro. Até lá, os reféns israelitas permanecerão no cativeiro, a tragédia em Gaza continua, enquanto o mundo fica analisando cada declaração besta e simplória do truculento Donald Trump.

Omar El Seoud

São Paulo

DESEMPENHO DA RÚSSIA

O desempenho da Rússia nesta guerra contra a Ucrânia tem sido um total e absoluto fiasco. A guerra em si é de uma estupidez ímpar. A Rússia hoje está muito longe do país poderoso militarmente que ameaçaria toda a Europa. Esta ideia vendida pelos americanos para efeito de expansão da Otan é uma verdadeira palhaçada diante do pífio e ridículo desempenho militar russo diante da Ucrânia. As fracassadas guerras da Rússia no Afeganistão e na Chechênia deveriam ter ensinado algo para o obtuso Vladimir Putin. O presidente de um regime insano, bestificado e desumano, além de cruel, que mata dissidentes e condena uma inocente moça há 12 anos de prisão por conta de uma simples doação de US$ 50 aos ucranianos. A Ucrânia, inclusive, invadiu território russo, o que demonstra de forma inconteste o nível de fragilidade da Rússia atual. O país seria massacrado em termos convencionais se enfrentasse a Otan ou os Estados Unidos, por exemplo. O poder militar existente ao tempo da ex-União Soviética de Stalin, poder este que enfrentou uma máquina militar poderosíssima: o da Alemanha nazista, país que tinha, na época, um exército que era o melhor do mundo, com 3.5 milhões de homens, que inexiste por completo hoje em dia. Putin, tolamente e infantilmente, acredita ser chefe de uma grande potência, coisa que a Rússia, país de fraca e pobre economia, já deixou de ser há muitas décadas.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

‘ELEITORES RUINS’

Leandro Karnal, de forma brilhante escreve no Estadão O que houve? (Estadão, 25/8, C8). Na sua procura por tentar responder esta pergunta, lá pela metade do seu raciocínio, Karnal saiu-se com essa pérola, que resume bem as últimas várias eleições em nosso país, principalmente as majoritárias: “Não aguento mais votar contra alguém, escolher um candidato ruim, porque o outro é pior”. Eu diria que até tivemos opções melhores nas eleições que empossaram Lula, Dilma, Jair Bolsonaro e Lula de novo, mas elas foram ignoradas pela população. Portanto, ao lado de candidatos ruins e outros ainda piores, tivemos, infelizmente, eleitores ruins e outros muito piores.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

SILVIO SANTOS

Meus cumprimentos ao Estadão pela merecida e justa homenagem prestada a Silvio Santos com a edição do caderno especial Um Silvio Inédito (Estadão, 25/8, D1 a D8), trazendo trechos da longa entrevista de sete horas dada em 1987 aos jornalistas Luiz Fernando Emediato e Marcos Wilson. Boas perguntas e ótimas respostas contando a rica história de vida de um esperto camelô que virou o maior comunicador da história da TV brasileira e um empresário de sucesso à frente do Grupo Silvio Santos. Viva SS!

J. S. Decol

São Paulo

PARALIMPÍADAS DE PARIS

Eu espero que as pessoas assistam aos Jogos Paralímpicos como assistiram às Olimpíadas. Todos os atletas merecem nossa atenção, participação e incentivo. O Brasil geralmente fica mais bem colocado na Paralimpíada do que na Olimpíada. As Paralimpíadas de Paris 2024, que começam amanhã, 28/8, prometem ser um evento marcante para o esporte paralímpico global e, em especial, para os atletas brasileiros.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

ABEL FERREIRA

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, em resposta a uma pergunta formal e profissional de uma jornalista da BandNews FM, disse que só devia satisfações a sua mãe, sua esposa e à presidente do clube. Espera-se então que ele explique a estas três mulheres o porquê da resposta desnecessariamente agressiva e grosseira à repórter. Isso depois de uma vitória de goleada sobre o adversário. A conclusão é simples: Abel não quer mais ficar no Brasil e é grande a chance de acabar saindo pela porta dos fundos.

Luciano Harary

São Paulo

ALTAS ALTITUDES

Futebol em altitudes acima de 1.600 metros já trazem problemas. É desumano botar jogadores em altitudes de dois mil, três mil, quatro mil, etc. para jogar. O time do Flamengo estava no bagaço no jogo contra o Bolívar. Se tivesse mais dois, três minutos além da prorrogação, provavelmente o jogo iria para os pênaltis ou o Bolívar ganharia. O time desabou quando o árbitro encerrou o jogo. Sete ou oito jogadores do Flamengo caíram. Isso não é futebol. Na altitude não adianta técnica. A questão é de saúde. Os times que jogam na altitude tem vantagem, tanto ao nível do mar como na altitude. Para eles é indiferente. Não sentem nenhum efeito. É justo isso? Algo precisa ser feito. Os clubes participantes precisam pressionar e cobrar solução a Conmebol. O dirigente, cartola, que não joga. Alguns nunca botaram calção ou uma chuteira, não se movem. É preferível o time não jogar na altitude e perder por W.O, bem como procurar fazer os pontos nos jogos ao nível do mar.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro