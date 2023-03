Juscelino Filho

O Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, além de andar de avião da FAB e visitar cavalos de raça como se fosse trabalho ministerial, emprega na Câmara dos Deputados, em seu antigo gabinete, seu piloto de avião, com salário de R$ 10.200, e seu tratador de cavalos, com salário de R$ 7.600 (Estado, 28/7, A7). É jovem, médico, deputado federal pelo União Brasil do Maranhão e playboy da política nacional, além de intocável dos arranjos de governos de coalizão, com o Centrão de Arthur Lira, o condestável da Nação.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Basta!

É preciso um basta na atuação do ministro Juscelino Filho. Bolsonarista, o deputado do baixo clero licenciado, que assumiu o posto de ministro pela cota de seu partido, para garantir a governabilidade do presidente Lula, deveria pedir para sair, alegando motivos particulares ou força maior. As acusações contra ele são muitas: uso indevido do orçamento secreto, de avião da FAB para fins privados, ocultação de patrimônio, dados falsos ao TSE e, agora, esta apontada na reportagem Câmara emprega piloto e gerente do haras de Juscelino Filho no Maranhão (Estado, 28/3, A7).

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Armação

É visível que ter o piloto do ministro Juscelino e o gerente do haras dele como funcionários da Câmara dos Deputados é “armação do Moro”. Ou não?

José Ricardo de Carvalho

ecoarq@uol.com.br

Carapicuíba

*

Governo Lula

‘Seguro morreu de velho’

Nunca uma “leve pneumonia” foi tão providencial como esta contraída por Lula às vésperas da viagem à China, postergada muito provavelmente sine die (sem data para ocorrer). Primeiro, suas declarações irresponsáveis e desrespeitosas ao senador Sérgio Moro, repercutidas não como ele gostaria, usando palavras de baixo calão e afirmando que o plano do PCC para sequestrar e matar o senador não passava de “armação” do próprio Moro, desacreditaram a Polícia Federal (PF), cuja cúpula foi trocada em seu governo e, portanto, é hoje constituída por homens de sua confiança. Além disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao contrário da atitude de Lula, haviam elogiado a PF pela operação. Por fim, discursos inflamados e contundentes de deputados e senadores oposicionistas contestando suas irônicas e agressivas falas e, mais, uma pedra perene em seu sapato, prestes a desembarcar amanhã em Brasília, vinda de Miami, para engrossar o coro contra seu governo, fizeram Lula pensar três vezes antes de viajar. “O seguro morreu de velho”, não é mesmo?

Sergio Dafré

Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Jair Bolsonaro

Mais presentes

Os fiéis seguidores de Jair Bolsonaro criticaram Lula duramente – com razão – quando veio a público que ele recebeu um relógio Piaget Altiplano avaliado em aproximadamente R$ 85 mil. Agora, só um dos muitos presentes recebidos por seu ídolo, um relógio Rolex, custa mais do que quatro “relógios do Lula”. Será que vão fazer cara de paisagem?

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

Tragédia na escola

Arma silenciosa

O caso do ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, esquenta o debate sobre alunos que entram armados e matam e ferem professores e alunos. O debate tomará conta das pautas em dois, três dias, e não faltarão oportunistas para oferecer soluções, mas elas ficam somente no papel. A constatação é cruel: a sociedade e as famílias estão doentes, filhos não têm limites, pais temem os próprios filhos, eles fazem o que, quando e como querem. E ai dos pais se os contrariarem. Os alunos deveriam ir armados de livros para as escolas, mas os livros estão esquecidos, em detrimento do aparelho celular, arma silenciosa que pode destruir a vida destes jovens. Os educadores Joe Clement e Matt Miles, autores do livro Como o uso da tecnologia está tornando nossos filhos mais burros, citam, por exemplo, o caso de Bill Gates e Steve Jobs, as duas maiores figuras tecnológicas da história recente, que limitavam o uso dos aparelhos por seus próprios filhos.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

SAÚDE DE LULA

Lula foi acometido de broncopneumonia bacteriana e influenza A aos 77 anos. O País envia ao presidente votos de plena e breve recuperação de sua saúde física e mental – esta em razão dos sinais de desequilíbrio psicológico manifestado em suas declarações ao longo dos últimos tempos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE

Se o presidente Lula tivesse procurado o SUS, teria recebido uns quatro comprimidinhos e já estaria na China livre, leve e solto.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

‘EXCURSÃO’ À CHINA

Estamos vivendo a era da tecnologia, em que nos é permitido participar dos mais importantes eventos em tempo real, mesmo aqueles que acontecem a milhares de quilômetros de nós. A teleconferência aproxima as pessoas, dando-lhes a oportunidade de interagir em lugares distantes como se estivessem dentro de nossas salas. Então, para que servem essas “excursões” dispendiosas e inúteis?

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

SALÁRIO DO PRESIDENTE DO BANCO DOS BRICS

Como tudo na vida tem seu lado bom, a ida de Dilma Rousseff para presidir o Banco dos Brics nos ajudou a saber qual é o salário do presidente daquele órgão, até porque, quando o presidente do banco no governo passado era Marcos Troyjo, nunca ninguém comentou qual seria o salário dele. Por que será?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

PADRÃO POLÍTICO

Meu real interesse pela política manifestou-se há 40 anos atrás. Naqueles anos, a classe política ainda gozava de uma certa aura de confiança e credibilidade. Possuía elementos que se destacavam pela fluência verbal, respeito, maturidade e conhecimentos na área da verdadeira arte da prática política. Mesmo os que sabidamente eram corruptos possuíam aquilo que se convencionou determinar como “padrão político“. De duas décadas para cá, esse padrão regrediu consideravelmente com a chegada de elementos que viram na área a oportunidade de se locupletarem, corromperem e serem corrompidos, cometerem crimes e continuarem impunes graças ao instituto da imunidade parlamentar. Tomaram despudoradamente de assalto os cofres públicos e as empresas estatais. Aparelharam o Judiciário para que os crimes pudessem ser cometidos sem nenhuma penalidade e, ainda que fossem, os seus nomeados na Justiça mandariam às favas nossa Constituição e os livrariam de qualquer penalidade, tudo para a salvaguarda de seus interesses escusos. Aquilo que outrora conhecia-se como padrão transformou-se numa putrefata e malcheirosa “podridão política” da qual o Brasil jamais se livrará.

Renato Otto Ortlepp

renatotto@hotmail.com

São Paulo

*

CANSADOS ESTAMOS NÓS

A coluna de domingo da jornalista Eliane Cantanhêde foi uma declaração de amor deslavada a Lula (Estado, 26/3, A8) com comentários como ”Lula vem de uma prisão, do câncer, da morte de um neto, de uma campanha eleitoral feroz, de uma posse linda. Não é fácil. Lula está cansado”. Cansado estamos nós, ao ver que esse (des)governo não fez nada até agora, ver que o Ministro da Economia entende mesmo é de ciclovia e ver Dilma Poste ser nomeada a um cargo com salário milionário. Tivemos outras opções nas eleições, mas o povo, realmente, não sabe votar. Que Deus nos proteja.

Adriana Aulisio

aulisiodri@gmail.com

São Paulo

*

OUVIR MAIS, FALAR MENOS

Eliane Cantanhêde fez uma acertada análise do governo de poucos acertos de Lula até agora na coluna Decisão acertada, sobre as desistência de ir para a China com pneumonia contagiosa, que obrigaria Xi Jinping a usar máscara. Como seria bom se Lula ouvisse Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Simone Tebet e outras pessoas sensatas de seu governo, como ouviu o conselho médico para não viajar. Ele precisa ouvir mais, falar menos e dar-se conta de que não é o gênio politico que pensa que é. Menos, Lula, menos.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

LULA E MORO

Não tenho a menor ligação com Lula, PT, Sergio Moro ou áreas próximas. Desconheço os detalhes da anulação dos processos contra o presidente Lula mas considero praticamente impossível que não tenham pleno respaldo legal. Por outro lado, a atuação do ex-juiz Sergio Moro no processo de Lula, ainda que tenha sido em nome da honestidade, como paladino anticorrupção, a partir do momento em que o ex-juiz se aproximou do presidente eleito, favorecido por não ter a oposição da liderança do PT pela prisão de seu líder, mostrou o interesse por uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), ou em uma “boquinha” intermediária, como o Ministério da Justiça, sua atuação ficou sob suspeição. Nada justifica a postura revanchista de Lula ao identificar ameaças de uma facção criminosa contra Moro e sua família. Por outro lado, é difícil um de nós, que nunca estivemos atrás das grades, poder avaliar a situação de Lula. Nem mesmo alguns que, no passado, participaram de planos de atentados contra as instituições, inclusive das Forças Armadas, jamais responderam pelos crimes.

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@gmail.com

São Paulo

*

INVERSÃO DE VALORES

Quem é a favor da Operação Lava Jato, da democracia, contra o bolivarianismo/socialismo e a corrupção, é patriota e tem respeito integral à Constituição é tido como antidemocrático, terrorista, golpista ou fascista, mas, para os outros, atropelar a Carta Magna, apoiar a ditadura venezuelana, ignorar a Lei da Ficha Limpa e fazer “toma lá dá cá” para transgredir a Lei de Responsabilidade Fiscal e reduzir o interstício das estatais é tido como democrata e respeitador da Constituição. O jogo do bicho tem credibilidade porque vale o que está escrito e, outrora, a palavra e até o fio do bigode garantiam o acertado. Hoje, infelizmente, os tempos são outros.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

O PRESIDENTE MAIS IRRESPONSÁVEL

Ao afirmar de forma peremptória, em sua coluna dominical, que Lula é o presidente mais irresponsável desde a redemocratização (Estado, 26/3, A9), a pergunta que o leitor se faz é: onde esteve o ilustre J. R. Guzzo durante o desgoverno bolsonarista?

Jorge Babadopulos

babadopulos.jorge.luiz@gmail.com

São Paulo

*

JUSTIÇA MACUNAÍMICA BRASILEIRA

O resumo da tragédia que foram os anos e desmandos do governo passado está muito bem apresentado no editorial Bolsonaro não pode ficar impune (26/3, A3). Porém, são tão explícitos os crimes cometidos pelo ex-presidente e límpidas as provas e evidências que tudo pode ser ignorado pela Justiça macunaímica brasileira. Estamos atentos, pois, dentro do devido processo legal, para que tal cidadão adentre a única instituição pública que lhe cabe: a cadeia.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

APEGO AO RETROCESSO

Deixando de lado os recalques do cárcere do sr. Luiz Inácio Lula, olhando apenas a economia, nota-se que em quase 90 dias, além da inexistência de um plano de governo, todas as ações e trapalhadas do comandante do País só têm trazido instabilidade e nervosismo ao mercado: (a) críticas aos berros dos juros altos, como se Roberto Campos Neto, do Banco Central, decidisse por conta própria o tamanho da Selic; (b) o tal arcabouço fiscal, que está no imaginário; (c) idas e vindas dos limites da taxa dos consignados; (d) Aloizio Mercadante, do BNDES, e Haddad, da Fazenda, em clara desarmonia; (e) ainda no BNDES, a declaração de financiar obras para países vizinhos pobres como nós, como se nosso saneamento básico já cobrisse toda a população; (f) e intenção de mudar a Lei das Estatais abrindo caminho para apadrinhamento. Nada se aprendeu aqui, a não ser o apego ao retrocesso.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

PRIVATIZAÇÃO

Está claro que o governo não tem recursos para investimentos e, sem eles, a economia não deve crescer. Porém, há várias manifestações do presidente Lula contra privatizações falando em reverter a operação Eletrobras e solapando a legislação relativa à infraestrutura de águas, esgotos e todo o investimento que pode vir dos capitais privados. Se vamos copiar os governos Dilma, perderemos essa oportunidade.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

SÃO PAULO ABANDONADA

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pretende se reeleger, mas, pelo andar da carruagem, essa missão é quase impossível. Afinal, a cidade está totalmente abandonada pela Prefeitura e pelas subprefeituras. Ora, se perpetuam as eternas enchentes; as construção de residências em lugares de alto risco; os infinitos buracos não só nas ruas, como também nas calçadas, que impossibilitam idosos e cadeirantes de se locomover; o asfalto e o recapeamento que duram alguns dias; o transporte público sem qualquer conforto; o trânsito caótico, entre outros graves problemas. Na verdade, a administração de Bruno Covas deixou muitas saudades, enquanto isso, os paulistanos dizem: “Chega de Ricardo Nunes!”.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

RATOS POR HABITANTE

Estima-se que existam de 10 a 15 ratos por habitante na cidade de São Paulo, é o que afirma Randy Baldresca, especialista em pragas, em entrevista para a Vix. Ou seja, pelo menos 120 milhões de ratos dentro dos esgotos da cidade. Em Nova York – o terceiro lugar mais infestado de ratos dos EUA – há por volta da metade disso e toda a cidade está em polvorosa com o assunto e preocupada com as doenças que os roedores podem transmitir. Já em nossa cidade, o Programa de Vigilância e Controle de Roedores da Cidade de São Paulo (PMVCR), criado em setembro de 2005, tem como principal objetivo a redução do risco da população humana de contrair leptospirose. Seria o caso de nossa cidade conversar a respeito com a municipalidade de Nova York, a fim de aplicar por aqui o que fizer sentido.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo