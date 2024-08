Juros

A prática e a retórica

Na reunião desta semana do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, a decisão foi como se previa: manutenção da taxa básica de juros da economia, a Selic, em 10,50% ao ano. Sem perspectiva de queda – ao contrário, já se fala até em alta da taxa básica, caso a inflação acelere e, principalmente, caso o governo petista não demonstre na prática, e não na retórica, que vai ser austero em busca do equilíbrio fiscal. E confiar em Lula é um exercício de risco. A manutenção da Selic no atual patamar, infelizmente, é culpa exclusiva de Lula, que sabe criticar o mercado e ofender o presidente do BC sem jamais dar sinais de que seria cúmplice do equilíbrio das contas públicas. Quem perde com isso são o setor produtivo, o consumidor final e as famílias mais pobres.

Paulo Panossian

São Carlos

*

A Fiesp e a Selic

As recentes declarações do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) vinculando, entre outras coisas, a falta de competitividade externa da indústria nacional às taxas de juros no País merecem reparo ou, ao menos, uma reflexão. Se a taxa de juros, segundo ele, está muito alta, deveria ele considerar que, por outro lado, a taxa de câmbio reflete uma desvalorização do real de cerca de 15% ao longo deste ano de 2024, tornando, sim, ainda que involuntariamente, os produtos brasileiros mais competitivos. E deve ser também lembrado que, no mesmo período, a taxa Selic só diminuiu e não aumentou.

Renato de Rezende Pierri

São Paulo

*

Ditadura venezuelana

O bobo da corte

Até quando veremos o governo brasileiro em cima do muro, nos envergonhando diante do mundo? Desta vez, o motivo é não se posicionar diante da evidente fraude na eleição da Venezuela, à espera da divulgação das atas que com certeza virão igualmente fraudadas pela turma do ditador Nicolás Maduro. Lula disse ver normalidade na eleição, uma cegueira fruto da amizade e admiração que tem pelo ditador venezuelano. O presidente do Brasil faz o papel de bobo da corte daquele regime e os brasileiros se cobrem de vergonha.

Leila Elston

São Paulo

*

Nunca antes na história do Brasil um seu presidente foi capacho de ditador como Lula da Silva o é de Nicolás Maduro.

Lincool Waldemar D’Andrea

São Paulo

*

‘Popululismo’

Cada vez que Lula abre a boca para falar, demonstra que está mais Maduro para um novo mandato. É o popululismo. A verdade não pode ser contestada: Lula é Maduro, é Putin, é Hamas, é Ortega, é MST, é Boulos.

Edson Yoneda

São Paulo

*

Oriente Médio

A espiral da guerra

O ataque de Israel ao Irã, que resultou na morte do chefe da ala política do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, foi uma retaliação pelas mortes de crianças e adolescentes em ataque do grupo Hezbollah nas ocupadas Colinas de Golã. Agora, o Irã promete retaliar essa ação israelense em seu território. A guerra longínqua e insana entre Israel e grupos terroristas no Oriente Médio nos faz lembrar as retaliações sem fim entre as famílias de coronéis do interior do Brasil.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

*

Amazônia

É preciso agir

Como geólogo, em décadas de trabalhos na Amazônia, nunca vi uma área com floresta natural que tivesse “pegado fogo” sozinha. Também vi que o chão da Floresta Amazônica é sempre úmido, em qualquer época do ano, graças à ascensão de água do nível freático abastecendo as raízes das árvores. Isso mantém a floresta verdinha o ano todo, mesmo nos meses sem chuva. Assim, nunca vemos a floresta secar nos meses em que não chove. Mas isso não ocorre quando há desmatamento, ocasião em que o chão da área desmatada seca muito, a água que ascende é rapidamente evaporada e, nas suas margens, a floresta seca e fica sujeita a queimadas, principalmente quando se queima a mata abatida. Hoje já chove bem menos na área desmatada do sul da Amazônia, e a parte norte segue no mesmo caminho, já havendo registros de nuvens de cinzas de queimadas cobrindo Manaus, além das distantes Porto Velho e Rio Branco. A seguir a inanição governamental, neste segundo semestre de 2024 a situação vai piorar um pouco mais.

Wilson Scarpelli

Cotia

*

TRANSPARÊNCIA

Apagão yanomami (Estadão, 2/8, A17). A negligência na transparência dos dados acerca da atual situação dos yanomami denota um estilo de política de interesse meramente propagandístico. Isto é, dá-se a conhecer somente o que convém à reputação de quem governa. Tal situação é lamentável. Primeiro porque a falta de dados concretos facilita a ingerência na avaliação das políticas públicas que, consequentemente, impede a otimização dos serviços prestados. Segundo porque hoje, após séculos de invisibilidade política, os povos originários têm uma ministra indígena a seu favor. Com a devida vênia, a sra. ministra Sonia Guajajara, pergunto: como é possível defender os direitos dos povos yanomami sem que a vossa excelência tenha dados concretos? E se os têm, por que nos falta transparência?

Luís Fabiano dos Santos Barbosa

Bauru

*

AUSÊNCIA DE AÇÕES EFETIVAS

Os yanomamis não devem gostar muito de Lula 3. O seu governo, na realidade, esconde, por meses a fio, a situação do povo após 363 mortes no norte mais recentemente, que somadas às 343 mortes ocorridas em 2022, no governo de Jair Bolsonaro, temos, então, 706 baixas apuradas no povo yanomami. Falta de atenção máxima e ausência total de respeito para com os indígenas, que são abandonados pelas doenças e pelos contatos disseminadores de doenças, inclusive pelo garimpo ilegal e outros grupos. O editorial Apagão yanomami (Estadão, 2/8, A17), como salienta o Estadão, requer uma tomada de posição a demonstrar as ações concretas do governo em substituição a promessas e notícias vagas de atuações inexistentes. Os brasileiros esperam as ações efetivas de Lula e do PT, sem falatório e sem engodo.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

*

CONFLITOS

Em uma guerra, a eliminação cirúrgica dos líderes inimigos é muito mais eficiente do que um exército bombardeando o outro, matando milhares de soldados e civis. Na segunda guerra mundial, militares alemães que não aceitavam as barbaridades cometidas por Hitler tentaram eliminar a problema, vários atentados foram praticados contra Hitler, sem sucesso. Soldados se matando na frente de batalha, milhares de mulheres e crianças morrendo enquanto os líderes ficam seguros em seus castelos dando as ordens. Está na hora desses líderes terem medo do que estão fazendo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

CRISE NO ORIENTE MÉDIO

Israel riscou o fósforo e acendeu o pavio ao matar os líderes Ismail Haniya, do Hamas, e Fuad Shukr, do Hezbollah, conforme pontua o editorial do Estadão Israel risca o fósforo (Estadão, 1/8, A15), obrigando o humilhado Irã, financiador dos dois grupos anti-Israel, a responder. Um risco muito grande de iniciar uma guerra entre Israel e Irã. Tel Aviv aposta que o Irã vai retaliar com moderação. A dúvida é como o poderoso exército do Hezbollah vai responder. Aviões comerciais cancelaram voos para Israel, Líbano e Irã. Foguetes podem estar voando na região.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

PRESSENTIMENTOS VENEZUELANOS

Sinto o povo transportar pressentimentos profundos, dúvidas sobre o futuro que queria de leveza, mas imperativa a libertação de entulhos repugnantes que se acumularam num mísero quartel de século. Percebo todos conscientes da tempestade perfeita que estremeceu nossos céus unanimemente. Não há brechas nas nuvens compactas, cinzentas, e não sabemos se somos os culpados de nossa sina. Pressentimos a ilusão de mais uma consulta ao povo, fundada em mágicas hodiernas de comunicação transversas, o imaginário e o sonho, tão longe do real profundo. Mais uma tragicomédia de nosso continente, terras ardentes e azuis, regadas por caudalosos rios de esperança, que brota, ao fim, da fonte pura, da consciência límpida; mas é preciso que nas profundezas desse Jordão fiquem os pecados, o ódio que, nunca visto, nos separa, agulha e fere de morte. Pressinto tudo isso e nada sei neste momento impiedoso.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

*

POSICIONAMENTO DE LULA

Certo está o editorial do Estadão quando no seu título estampa Lula insulta democratas e envergonha o Brasil (Estadão, 1/8, A3). E não é de hoje que este arquiteto da histórica e deprimente corrupção petista não demonstra cumplicidade com o regime democrático. Que de cócoras aos déspotas, diz sem se ruborizar que a eleição fraudulenta do domingo passado na Venezuela foi dentro da normalidade e nada de grave ocorreu. Tal qual, faz coro do seu PT. E se o povo venezuelano está contestando esta criminosa vitória de Nicolás Maduro, “as pessoas que não concordam que entrem na Justiça”. Qual Justiça, a venezuelana que diz amém a Maduro? Lula, que deseja nos colocar como idiotas, mal sabe que a idiotice mesmo é a sua de não respeitar o honroso cargo que ocupa, bem como a aptidão para governar a Nação. Na realidade, este petista está incitando os brasileiros a se rebelarem contra a sua falta de ética e atitudes republicanas. E como diz o jornal, Lula “trai a decência do povo brasileiro”.

Paulo Panossian

São Carlos

*

GERALDO ALCKMIN

Como se já não bastasse a condenável e descabida manifestação de apoio do presidente Lula da Silva à fraudeleição do ditador-companheiro Nicolás Maduro na Venezuela para um terceiro mandato de seis longos anos de opressão ao povo, o vice-presidente Geraldo Alckmin também envergonhou o Brasil com a sua presença em Teerã, na posse de Masoud Pezeshkian, novo presidente do Irã, país patrocinador-mor do terrorismo mundial. Ao seu lado, Ismail Haniyeh, líder político e porta-voz do grupo terrorista Hamas. Como prega o velho dito,”diz-me com quem andas e te direi quem és”. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

*

ERUPÇÃO

O presidente reeleito democraticamente Nicolás Maduro expulsou de Caracas o corpo diplomático de todos os países que não reconheceram sua reeleição. Bom para estes. Pior para os diplomatas venezuelanos que o ditador chamou de volta e que terão agora de retornar ao caos, insegurança e incerteza de um país em vias de entrar em erupção.

João Manuel Maio

São José dos Campos

*

SINUCA DE BICO

Lula, o ser mais honesto do Brasil, sempre falando demais, e, claro, falando besteira. Agora está numa sinuca de bico em relação ao déspota Maduro. Sempre o defendeu e agora também já disse diversas bobagens tentando justificar o injustificável, quero ver o que fará visto que os documentos do Maduro inconfiável devem estar sendo trambicados, afinal, se ele fosse confiável, já os teria apresentado. Não precisa ser tão esperto. Como Lula e a aceitação por parte do PT de que as eleições foram corretas mostra isso? Onde tem PT, mesmo indiretamente, sempre tem falcatrua. E está falado.

Antonio Jose Gomes Marques

São Paulo

*

‘SEMANCOL’

Lula minimiza e diz não ver ‘nada de grave’ e ‘anormal’ na eleição(Estadão, 31/7, A14). Se o Prêmio Nobel da Paz contemplasse o maior cara de pau do ano, o presidente não precisaria correr o mundo, como tem feito, com demagogias defendendo fracos e oprimidos para ser laureado, esta pérola bastaria. O senhor presidente deveria tomar uma dose de semancol ou consultar um oftalmologista. “Meus amigos não têm defeito. Meus inimigos, se não tiverem, eu invento”, já dizia o jornalista David Nasser.

Sergio Dafré

Jundiaí

*

‘O AMOR VENCEU’

Depois de Lulinha paz e amor, temos a versão mais madura de um guerreiro do amor na Venezuela. O amor, realmente, venceu.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

‘UM PAÍS MADURO’

Não basta apenas o presidente Lula dar um gelo em Nicolás Maduro, recusando-se a atender um pedido de telefonema feito pelo camarada. Isso não é briguinha de amigos ou de namorados. Após dias de espera pelas atas eleitorais e por evidências da vitória de Maduro, que não apareceram até agora, o governo americano concluiu que o opositor Edmundo González Urrutia ganhou a eleição presidencial. É o que o Itamaraty também deveria fazer em nome da democracia, da moral e da verdade. Além disso, ajudaria a desfazer o mal-estar peias declarações desastradas e precipitadas da executiva do PT e do próprio Lula, dando ares de normalidade ao resultado seguramente fraudado em favor do ditador venezuelano. A diplomacia é importante sim, mas há momentos em que a firmeza se faz necessária. É o que se espera de um país democrático e maduro, com o perdão do trocadilho.

Luciano Harary

São Paulo

*

UM PROBLEMA

A Venezuela é um problema. O governo brasileiro, embora insatisfeito, erra quando não questiona de forma enfática o resultado proferido pelo CNE. Além disso, está mais do que evidente a inexistência de lisura, transparência e idoneidade no processo eleitoral. O regime chavista boicotou a oposição do início ao fim, usando e abusando de dispositivos legais e ilegais. O presidente Lula errou quando, ao ser questionado por jornalistas, relativizou e minimizou o caos social, político e econômico vivido pelos venezuelanos. Errou, também, quando no início do seu mandato recebeu Maduro com pompas.

Willian Martins

Guararema

*

RESULTADO DO CHAVISMO

O lado bom da Venezuela é que podemos ver claramente na experiência de lá um estágio mais avançado em que as ideias nas quais Lula tanto acredita estão sendo aplicadas. Os venezuelanos que vem para cá são bem mais próximos de nós do que os cubanos. E trazem consigo, na própria carne, o resultado do chavismo em seu país.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

PRATA NA GINÁSTICA ARTÍSTICA

É prata para Rebeca Andrade! Ginasta brasileira, que já havia feito história com a conquista da medalha de ouro no salto nas Olimpíadas de Tóquio, supera a si mesma e leva o Brasil ao topo do pódio nos Jogos Paris 2024. Que elegância e competência. Independentemente do resultado, a gente sabe que nossa menina Rebeca vale ouro. Sucesso e continue brilhando. Linda apresentação. Nós merecemos essa alegria e emoção. A melhor ginasta do mundo tem nome e ela é brasileira. Rebeca Andrade é campeã mundial, e motivo de orgulho para todos nós. O esporte transforma vidas. Como é bom voltar a ter orgulho do Brasil. Viva Rebeca Andrade. Não tem como não se emocionar. Arrepiei de emoção. Parabéns, Rebeca, você foi espetacular.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília